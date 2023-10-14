Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Со смотровых площадок вы посмотрите на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, увидите рукотворное Ирганайское водохранилище и впечатляющие водопады.
Мы пошуршим песком бархана Сарыкум, пройдёмся узкими улочками заброшенного высокогорного села Гамсутль и по каменным коридорам Карадахской теснины. А в самых живописных местах будем устраивать фотосессии.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
Чиркейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое хозяйство
Встретим вас и на комфортном автомобиле направимся к смотровой площадке на Чиркейскую ГЭС и впечатляющий Сулакский каньон, самый глубокий в Европе. Устроим фотосессию в окружении завораживающих видов, а затем доедем до уникального бархана Сарыкум — настоящего кусочка пустыни, чьё происхождение здесь — до сих пор загадка. Завершим день в форелевом хозяйстве: отведаем вкуснейшую форель и покатаемся на катере.
Аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилище
Сегодня отправимся в знаменитый аул-призрак Гамсутль — древнейшее заброшенное село, примерный возраст которого составляет 2 тысячи лет. На его территории находили артефакты различных эпох и религий. Прогуляемся по его атмосферным улочкам и поедем смотреть на Салтинский водопад, необычный тем, что он течёт под землёй. А перед тем, как разместиться в гостинице в горах ещё заедем на Ирганайское водохранилище — вы полюбуетесь отражением тёмных скал в его изумрудной воде.
Водопад Тобот, Карадахская теснина, Матлас
В этот день посетим водопад Тобот в Хунзахском районе, мощный поток которого срывается в глубокую пропасть. Затем отправимся в Карадахскую теснину. Этот уникальный памятник природы поражает: кажется, что вы оказались в узком коридоре другого мира, а вас окружают мощные и высокие каменные стены. После побываем в экстрим-парке в Матласе, чтобы снова устроить фотосессию и запечатлеть потрясающие виды. К вечеру вернёмся в Махачкалу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённостиЗавершение: Махачкала или Каспийск, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.