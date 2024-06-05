🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 10 часов 200 отзывов Популярное предложение Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом Начало: На проспекте Амет-Хана Султана Расписание: ежедневно в 08:30 3 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 29 отзывов В тренде Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 10 часов 541 отзыв Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00 3 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 37 отзывов Популярное предложение Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30 3 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 176 отзывов Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале 3 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 38 отзывов Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского Расписание: ежедневно в 07:00 3 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 68 отзывов Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов Начало: На Южной Автостанции Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30 2 850 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 147 отзывов Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30 3 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 15 отзывов Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30 3 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 173 отзыва Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 5 отзывов Невероятный Дагестан Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00 3 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 4 отзыва Самурский лес и Хучнинский водопад Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале Расписание: в воскресенье в 06:45 и 07:00 4 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 11 отзывов Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями Начало: на ул. Ирчи Казака, 2 Расписание: в субботу в 06:30 5 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 110 отзывов Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка... Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00 3 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 3 отзыва Групповое путешествие в Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство из Махачкалы Вас ждет захватывающее путешествие по горам Дагестана, где история и природа переплетаются в уникальный культурный узор Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 10 часов 7 отзывов Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей Начало: В Махачкале, на ул. Буганова Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00 4000 3 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе 5% скидка Групповая 12 часов 11 отзывов Из Махачкалы - в Чеченскую Республику Посетить три главных города Чечни за 1 день Начало: На ул. Буганова, 14 Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 3320 3 154 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 12 часов 3 отзыва Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански Начало: На улице Буганова в Махачкале Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00 3900 3 510 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 10 часов 2310 отзывов Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала Расписание: Ежедневно от 3 300 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 12 часов 451 отзыв Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16 Расписание: каждый день в 7.00 4 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 843 отзыва Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в историю и природу Дагестана Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по аулу-призраку Гамсутль и величественному Салтинскому водопаду в сердце Дагестана Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00 от 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 794 отзыва Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун Расписание: Смотрите свободные даты, выезд в 09:30 от 2 850 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 61 отзыв Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 268 отзывов Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16 Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 493 отзыва Дербент и Каспийский монстр «Лунь» Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30 от 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 368 отзывов Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох Расписание: Ежедневно в 07:00 от 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 8 отзывов Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала) Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра 2 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 54 отзыва Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала) Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 8 утра 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 17 часов 26 отзывов Путешествие в Северную Осетию: каньоны, горы и уникальная культура Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией в Северную Осетию. Увидите каньоны, горные селения и древние башни Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16 Расписание: по средам и субботам в 5:00 4 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 4 отзыва Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб» Расписание: Ежедневно в 08:30 3 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 27 отзывов Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон» Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша Расписание: Каждый день в 08:00 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 15 часов 11 отзывов Самурский лес и водопад Хучни в группе Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал... Расписание: по вс в 06:30 30 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 14 часов 3 отзыва Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад Начало: Любое по договоренности с туристом Расписание: Любой день по договоренности от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Путешествие в современный Грозный и Шали: культура и архитектура Начало: Любое по договоренности с туристом Расписание: Любой день по договоренности от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 10 часов 2 отзыва Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур Начало: Ул. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, д. 19 Расписание: ежедневно 07:30 5 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚤 На катере Мини-группа 10 часов 104 отзыва Сказочный Сулакский каньон в мини-группе Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала) Расписание: Ежедневно в 08:00 4 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 11 часов 11 отзывов Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб» Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля Начало: По договорённости Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50 от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов 12 отзывов Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно от 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад Начало: По договорённости, включая аэропорт Расписание: Каждый день от 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 11 часов 13 отзывов Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро Начало: По договорённости 9 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 1 отзыв К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история» Расписание: Каждый день в 07:00 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 10 часов 5 отзывов Чеченская Республика через Бархан Сарыкум из Махачкалы Начало: Махачкала, ул. Буганова, д. 14 Расписание: По Сб, Вс, Вт, Чт в 08:00 3330 2 997 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 10 часов 2 отзыва Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады Начало: Ул. Буганова 14 Расписание: по календарю 3900 3 510 ₽ за человека