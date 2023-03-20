Завершение: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — ваша команда гидов в Махачкале
Провели 1135 экскурсий для 1188 туристов
Меня зовут Алана, и мы с командой гидов, влюбленных в свой край, увлеченных историей и традициями наших предков, готовы повести вас за собой. Познакомить с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек и водопадов, открыть перед вами виды, от которых захватывает дух. Мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сел, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим ее мы.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы