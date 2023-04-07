Дагестан от земли до неба

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Эта часть Дагестана порадует вас головокружительными панорамами гор и долин.

С нас — забота и комфорт, вкусная горская, национальная еда, конечно, рассказы об истории (без перегруза датами), о традициях горцев и море эмоций… Вековые башни Гоора, Язык тролля, Датунский храм, Карадахская теснина.
Дагестан от земли до неба
Дагестан от земли до неба
Дагестан от земли до неба
Дагестан от земли до неба
Дагестан от земли до неба
Дагестан от земли до неба
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Самый длинный в России Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Карадахское ущелье
  • Датунский храм
  • Башни Гоора
  • Язык тролля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • День предстоит долгий и насыщенный, по вашему желанию встречу вас у вашего места прибывания и отправимся в дорогу. Сначала нас ждёт дорога через Гимринский тоннель — самому длинному в России. Далее остановимся у Гимринской башни, чтобы подняться и узнать о легендарном прыжке Имама Шамиля. Дальше продолжим путь по к бирюзовому Ирганайскому водохранилищу, отличное место чтобы остановиться и выпить чашечку кофе и сделать отличные кадры, расскажу вам о затопленном селе Ирганай. При желании можете покататься на сап-бордах.
  • Следом по горным серпантинам двинемся к Карадахской теснине — узкое и прохладное ущелье, и так же это тропа Имама Шамиля, пешком пройдем вдоль русла реки, где величественный скалы будут нависать над вами. Путь продолжим к Датунскому храму lX-Xl вв, построенными грузинскими миссионерами. Поговорим о его истории и распространения христианства на Кавказе. И наконец, изюминка нашего путешествия мы окажемся в покинутом, но по прежнему величественном селе Гоор с оборонительными башнями, узнаете о истории села и переселения, попробуете испытать себя стоя на Языке тролля — выступе скалы у обрыва с восхитительным панорамным видом.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Lexus LX470
  • Транспортные расходы (трансфер)
  • Услуги гида-проводника
Что не входит
  • Отдельно оплачивается обед и другие опционные услуги
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На весь день
Дагестан
Выездные
Село Гоор
Популярные места
Карадахская теснина
Язык Тролля

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