В этой программе мы объединили две локации головокружительной красоты. Сначала отправимся в Дубки, откуда открывается потрясающий вид на Сулакский каньон. Затем посетим смотровую площадку с видом на Чиркейскую ГЭС.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Сулакский каньон, смотровая в Дубках
- Остановка для фото на Чиркейском водохранилище
Во время экскурсии поговорим:
- О событиях периода Кавказской войны
- Истории Дагестана
- Традициях народов
- Культуре и быте горных жителей
- Интересных обычаях на дагестанских свадьбах
Также мы расскажем вам местную скороговорку про лягушек.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле Hyundai Solaris. При необходимости предоставим детские кресла
- Отдельно по желанию оплачивается прогулка на катере — 5000 ₽ и обед — по меню
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджимагомед — ваша команда гидов в Махачкале
Меня зовут Гаджимагомед, и я люблю то, чем занимаюсь! А занимаюсь я тем, что помогаю вам взглянуть на Дагестан моими глазами. Увидеть красоту моего народа, нашу культуру, самобытность и, конечно же, величественные горы. Мой опыт в туриндустрии — более пяти лет и более 1000 довольных гостей республики. Я являюсь сертифицированным гидом и прошёл профессиональную подготовку. Работаю с командой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
9 мая 2025
Это лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев везде - где просили!!! И еще он невероятно красиво делал фото и видео!!! Очень рекомендуем!!! Если по
летим еще - Только с ним будем брать экскурсии!!!! Никого больше не хотим!!!
летим еще - Только с ним будем брать экскурсии!!!! Никого больше не хотим!!!
Ю
Юлия
3 мая 2025
Сулукский каньон, одно из лучших впечатлений в моей жизни. Это похоже на другую планету. Великолепные пейзажи, необычные скалы, кристальная вода. Гид дружелюбный, открытый и готовый ответить на любые вопросы. Он действительно увлечена тем, чем занимается. Безопасность на первом месте. Фото шикарные.
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