По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе

Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
За 3 дня я познакомлю вас со знаковыми локациями нашей «Страны гор».

Со смотровых площадок вы посмотрите на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, увидите рукотворное Ирганайское водохранилище и впечатляющие водопады.

Мы пошуршим песком бархана Сарыкум, пройдёмся узкими улочками заброшенного высокогорного села Гамсутль и по каменным коридорам Карадахской теснины. А в самых живописных местах будем устраивать фотосессии.
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Ближайшие даты:
14
окт
21
окт
28
окт
4
ноя
11
ноя
18
ноя
25
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Чиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйство

Встретим вас и на комфортном автомобиле направимся к смотровой площадке на Чиркейскую ГЭС и впечатляющий Сулакский каньон, самый глубокий в Европе. Устроим фотосессию в окружении завораживающих видов, а затем доедем до уникального бархана Сарыкум — настоящего кусочка пустыни, чьё происхождение здесь — до сих пор загадка. Завершим день в форелевом хозяйстве: отведаем вкуснейшую форель и покатаемся на катере.

Чиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйствоЧиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйствоЧиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйствоЧиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйство
2 день

Аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилище

Сегодня отправимся в знаменитый аул-призрак Гамсутль — древнейшее заброшенное село, примерный возраст которого составляет 2 тысячи лет. На его территории находили артефакты различных эпох и религий. Прогуляемся по его атмосферным улочкам и поедем смотреть на Салтинский водопад, необычный тем, что он течёт под землёй. А перед тем, как разместиться в гостинице в горах ещё заедем на Ирганайское водохранилище — вы полюбуетесь отражением тёмных скал в его изумрудной воде.

Аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилищеАул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилищеАул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилищеАул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилище
3 день

Водопад Тобот, Карадахская теснина, Матлас

В этот день посетим водопад Тобот в Хунзахском районе, мощный поток которого срывается в глубокую пропасть. Затем отправимся в Карадахскую теснину. Этот уникальный памятник природы поражает: кажется, что вы оказались в узком коридоре другого мира, а вас окружают мощные и высокие каменные стены. После побываем в экстрим-парке в Матласе, чтобы снова устроить фотосессию и запечатлеть потрясающие виды. К вечеру вернёмся в Махачкалу.

Водопад Тобот, Карадахская теснина, МатласВодопад Тобот, Карадахская теснина, МатласВодопад Тобот, Карадахская теснина, МатласВодопад Тобот, Карадахская теснина, МатласВодопад Тобот, Карадахская теснина, Матлас

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
Завершение: Махачкала или Каспийск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Сулакский каньон
Природа и пейзажи
Популярные места
3-дневные туры
Бархан Сарыкум
Чиркейская ГЭС
Водопад Тобот
Гамсутль
Карадахская теснина
Салтинский водопад
Матлас
Ирганайское водохранилище
Горы
Подземные
Обзорные
Водопады

Похожие туры из Махачкалы

3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
17 окт
21 окт
30 окт
1 ноя
13 000 за человека
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Махачкала, время приезда до 8:00
16 окт
20 окт
3 ноя
26 500 за человека
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
16 окт
19 окт
23 окт
26 окт
23 550 за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