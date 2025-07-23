Приглашаем вас в путешествие по живописным местам Дагестана, где вы сможете насладиться не только потрясающими видами Чиркейского водохранилища и Сулакского каньона, но и узнать много нового о истории этих мест.Вас

ждет встреча с закатом на бархане Сарыкум, где каждый сможет почувствовать себя частью великой истории. Эта экскурсия предоставит вам уникальную возможность познакомиться с культурой и природой Дагестана, посетить форелевое хозяйство, прогуляться по персиковым садам и виноградникам, а также увидеть руины древнего городища. Не упустите шанс отправиться в незабываемое путешествие

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Сулакского каньона и бархана Сарыкум - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода теплая и сухая, что делает прогулки максимально комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать: температура мягче, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод и ветер могут снизить комфортность поездки.

Сейчас август — это идеальное время.