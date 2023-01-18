Если вы хотите максимально посмотреть Дагестан, но времени на это у вас не так много, то этот маршрут для вас! За три дня мы объедем все основные достопримечательности: покатаемся на катере по Сулакскому каньону, сделаем фантастические фотографии на фоне золотых песков Бархана Сарыкум и увидим настоящий подземный водопад. Нас ждут вкусные дагестанские блюда, гостеприимные местные жители со своими необычными историями и древние поселения в горах.

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Описание

Организационные детали

Возможно участие активных детей с 7 лет (в сопровождении взрослых родственников).

Рекомендуем взять с собой наличные — банкоматы есть только в Махачкале, снять деньги в горных поселках не получится, так что лучше иметь 2-3 тысячи рублей на дополнительные развлечения и сувениры.

Возьмите с собой небольшой рюкзак для выходов в гору, солнцезащитный крем, бутылочку для воды, купальник, дождевик и треккинговые палки.