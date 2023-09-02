Сегодня мы посетим самое высокогорное поселение Европы — село Куруш, расположенное на склонах горы Шалбуздаг на высоте 2500 метров. Вы полюбуетесь головокружительными видами дагестанских вершин, возвышающихся над аулом, подышите чистейшим воздухом. Побываем в местном музее, и вы познакомитесь с бытом жителей «Поднебесья».

Затем отправимся в древний аул Ахты, где заглянем в краеведческий музей и побродим по древним улочкам, насладимся панорамой со смотровой площадки и искупаемся в Ахтынских термальных источниках, обладающих полезными для здоровья свойствами.