Экскурсии на автобусе в Махачкале

Найдено 59 экскурсий в категории «На автобусе» в Махачкале, цены от 2 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
200 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
29 отзывов
В тренде
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 500 за человека
Сулакский каньон - всё включено
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
541 отзыв
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900 за человека
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600 за человека
Дагестанский Мачу-Пикчу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
176 отзывов
Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
68 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850 за человека
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
147 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600 за человека
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600 за человека
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
173 отзыва
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека
Невероятный Дагестан
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
3 600 за человека
Самурский лес и Хучнинский водопад
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в воскресенье в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
16 июня в 06:45
4 000 за человека
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями
Начало: на ул. Ирчи Казака, 2
Расписание: в субботу в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
5 000 за человека
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
110 отзывов
Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповое путешествие в Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство из Махачкалы
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Дагестана, где история и природа переплетаются в уникальный культурный узор
Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 600 за человека
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
12 часов
11 отзывов
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику
Посетить три главных города Чечни за 1 день
Начало: На ул. Буганова, 14
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
33203 154 за человека
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2310 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300 за человека
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
12 часов
451 отзыв
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
843 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в историю и природу Дагестана
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по аулу-призраку Гамсутль и величественному Салтинскому водопаду в сердце Дагестана
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 000 за человека
Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
794 отзыва
Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
Расписание: Смотрите свободные даты, выезд в 09:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 850 за человека
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
61 отзыв
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 400 за человека
Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
268 отзывов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
493 отзыва
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
от 3 500 за человека
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
368 отзывов
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 3 500 за человека
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
8 отзывов
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2 700 за человека
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
54 отзыва
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000 за человека
Путешествие от Дагестана до Северной Осетии: ущелья, башни, «город мертвых»
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
26 отзывов
Путешествие в Северную Осетию: каньоны, горы и уникальная культура
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией в Северную Осетию. Увидите каньоны, горные селения и древние башни
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам и субботам в 5:00
12 июня в 05:00
15 июня в 05:00
4 000 за человека
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
27 отзывов
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000 за человека
Самурский лес и водопад Хучни в группе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
15 часов
11 отзывов
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: по вс в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
30 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в современный Грозный и Шали
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие в современный Грозный и Шали: культура и архитектура
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2 отзыва
Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур
Начало: Ул. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, д. 19
Расписание: ежедневно 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Мини-группа
10 часов
104 отзыва
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 000 за человека
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
11 часов
11 отзывов
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500 за человека
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000 за всё до 3 чел.
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 3 чел.
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500 за человека
Чеченская Республика через Бархан Сарыкум из Махачкалы
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
5 отзывов
Чеченская Республика через Бархан Сарыкум из Махачкалы
Начало: Махачкала, ул. Буганова, д. 14
Расписание: По Сб, Вс, Вт, Чт в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 09:00
33302 997 за человека
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады
Начало: Ул. Буганова 14
Расписание: по календарю
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
39003 510 за человека
Высокогорный Ботлих и озеро Кезеной-Ам за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
1 отзыв
Высокогорный Ботлих и озеро Кезеной-Ам за 1 день
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: По субботам в 6:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на локацию. Лично мне не
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    хватило именно времени подольше насладиться. Возможно стоит чуть сократить по локациям. Но это скорее субьективное мнение. Назир прекрасный гид, который готов ответить на ваши вопросы и предоставить максимально комфортные условия в пути. Обед также был очень вкусный - был выбор между рыбным блюдом и национальным. Я выбрала национальное - большая порция. С удовольствием в следующий раз возьму еще экскурсии и было бы круто, чтобы вновь попался Назир:)

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Дагестанский Мачу-Пикчу
    Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в горах красивенные виды, ползали
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    по скалам, вылечили глаз котёнку, фотки - атас. Обедали шашлыком в красивом горном кафе. Были в группе и душнилы, они есть всегда. Обращайте внимание, что лучше брать перерыв сутки между экскурсиями, чтобы высыпаться и отдыхать. Перекусить берите с собой, выезд рано, приезд поздно, однако количество посещенных достопримечательностей этого стоит. Менеджер Диана своевременно обо всем предупреждает. Короче Этномир - это Топ ребята!

    Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в
  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия очень клёвая для групповой. Мерседес - комфортный с кондеем, Мага - красавчик, не газует, везёт ровно. Луиза рассказала интересные
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    истории о своём крае и народах, выиграл красивую кружку в конце. В крепости очередь на экскурсию и обед, однако кто был в любом музее знает, что это норма в выходной день. Туры Этномира люто рекомендую, молодые, активные ребята и сервис на уровне.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Информации мало. Автобус оставляет желать лучшего. Ну а с фонтаном вообще перебор. Водитель молодец!
  • С
    Сумбуль
    3 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые. Мы отлично провели время наслаждаясь видами Сулакского каньона. Всем советуем😁
    Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселыеЭто было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселыеЭто было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Шикарная экскурсия! отличные гид и водитель,все комфортно, интересно, на одном дыхании!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Очень понравилась экскурсия, гид Евгений интересно рассказал исторические факты с их датами, достаточно много интересной информации узнали на экскурсии, Евгений
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    по образованию археолог и поэтому рассказывал научную информацию. Крепость Нарын-Кала- потрясающая! Хочется отметить аккуратное и безопасное вождение водителя. Рекомендую, очень понравилась данная экскурсия.

  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Отличный гид. Отличная экскурсия. Мы прекрасно провели время. Водитель замечательный! Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На автобусе»

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  5. Дагестанский Мачу-Пикчу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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