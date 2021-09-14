Что вас ожидает

Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон

По пути к каньону мы остановимся на смотровой площадке Чиркейского водохранилища: насладимся потрясающими видами и поговорим об истории этого гигантского сооружения. Далее я покажу «визитную карточку» Дагестана — окруженный горами Сулакский каньон с ярко-бирюзовой водой. Раскрою, как он был образован и с какой известной на весь мир достопримечательностью его чаще всего сравнивают.

Бархан Сарыкум и не только

Вы посетите форелевое хозяйство: отведаете свежевыловленную рыбу и посмотрите, как ее разводят в садках. А также прогуляетесь по персиковым садам и виноградникам, покатаетесь на «качелях любви» и увидите руины городища Беледжер, разрушенного арабскими завоевателями в начале VIII века. Проедете вдоль канала Октябрьской революции, питающего всю Махачкалу, и впечатлитесь огромным песчаным барханом Сарыкум.

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