Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб

Погулять по древним дагестанским селам-призракам и насладиться захватывающими дух видами

Дагестан покорит вас многовековой историей, таинственными легендами и сногсшибательными пейзажами. Вы погуляете по аулам Гоор и Кахиб, усеянными средневековыми оборонительными башнями. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем и посетите местную Норвегию — смотровую площадку Язык Тролля. А я почитаю вам стихи Расула Гамзатова и расскажу много интересного.
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
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Описание

Что вас ожидает

Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня

Мы отправимся в Шамильский район: проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, остановимся у Гимринской башни и насладимся видами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой. А также посетим христианский Датунский храм, возведенный грузинскими миссионерами в конце X — начале XI веков. Я поделюсь связанными с ним легендами и расшифрую особенности местного средневекового зодчества.

Язык Тролля и колоритные аулы

Аварские села-призраки Гоор и Кахиб помогут вам раскрыть дух древнего Дагестана. Вы увидите оборонительные башни, руины старинных каменных домов, стада овец и баранов. Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля и впечатлитесь фантастическими горными видами. Я расскажу, кто и когда основал эти села, почему для них были выбраны столь труднодоступные места и как из них постепенно уходила жизнь.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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