Гаджимагомед — ваша команда гидов в Махачкале

Меня зовут Гаджимагомед, и я люблю то, чем занимаюсь! А занимаюсь я тем, что помогаю вам взглянуть на Дагестан моими глазами. Увидеть красоту моего народа, нашу культуру, самобытность и, конечно же, величественные горы. Мой опыт в туриндустрии — более пяти лет и более 1000 довольных гостей республики. Я являюсь сертифицированным гидом и прошёл профессиональную подготовку. Работаю с командой.