Дагестан покорит вас многовековой историей, таинственными легендами и сногсшибательными пейзажами. Вы погуляете по аулу Гоор, усеянному средневековыми оборонительными башнями. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем и посетите местную Норвегию — смотровую площадку Язык Тролля.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня

Мы отправимся в Шамильский район: проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, остановимся у Гимринской башни и насладимся видами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой. А также посетим христианский Датунский храм, возведенный грузинскими миссионерами в конце X — начале XI веков.

Язык Тролля и колоритный аул

Аварское село-призрак Гоор поможем вам раскрыть дух древнего Дагестана. Вы увидите оборонительные башни, руины старинных каменных домов, стада овец и баранов. Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля и впечатлитесь фантастическими горными видами. А ещё мы с вами посетим настоящие «Врата чудес» — Карадахскую теснину. Это настоящее чудо природы — вас ждут величественные горы и завораживающие виды.

Организационные детали

Транспорт включён в стоимость. Возможен выезд из Каспийска — 2000 ₽. Мы можем встретить вас в аэропорту — 1000 ₽

С вами поедет один из гидов нашей команды

Оплачивается отдельно: