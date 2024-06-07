Экскурсии с животными в Махачкале

Найдено 26 экскурсий в категории «Животные» в Махачкале, цены от 1 944 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
«Экскурсия в компании добрых и спокойных лошадей — всегда хорошая идея»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944 за человека
Путешествие к Сулакскому каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
163 отзыва
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
«Сулакский каньон и форелевое хозяйство»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600 за всё до 4 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«На обед остановимся в комплексе «ГлавРыба» — это форелевое хозяйство, где вы сможете попробовать свежеиспеченную форель, выловленную прямо у вас на глазах»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500 за всё до 6 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Здесь же вы прочувствуете колорит Кавказа: можно покататься на лошадях, рассмотреть национальную одежду, купить сувениры»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«Зиплайн, катание на лошадях и другие развлечения»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
141 отзыв
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по гребню и по желанию покатаетесь на лошадях»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дагестан за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
109 отзывов
Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления
«По желанию мы заедем на обед в форелевое хозяйство «ГлавРыба»»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
270 отзывов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«А при желании вы навестите Бархан Сарыкум, проплывете на катере по ущелью, пролетите на зиплайне или покатаетесь на лошадях»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
«По запросу можно включить в программу зиплайн, прогулку на катере или на лошадях»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
«Следующая точка маршрута — рыбное хозяйство и именитый ресторан, где форель ловится прямо у вас на глазах»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 3 чел.
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
Оседлать коня и отправиться в незабываемое приключение на высоте птичьего полёта
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Если раньше вы никогда не катались на лошади, мы предложим вам более лёгкий и безопасный маршрут»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
65005 200 за человека
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Новички пройдут инструктаж, узнают, как держаться в седле и обращаться с лошадьми — а затем в сопровождении опытного инструктора прокатятся на коне, любуясь окружающими пейзажами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Научиться держаться в седле, покорить гору Тарки-Тау и полюбоваться видами на Махачкалу
Начало: На улице Акушинского
«Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 8 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2310 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
«Мы сделаем остановку в форелевом хозяйстве, где вы сможете покормить рыбу, отдохнуть или попробовать местную продукцию — обед включен в стоимость»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300 за человека
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
22 отзыва
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
Начало: Проспект Али-Гаджи Акушинского, 3, Махачкала
«Если подниматься на гору на лошади, вы не почувствуете дорогу: подъем совершенно не сложный»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Конные прогулки в пригороде Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
10 отзывов
Конные прогулки в пригороде Махачкалы
Начало: Город Махачкала улица Магомеда Ярагского 126
«Если подниматься на гору на лошадях, вы не почувствуете дорогу: подъем совершенно не сложный»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 000 за человека
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
«Мы посетим форелевое хозяйство «Главврыба», где всегда рады гостям — вас поразят ухоженная территория, искусственные водопады, уютная веранда над прудом и, конечно, вкусная свежеприготовленная рыба»
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
«Активности сделают вас голодными, поэтому наш следующий шаг — обед в форелевом хозяйстве «Главрыба»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000 за всё до 3 чел.
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
22 отзыва
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
«На следующей остановке нашего увлекательного путешествия мы отправимся в форелевое хозяйство, где нас ждет настоящий кулинарный праздник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
«Отведаете дагестанской кухни в форелевом хозяйстве Главрыба»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
Начало: Ваш адрес проживания
«Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по дюне, а по желанию сможете покататься на лошадях или квадроциклах»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Г. Махачкала ул. Буганова, д. 14
«, • катание на лошадях (по желанию), 10 мин»
Расписание: по календарю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
41003 690 за человека
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
Увидеть легендарный каньон, побродить по пещерам и попробовать свежевыловленную форель
Начало: На ул. Акушинского
«Форелевое хозяйство, где особенно вкусно готовят свежевыловленную рыбу — у вас будет возможность её попробовать»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
120009 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«Мы полюбуемся на каньон с разных точек, прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, погуляем по форелевому хозяйству и пройдем по подвесному мосту над самим каньоном»
Расписание: каждый день в 8.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Фотопутешествие на Сулакский каньон
    Нур, отличный гид и человек. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию именно с Нуравом. Интересный маршрут, шикарные виды, очень вкусный национальный обед в фантастическом месте в персиковом саду. Фото получились отличные благодаря профессионализму Нурава. Однозначно рекомендуем.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Взяли расширенный маршрут, занял 1ч 40мин, хватило с головой, если бы был дольше, совсем отбили бы задницу. Впечатлений куча, все
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    очень понравилось, кони послушные. Был очень жаркий день, +28, но маршрут был по бОльшей части в лесу, так что жарко не было. Внимательно выбирайте обувь, чтобы не слетела и лучше в штанах.

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на море с гор 🥰Организация
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    порадовала, лошади чистые, ооочень приятные, а главное спокойные!! Дружественная обстановка, тренера классные, подходит даже тем кто первый раз в седле. Настолько понравилось, что ребёнок просился крайний день в Махачкале провести на ферме. Душевные светлые люди, свой собственный размеренный вайб, море эмоций! Не знаем теперь как отговорить ребёнка жить в Махачкале)

    По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды наПо желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
    читать дальше

    искупаться ☺️ а от видов которые он нам показал, просто захватывает дух. Другие гиды этих мест либо не знают, либо не смогут туда проехать. Однозначно рекомендую!!

    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
    Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что огромное спасибо нашему гиду Магомеду. Прогулка на катере по реке каньона- незабываемый восторг!
    Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Большое спасибо организаторам и персонально гиду Тимуру за очень увлекательную экскурсию! Прекрасный маршрут и интересный рассказ. Насладились великолепными видами и увлекательными историями. Однозначно рекомендуем.
  • Р
    Ринат
    31 мая 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотреть и пообедать, запечатлить Сулакский каньон, Чиркейскую ГЭС, Главрыбу. Однозначно рекомендую.
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотретьХочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотретьХочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотретьХочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотреть
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Головокружительный Дагестан
    Экскурсия бомба
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Головокружительный Дагестан
    Гаджи - прекрасный экскурсовод и водитель!!! Было максимально комфортно всем! Огромное спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
  2. Путешествие к Сулакскому каньону
  3. Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
  4. Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
  5. Фотопутешествие на Сулакский каньон
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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