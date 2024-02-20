Увидеть самое живописное место Дагестана без толп туристов и прикоснуться к культуре республики
Чаще всего к Сулакскому каньону подъезжают со стороны села Дубки, но мы отправимся знакомиться с ним с другого края, где редко бывают туристы. Вы окажетесь на высоте почти 2000 метров и полюбуетесь великолепием каньона.
Оцените красоту рек и водопадов, узнаете, как построили Гимринскую башню, и увидите артефакты Кавказской войны в музее.
Оцените красоту рек и водопадов, узнаете, как построили Гимринскую башню, и увидите артефакты Кавказской войны в музее.
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Описание
Что вас ожидает
- Вид на Сулакский каньон из Верхнего Караная. Вы увидите фантастической красоты каньон с высоты 1920 метров над уровнем моря и насладитесь единением с природой.
- Слияние двух рек — Аварское Койсу и Андийское Койсу. Именно здесь произошло начало Сулакского каньона. По желанию вы прокатитесь на катере — насладитесь видами реки Сулак, которая идёт по дну каньона, и полюбуетесь красивыми водопадами, которые стекают по его стенам.
- Гимринский автодорожный тоннель — самый длинный на территории России. Его протяжённость — 4304 метра. Вы проедете по нему и оцените его размеры.
- Гимринская башня — древнее оборонительное сооружение. Вы узнаете, как и когда его построили горцы Дагестана.
- Культурно-исторический комплекс «Ахульго». Вы оцените сигнальную башню высотой 17 метров и выставочный зал, где представлены артефакты времён Кавказской войны и тематические художественные полотна.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в «Ахульго» — 100 руб. /чел., поездка на катере (по желанию) — 6000 руб.
- Дорога от Махачкалы до первой остановки занимает 1 час. Поездка проходит на комфортабельном минивэне.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 3 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Махачкале
Всем доброго дня! Я Марина, и я влюблена в горы. Покажу вам Дагестан таким, каким вижу его я — колоритным, вкусным и со своей эстетикой. Подскажу живописные места для ваших памятных фотографий и расскажу, какие сувениры стоит привезти из Дагестана. Буду рада видеть вас! До встречи!
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