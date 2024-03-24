Дополним наше приключение знакомством с «жемчужинами» республики – увидим глубочайший каньон в Европе, прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу и восхитимся мощью рокочущего водопада Тобот.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало приключений
Выезд из Махачкалы в гостевой дом «Истоки» с. Митлиуриб Шамильского района.
Посещаемые достопримечательности и локации: Гимринский тоннель (самый длинный в России), Ирганайское водохранилище, Гоцатлинская ГЭС и водохранилище, Карадахская теснина.
Ночлег в гостевом доме «Истоки».
Верхом по альпийским лугам
Выход из гостевого дома «Истоки» с. Митлиуриб Шамильского района на оседланных лошадях.
Отправляемся в одни из моих любимых локаций в Дагестане – Гоор и Кахиб.
Потрясающие виды на снежные горы, высокие башни, куда можно забраться, поля с пасущимися на них стадами коров и баранов, развалины домов и заброшенные села – словом, концентрированный Кавказ в одном месте.
Нам стоит пройти 24 км.
Примерно в районе 13-14 часов будет привал на обед у родника.
Ночлег в гостевом доме «Хебда».
Город-призрак и башни
Выдвигаемся к главной нашей цели на сегодня – в край загадочных башен и заброшенных аулов-призраков – Кахиб и Гоор.
Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на краю отвесной пропасти.
Но в Гоор стоит приехать не только ради древних башен и старинных жилых домов, а еще и ради фотографий на тонком скальном выступе – дагестанском «Языке тролля».
Многие туристы называют это место «номер один» в их путешествии по Республике Дагестан.
Ночлег в гостевом доме «Хебда».
Домой через лес и озера
Возвращаемся в гостевой дом «Истоки» в с. Митлиуриб через отрог Нукатлинского хребта Табажатлимеэр.
Мы увидим живописный лес и озера на высоте 2200 м.
Ночлег в гостевом доме «Истоки».
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Дагестана
Уезжаем, чтобы вернуться!
На последний день мы оставили самое яркое впечатление – Сулакский каньон, смотровые площадки, прогулки на катере, Чиркейская ГЭС и водохранилище.
Трансфер в аэропорт (рекомендуется вылет после 18 часов).
Если вы планируете задержаться в Махачкале: посетить рынок, погулять по городу, поближе познакомиться с Каспием, мы доставим Вам по любому адресу. Мы не прощаемся, а говорим: «До свидания, до новых встреч!»
Посещаемые достопримечательности и локации: Датунский храм (10 в.), водопад Тобот, Цолотлинское ущелье, водопад Матлас, Сулакский каньон. Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах «Истоки» и «Хебда».
Варианты проживания
Истоки
Гостевой дом расположен между селами Кахиб и Гоор.
Дом двухэтажный, на первом этаже – кухня, ванная-туалет, комната двухместная. Поднимаясь на второй этаж, открываются красивые виды гор и заката.
Одна комната двухместная и одна четырехместная.
Хебда
В гостевом доме имеются ванная комната и туалет, общая кухня.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание
- Проживание
- Аренда лошадей
- Сопровождение проводника
- Трансфер по маршруту
- Что не входит
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Сувенирные изделия
- Расходы, не включенные в программу тура (алкоголь)
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда и наряды для фотосессий;
- удобная туристическая обувь;
- плащ-дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам лучше взять лёгкие спортивные штаны. Женщинам рекомендуется взять платье длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
- Билеты включены в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору