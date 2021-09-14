Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы

Полюбоваться фантастической природой Дагестана и узнать самое интересное о местных традициях

5
2 отзыва
Приглашаю в насыщенное и очень живописное путешествие по Дагестану! Вы прокатитесь по горному серпантину, увидите руины древнего городища и два гигантских водохранилища: Чиркейское и Чирюртовское.

Оцените потрясающий Сулакский каньон и встретите закат на бархане Сарыкум.

А я расскажу о природе и истории нашей республики.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы

Что вас ожидает

Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон

По пути к каньону мы остановимся на смотровой площадке Чиркейского водохранилища: насладимся потрясающими видами и поговорим об истории этого гигантского сооружения. Далее я покажу «визитную карточку» Дагестана — окруженный горами Сулакский каньон с ярко-бирюзовой водой. Раскрою, как он был образован и с какой известной на весь мир достопримечательностью его чаще всего сравнивают.

Бархан Сарыкум и не только

Вы посетите форелевое хозяйство: отведаете свежевыловленную рыбу и посмотрите, как ее разводят в садках. А также прогуляетесь по персиковым садам и виноградникам, покатаетесь на «качелях любви» и увидите руины городища Беледжер, разрушенного арабскими завоевателями в начале VIII века. Проедете вдоль канала Октябрьской революции, питающего всю Махачкалу, и впечатлитесь огромным песчаным барханом Сарыкум.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Посещение бархана Сарыкум по желанию и оплачивается дополнительно: 2000 р. с группы + 128 р. с человека
  • Еда и напитки не входят в стоимость
  • По запросу можно включить в программу зиплайн, прогулку на катере или на лошадях. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Курбан
Курбан
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Курбан, я родился и живу в Дагестане. С радостью проведу вас по классическим и нестандартным маршрутам, покажу самые живописные места нашего края и расскажу о них интересные факты.
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2 настоящих отзыва от туристов

Наталья
14 сен 2021
Ездили вдвоем с мужем. Очень насыщенная, красивая и интересная экскурсия. Красивая природа, очень интересный рассказ гида. Для нас это была совершенно новая и познавательная информация. Рекомендую обязательно прокатиться на моторной лодке по Чиркейскому водохранилищу. Это очень красиво, очень романтично, горы отражаются в воде, горы упираются в небо. Потом Вы смотрите Сулакский каньон с нескольких ракурсов и наслаждаетесь красотой природы. При желании можно полазить по бархану Сарыкум…. удивительное место… пески среди гор, по которым очень интересно карабкаться и покорять песчаные вершины.
Самое приятное в этой экскурсии, что Курбан показывает все красоты с нетуристических мест… там, где нет скопления людей и очень много и интересно рассказывает. Мы получили огромное удовольствие. Рекомендуем экскурсию и гида.
О
12 сен 2021
Спасибо большое Курбану за экскурсию! Очень комфортная поездка, интересные рассказы, горячий чай и кофе с собой, приятная беседа сделали это путешествие незабываемым!

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