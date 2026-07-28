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Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана

В Шамильский район - к живописным руинам и горскому колориту на групповой автобусной экскурсии
Старинные башни, каменные лабиринты, секретные ходы, удивительные ландшафты и даже местный Язык тролля — все это вам предстоит увидеть в поездке по заповедным высокогорным селениям Горного Дагестана.

Кроме того, вы оцените пейзажи Ирганайского водохранилища и посетите Датунский храм доисламского периода. Путешествие проходит в группе до 19 человек.
4.9
86 отзывов
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана

Описание экскурсии

  • Гимринский тоннель станет отправной точкой путешествия. Мерцание фар, свистящий ветер за окном и 4303 метра подземного пути.
  • Гимринская башня. Вы познакомитесь с сооружением, воздвигнутым для обороны аула Гимры первым имамом республики Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, легендарный объединитель горцев Дагестана и Чечни.
  • Ирганайское водохранилище. Перед вами предстанет зеркальная гладь воды, исчерченная отражением горных вершин. Здесь царит совсем другая реальность привычного Дагестана.
  • Датунский храм. Далее в программе — свидетель доисламского периода истории нашей республики и образец средневекового христианского зодчества.
  • Кахиб — сердце тура. Путь к нему лежит через секретную тропу, которую поможет обнаружить наш гид. По желанию группы можно будет сделать крюк через мост и овраги. В бывшем Багдабе, некогда известном уголке Кавказа, вы узнаете о его неприступных дозорных башнях 8–10 вв. И даже попробуете отыскать подземные ходы между домами, созданные для безопасных перемещений во время набегов.
  • Гоор — Страна башен. В завершение вы побываете в башенном комплексе с двумя уцелевшими постройками. Гид расскажет о тонкостях архитектуры башен, строившихся с соблюдением зеркальной симметрии, а также с учетом природного ландшафта и планировки поселений. А ещё здесь свой Языка тролля — место потрясающей красоты, где самые смелые смогут сделать невероятные снимки.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт (туда и обратно), полное сопровождение гида-проводника.
  • Оплачивается отдельно: поздний обед (национальная кухня), УАЗы — 150–250 ₽, фуникулёр — 500 ₽.

в понедельник и вторник в 06:30 и 07:00, в среду в 06:45, 07:00 и 07:15, в четверг, пятницу и воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00, в субботу в 07:00 и 07:15

Гид предоставил документы об аттестации
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 06:30 и 07:00, в среду в 06:45, 07:00 и 07:15, в четверг, пятницу и воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00, в субботу в 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 19187 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались
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веками из поколения в поколение. Как красивы национальные костюмы и какая вкусная национальная домашняя еда, как прекрасны пейзажи гор Гуниба, величие Сулакского каньона и загадочность заброшенных аулов-призраков. Продолжать можно бесконечно. Наш край — это «сундук сокровищ», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. И мы будем рады показать их вам. Помните: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
4
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3
Милана
изначально мы не вдохновились рассказами гида, но потом в дороге все сблизились, проснулись и материал стал слушаться иначе, но если вы хотите прям потока мыслей и рассказов с историческими моментами
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- можно задать гиду интересующие вопросы.

доп. покупки, как и указано были, кто-то брал, кто-то нет. еда в горах вкусная, с красивым видом. отдельный подход к каждому человеку в части вкусовых предпочтений (в том числе к вегетарианцам)

водитель авто мерседес г. н.515 - профессионал, не смотря на дороги, в том числе объезд из-за сложившейся ранее чрезвычайной ситуации - доставил удобство и комфорт в поездке. а также он добрый и отзывчивый человек, с юмором.

гид Мадина, добродушная, открытая и позитивная. мне поправилось такое отношение, создающее впечатление обстановки «как дома» все по простому - это привлекает. также она сделает фото вам на каждой локации всем.

