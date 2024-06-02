1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
16 июня в 14:30
30 июня в 14:30
145 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Начало: Махачкала
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
137 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
20 сен в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Селфи тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 94 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Завораживающий Дагестан
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
99 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
36 500₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
Дагестан стал ближе
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 5098849 459₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
12 июля в 10:00
9 авг в 10:00
от 30 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Недельный тур по Дагестану
Начало: Г. Махачкала
12 июля в 10:00
9 авг в 10:00
от 60 570₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Начало: г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Дагестана
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Наследие Дагестана
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 49 680₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
11 сен в 10:00
6 окт в 10:00
от 88 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 55 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Экскурсионный тур «Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур» на 12 дней
Начало: Г. Махачкала
4 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
92 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказочные каникулы в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
3 янв в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний Дагестан
Начало: г. Махачкала
28 дек в 10:00
53 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
3 янв в 10:00
от 43 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Дагестане
Начало: г. Махачкала
3 янв в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя сказка в Дагестане
Начало: г. Махачкала
30 дек в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Начало: г. Махачкала
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по вторникам
Начало: г. Махачкала
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по пятницам
Начало: г. Махачкала
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 24 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Начало: Г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 38 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни зимнего Дагестана
Начало: г. Махачкала
4 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
4 янв в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
4 янв в 10:00
18 фев в 10:00
от 38 300₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
Новогоднее путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
30 дек в 10:00
от 6440051 520₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
от 31 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна2 июня 2024Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ИИоханна27 мая 2024Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ААлександра20 мая 2024Посетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром "Огни Дагестана". Очень довольны программой, все было насыщенно, интересно, грамотно скомпоновано.
- ЛЛюдмила20 мая 2024Я очень много путешествую по нашей стране и по другим странам. Давно хотела в Дагестан, но опасалась. И вот мечта
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На автобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На автобусе" можно забронировать 58 авторских туров от 15 000 до 145 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 58 туров в Махачкале на 2024 год на автобусе, 137 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август