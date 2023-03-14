Дорога в загадочную страну башен Гоор долгая, но она того стоит! В этой части Дагестана вас ждут головокружительные панорамы гор и долин, героические сооружения, узкое ущелье с величественными скалами, водохранилище фантастического цвета. А с нас — забота и комфорт, вкусный кофе на природе и, конечно, рассказы об истории (без перегруза датами), о традициях горцев и национальной кухне.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📍 День предстоит насыщенный, поэтому пораньше встретимся у вашего отеля и отправимся в дорогу — вначале она пройдёт по Гимринскому туннелю, самому длинному в России. На полпути остановимся, чтобы подняться на Гимринскую башню: вы посмотрите на долину и узнаете о легендарном прыжке Имама Шамиля.

📍 Следом перед вами предстанут пронзительно бирюзовые воды Ирганайского водохралинища, охраняемого горами. Идеальное место, чтобы выпить по чашечке кофе с видом — сварим его здесь же! При желании и подходящей погоде вы покатаетесь на сап-бордах.

📍 По горному серпантину устремимся в Карадахскую теснину — узкое известняковое ущелье. Пешком пройдём вдоль русла реки, где гигантские скалы будут нависать над нами. Тут вы ощутите всю величественность гор.

📍 Пора пообедать: заедем в проверенное место с дагестанской кухней. Накормят настоящим хинкалом (не путать с хинкали!) и чудесными чуду (лепёшки с начинкой).

📍 Подкрепившись, поедем к грузинскому храму Датуна 9-11 веков: поговорим о его истории и о распространении христианства на Кавказе.

📍 И наконец, мы окажемся у главной цели путешествия — в покинутом, но по-прежнему величественном селе Гоор с его оборонительными башнями. Откроете предания загадочного аула, посетите древнюю действующую мечеть и испытаете себя, стоя на дагестанском Языке тролля — скальном выступе над пропастью.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек (условия обсуждаются в переписке)

Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, в горах погода бывает переменчивой

Что входит в стоимость, а что — нет