На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
Индивидуальная экскурсия в Махачкале

Увидеть самое живописное место Дагестана без толп туристов и прикоснуться к культуре республики

Чаще всего к Сулакскому каньону подъезжают со стороны села Дубки, но мы отправимся знакомиться с ним с другого края, где редко бывают туристы. Вы окажетесь на высоте почти 2000 метров и полюбуетесь великолепием каньона.

Оцените красоту рек и водопадов, узнаете, как построили Гимринскую башню, и увидите артефакты Кавказской войны в музее.
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
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фев
24
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фев
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Описание

Что вас ожидает

  • Вид на Сулакский каньон из Верхнего Караная. Вы увидите фантастической красоты каньон с высоты 1920 метров над уровнем моря и насладитесь единением с природой.
  • Слияние двух рек — Аварское Койсу и Андийское Койсу. Именно здесь произошло начало Сулакского каньона. По желанию вы прокатитесь на катере — насладитесь видами реки Сулак, которая идёт по дну каньона, и полюбуетесь красивыми водопадами, которые стекают по его стенам.
  • Гимринский автодорожный тоннель — самый длинный на территории России. Его протяжённость — 4304 метра. Вы проедете по нему и оцените его размеры.
  • Гимринская башня — древнее оборонительное сооружение. Вы узнаете, как и когда его построили горцы Дагестана.
  • Культурно-исторический комплекс «Ахульго». Вы оцените сигнальную башню высотой 17 метров и выставочный зал, где представлены артефакты времён Кавказской войны и тематические художественные полотна.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в «Ахульго» — 100 руб. /чел., поездка на катере (по желанию) — 6000 руб.
  • Дорога от Махачкалы до первой остановки занимает 1 час. Поездка проходит на комфортабельном минивэне.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 3 лет.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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