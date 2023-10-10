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Авторский тур
5 дней
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
19 июня в 08:00
17 июля в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
6500058 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»
Начало: Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500031 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
29 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалерия10 октября 2023Тур понравился, была насыщенная программа по Дагестану, вкусная еда, хорошая машина, все с комфортом!
- ЕЕвгения6 октября 2023Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед выбрал отличные дома для
- ААнатолий7 августа 2023Эмоции зашкаливают, с каждым днём градус выше и выше. Поездкой довольны на всё 100. У нас такие красоты в стране
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Гоор»
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