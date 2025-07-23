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Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы

Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Приглашаем вас в путешествие по живописным местам Дагестана, где вы сможете насладиться не только потрясающими видами Чиркейского водохранилища и Сулакского каньона, но и узнать много нового о истории этих мест.

Вас
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ждет встреча с закатом на бархане Сарыкум, где каждый сможет почувствовать себя частью великой истории.

Эта экскурсия предоставит вам уникальную возможность познакомиться с культурой и природой Дагестана, посетить форелевое хозяйство, прогуляться по персиковым садам и виноградникам, а также увидеть руины древнего городища. Не упустите шанс отправиться в незабываемое путешествие

4.9
31 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Невероятные виды Сулакского каньона
  • 🏞 Посещение Чиркейского водохранилища
  • 🐟 Свежая форель на форелевом хозяйстве
  • 🏜 Впечатляющий бархан Сарыкум
  • 🏛 Исторические руины городища Беледжер
  • 🍑 Прогулка по персиковым садам и виноградникам
  • 🚗 Комфортабельное путешествие на внедорожнике

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Сулакского каньона и бархана Сарыкум - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода теплая и сухая, что делает прогулки максимально комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать: температура мягче, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод и ветер могут снизить комфортность поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Чирюртовское водохранилище
  • Бархан Сарыкум
  • Форелевое хозяйство
  • Персиковые сады
  • Виноградники
  • Руины городища Беледжер
  • Канал Октябрьской революции

Описание экскурсии

Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон

По пути к каньону мы остановимся на смотровой площадке Чиркейского водохранилища: насладимся потрясающими видами и поговорим об истории этого гигантского сооружения. Далее я покажу «визитную карточку» Дагестана — окруженный горами Сулакский каньон с ярко-бирюзовой водой. Раскрою, как он был образован и с какой известной на весь мир достопримечательностью его чаще всего сравнивают.

Бархан Сарыкум и не только

Вы посетите форелевое хозяйство: отведаете свежевыловленную рыбу и посмотрите, как ее разводят в садках. А также прогуляетесь по персиковым садам и виноградникам, покатаетесь на «качелях любви» и увидите руины городища Беледжер, разрушенного арабскими завоевателями в начале VIII века. Проедете вдоль канала Октябрьской революции, питающего всю Махачкалу, и впечатлитесь огромным песчаным барханом Сарыкум.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Посещение бархана Сарыкум по желанию и оплачивается дополнительно: 2000 р. с группы + 128 р. с человека
  • Еда и напитки не входят в стоимость
  • По запросу можно включить в программу зиплайн, прогулку на катере или на лошадях. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Заберу из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курбан
Курбан — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Курбан, я родился и живу в Дагестане. С радостью проведу вас по классическим и нестандартным маршрутам, покажу самые живописные места нашего края и расскажу о них интересные факты.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
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Татьяна
Замечательное путешествие для взрослых с детьми. Курбан очень внимателен к отдыхающим, хорошо знает и любит свою страну и её природу. Он рассказал о многих исторических фактах и жизненных событиях народа
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Дагестана. Мы смогли увидеть Каньон с различных площадок (ракурсов). Побывали в шикарном ресторане в саду "Нескучный сад", где радушный садовник показал нам свои фруктовые деревья с дегустацией их плодов. Замечательно промчались по водной глади реки водохранилища на катере и смогли увидеть водопад. В довершении посетили величественный и живописный бархан😊))) ОЧЕНЬ благодарны Курбану🙏🙏🙏 Всем рекомендуем👍 Единственное - обсуждайте маршрут заранее, чтобы гид знал что вы хотите посмотреть и насколько подробно☝️😉

