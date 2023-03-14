Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье

Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность

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Дорога в загадочную страну башен Гоор долгая, но она того стоит! В этой части Дагестана вас ждут головокружительные панорамы гор и долин, героические сооружения, узкое ущелье с величественными скалами, водохранилище фантастического цвета.

А с нас — забота и комфорт, вкусный кофе на природе и, конечно, рассказы об истории (без перегруза датами), о традициях горцев и национальной кухне.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
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Описание

Что вас ожидает

📍 День предстоит насыщенный, поэтому пораньше встретимся у вашего отеля и отправимся в дорогу — вначале она пройдёт по Гимринскому туннелю, самому длинному в России. На полпути остановимся, чтобы подняться на Гимринскую башню: вы посмотрите на долину и узнаете о легендарном прыжке Имама Шамиля.

📍 Следом перед вами предстанут пронзительно бирюзовые воды Ирганайского водохралинища, охраняемого горами. Идеальное место, чтобы выпить по чашечке кофе с видом — сварим его здесь же! При желании и подходящей погоде вы покатаетесь на сап-бордах.

📍 По горному серпантину устремимся в Карадахскую теснину — узкое известняковое ущелье. Пешком пройдём вдоль русла реки, где гигантские скалы будут нависать над нами. Тут вы ощутите всю величественность гор.

📍 Пора пообедать: заедем в проверенное место с дагестанской кухней. Накормят настоящим хинкалом (не путать с хинкали!) и чудесными чуду (лепёшки с начинкой).

📍 Подкрепившись, поедем к грузинскому храму Датуна 9-11 веков: поговорим о его истории и о распространении христианства на Кавказе.

📍 И наконец, мы окажемся у главной цели путешествия — в покинутом, но по-прежнему величественном селе Гоор с его оборонительными башнями. Откроете предания загадочного аула, посетите древнюю действующую мечеть и испытаете себя, стоя на дагестанском Языке тролля — скальном выступе над пропастью.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек (условия обсуждаются в переписке)
  • Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, в горах погода бывает переменчивой

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, кофе в горах и бутилированная вода
  • Дополнительные расходы (по желанию): прогулка на лошадях и/или сапах, обед
  • Можем заехать в ещё один аул-призрак — Старый Кахиб (+2000 руб. к стоимости экскурсии)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
По Дагестану
Село Гоор
Популярные места
Карадахская теснина
Гимринский тоннель
Язык Тролля
Ирганайское водохранилище
Датунский храм
Религиозные
Старый Кахиб
Гастрономические
Водные развлечения

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