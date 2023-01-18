Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Авторский тур в Махачкале

Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу

5
2 отзыва
Если вы хотите максимально посмотреть Дагестан, но времени на это у вас не так много, то этот маршрут для вас! За три дня мы объедем все основные достопримечательности: покатаемся на катере по Сулакскому каньону, сделаем фантастические фотографии на фоне золотых песков Бархана Сарыкум и увидим настоящий подземный водопад.

Нас ждут вкусные дагестанские блюда, гостеприимные местные жители со своими необычными историями и древние поселения в горах.
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Ближайшие даты:
10
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие активных детей с 7 лет (в сопровождении взрослых родственников).

Рекомендуем взять с собой наличные — банкоматы есть только в Махачкале, снять деньги в горных поселках не получится, так что лучше иметь 2-3 тысячи рублей на дополнительные развлечения и сувениры.

Возьмите с собой небольшой рюкзак для выходов в гору, солнцезащитный крем, бутылочку для воды, купальник, дождевик и треккинговые палки.

Проживание. В гостинице (2/3-местные номера) с удобствами в номере и в гостевом доме (2/3-местные номера) с удобствами в доме.

Питание. Завтраки и ужины в отеле и гостевом доме, обеды во время прогулок в горах в кафе в горных селениях национальной кухней. Обед в первый день в рыбном ресторане.

Уровень сложности. Тур несложный. Такая программа — отличный вариант для активных начинающих туристов, которые хотят проверить свои силы, не покидая комфортных условий (ночевки в гостиницах и гостевых домах со всеми удобствами). Все прогулки налегке.

Связь. В Дагестане доступен мобильный интернет 3g, местами 4g. Проблемы возникают только у абонентов Теле 2. Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки в горы возможны перебои со связью.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и дагестанская пустыня

Фантастический каньон. Встречаемся в Махачкале в 8 утра и едем в Сулакский каньон, который часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном. Вы сможете посмотреть на все с высоты, разглядеть, как бирюзовая водная гладь лентой рассекает каменные отвесные стены. А затем спуститься вниз и покататься на катере. Нагулявшись, пообедаем в ресторане на берегу местной форелью и овощами. Еще увидим Чиркейскую ГЭС — самую мощную действующую ГЭС на Северном Кавказе.

Дагестанская пустыня. Наша следующая остановка — Бархан Сарыкум. Золотые пески, будто в сказке, — это самый большой бархан в Евразии и второй по величине после знаменитой Сахары.

Вечером заселимся в гостиницу или гостевой дом в Махачкале и поужинаем.

Сулакский каньон и дагестанская пустыняСулакский каньон и дагестанская пустыняСулакский каньон и дагестанская пустыняСулакский каньон и дагестанская пустыня
2 день

Подземный водопад и Ирганайское водохранилище

Горы Дагестана. Позавтракаем и отправимся в дагестанские горы. Наш путь пройдет через самый длинный в Европе тоннель — 4,3 километра. Добремся до Ирганайского водохранилища у увидим огромный 70-метровый водопад Тобот. Рядом находится древнее поселение Хунзах — прогуляемся по его улицам и пообщаемся с местными жителями.

Подземный водопад. А потом доберемся до другого водопада под названием Салтинский. Это единственный в Дагестане подземный водопад. В зависимости от времени года и от погодных особенностей стены каньона, в котором находится водопад, принимают разный цвет. Игра света в этом месте завораживает, кажется, что водопад будто парит в воздухе.

Подземный водопад и Ирганайское водохранилищеПодземный водопад и Ирганайское водохранилищеПодземный водопад и Ирганайское водохранилищеПодземный водопад и Ирганайское водохранилище
3 день

Аул-призрак Гамсутль и рисовые террасы села Чох

Дагестанский Мачу-Пикчу. Позавтракаем пораньше и отправимся в аул-призрак Гамсутль. Руины на фоне гор часто сравнивают с перуанским Мачу-Пикчу. Вы погуляете по древним каменным улицам и перенесетесь во времени на несколько сотен лет назад.

Чохские террасы. Рядом есть село Чох с рукотворными террасами на склоне. Во времена их строительства все делалось вручную, никакой техники не было. В таких местах понимаешь, насколько легче стала наша современная жизнь, когда столько благ дается нам без особых усилий.

Вечером мы отвезем вас в аэропорт или Махачкалу — при желании вы можете остаться в Дагестане еще на несколько дней, мы подскажем, что посмотреть.

Аул-призрак Гамсутль и рисовые террасы села ЧохАул-призрак Гамсутль и рисовые террасы села ЧохАул-призрак Гамсутль и рисовые террасы села ЧохАул-призрак Гамсутль и рисовые террасы села Чох

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и гостевых домах на всём маршруте (мы стараемся размещать женщин и мужчин отдельно, но не всегда получается если для кого-то данный вопрос принципиален, то необходимо отдельно бронировать одноместное размещение)
  • Питание (завтрак 2,3 день, все обеды, ужин 2 день)
  • Посещение достопримечательностей
  • Трансфер по программе
  • Вход в национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в/из Махачкалу
  • Страховка для треккинга
  • Питание в кафе (завтрак в первый день, ужины первый и третий дни, один прием пищи в кафе стоит 250-500 руб)
  • Дополнительные трансферы вне программы
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, время приезда до 8:00
Завершение: Махачкала, время отъезда после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Наталья
18 янв 2023
Все было настолько интересно, красиво, а ещё и вкусно)), что невозможно было не влюбиться в Дагестан с первого посещения!!! Организованно грамотно, ответственно, а главное с любовью. Улетела с ОЧЕНЬ позитивным настроем и желанием вернуться!!!))) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Все было настолько интересно, красиво, а ещё и вкусно)), что невозможно было не влюбиться в ДагестанВсе было настолько интересно, красиво, а ещё и вкусно)), что невозможно было не влюбиться в ДагестанВсе было настолько интересно, красиво, а ещё и вкусно)), что невозможно было не влюбиться в ДагестанВсе было настолько интересно, красиво, а ещё и вкусно)), что невозможно было не влюбиться в Дагестан
Е
25 июля 2022
Поездка прошла на высшем уровне! Наш гид Магомед сделал все, чтобы наше пребывание в Дагестане было комфортным, безопасным и интересным! Очень приятный и легкий в общении. Остались очарованы Дагестаном
Поездка прошла на высшем уровне! Наш гид Магомед сделал все, чтобы наше пребывание в Дагестане былоПоездка прошла на высшем уровне! Наш гид Магомед сделал все, чтобы наше пребывание в Дагестане было

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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