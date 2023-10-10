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остановок, кормили на убой😅. В поездках пели смеялись, так как локации все на большом расстоянии, Ахмед развлекал нас как мог, за что ему отдельное спасибо! За дни путешествия посмотрели все что хотели, так же он учел все наши пожелания. Пили чай и кофе в горах🫶🏻. Если вы отправляетесь в Дагестан планируйте минимум 3 дня а лучше 4-5. Там столько красоты😍