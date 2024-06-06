Село Гоор – экскурсии в Махачкале

Найдено 22 экскурсии в категории «Село Гоор» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500 за всё до 4 чел.
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля»
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
К могучим горам Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
К могучим горам Дагестана
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Начало: В Махачкале или Каспийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200 за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Гоор - Язык Тролля и Карадахская теснина
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Уникальная экскурсия: Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина
Погрузитесь в мир дагестанской природы и культуры, посетив знаменитые Гоор и Карадахскую теснину
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время, желательно выезжать с 7 утра до 10:30 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 13 500 за всё до 2 чел.
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Поездка в горные села Дагестана - Кахиб и Гоор
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Поездка в горные села Дагестана - Кахиб и Гоор
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 4 чел.
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
«Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
«Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
Начало: Проспект Имама Шамиля, д. 12
Расписание: Все дни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Прогулка над пропастью: горные села Старый Кахиб и Гоор
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Прогулка над пропастью: горные села Старый Кахиб и Гоор
Начало: Махачкала
Расписание: В любой день с 9.00
1 июля в 08:45
2 июля в 08:45
14 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
Начало: Где удобно клиенту
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
30 июня в 08:00
30 авг в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Ощутить дух древних высокогорных селений, узнать о жизни горцев и отыскать кусочек Норвегии
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
21 000 за всё до 4 чел.
В гости к горцам
Индивидуальная
10 часов
В гости к горцам
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 3 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Гоор и Карадахская теснина
🛣 Джиппинг
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед! С уверенностью могу сказать, что это была лучшая, самая
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    яркая и запоминающаяся экскурсия за всю мою жизнь! Полный восторг! ❤️ Я пишу этот отзыв спустя неделю, а эмоции не утихают. День, который мы никогда не забудем! Хочется ещё раз сказать тебе слова благодарности за тёплое гостеприимство, за добрый нрав, чуткость и проявленную заинтересованность,внимательность,теплоту, доброту и терпение, за пунктуальность. Без преувеличения - понравилось всё и даже больше! Время пролетело как один миг! Уже очень скучаем, особенно по времени в горах! Магомед прекрасный фото и видеооператор! Сколько потрясающих фото и видео мы привезли из поездки. Поверьте, это было не легко. Это как из анекдота 😂 Сфотографируй сфотографируй 😂 Железное терпение.) Заинтересованность во всем! Чтобы вам было максимально комфортно! Эту экскурсию и этот день мы не забудем никогда! Могу повторить много раз.) Магомед -лучший гид по Дагестану! Рекомендуем от души! А теперь по порядку: - Пунктуальность (заранее нас ждал) - Чистый и комфортный автомобиль - Аккуратное вождение - Отличный гид! - Радушие и гостеприимство (попробовали местное мороженное и вкусняшки. Вы знаете, мелочи, а так приятно. Такой бонус для гостей. Спасибо.) - Внимательность к просьбам(за это отдельная благодарность) - Фото и видео (я сама фотограф, могу с уверенностью сказать, Магомед у тебя талант. Это шедевры! Все любимые фото и видео из поездки сделаны тобой! Благодарю! - Бонус в виде остановки дома путника. Еще дома смотрела на просторах интернета. А ты показал. Вкусно перекусили. Спасибо! - Душевные разговоры о Дагестане, народе! - Вкусный обед у прекрасной хозяйки дома. Уютно, гостеприимно, тепло и по-домашнему. - За прекрасные локации. За то, что не торопил нас, а дал насладится видами. Побыть в моменте. - День пролетел молниеносно. Магомед влюбил нас в Дагестан! Маленькую частичку сердца мы определённо оставили там! Низкий поклон и огромные уважение дагестанскому народу! До новых встреч, Дагестан! До новых встреч, дорогой наш друг Магомед! ❤️

    Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!
  • В
    Владимир
    2 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
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    ответы на самые каверзные вопросы, как по теме, так и личные, интересующие про жизнь дагестанцев. Останавливался без вопросов, в любом месте, где нам хотелось осмотреться и сделать фото! Ни разу не посмотрел при этом на часы, хотя есть некий регламент. В одном из горных сёл купил нам по мороженному, которое мы мечтали попробовать, денег не взял! Большой Магомед - большой души человек! Приятный в общении, добрый и надёжный! В горах нас застал дождь, он дал нам дождевики, так как мы заранее не запаслись… Очень переживал, что мы всё не посмотрим из-за дождя и тумана… Но нам всё очень понравилось!!! Спасибо друг! Удачи во всём, надеюсь ещё встретимся!!! Буду рекомендовать друзьям обязательно!!!

