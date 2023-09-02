Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
В ауле Ахты побываем в краеведческом музее, побродим по древним улочкам и искупаемся в термальных источниках.
Ощутим таинственную атмосферу покинутых сёл, словно застрявших между прошлым и настоящим, и покорим священную для мусульман гору Шалбуздаг. А в первый день путешествия погуляем по Дербенту и спустимся в настоящее «Подземелье».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 15+
Проживание. На комфортной турбазе в горах, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание.
Программа тура по дням
Прогулка по Дербенту, обед у моря, размещение на турбазе
Встретим вас в Махачкале, Избербаше или Дербенте, после чего отправимся знакомиться с достопримечательностями самого южного города России. Погуляем по территории древней крепости Нарын-Кала и осмотрим её монументальные стены. Заглянем в «Подземелье»: недалеко от Джума-мечети были найдены стены, своды и даже целые помещения под землёй, которым, по оценкам археологов, более тысячи лет. Пройдёмся по старым улочкам, пообедаем на морском берегу и поедем на турбазу, где вы сможете отдохнуть в окружении природы.
Сёла Куруш и Ахты: музеи и знакомство с бытом жителей высокогорья
Сегодня мы посетим самое высокогорное поселение Европы — село Куруш, расположенное на склонах горы Шалбуздаг на высоте 2500 метров. Вы полюбуетесь головокружительными видами дагестанских вершин, возвышающихся над аулом, подышите чистейшим воздухом. Побываем в местном музее, и вы познакомитесь с бытом жителей «Поднебесья».
Затем отправимся в древний аул Ахты, где заглянем в краеведческий музей и побродим по древним улочкам, насладимся панорамой со смотровой площадки и искупаемся в Ахтынских термальных источниках, обладающих полезными для здоровья свойствами.
Загадки аула-призрака
В этот день побываем в одном из заброшенных аулов (на ваш выбор): Гра, Ухул, Маза, Лгар или Уна, — расположенных в Ахтынском или Докузпаринском районах. В этих местах кажется, будто время остановилось. Здесь можно увидеть следы древней культуры и образ жизни, дошедший до наших дней. Посмотрим на пустующие дома и погрузимся в таинственную атмосферу на рубеже прошлого и настоящего.
Восхождение на Шалбуздаг
После завтрака вас ждёт настоящее приключение — отправляемся покорять Шалбуздаг, священную гору для мусульман, куда устремляются паломники со всего мира. До высоты 2700 метров доедем на машине, а до высоты 3900 метров дойдём пешком. По пути побываем в древнем ауле, посетим старинное погребение «Пир Сулеймана», увидим озеро Зам-Зам, круглый год покрытое льдом. А поднявшись, будем любоваться невероятным пейзажем и облаками, проплывающими под нами.
Отъезд
Трансфер в аэропорт в 11:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе
- Трансферы по программе
- 3-разовое питание
- Сопровождение гидом
- Входные билеты по программе тура
- Трансфер в аэропорт в заключительный день
Что не входит в цену
- Проезд до места старта тура
- Личные расходы
- Личная страховка