Истоки Дагестана. Верхом к башням

Групповой тур в Махачкале
Отправившись с нами в это приключение, вы сможете прикоснуться к истории древних аулов и полюбоваться одной из самых высокогорных частей Дагестана! Вместе мы проскачем по альпийским лугам и тропам чабанов, преодолеем горные перевалы и попадем в затерянную страну башен, где каждый дом хранит следы минувших эпох.

Дополним наше приключение знакомством с «жемчужинами» республики – увидим глубочайший каньон в Европе, прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу и восхитимся мощью рокочущего водопада Тобот.
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Истоки Дагестана. Верхом к башням
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Что вас ожидает:

Конные прогулки по горным тропам
Конные прогулки по горным тропам
Дорога поведет нас через перевалы, альпийские луга и заброшенные села – концентрированный Кавказ в одном месте!
Загадки древних аулов
Загадки древних аулов
Поднимемся на боевые башни, исследуем руины полуразрушенных крепостей, побываем на местном «Языке тролля»
Отдых с особым колоритом
Отдых с особым колоритом
Будем жить в аутентичных гостевых домах вдали от шумных городов, любоваться панорамой гор и наслаждаться уединением

Программа тура по дням

1 день

Начало приключений

Выезд из Махачкалы в гостевой дом «Истоки» с. Митлиуриб Шамильского района.

Посещаемые достопримечательности и локации: Гимринский тоннель (самый длинный в России), Ирганайское водохранилище, Гоцатлинская ГЭС и водохранилище, Карадахская теснина.

Ночлег в гостевом доме «Истоки».

Начало приключенийНачало приключенийНачало приключенийНачало приключений
2 день

Верхом по альпийским лугам

Выход из гостевого дома «Истоки» с. Митлиуриб Шамильского района на оседланных лошадях.

Отправляемся в одни из моих любимых локаций в Дагестане – Гоор и Кахиб.

Потрясающие виды на снежные горы, высокие башни, куда можно забраться, поля с пасущимися на них стадами коров и баранов, развалины домов и заброшенные села – словом, концентрированный Кавказ в одном месте.

Нам стоит пройти 24 км.

Примерно в районе 13-14 часов будет привал на обед у родника.

Ночлег в гостевом доме «Хебда».

Верхом по альпийским лугамВерхом по альпийским лугамВерхом по альпийским лугамВерхом по альпийским лугам
3 день

Город-призрак и башни

Выдвигаемся к главной нашей цели на сегодня – в край загадочных башен и заброшенных аулов-призраковКахиб и Гоор.

Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на краю отвесной пропасти.

Но в Гоор стоит приехать не только ради древних башен и старинных жилых домов, а еще и ради фотографий на тонком скальном выступе – дагестанском «Языке тролля».

Многие туристы называют это место «номер один» в их путешествии по Республике Дагестан.

Ночлег в гостевом доме «Хебда».

Город-призрак и башниГород-призрак и башниГород-призрак и башни
4 день

Домой через лес и озера

Возвращаемся в гостевой дом «Истоки» в с. Митлиуриб через отрог Нукатлинского хребта Табажатлимеэр.

Мы увидим живописный лес и озера на высоте 2200 м.

Ночлег в гостевом доме «Истоки».

Домой через лес и озераДомой через лес и озераДомой через лес и озераДомой через лес и озераДомой через лес и озераДомой через лес и озераДомой через лес и озераДомой через лес и озераДомой через лес и озераДомой через лес и озера
5 день

Обзорная экскурсия по достопримечательностям Дагестана

Уезжаем, чтобы вернуться!

На последний день мы оставили самое яркое впечатление – Сулакский каньон, смотровые площадки, прогулки на катере, Чиркейская ГЭС и водохранилище.

Трансфер в аэропорт (рекомендуется вылет после 18 часов).

Если вы планируете задержаться в Махачкале: посетить рынок, погулять по городу, поближе познакомиться с Каспием, мы доставим Вам по любому адресу. Мы не прощаемся, а говорим: «До свидания, до новых встреч!»

Посещаемые достопримечательности и локации: Датунский храм (10 в.), водопад Тобот, Цолотлинское ущелье, водопад Матлас, Сулакский каньон. Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Обзорная экскурсия по достопримечательностям ДагестанаОбзорная экскурсия по достопримечательностям ДагестанаОбзорная экскурсия по достопримечательностям ДагестанаОбзорная экскурсия по достопримечательностям Дагестана

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах «Истоки» и «Хебда».

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Истоки

2 ночи

Гостевой дом расположен между селами Кахиб и Гоор.

Дом двухэтажный, на первом этаже – кухня, ванная-туалет, комната двухместная. Поднимаясь на второй этаж, открываются красивые виды гор и заката.

Одна комната двухместная и одна четырехместная.

ИстокиИстокиИстокиИстоки

Хебда

2 ночи

В гостевом доме имеются ванная комната и туалет, общая кухня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Проживание
  • Аренда лошадей
  • Сопровождение проводника
  • Трансфер по маршруту
Что не входит
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Сувенирные изделия
  • Расходы, не включенные в программу тура (алкоголь)
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда и наряды для фотосессий;
  • удобная туристическая обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам лучше взять лёгкие спортивные штаны. Женщинам рекомендуется взять платье длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Билеты включены в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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