За эту неделю вы познакомитесь с жизнью и бытом местных жителей, с их уникальными традициями и культурой, узнаете о героическом прошлом Дагестана и воочию увидите самые красивые места «страны гор». Вас ждет домашняя атмосфера кавказского гостеприимства!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, Гимринская башня
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- ж/д вокзал, г. Махачкала;
- центральные отели г. Махачкала.
Первый делом отправимся знакомиться с визитной карточкой республики.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 300 рублей).
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце, несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки откроется вид на его самые эффектные изгибы.
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплексе пещер «Нохъо» (дополнительная плата – 500 рублей).
Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки.
С них открываются невообразимые виды.
Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана.
По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.
Заселение в гостевой дом.
Новый Гоор, Старый Кахиб
Завтрак в гостевом доме.
Дагестан переводится как «страна гор», и второй день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.
Старый Кахиб спрятался на склоне горы, дома здесь как будто растут из скалы, надёжно укрывая своих обитателей от взора посторонних.
Вы прогуляетесь среди древних руин, любуясь архитектурой и ландшафтом древнего поселения.
После прогулки отправитесь в Новый Гоор, где вас ждёт сытный обед у гостеприимной аварской семьи.
Старый Гоор — жемчужина Дагестана.
Название села переводится как «ветреный», и будьте осторожны, здесь сносит с ног не только ветер, но и впечатления.
Именно здесь вы сделаете шикарные фотографии на «языке тролля», названном так кем-то из первых туристов, что конечно является отсылкой к норвежской достопримечательности, и ни на йоту не уступает ей по красоте.
Увидите старинные сторожевые башни, которые охраняются государством, и хранят в себе легенды былых веков.
Возвращение в гостевой дом.
Гамсутль, Гуниб
Завтрак в гостевом доме.
Гамсутль — еще одна топовая достопримечательность республики.
Затерянный среди гор, покинутый жителями, он эффектно расположился на склоне горы.
Узкие улочки древнего поселения увлекут вас в глубины истории.
Здесь за каждым поворотом вас ждут впечатляющие виды.
К Гамсутлю ведет треккинговый маршрут, проходящий через лес.
По пути вы сможете освежиться ледяной водой из горного источника и перевести дух.
На обед отправитесь в Гуниб, прославленный событиями 1859 года.
Здесь вы попробуете традиционные блюда аварской кухни.
Местный краеведческий музей Гуниба расскажет о Кавказской войны и о человеке, неразрывно с ней связанного.
После насыщенного дня вы возвращаетесь в гостевой дом.
Хунзахское высокогорное плато, отъезд
Завтрак в гостевом доме.
Выезд с вещами.
Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане.
Это родина великих воинов и поэтов.
Цолотлинский каньон, расположенный у подножия крепости 19 века, впечатляет размахом.
Вы прогуляетесь по самому краю, под шум срывающихся на дно каньона рек Тобот и Итля-тляр.
Вдохновившись видами, отправитесь на обед в Шамильскоий район, где будут представлены блюда традиционной аварской кухни.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Рекомендуемое время вылета — после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме "Хадижа", Малый Гоцатль.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|Период действия цены
|При двух-трехместном размещении
|48 000
01.05.2024-11.05.2024
03.07.2024-28.09.2024
|При одноместном размещении
|57 000
|Детям до 12 лет
|43 200
|При двух-трехместном размещении
|43 000
10.04.2024-27.04.2024
25.05.2024-22.06.2024
02.10.2024-02.11.2024
|При одноместном размещении
|52 000
|Детям до 12 лет
|38 700
- доп. ночь в отеле при двухместном размещении — 6 000 руб.;
- доп. ночь в отеле при одноместном размещении — 5 500 руб.;
- доп. ночь в отеле при трехместном размещении — 7 000 руб.
Варианты проживания
Хадижа
Гостевой дом «Хадиджа» расположен в Хунзахском районе в селе м. Гоцатль.
В гостевом доме имеются 16-комнат на 36-человек. В каждом из номеров имеется-своя личная ванная,TV с плоским экраном,кондиционер,Wi-Fi-бесплатный, так же гостям предоставляются полотенца и постель. Все номера 2-х местные, есть номера с одним большим кроватью так же есть номера с двумя одноместными кроватями. Все номера новые, чистые, уютные со всеми удобствами. Во дворе гостевого дома имеется кафе очень красивое, уютное с очень приветливым персоналом. Кухня национальной и европейской еды. Гостевой дом уникален местоположением,прекрасным двором, террасой,садом. Вид на прекрасные горы и пейзаж.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание на базе в горах 4 дня/3 ночи
- Двухразовое питание: завтраки на базе и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины, комплексный ужин в кафе базы отдыха - от 600 руб.)
- Катание на катере по каньону - от 500 руб
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
- Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
- Сувениры и другие личные покупки
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Необходимо взять с собой наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Сколько человек будет в туре?
Одна группа (машина) максимум 5 человек, количество групп неограниченно.