    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши
  • E
    Elizaveta
    31 мая 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине и мы отправились по
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    маршруту. По локациям посетили всё и даже больше! В полдень на улице припекало солнце, но терпимо, в машине кондиционер не требовался, открытых окон было достаточно. Магомед замечательный гид и рассказчик, поделился историей всех достопримечательностей, которые встречались на нашем пути, отвечал на вопросы и поддерживал любой разговор. Нам всё очень понравилось, гида рекомендуем от всей души! На память у нас остались красивые фотокарточки и много впечатлений. Спасибо за отличный день!

    Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
    Прекрасные виды, возможность сделать фото в живописных местах, познакомиться с культурой, нравами и обычаями этого чудесного края, проехаться по канатной
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    дороге, полазить в горной теснине в грязи (не пугайтесь, дают резиновые сапоги). Масса впечатлений и ощущение, что несмотря на долгую дорогу и усталость, оно того стоило. Отдельное спасибо нашему гиду Гасану, который сделал наше путешествие максимально насыщенным и комфортным. Не знаю, как сформулировать точнее, после этой поездки мы знаем, что увидели Дагестан. И обязательно сюда вернемся.

  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
    У нас был очень классный и позитивный гид Гитихма) много чего рассказал,показал по максимуму самые красивые места,никуда не торопил и был очень приятный и вежливый) можете смело бронировать туры,вам понравится
  • Р
    Римма
    15 мая 2024
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
    Экскурсия была просто невероятной! Мы посетили старинные башни Гоора, родину первых имамов Дагестана, и насладились великолепными пейзажами Хунзахского плато. Наш
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    гид, Идрис, оказался очень эрудированным и интересным рассказчиком, который поделился множеством историй и фактов о регионе. Особое впечатление произвели Гимринский тоннель. Затем мы отправились в Старый Гоор, где увидели четыре из семи сохранившихся оборонительных башен. Сердце горного Дагестана — Хунзах — покорило нас своими величественными видами и богатой историей. Мы увидели живописный водопад Тобот. Поездка прошла на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с историей, природой и культурой горного Дагестана. Идрис — отличный гид, который умеет заинтересовать и увлечь своим рассказом.

    Экскурсия была просто невероятной! Мы посетили старинные башни Гоора, родину первых имамов Дагестана, и насладились великолепными
  • А
    Алексей
    10 мая 2024
    Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
    Хотел сказать большое спасибо нашему гиду Ахмеду за интересную поездку, посетили всё что хотели + Ахмед от себя нам показал
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    ещё и Кахиб, о чём не пожалели. Отличная погода + прекрасные виды под стихи Расула Гамзатова не описать словами. Большое спасибо друг ещё раз! Рекомендую к посещению однозначно. С уважением, Алексей и Ольга.

  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
    Экскурсия просто великолепная!!! Магомед приехал за нами по адресу проживания на комфортной машине. В пути очень много рассказал про Дагестан,
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    про историю и традиции. Показал потрясающие виды. Организовал обед с национальной едой, было очень вкусно. Большое спасибо Магомед, мы получили много эмоций!!!

  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
    Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно красивые места. Очень спокойный и
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    приятный рассказчик, за разговорами с ним поездка в горы до места экскурсии пролетела незаметно. Он также любит пешие прогулки по горам, с легкостью проведет по сложным горным маршрутам. Очень удобная машина, а Идрис безопасно водит, с ним было очень комфортно провести день!

    Идрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятноИдрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятноИдрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятноИдрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятноИдрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятноИдрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятноИдрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятноИдрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятноИдрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятноИдрис-замечательный гид. Очень интеллигентный и эрудированный человек, который прекрасно знает Дагестан и готов показать гостям невероятно
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    «Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
    Спасибо большое гиду Мухтару за прекрасный день и интересную экскурсию. Были учтены все наши пожелания и просьбы в поездке, всё
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    делалось для нашего удобства и комфорта, за что большое спасибо! С Мухтаром путешествие получилось не только безопасным и интересным, но и информативным: мы узнали очень много новой информации для себя. Дагестан очень красивый и многогранный, его нужно уметь показать с самой красивой стороны, у Мухтара это получилось сполна. Мы уехали домой с самыми приятными впечатлениями, сытые, довольные и с желанием вернуться снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Гоор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
  2. Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
  3. К могучим горам Дагестана
  4. Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
  5. Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Село Гоор" можно забронировать 22 экскурсии от 3 000 до 21 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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