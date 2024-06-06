Экскурсии на лошадях в Махачкале

Найдено 9 экскурсий в категории «Конные прогулки» в Махачкале, цены от 1 944 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
«Экскурсия в компании добрых и спокойных лошадей — всегда хорошая идея»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944 за человека
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Здесь же вы прочувствуете колорит Кавказа: можно покататься на лошадях, рассмотреть национальную одежду, купить сувениры»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
141 отзыв
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по гребню и по желанию покатаетесь на лошадях»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 4 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
270 отзывов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«А при желании вы навестите Бархан Сарыкум, проплывете на катере по ущелью, пролетите на зиплайне или покатаетесь на лошадях»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
Оседлать коня и отправиться в незабываемое приключение на высоте птичьего полёта
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Если раньше вы никогда не катались на лошади, мы предложим вам более лёгкий и безопасный маршрут»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
65005 200 за человека
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Новички пройдут инструктаж, узнают, как держаться в седле и обращаться с лошадьми — а затем в сопровождении опытного инструктора прокатятся на коне, любуясь окружающими пейзажами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Научиться держаться в седле, покорить гору Тарки-Тау и полюбоваться видами на Махачкалу
Начало: На улице Акушинского
«Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 8 чел.
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
22 отзыва
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
Начало: Проспект Али-Гаджи Акушинского, 3, Махачкала
«Если подниматься на гору на лошади, вы не почувствуете дорогу: подъем совершенно не сложный»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Конные прогулки в пригороде Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
10 отзывов
Конные прогулки в пригороде Махачкалы
Начало: Город Махачкала улица Магомеда Ярагского 126
«Если подниматься на гору на лошадях, вы не почувствуете дорогу: подъем совершенно не сложный»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Взяли расширенный маршрут, занял 1ч 40мин, хватило с головой, если бы был дольше, совсем отбили бы задницу. Впечатлений куча, все
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    очень понравилось, кони послушные. Был очень жаркий день, +28, но маршрут был по бОльшей части в лесу, так что жарко не было. Внимательно выбирайте обувь, чтобы не слетела и лучше в штанах.

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на море с гор 🥰Организация
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    порадовала, лошади чистые, ооочень приятные, а главное спокойные!! Дружественная обстановка, тренера классные, подходит даже тем кто первый раз в седле. Настолько понравилось, что ребёнок просился крайний день в Махачкале провести на ферме. Душевные светлые люди, свой собственный размеренный вайб, море эмоций! Не знаем теперь как отговорить ребёнка жить в Махачкале)

    По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды наПо желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
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    искупаться ☺️ а от видов которые он нам показал, просто захватывает дух. Другие гиды этих мест либо не знают, либо не смогут туда проехать. Однозначно рекомендую!!

    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Головокружительный Дагестан
    Экскурсия бомба
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Головокружительный Дагестан
    Гаджи - прекрасный экскурсовод и водитель!!! Было максимально комфортно всем! Огромное спасибо!!!
  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Мы взяли большой круг на 2 часа. Конечно для первого раза оказалось очень тяжело, особенно тем кто впервые садится на
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    коня. Окружающая природа и виды просто очаровали нас, на пути следования пели птички,шли коровки, видели большую змею. Лошадки очень и красивые и послушные. Большую часть маршрута мы шли медленно, но иногда казалось что мы скакали как в ковбойских боевиках.

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Головокружительный Дагестан
    Отличный гид Гаджи. Очень внимательный. Экскурсия интересная, не утомительно. Прекрасная прогулка на катере. У Мухтара очень хорошо расположена станция катеров. Не очень далеко, на водохранилище, ущелье рядом. Спасибо
  • В
    Владислав
    27 мая 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Лучшая экскурсия! Которая подарит не только море впечатлений, но еще и много историй о здешних местах и их традициях. Однозначно лучший гид, рекомендую! После поездки останется море приятных эмоций, а также завораживающих фотографий.
    Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Конные прогулки в пригороде Махачкалы
    В первый раз в жизни сели в седло и были в восторге от прогулки, невероятные виды, прекрасный инструктор. Кто еще не опробовал себя в роли наездника, очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
  2. Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
  3. Головокружительный Дагестан
  4. Дружеский тур к Сулакскому каньону
  5. Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Конные прогулки" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 944 до 19 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 750 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Махачкале. Максимально сближение с природой Махачкалы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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