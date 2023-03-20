2 сердца Кавказа: Дагестан и Чечня

Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом

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Роскошные, будто со страниц восточной сказки, мечети из уникального мрамора и чарующие горные вершины, небоскрёбы Грозного-Сити и старинные оборонительные башни, чудом сохранившиеся до наших дней, стены крепости, помнящей сражения Кавказской войны, и шумные базары с местными сладостями и огромным выбором сухофруктов.

Будем знакомиться с природными и архитектурными чудесами Дагестана и Чечни, прокатимся на катере по бирюзовой глади Чиркейского водохранилища и насладимся местной кухней.
2 сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
2 сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
2 сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
2 сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
2 сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
2 сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
2 сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
2 сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

В группе может быть более 18 человек.

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 10:30 - отель «Жак» (ул. Ирчи Казака, 31) , 11:30 - аэропорт
Завершение: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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