Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Нас ждут вкусные дагестанские блюда, гостеприимные местные жители со своими необычными историями и древние поселения в горах.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие активных детей с 7 лет (в сопровождении взрослых родственников).
Рекомендуем взять с собой наличные — банкоматы есть только в Махачкале, снять деньги в горных поселках не получится, так что лучше иметь 2-3 тысячи рублей на дополнительные развлечения и сувениры.
Возьмите с собой небольшой рюкзак для выходов в гору, солнцезащитный крем, бутылочку для воды, купальник, дождевик и треккинговые палки.
Проживание. В гостинице (2/3-местные номера) с удобствами в номере и в гостевом доме (2/3-местные номера) с удобствами в доме.
Питание. Завтраки и ужины в отеле и гостевом доме, обеды во время прогулок в горах в кафе в горных селениях национальной кухней. Обед в первый день в рыбном ресторане.
Уровень сложности. Тур несложный. Такая программа — отличный вариант для активных начинающих туристов, которые хотят проверить свои силы, не покидая комфортных условий (ночевки в гостиницах и гостевых домах со всеми удобствами). Все прогулки налегке.
Связь. В Дагестане доступен мобильный интернет 3g, местами 4g. Проблемы возникают только у абонентов Теле 2. Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки в горы возможны перебои со связью.
Программа тура по дням
Сулакский каньон и дагестанская пустыня
Фантастический каньон. Встречаемся в Махачкале в 8 утра и едем в Сулакский каньон, который часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном. Вы сможете посмотреть на все с высоты, разглядеть, как бирюзовая водная гладь лентой рассекает каменные отвесные стены. А затем спуститься вниз и покататься на катере. Нагулявшись, пообедаем в ресторане на берегу местной форелью и овощами. Еще увидим Чиркейскую ГЭС — самую мощную действующую ГЭС на Северном Кавказе.
Дагестанская пустыня. Наша следующая остановка — Бархан Сарыкум. Золотые пески, будто в сказке, — это самый большой бархан в Евразии и второй по величине после знаменитой Сахары.
Вечером заселимся в гостиницу или гостевой дом в Махачкале и поужинаем.
Подземный водопад и Ирганайское водохранилище
Горы Дагестана. Позавтракаем и отправимся в дагестанские горы. Наш путь пройдет через самый длинный в Европе тоннель — 4,3 километра. Добремся до Ирганайского водохранилища у увидим огромный 70-метровый водопад Тобот. Рядом находится древнее поселение Хунзах — прогуляемся по его улицам и пообщаемся с местными жителями.
Подземный водопад. А потом доберемся до другого водопада под названием Салтинский. Это единственный в Дагестане подземный водопад. В зависимости от времени года и от погодных особенностей стены каньона, в котором находится водопад, принимают разный цвет. Игра света в этом месте завораживает, кажется, что водопад будто парит в воздухе.
Аул-призрак Гамсутль и рисовые террасы села Чох
Дагестанский Мачу-Пикчу. Позавтракаем пораньше и отправимся в аул-призрак Гамсутль. Руины на фоне гор часто сравнивают с перуанским Мачу-Пикчу. Вы погуляете по древним каменным улицам и перенесетесь во времени на несколько сотен лет назад.
Чохские террасы. Рядом есть село Чох с рукотворными террасами на склоне. Во времена их строительства все делалось вручную, никакой техники не было. В таких местах понимаешь, насколько легче стала наша современная жизнь, когда столько благ дается нам без особых усилий.
Вечером мы отвезем вас в аэропорт или Махачкалу — при желании вы можете остаться в Дагестане еще на несколько дней, мы подскажем, что посмотреть.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и гостевых домах на всём маршруте (мы стараемся размещать женщин и мужчин отдельно, но не всегда получается если для кого-то данный вопрос принципиален, то необходимо отдельно бронировать одноместное размещение)
- Питание (завтрак 2,3 день, все обеды, ужин 2 день)
- Посещение достопримечательностей
- Трансфер по программе
- Вход в национальный парк
Что не входит в цену
- Авиабилеты в/из Махачкалу
- Страховка для треккинга
- Питание в кафе (завтрак в первый день, ужины первый и третий дни, один прием пищи в кафе стоит 250-500 руб)
- Дополнительные трансферы вне программы
- Сувениры и личные расходы