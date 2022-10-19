Увидите знаменитый Сулакский каньон,
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки
Прибытие утренними рейсами в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы.
12:30 Групповой трансфер в Дербент.
Во время пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.
Остановка на обед (не включён в стоимость тура).
Заезд в село Маджалис, возникшее в 1581 году.
Его основал правитель Кайтагского уцмийства Султан Ахмад-хан в качестве новой столицы и собственной резиденции.
В тот период Маджалис был довольно крупным и многонациональным поселением.
Посещение Музея Кайтагской вышивки.
Прибытие в Дербент к вечеру.
Прогулка по набережной Каспийского моря.
Размещение в гостинице.
Ужин (самостоятельно в одном из национальных кафе города).
Экскурсия по Дербенту
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Дербенту.
Начнется знакомство с городом с посещения цитадели «Нарын-Кала» — настоящей древней крепости, в которой сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот.
Далее вы пройдетесь по магале (древнему району города), увидите Джума-мечеть (вход посетителям запрещен), девичьи бани, а также Армяно-Григорианскую церковь, где расположился Музей ковров и декоративно-прикладного искусства.
Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать блюда национальной кухни (хинкал, чуду, халтаму и др.) в местном кафе или ресторане — обед самостоятельно.
После обеда вы продолжите экскурсию посещением этно-дома «Кубачи».
Этно-дом «Кубачи» открыли потомки ювелира-кубачинца Тушиева.
В музее представлены сотни экспонатов, которые известный мастер собирал десятки лет.
Это тарелки разных эпох и фактуры, национальная утварь, дореволюционные ювелирные украшения, наряды женщин-кубачинок, камин из интерьера горского дома.
По желанию можно посетить восточный базар.
Поездка к всеми известному экраноплану «Лунь» — новой достопримечательности в пригороде Дербента.
Этот так называемый «каспийский монстр» поистине производит глубокое впечатление.
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно
Гунибский район
Завтрак в отеле.
Выселение из номеров.
Трансфер в Гунибский район Дагестана.
С высоты птичьего полета яркие крыши дагестанского аула Гуниб выглядят, словно палитра красок, брошенная на изумрудные луга Гунибского плато.
Но это место привлекает не только природной красотой.
Именно Гуниб сыграл ключевую роль на завершающем этапе Кавказской войны.
Взятие Гуниба и пленение Шамиля положило конец организованному сопротивлению на северо-восточном Кавказе.
Экскурсия в Салтинское ущелье с обзором подземного водопада.
Обед в местном кафе (включен).
Размещение в гостевом доме в Гунибе (либо в окрестных сёлах).
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Чох и Гамсутль
Завтрак в гостевом доме.
Экскурсия в одно из древнейших поселений Дагестана — аул-призрак Гамсутль (джипинг + пешая часть — 2 км).
Аварский аул раскинулся на самой вершине горы Гамсутльмеэр.
Переезд в аул Чох.
Обед в местном кафе (включен).
Прогулка по селению.
Знаменитый аул, прозванный «Родником учености», также выделяется своим романтическим и героическим прошлым.
Это одно из древнейших человеческих поселений в Европе, известное среди археологов как Чохская стоянка.
Возвращение в гостевые дома.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Хунзахское плато
Завтрак в гостевом доме.
Путешествие к самому широкому плато в сердце нагорного Дагестана.
Хунзахское плато (1 200 м. над у. м., 250 кв. км) особенно прекрасно весной, когда буйство красок вкупе с роскошью ароматов трав и цветов наполняют сознание гармонией с природой.
Главная достопримечательность плато — каньон с обрывистыми, местами отвесными краями, в который с высоты срываются водопадами три речки.
Самый большой из водопадов — трехступенчатый Тобот, высота его достигает 100 м.
Обед с национальными блюдами в местном кафе (включен).
Посещение Аранинской крепости и экстрим-парка «Матлас», а также ущелья «Каменная чаша» — природного чуда Дагестана.
По желанию за дополнительную плату можно отправиться к горному озеру «Мочох».
После насыщенного дня — возвращение в гостевые дома, отдых.
Ужин (самостоятельно).
Аул Унцукуль. Гимринская башня. Экскурсия на Сулакский каньон
Завтрак в гостевом доме.
Выселение из номеров.
Трансфер в аул Унцукуль или Шамилькала, центры художественной насечки металлом по дереву.
Вы не только познакомитесь с этой очень редкой разновидностью ремесла, но и попробуете свои силы в мастер-классе.
