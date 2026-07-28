Старинные башни, каменные лабиринты, секретные ходы, удивительные ландшафты и даже местный Язык тролля — все это вам предстоит увидеть в поездке по заповедным высокогорным селениям Горного Дагестана.
Кроме того, вы оцените пейзажи Ирганайского водохранилища и посетите Датунский храм доисламского периода. Путешествие проходит в группе до 19 человек.
Кроме того, вы оцените пейзажи Ирганайского водохранилища и посетите Датунский храм доисламского периода. Путешествие проходит в группе до 19 человек.
Описание экскурсии
- Гимринский тоннель станет отправной точкой путешествия. Мерцание фар, свистящий ветер за окном и 4303 метра подземного пути.
- Гимринская башня. Вы познакомитесь с сооружением, воздвигнутым для обороны аула Гимры первым имамом республики Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, легендарный объединитель горцев Дагестана и Чечни.
- Ирганайское водохранилище. Перед вами предстанет зеркальная гладь воды, исчерченная отражением горных вершин. Здесь царит совсем другая реальность привычного Дагестана.
- Датунский храм. Далее в программе — свидетель доисламского периода истории нашей республики и образец средневекового христианского зодчества.
- Кахиб — сердце тура. Путь к нему лежит через секретную тропу, которую поможет обнаружить наш гид. По желанию группы можно будет сделать крюк через мост и овраги. В бывшем Багдабе, некогда известном уголке Кавказа, вы узнаете о его неприступных дозорных башнях 8–10 вв. И даже попробуете отыскать подземные ходы между домами, созданные для безопасных перемещений во время набегов.
- Гоор — Страна башен. В завершение вы побываете в башенном комплексе с двумя уцелевшими постройками. Гид расскажет о тонкостях архитектуры башен, строившихся с соблюдением зеркальной симметрии, а также с учетом природного ландшафта и планировки поселений. А ещё здесь свой Языка тролля — место потрясающей красоты, где самые смелые смогут сделать невероятные снимки.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт (туда и обратно), полное сопровождение гида-проводника.
- Оплачивается отдельно: поздний обед (национальная кухня), УАЗы — 150–250 ₽, фуникулёр — 500 ₽.
в понедельник и вторник в 06:30 и 07:00, в среду в 06:45, 07:00 и 07:15, в четверг, пятницу и воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00, в субботу в 07:00 и 07:15
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 06:30 и 07:00, в среду в 06:45, 07:00 и 07:15, в четверг, пятницу и воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00, в субботу в 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 19187 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
изначально мы не вдохновились рассказами гида, но потом в дороге все сблизились, проснулись и материал стал слушаться иначе, но если вы хотите прям потока мыслей и рассказов с историческими моментами
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Поездка в Гоор и Кахиб превзошла все ожидания. Эмоции через край. Виды потрясающие. Спасибо гиду Хусейну за интенсные рассказы об этих местах. Арсен - отличный водитель, обеспечивший комфортную и безопасную дорогу по серпантинам. Потрясающие пейзажи, интересная подача материала и отличная организация.
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Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в Дашестане - Гоор (старый город призрак). Мы были с гидом Гурбаном, максимально приятный гид,
+2
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Е
Насыщенная экскурсия, все понравилось, все локации живописные и интересные, экскурсовод Роксана очень интересно рассказывала
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К
Плюсы:
- Главные точки тура - Кахиб и Гоор - это красота невероятная, хочется там сидеть и наслаждаться видами бесконечно, рассматривать постройки, искать рисунки, общаться с местными - Гид отвез нас
- Главные точки тура - Кахиб и Гоор - это красота невероятная, хочется там сидеть и наслаждаться видами бесконечно, рассматривать постройки, искать рисунки, общаться с местными - Гид отвез нас
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Е
Здравствуйте!
Очень красивые места!!!
Очень красивые места!!!
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