2 день

Аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилище

Сегодня отправимся в знаменитый аул-призрак Гамсутль — древнейшее заброшенное село, примерный возраст которого составляет 2 тысячи лет. На его территории находили артефакты различных эпох и религий. Прогуляемся по его атмосферным улочкам и поедем смотреть на Салтинский водопад, необычный тем, что он течёт под землёй. А перед тем, как разместиться в гостинице в горах ещё заедем на Ирганайское водохранилище — вы полюбуетесь отражением тёмных скал в его изумрудной воде.