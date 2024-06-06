1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
«Экскурсия в компании добрых и спокойных лошадей — всегда хорошая идея»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Здесь же вы прочувствуете колорит Кавказа: можно покататься на лошадях, рассмотреть национальную одежду, купить сувениры»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по гребню и по желанию покатаетесь на лошадях»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«А при желании вы навестите Бархан Сарыкум, проплывете на катере по ущелью, пролетите на зиплайне или покатаетесь на лошадях»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
Оседлать коня и отправиться в незабываемое приключение на высоте птичьего полёта
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Если раньше вы никогда не катались на лошади, мы предложим вам более лёгкий и безопасный маршрут»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
65005 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Новички пройдут инструктаж, узнают, как держаться в седле и обращаться с лошадьми — а затем в сопровождении опытного инструктора прокатятся на коне, любуясь окружающими пейзажами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Научиться держаться в седле, покорить гору Тарки-Тау и полюбоваться видами на Махачкалу
Начало: На улице Акушинского
«Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1 час
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
Начало: Проспект Али-Гаджи Акушинского, 3, Махачкала
«Если подниматься на гору на лошади, вы не почувствуете дорогу: подъем совершенно не сложный»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Конные прогулки в пригороде Махачкалы
Начало: Город Махачкала улица Магомеда Ярагского 126
«Если подниматься на гору на лошадях, вы не почувствуете дорогу: подъем совершенно не сложный»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Взяли расширенный маршрут, занял 1ч 40мин, хватило с головой, если бы был дольше, совсем отбили бы задницу. Впечатлений куча, все
- ААнастасия5 июня 20244 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
- ННаталья2 июня 2024По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на море с гор 🥰Организация
- AAleksandra2 июня 2024Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия бомба
- ЕЕвгения30 мая 2024Гаджи - прекрасный экскурсовод и водитель!!! Было максимально комфортно всем! Огромное спасибо!!!
- ГГалина28 мая 2024Мы взяли большой круг на 2 часа. Конечно для первого раза оказалось очень тяжело, особенно тем кто впервые садится на
- ИИрина28 мая 2024Отличный гид Гаджи. Очень внимательный. Экскурсия интересная, не утомительно. Прекрасная прогулка на катере. У Мухтара очень хорошо расположена станция катеров. Не очень далеко, на водохранилище, ущелье рядом. Спасибо
- ВВладислав27 мая 2024Лучшая экскурсия! Которая подарит не только море впечатлений, но еще и много историй о здешних местах и их традициях. Однозначно лучший гид, рекомендую! После поездки останется море приятных эмоций, а также завораживающих фотографий.
- ААлександр21 мая 2024В первый раз в жизни сели в седло и были в восторге от прогулки, невероятные виды, прекрасный инструктор. Кто еще не опробовал себя в роли наездника, очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Конные прогулки" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 944 до 19 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 750 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Махачкале. Максимально сближение с природой Махачкалы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024