3 день

Город-призрак и башни

Выдвигаемся к главной нашей цели на сегодня – в край загадочных башен и заброшенных аулов-призраков – Кахиб и Гоор.

Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на краю отвесной пропасти.

Но в Гоор стоит приехать не только ради древних башен и старинных жилых домов, а еще и ради фотографий на тонком скальном выступе – дагестанском «Языке тролля».

Многие туристы называют это место «номер один» в их путешествии по Республике Дагестан.

Ночлег в гостевом доме «Хебда».