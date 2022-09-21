Дагестан покорит вас многовековой историей, таинственными легендами и сногсшибательными пейзажами. Вы погуляете по аулам Гоор и Кахиб, усеянными средневековыми оборонительными башнями. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем и посетите местную Норвегию — смотровую площадку Язык Тролля. А я почитаю вам стихи Расула Гамзатова и расскажу много интересного.

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Описание

Что вас ожидает

Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня

Мы отправимся в Шамильский район: проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, остановимся у Гимринской башни и насладимся видами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой. А также посетим христианский Датунский храм, возведенный грузинскими миссионерами в конце X — начале XI веков. Я поделюсь связанными с ним легендами и расшифрую особенности местного средневекового зодчества.

Язык Тролля и колоритные аулы

Аварские села-призраки Гоор и Кахиб помогут вам раскрыть дух древнего Дагестана. Вы увидите оборонительные башни, руины старинных каменных домов, стада овец и баранов. Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля и впечатлитесь фантастическими горными видами. Я расскажу, кто и когда основал эти села, почему для них были выбраны столь труднодоступные места и как из них постепенно уходила жизнь.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.