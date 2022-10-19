1 день

Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки

Прибытие утренними рейсами в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы.

12:30 Групповой трансфер в Дербент.

Во время пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.

Остановка на обед (не включён в стоимость тура).

Заезд в село Маджалис, возникшее в 1581 году.

Его основал правитель Кайтагского уцмийства Султан Ахмад-хан в качестве новой столицы и собственной резиденции.

В тот период Маджалис был довольно крупным и многонациональным поселением.

Посещение Музея Кайтагской вышивки.

Прибытие в Дербент к вечеру.

Прогулка по набережной Каспийского моря.

Размещение в гостинице.

Ужин (самостоятельно в одном из национальных кафе города).