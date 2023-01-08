Наш яркий экскурсионный тур по четырем республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны, красивейшее озеро, заброшенные аулы и древние города, а также мечети и крепости.

Заброшенный и таинственный аул произведет на нас сильное впечатление

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 7 часов.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

12:00 переезд из Махачкалы в Грозный , прибытие ориентировочно к 16:00.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад – экраноплан Лунь.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Километраж за день: 260 км, продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат с 02.04 по 26.11.2023, руб:

Размещение Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – Планета Люкс 3* 02.04.2023-17.06.2023 106800 106800 66500 154600 150000 18.06.2023-02.09.2023 109050 109050 71850 159600 152000 03.09.2023-03.12.2023 106800 106800 66500 154600 150000 ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3* 02.04.2023-17.06.2023 108800 108800 72300 156350 152600 18.06.2023-02.09.2023 113100 113100 76800 161800 155600 03.09.2023-03.12.2023 108800 108800 72300 156350 152600 AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – Владикавказ 4*

При трехместном варианте размещения гостиницы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.