Замечательное путешествие для взрослых с детьми. Курбан очень внимателен к отдыхающим, хорошо знает и любит свою
Замечательное путешествие для взрослых с детьми. Курбан очень внимателен к отдыхающим, хорошо знает и любит свою
Замечательное путешествие для взрослых с детьми. Курбан очень внимателен к отдыхающим, хорошо знает и любит свою
Замечательное путешествие для взрослых с детьми. Курбан очень внимателен к отдыхающим, хорошо знает и любит свою
Замечательное путешествие для взрослых с детьми. Курбан очень внимателен к отдыхающим, хорошо знает и любит свою
Замечательное путешествие для взрослых с детьми. Курбан очень внимателен к отдыхающим, хорошо знает и любит свою
Замечательное путешествие для взрослых с детьми. Курбан очень внимателен к отдыхающим, хорошо знает и любит свою
Замечательное путешествие для взрослых с детьми. Курбан очень внимателен к отдыхающим, хорошо знает и любит свою+2
Замечательное путешествие для взрослых с детьми. Курбан очень внимателен к отдыхающим, хорошо знает и любит свою
Замечательное путешествие для взрослых с детьми. Курбан очень внимателен к отдыхающим, хорошо знает и любит свою
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Анна
Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить за интересный рассказ в течение всей поездки, за внимательность к каждому члену нашей группы, за спокойное управление автомобилем, за вовлечённость и неравнодушие, узнали много интересного и нового, а также полюбовались красотами Дагестана.
Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить
Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить
Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить
Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить
Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить
Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить
Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить
Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить+2
Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить
Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить
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А
гид молодец, подстраивался под наши пожелания. по нашей просьбе водил нас на смотровые площадки, где мало туристов, мы не любим толпу. катались на катере в каньоне (а не на водохранилище) - очень рекомендуем, и красиво, и весело. потом водитель нас отвез пообедать в очень колоритный ресторанчик" Сады" (какое то такое название, кажется). в общем, все прошло отлично, рекомендуем
гид молодец, подстраивался под наши пожелания. по нашей просьбе водил нас на смотровые площадки, где мало
гид молодец, подстраивался под наши пожелания. по нашей просьбе водил нас на смотровые площадки, где мало
гид молодец, подстраивался под наши пожелания. по нашей просьбе водил нас на смотровые площадки, где мало
гид молодец, подстраивался под наши пожелания. по нашей просьбе водил нас на смотровые площадки, где мало
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Наталья
Были на индивидуальной экскурсии по Сулакскому каньону 07 июля 2024 года вместе с Курбаном. Курбан составил нетривиальный маршрут, подстроившись под наши пожелания: мы успели и покупаться в водохранилище, и покататься
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на катере по каньону, и совершись увлекательнейшее путешествие по горным дорогам. Курбан отличный собеседник, любит свой край и пытается заразить этой любовью и своих спутников. Он выбирал самые интересные площадки для фото и видеосъемок, которые еще долго будут напоминать о замечательно проведенном дне в республике Дагестан. Спасибо, Курбан. Желаем Вам удачи в Вашей непростой работе! Спасибо и команде Трипстера за хорошую организацию.

Были на индивидуальной экскурсии по Сулакскому каньону 07 июля 2024 года вместе с Курбаном. Курбан составил
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Кира
Ездили втроем на экскурсию с Курбаном, то что там понравилось- это ничего не сказать, мы были просто в восторге. Курбан много рассказывал о Дагестане, очень аккуратно вел автомобиль, прокатил нас
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по малолюдным и невероятной красоты смотровым площадкам, и самое приятное- сам нас отвез вниз к каньону, выбрав живописную длинную дорогу, хотя она была очень не простой, разбитой, со сложными разъездами и спусками. Был всегда рядом, очень внимательный, делал фото в самых красивых местах. Обязательно в следующий раз поедем с ним по другому горному маршруту!

Ездили втроем на экскурсию с Курбаном, то что там понравилось- это ничего не сказать, мы были
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О
Добрый день. Были на экскурсии с водителем -гидом Русланом. Море внимания и заботы туристам. Вода в машине, пунктуальность, никуда не спешил, познания в истории даже за пределами Республики. Сопровождал везде. Организовал спуск к каньону для прогулки на катере с хорошим водителем. Получили массу удовольствий. Собрали чебрец, купили клубники, черешни. Уровень безопасности - Зеленый)))) Спасибо огромное.
Добрый день. Были на экскурсии с водителем -гидом Русланом. Море внимания и заботы туристам. Вода в
Добрый день. Были на экскурсии с водителем -гидом Русланом. Море внимания и заботы туристам. Вода в
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