изначально мы не вдохновились рассказами гида, но потом в дороге все сблизились, проснулись и материал стал
изначально мы не вдохновились рассказами гида, но потом в дороге все сблизились, проснулись и материал стал
изначально мы не вдохновились рассказами гида, но потом в дороге все сблизились, проснулись и материал стал
изначально мы не вдохновились рассказами гида, но потом в дороге все сблизились, проснулись и материал стал
изначально мы не вдохновились рассказами гида, но потом в дороге все сблизились, проснулись и материал стал
изначально мы не вдохновились рассказами гида, но потом в дороге все сблизились, проснулись и материал стал
изначально мы не вдохновились рассказами гида, но потом в дороге все сблизились, проснулись и материал стал
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Валентина
Поездка в Гоор и Кахиб превзошла все ожидания. Эмоции через край. Виды потрясающие. Спасибо гиду Хусейну за интенсные рассказы об этих местах. Арсен - отличный водитель, обеспечивший комфортную и безопасную дорогу по серпантинам. Потрясающие пейзажи, интересная подача материала и отличная организация.
Поездка в Гоор и Кахиб превзошла все ожидания. Эмоции через край. Виды потрясающие. Спасибо гиду Хусейну
Поездка в Гоор и Кахиб превзошла все ожидания. Эмоции через край. Виды потрясающие. Спасибо гиду Хусейну
Поездка в Гоор и Кахиб превзошла все ожидания. Эмоции через край. Виды потрясающие. Спасибо гиду Хусейну
Поездка в Гоор и Кахиб превзошла все ожидания. Эмоции через край. Виды потрясающие. Спасибо гиду Хусейну
Поездка в Гоор и Кахиб превзошла все ожидания. Эмоции через край. Виды потрясающие. Спасибо гиду Хусейну
Поездка в Гоор и Кахиб превзошла все ожидания. Эмоции через край. Виды потрясающие. Спасибо гиду Хусейну
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Ева
Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в Дашестане - Гоор (старый город призрак). Мы были с гидом Гурбаном, максимально приятный гид,
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интересно рассказывает, отвечает на все вопросы.
По питанию: это был самый вкусный обед за все время проведенное в Дагестане! (входит в стоимость). Обед включает в себя: лагман, чуду, плов, курзе, чай и компот, все остались сыты и довольны Никактх дополнительных расходов (кроме сувениров и туалетов) на маршруте не было

Личная рекомендация: на языке тролля (Гоор) советуем проигнорировать платные фотосессии в платьях и на качелях, на той же локации парни продают сувениры среди которых есть папахи, без проблем разрешили нам сфотографироваться в папахах, еще сами нас пофоткали и предложили сфотографироваться с конем, что гораздо интереснее и колоритнее)

в целом, 10/10

Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в
Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в
Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в
Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в
Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в
Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в
Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в
Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в+2
Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в
Экскурсия чудесная, очень драйвовая и интересная. В экскурсию входит еще не так сильно распиаренное место в
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Е
Насыщенная экскурсия, все понравилось, все локации живописные и интересные, экскурсовод Роксана очень интересно рассказывала
Насыщенная экскурсия, все понравилось, все локации живописные и интересные, экскурсовод Роксана очень интересно рассказывала
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К
Плюсы:

- Главные точки тура - Кахиб и Гоор - это красота невероятная, хочется там сидеть и наслаждаться видами бесконечно, рассматривать постройки, искать рисунки, общаться с местными - Гид отвез нас
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к семейной паре, где очень вкусно накормили с видом на горы. Тетя Патя - чудо❤️ - Гид - отличный водитель, выезжали мы уже по темноте, вез аккуратно и бережно. Также человек достаточно вежливый и старался сделать поездку безопасной.

Минусы:

- К сожалению, Александр, очень мало рассказывал о регионе, ничего - об истории места, о теме экскурсии мог сказать только в ответ на конкретный вопрос от участников. Хотелось бы больше узнать о местах, где мы находимся, чем о самом Александре, потому что в этом плане был перебор.

Также совет гиду: не затрагивать политические/религиозные темы, темы воспитания детей, нравственности и тд. Взгляды у всех разные, да и темы эти не относятся к экскурсии совсем. Если бы Александр был в паре с гидом, который погружен в историю и умеет об этом рассказать, экскурсия получилась бы по-настоящему вовлекающей. К сожалению, так мы за 7 с лишним тысяч с сыном просто посмотрели на безликие горы.

- второй большой минус: организатор не предупредила заранее о том, что основная дорога разрушена/затоплена и большую часть времени (10 часов из 15) мы будем просто ехать. мы об этом узнали, когда уже сидели с сыном в автобусе.

На следующий день у меня была также забронирована экскурсия и организатор заранее обговорила этот вопрос. мало того, что это утомительно просто физически (особенно для тех, кто с ребенком), так еще и программа экскурсии осталась невыполненной: ни туннель, ни храм мы посмотреть не успели, все время чуть в спешке были, потому что «не хочется выезжать по темноте». Александр рассказывал, что можно порафтить и/или покататься на лошадях, но в итоге эта опция тоже слетела опять-таки из-за дороги. в итоге мы ехали 10 часов, чтобы просто посмотреть на горы и крепость без теоретического сопровождения, но под ряд лекций от водителя (водителя, повторюсь, отличного!).

эту экскурсию и фирму я бы скорее не рекомендовала.

Плюсы:
Плюсы:
Плюсы:
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Е
Здравствуйте!
Очень красивые места!!!
Здравствуйте!
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