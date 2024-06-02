Туры на автобусе в Махачкале

Найдено 58 туров в категории «На автобусе» в Махачкале, цены от 15 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100 за человека
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000 за человека
За раз весь Северный Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
16 июня в 14:30
30 июня в 14:30
145 000 за человека
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
7 отзывов
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000 за человека
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🏄 SUP-прогулки
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Начало: Махачкала
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
137 700 за человека
Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
20 сен в 10:00
99 000 за человека
Селфи тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Селфи тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
51 000 за человека
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 94 000 за человека
Завораживающий Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Завораживающий Дагестан
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
99 500 за человека
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
36 500 за человека
Дагестан стал ближе
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан стал ближе
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 5098849 459 за человека
Выходные в Дагестане
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
12 июля в 10:00
9 авг в 10:00
от 30 600 за человека
Недельный тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Недельный тур по Дагестану
Начало: Г. Махачкала
12 июля в 10:00
9 авг в 10:00
от 60 570 за человека
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Начало: г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 25 000 за человека
Легенды Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Дагестана
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 29 900 за человека
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 25 000 за человека
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400 за человека
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000 за человека
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 25 000 за человека
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 000 за человека
Наследие Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Наследие Дагестана
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
36 000 за человека
Путешествие в Дагестан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 49 680 за человека
Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 39 000 за человека
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
58 000 за человека
Винно-гастрономический тур в Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
11 сен в 10:00
6 окт в 10:00
от 88 000 за человека
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 55 500 за человека
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Экскурсионный тур «Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур» на 12 дней
Начало: Г. Махачкала
4 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
92 300 за человека
Сказочные каникулы в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказочные каникулы в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
3 янв в 10:00
45 000 за человека
Новогодний Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Дагестан
Начало: г. Махачкала
28 дек в 10:00
53 800 за человека
Рождественский тур в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
3 янв в 10:00
от 43 550 за человека
Новогодние каникулы в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Дагестане
Начало: г. Махачкала
3 янв в 10:00
35 000 за человека
Новогодняя сказка в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка в Дагестане
Начало: г. Махачкала
30 дек в 10:00
40 000 за человека
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Начало: г. Махачкала
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 25 000 за человека
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по вторникам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по вторникам
Начало: г. Махачкала
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 19 900 за человека
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по пятницам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по пятницам
Начало: г. Махачкала
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 24 900 за человека
Огни Дагестана. Зимние каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 25 000 за человека
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Начало: Г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 63 000 за человека
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 38 300 за человека
Огни зимнего Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни зимнего Дагестана
Начало: г. Махачкала
4 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 25 000 за человека
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000 за человека
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
4 янв в 10:00
от 40 000 за человека
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
4 янв в 10:00
18 фев в 10:00
от 38 300 за человека
Новогоднее путешествие в Дагестан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
30 дек в 10:00
от 6440051 520 за человека
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
🚶 Пешая
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
19 000 за человека
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
от 31 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Перезагрузка по-дагестански: всё включено
    Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
    читать дальше

    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Сказочные каникулы в Дагестане
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Сказочные каникулы в Дагестане
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • И
    Иоханна
    27 мая 2024
    В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
    Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • А
    Александра
    20 мая 2024
    Огни Дагестана. Экскурсионный тур
    Посетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром "Огни Дагестана". Очень довольны программой, все было насыщенно, интересно, грамотно скомпоновано.
    Посетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересно
  • Л
    Людмила
    20 мая 2024
    Огни Дагестана. Экскурсионный тур
    Я очень много путешествую по нашей стране и по другим странам. Давно хотела в Дагестан, но опасалась. И вот мечта
    читать дальше

    сбылась, я посетила Дагестан. Гид Амина и водитель Али, которые сопровождали нас все 4 дня влюбили нас в Дагестан. Экскурсии очень понравились, как вела их Амина. Али тоже вносил свою лепту в рассказы о Дербенте, Горном Дагестане. Группа у нас была очень дружная, хотя разновозрастная. Нам всем было по 30 лет. Удивило, что не смотря на брутальность дагестанцев, они все такие отзывчивые и добрые. Спасибо Большой Стране за организацию тура, что они пользуются услугами принимающей стороны Амины и водителя Али. Отель "ОКЕАН" - не много портил всю картину тура. Хорошо, что мы в номерах были не много времени. Ни разу за все 4 дня не выбросили мусор. Не говорю уже об уборке номера. Завтрак - иногда не чего было выбрать кроме огурцов и помидоров. На ресепшене люди были отзывчивые готовые помочь. Мне надо было с 3 этажа спустить чемодан (Отель ОКЕАН без лифта), мне любезно его спустили. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Перезагрузка по-дагестански: всё включено
  2. В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
  3. За раз весь Северный Кавказ
  4. В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
  5. Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На автобусе" можно забронировать 58 авторских туров от 15 000 до 145 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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