Эта часть Дагестана порадует вас головокружительными панорамами гор и долин.
С нас — забота и комфорт, вкусная горская, национальная еда, конечно, рассказы об истории (без перегруза датами), о традициях горцев и море эмоций… Вековые башни Гоора, Язык тролля, Датунский храм, Карадахская теснина.
С нас — забота и комфорт, вкусная горская, национальная еда, конечно, рассказы об истории (без перегруза датами), о традициях горцев и море эмоций… Вековые башни Гоора, Язык тролля, Датунский храм, Карадахская теснина.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Самый длинный в России Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Карадахское ущелье
- Датунский храм
- Башни Гоора
- Язык тролля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- День предстоит долгий и насыщенный, по вашему желанию встречу вас у вашего места прибывания и отправимся в дорогу. Сначала нас ждёт дорога через Гимринский тоннель — самому длинному в России. Далее остановимся у Гимринской башни, чтобы подняться и узнать о легендарном прыжке Имама Шамиля. Дальше продолжим путь по к бирюзовому Ирганайскому водохранилищу, отличное место чтобы остановиться и выпить чашечку кофе и сделать отличные кадры, расскажу вам о затопленном селе Ирганай. При желании можете покататься на сап-бордах.
- Следом по горным серпантинам двинемся к Карадахской теснине — узкое и прохладное ущелье, и так же это тропа Имама Шамиля, пешком пройдем вдоль русла реки, где величественный скалы будут нависать над вами. Путь продолжим к Датунскому храму lX-Xl вв, построенными грузинскими миссионерами. Поговорим о его истории и распространения христианства на Кавказе. И наконец, изюминка нашего путешествия мы окажемся в покинутом, но по прежнему величественном селе Гоор с оборонительными башнями, узнаете о истории села и переселения, попробуете испытать себя стоя на Языке тролля — выступе скалы у обрыва с восхитительным панорамным видом.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Lexus LX470
- Транспортные расходы (трансфер)
- Услуги гида-проводника
- Что не входит
- Отдельно оплачивается обед и другие опционные услуги
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дагестан
Выездные
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