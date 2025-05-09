Лучшие виды на Сулакский каньон - из Махачкалы

Побывать на самых красивых смотровых площадках Дагестана и окунуться в историю горного края
В этой программе мы объединили две локации головокружительной красоты. Сначала отправимся в Дубки, откуда открывается потрясающий вид на Сулакский каньон. Затем посетим смотровую площадку с видом на Чиркейскую ГЭС.
5
2 отзыва
Лучшие виды на Сулакский каньон - из Махачкалы
Лучшие виды на Сулакский каньон - из Махачкалы
Лучшие виды на Сулакский каньон - из Махачкалы
Ближайшие даты:
17
мая18
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мая20
мая21
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мая23
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

  • Сулакский каньон, смотровая в Дубках
  • Остановка для фото на Чиркейском водохранилище

Во время экскурсии поговорим:

  • О событиях периода Кавказской войны
  • Истории Дагестана
  • Традициях народов
  • Культуре и быте горных жителей
  • Интересных обычаях на дагестанских свадьбах

Также мы расскажем вам местную скороговорку про лягушек.

Организационные детали

  • Поедем на легковом автомобиле Hyundai Solaris. При необходимости предоставим детские кресла
  • Отдельно по желанию оплачивается прогулка на катере — 5000 ₽ и обед — по меню
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
9 мая 2025
Это лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев везде - где просили!!! И еще он невероятно красиво делал фото и видео!!! Очень рекомендуем!!! Если по
летим еще - Только с ним будем брать экскурсии!!!! Никого больше не хотим!!!
Это лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев вездеЭто лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев вездеЭто лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев вездеЭто лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев вездеЭто лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев вездеЭто лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев вездеЭто лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев вездеЭто лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев вездеЭто лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев вездеЭто лучший гид! Нам очень понравился! Добрый, позитивный, все рассказал. Ставил нам музыку для танцев везде
Ю
3 мая 2025
Сулукский каньон, одно из лучших впечатлений в моей жизни. Это похоже на другую планету. Великолепные пейзажи, необычные скалы, кристальная вода. Гид дружелюбный, открытый и готовый ответить на любые вопросы. Он действительно увлечена тем, чем занимается. Безопасность на первом месте. Фото шикарные.
Сулукский каньон, одно из лучших впечатлений в моей жизни. Это похоже на другую планету. Великолепные пейзажи,

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