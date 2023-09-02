Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Авторский тур в Махачкале

Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе

5
1 отзыв
Мы покажем вам такой Дагестан, который мало кто знает — отправляемся в неизведанный Южный Дагестан. В селе Куруш заглянем в местный музей, и вы познакомитесь с бытом жителей высокогорья.

В ауле Ахты побываем в краеведческом музее, побродим по древним улочкам и искупаемся в термальных источниках.

Ощутим таинственную атмосферу покинутых сёл, словно застрявших между прошлым и настоящим, и покорим священную для мусульман гору Шалбуздаг. А в первый день путешествия погуляем по Дербенту и спустимся в настоящее «Подземелье».
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Ближайшие даты:
10
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 15+

Проживание. На комфортной турбазе в горах, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Дербенту, обед у моря, размещение на турбазе

Встретим вас в Махачкале, Избербаше или Дербенте, после чего отправимся знакомиться с достопримечательностями самого южного города России. Погуляем по территории древней крепости Нарын-Кала и осмотрим её монументальные стены. Заглянем в «Подземелье»: недалеко от Джума-мечети были найдены стены, своды и даже целые помещения под землёй, которым, по оценкам археологов, более тысячи лет. Пройдёмся по старым улочкам, пообедаем на морском берегу и поедем на турбазу, где вы сможете отдохнуть в окружении природы.

Прогулка по Дербенту, обед у моря, размещение на турбазеПрогулка по Дербенту, обед у моря, размещение на турбазеПрогулка по Дербенту, обед у моря, размещение на турбазеПрогулка по Дербенту, обед у моря, размещение на турбазеПрогулка по Дербенту, обед у моря, размещение на турбазеПрогулка по Дербенту, обед у моря, размещение на турбазеПрогулка по Дербенту, обед у моря, размещение на турбазе
2 день

Сёла Куруш и Ахты: музеи и знакомство с бытом жителей высокогорья

Сегодня мы посетим самое высокогорное поселение Европы — село Куруш, расположенное на склонах горы Шалбуздаг на высоте 2500 метров. Вы полюбуетесь головокружительными видами дагестанских вершин, возвышающихся над аулом, подышите чистейшим воздухом. Побываем в местном музее, и вы познакомитесь с бытом жителей «Поднебесья».

Затем отправимся в древний аул Ахты, где заглянем в краеведческий музей и побродим по древним улочкам, насладимся панорамой со смотровой площадки и искупаемся в Ахтынских термальных источниках, обладающих полезными для здоровья свойствами.

Сёла Куруш и Ахты: музеи и знакомство с бытом жителей высокогорьяСёла Куруш и Ахты: музеи и знакомство с бытом жителей высокогорьяСёла Куруш и Ахты: музеи и знакомство с бытом жителей высокогорьяСёла Куруш и Ахты: музеи и знакомство с бытом жителей высокогорьяСёла Куруш и Ахты: музеи и знакомство с бытом жителей высокогорьяСёла Куруш и Ахты: музеи и знакомство с бытом жителей высокогорьяСёла Куруш и Ахты: музеи и знакомство с бытом жителей высокогорьяСёла Куруш и Ахты: музеи и знакомство с бытом жителей высокогорьяСёла Куруш и Ахты: музеи и знакомство с бытом жителей высокогорья
3 день

Загадки аула-призрака

В этот день побываем в одном из заброшенных аулов (на ваш выбор): Гра, Ухул, Маза, Лгар или Уна, — расположенных в Ахтынском или Докузпаринском районах. В этих местах кажется, будто время остановилось. Здесь можно увидеть следы древней культуры и образ жизни, дошедший до наших дней. Посмотрим на пустующие дома и погрузимся в таинственную атмосферу на рубеже прошлого и настоящего.

Загадки аула-призракаЗагадки аула-призракаЗагадки аула-призракаЗагадки аула-призракаЗагадки аула-призрака
4 день

Восхождение на Шалбуздаг

После завтрака вас ждёт настоящее приключение — отправляемся покорять Шалбуздаг, священную гору для мусульман, куда устремляются паломники со всего мира. До высоты 2700 метров доедем на машине, а до высоты 3900 метров дойдём пешком. По пути побываем в древнем ауле, посетим старинное погребение «Пир Сулеймана», увидим озеро Зам-Зам, круглый год покрытое льдом. А поднявшись, будем любоваться невероятным пейзажем и облаками, проплывающими под нами.

Восхождение на ШалбуздагВосхождение на ШалбуздагВосхождение на ШалбуздагВосхождение на ШалбуздагВосхождение на Шалбуздаг
5 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт в 11:00.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазе
  • Трансферы по программе
  • 3-разовое питание
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты по программе тура
  • Трансфер в аэропорт в заключительный день
Что не входит в цену
  • Проезд до места старта тура
  • Личные расходы
  • Личная страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
Завершение: Махачкала, аэропорт, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 сен 2023
Виды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслить такое количество впечатлений от увиденного. Мой вам совет - выбирайте этот тур пока южный Дагестан не стал очень туристическим. На некоторых маршрутах мы совсем не встречали людей. Турбаза очень скромная, но виды открываются на миллион.
Виды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслить

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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