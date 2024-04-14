2 день

Новый Гоор, Старый Кахиб

Завтрак в гостевом доме.

Дагестан переводится как «страна гор», и второй день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.

Старый Кахиб спрятался на склоне горы, дома здесь как будто растут из скалы, надёжно укрывая своих обитателей от взора посторонних.

Вы прогуляетесь среди древних руин, любуясь архитектурой и ландшафтом древнего поселения.

После прогулки отправитесь в Новый Гоор, где вас ждёт сытный обед у гостеприимной аварской семьи.

Старый Гоор — жемчужина Дагестана.

Название села переводится как «ветреный», и будьте осторожны, здесь сносит с ног не только ветер, но и впечатления.

Именно здесь вы сделаете шикарные фотографии на «языке тролля», названном так кем-то из первых туристов, что конечно является отсылкой к норвежской достопримечательности, и ни на йоту не уступает ей по красоте.

Увидите старинные сторожевые башни, которые охраняются государством, и хранят в себе легенды былых веков.

Возвращение в гостевой дом.