Остановка у мемориала «Гимринская башня», который является образцом оборонительных сооружений горцев Дагестана.
Внутри башни есть деревянная лестница, по которой можно подняться до крыши и насладиться потрясающим видом на окрестности.
Далее вы проедете через самый длинный тоннель в России — 4300 м.
Обед в кафе (включен)
Выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.
Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.
За дополнительную плату можно отправиться к бархану Сарыкум — одному из самых высоких в мире.
Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров. Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет.
Размещение в отеле *** в г. Махачкала.
Ужин (самостоятельно).
Махачкала. Выезд в аэропорт
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
Встреча с гидом в холле.
Небольшая обзорная экскурсия по Махачкале.
Обед (самостоятельно).
Выезд в аэропорт к рейсам, отбывающим в 13:40 или 15:20.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах 3-4*, в гостевом доме в Гунибе или окрестностях (предполагаемые отели для размещения – «Европа», г. Дербент, «Метрополь», г. Махачкала, «Раддэ», с. Гуниб).
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Доплата за одноместное размещение — 19 000 рублей
Для детей 12-14 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.
Варианты проживания
Гостиница «Европа»
Гостиничный комплекс «Европа» находится всего в 15 минутах ходьбы от центра города Дербент. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и магазины на территории отеля. Бесплатный WiFi работает на всей территории. Услуги парковщика предоставляются бесплатно.
Каждый номер гостиничного комплекса «Европа» располагает телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом и холодильником. Среди прочих удобств — халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Все номера оснащены кондиционерами.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане подают блюда европейской и кавказской кухни, а специальные пожелания по диетическому питанию могут быть выполнены по предварительному запросу.
Предоставляются услуги по продаже билетов. Кроме того, в гостиничном комплексе работает экскурсионное бюро и пункт обмена валюты.
Гостиничный комплекс «Европа» находится в 1,4 км от набережной и пляжа. Доарабская крепость в нагорной части Дербента Нарын-Кала находится в 15 минутах езды на автомобиле.
Дом отдыха «Радде»
Дом отдыха «Радде», расположившийся на территории селения «Гуниб», предлагает Вам возможность провести незабываемое время в одном из красивейших уголков Дагестана – в парке - заповеднике «Верхний Гуниб». Сочетание альпийского и мягкого субальпийского климата, живописная природа, чистый воздух, обилие солнца, отсутствие ветров необыкновенно бодряще действуют на человека. И все это великолепие находится всего лишь в 120 км. от Махачкалы!
Гостиница «Метрополь», г. Махачкала
Гостиница "Метрополь" в Махачкале. К услугам Wi-Fi, парковка, бильярдная, прачечная, гладильные принадлежности, сауна и другое.
В каждом из этих номеров царит превосходная атмосфера для Вашего отдыха. Здесь есть всё, чтобы Ваше проживание было комфортным и принесло лишь положительные эмоции от пребывания в этом месте.
На территории работает шикарный ресторан, где Вы сможете побаловать себя шедеврами из разных кухонь мира, а также отлично провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал со всем сопутствующим оборудованием для Вашего успеха.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, зелёные парки города, а также остановки общественного транспорта, что облегчит передвижение на местности. Ж/д вокзал располагается всего в 10 минутах езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в гостиницах и в гостевом доме в Гунибе или окрестностях
- Транспортные услуги, включая групповые трансферы аэропорт / ж/д вокзал - отель в г. Дербент, Махачкала - аэропорт / ж/д вокзал
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи по программе
- Питание по программе (завтраки в отеле, 4 обеда)
- Мастер-класс по насечке металла
- Вода 0,5 л. /чел. /день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Доплата за одноместное размещение
- Питание, не включенное в программу (обеды в дни 1, 2, 7, ужины)
- Поднос багажа
- Сувениры
- Дополнительные услуги в отеле
- Билет в зоопарк (ориентировочная стоимость от 150 руб. /чел.)
- Экскурсия на бархан Сарыкум и озеро Мочох
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.
Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется.
Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам – платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Встреча:
Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Восточные краски Дагестана». Групповой трансфер в 12:30.
Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 12:00.
Мы сообщим контакты встречающего заранее.
Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Махачкалы — отель г. Дербента» — от 5 000 рублей за машину.
Проводы:
В день выезда — групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы к рейсам / поездам, отправляющимся после 12:00. Рекомендованные рейсы отбывают в 13:40 или 15:20.