Дагестан покорит вас многовековой историей, таинственными легендами и сногсшибательными пейзажами. Вы погуляете по аулу Гоор, усеянному средневековыми оборонительными башнями.
Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем и посетите местную Норвегию — смотровую площадку Язык Тролля.
Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем и посетите местную Норвегию — смотровую площадку Язык Тролля.
Описание экскурсии
Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня
Мы отправимся в Шамильский район: проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, остановимся у Гимринской башни и насладимся видами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой. А также посетим христианский Датунский храм, возведенный грузинскими миссионерами в конце X — начале XI веков.
Язык Тролля и колоритный аул
Аварское село-призрак Гоор поможем вам раскрыть дух древнего Дагестана. Вы увидите оборонительные башни, руины старинных каменных домов, стада овец и баранов. Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля и впечатлитесь фантастическими горными видами. А ещё мы с вами посетим настоящие «Врата чудес» — Карадахскую теснину. Это настоящее чудо природы — вас ждут величественные горы и завораживающие виды.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Возможен выезд из Каспийска — 2000 ₽. Мы можем встретить вас в аэропорту — 1000 ₽
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Оплачивается отдельно:
- Комплексный обед — 650 ₽/чел.
- Джиппинг до села Гоор — 1000 ₽/группа
- Вход в Карадахскую теснину — 100 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 815 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Ахмед, вместе со своей командой я провожу экскурсии по всему Дагестану. Сам живу в поселке Дубки, рядом с Сулакским каньоном. Родиться среди гор — это счастье, свобода и чувство ежедневного единения с природой. С радостью разделю их с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень рекомендую Магомеда🤲🔥Образованный,дешевный человек. Все расскажет и учтет все ваши пожелания 🤝Очень хорошо знает Историю всех мест 😇
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О
Получили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением Дагестанской поэзии. Красота неимоверная. Очень интересное и завораживающее место Карадахская теснина. Захватывающие виды с села
+2
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Потрясающий гид, Руслан! Влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и весело путешествовать по Дагестану👍🏽 Главное,
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Советую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чай на обратном пути из Карадахской теснины: среди лесов, гор и орлов. Ахмад всегда был рад угостить сливой)) Завершение дня было просто фантастическим! Но то, что тогда было – останется в горах! 🤣
+2
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19 августа были на экскурсии "из Махачкалы-в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину". Гид Магомед. Самый лучший гид в Дагестане!!!! Магомед добрый, общительный и очень интересно подаёт информацию
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Ю
Сегодня мы провели замечательный день путешествуя с Ахмедом. Ахмед замечательный гид, с любовью рассказывает о своем крае, обычаях, людях. Все очень понятно и доступно. Читает стихи Расула Гамзатова и внимательно следит за дорогой, знает где вкусно поесть и выбрать правильную локацию для фотографий. Спасибо Ахмеду за познавательную интересную экскурсию.
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