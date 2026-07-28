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к семейной паре, где очень вкусно накормили с видом на горы. Тетя Патя - чудо❤️ - Гид - отличный водитель, выезжали мы уже по темноте, вез аккуратно и бережно. Также человек достаточно вежливый и старался сделать поездку безопасной.



Минусы:



- К сожалению, Александр, очень мало рассказывал о регионе, ничего - об истории места, о теме экскурсии мог сказать только в ответ на конкретный вопрос от участников. Хотелось бы больше узнать о местах, где мы находимся, чем о самом Александре, потому что в этом плане был перебор.



Также совет гиду: не затрагивать политические/религиозные темы, темы воспитания детей, нравственности и тд. Взгляды у всех разные, да и темы эти не относятся к экскурсии совсем. Если бы Александр был в паре с гидом, который погружен в историю и умеет об этом рассказать, экскурсия получилась бы по-настоящему вовлекающей. К сожалению, так мы за 7 с лишним тысяч с сыном просто посмотрели на безликие горы.



- второй большой минус: организатор не предупредила заранее о том, что основная дорога разрушена/затоплена и большую часть времени (10 часов из 15) мы будем просто ехать. мы об этом узнали, когда уже сидели с сыном в автобусе.



На следующий день у меня была также забронирована экскурсия и организатор заранее обговорила этот вопрос. мало того, что это утомительно просто физически (особенно для тех, кто с ребенком), так еще и программа экскурсии осталась невыполненной: ни туннель, ни храм мы посмотреть не успели, все время чуть в спешке были, потому что «не хочется выезжать по темноте». Александр рассказывал, что можно порафтить и/или покататься на лошадях, но в итоге эта опция тоже слетела опять-таки из-за дороги. в итоге мы ехали 10 часов, чтобы просто посмотреть на горы и крепость без теоретического сопровождения, но под ряд лекций от водителя (водителя, повторюсь, отличного!).



эту экскурсию и фирму я бы скорее не рекомендовала.