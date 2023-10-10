Село Гоор – туры в Махачкале

Найдено 9 туров в категории «Село Гоор» в Махачкале, цены от 29 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самые известные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
19 июня в 08:00
17 июля в 08:00
65 000 за человека
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890 за всё до 3 чел.
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
6500058 500 за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900 за человека
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900 за человека
Швейцария по-дагестански: едем в горы
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 000 за человека
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000 за человека
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»
Начало: Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500031 500 за человека
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
29 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерия
    10 октября 2023
    Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
    Тур понравился, была насыщенная программа по Дагестану, вкусная еда, хорошая машина, все с комфортом!
  • Е
    Евгения
    6 октября 2023
    В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
    Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед выбрал отличные дома для
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    остановок, кормили на убой😅. В поездках пели смеялись, так как локации все на большом расстоянии, Ахмед развлекал нас как мог, за что ему отдельное спасибо! За дни путешествия посмотрели все что хотели, так же он учел все наши пожелания. Пили чай и кофе в горах🫶🏻. Если вы отправляетесь в Дагестан планируйте минимум 3 дня а лучше 4-5. Там столько красоты😍

    Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед
  • А
    Анатолий
    7 августа 2023
    Самые известные места Дагестана
    Эмоции зашкаливают, с каждым днём градус выше и выше. Поездкой довольны на всё 100. У нас такие красоты в стране
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    а многие рвутся за бугор. У нас самый глубокий и крсивейший каньон с одноимённой рекой Сулакский… а на слуху почему-то американский грант. Деньги надо оставлять в своей стране а не везти этим шакалам. Всём здоровья и удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Гоор»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Самые известные места Дагестана
  2. В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
  3. Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
  4. От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
  5. Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Село Гоор" можно забронировать 9 авторских туров от 29 500 до 65 890 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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