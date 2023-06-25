Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Авторский тур в Махачкале

Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского

5
1 отзыв
Открыть глаза после сна и сразу увидеть горы, выпить кофе, любуясь отражением вершин, посидеть на скамье, где великий художник писал пейзаж — всё это вы сможете сделать в нашем путешествии. А ещё вы пройдётесь по узкому ущелью, над которым возвышаются высоченные каменные стены. Увидите подземный водопад и мощный поток, срывающийся в глубокий каньон.

Мы пройдёмся по атмосферным улочкам высокогорных селений, полюбуемся террасами, по живописности не уступающими китайским, и посмотрим на кавказский Мачу-Пикчу — аул на гребне горы, чьи дома словно прилипли к скалам.
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Ближайшие даты:
2
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 550 ₽
Дети до 10 лет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.
При себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
Просим соблюдать дресс-код: не надевать шорты выше колена, короткие юбки и кофты с декольте.

Проживание. В гостевых домах с отдельными номерами, по 2-4 человека в комнате.

Питание. Питание не входит в стоимость тура. На всём маршруте будем заезжать в кафе и гостевые дома с национальной кухней.

Программа тура по дням

1 день

Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Матлас, производство урбеча

Утром встречаемся и отправляемся в сторону Хунзаха с остановками в интересных локациях. Проедем через Гимринский тоннель, самый длинный на территории России (4304 м). Со смотровой площадки вы полюбуетесь видом Ирганайского водохранилища, где тёмные рельефные горы отражаются в зеркальной поверхности изумрудного водоёма.

Пообедаем, наслаждаясь окружающими пейзажами, и продолжим путь до Хунзахского плато на высоте 1700-2000 метров над уровнем моря. С него открывается впечатляющая панорама горных хребтов и вершин, а с его отвесных краёв стекают ручьи и реки. Главная река — Тобот. Мощным водопадом срывается она в глубокий Цолотлинский каньон с высоты 70 метров.

Посмотрев на эту достопримечательность, направимся к ещё одной — Каменной чаше (Матлаские пещеры). Это несколько скалистых «залов», соединённых узкими проходами. Стены теснины покрыты мхом, а их высота такова, что здесь легко почувствовать себя песчинкой и ощутить величие природы.

Вернувшись в Хунзах, побываем на водяной мельнице, где изготавливают знаменитый урбеч, за которым сюда приезжают со всего Дагестана. Урбеч — полезная для здоровья паста из обжаренных абрикосовых косточек или льна. При желании вы сможете купить с собой этот натуральный продукт.
Ночь в Хунзахе.

Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Матлас, производство урбечаИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Матлас, производство урбечаИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Матлас, производство урбечаИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Матлас, производство урбечаИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Матлас, производство урбеча
2 день

Карадахская теснина, Салтинский водопад, высокогорное село Гуниб

Проснувшись с видом на горы и позавтракав, отправляемся к Карадахской теснине, где прогуляемся по узкому живописному ущелью, с обеих сторон которого возвышаются каменные 170-метровые стены.

Затем через перевал, откуда открывается завораживающий вид на вершины и густой сосновый лес, доедем до единственного в Дагестане подземного водопада.

После обеда отправимся к точке, с которой Айвазовский писал знаменитую картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны». Здесь на плоском выступе скалы установлена скамья на краю обрыва — полюбуемся чарующим панорамным видом на село. Проводим закат на старинной Гунибской крепости, где был решён исход Кавказской войны.
Ночь в Гунибе.

Карадахская теснина, Салтинский водопад, высокогорное село ГунибКарадахская теснина, Салтинский водопад, высокогорное село ГунибКарадахская теснина, Салтинский водопад, высокогорное село ГунибКарадахская теснина, Салтинский водопад, высокогорное село ГунибКарадахская теснина, Салтинский водопад, высокогорное село ГунибКарадахская теснина, Салтинский водопад, высокогорное село ГунибКарадахская теснина, Салтинский водопад, высокогорное село ГунибКарадахская теснина, Салтинский водопад, высокогорное село Гуниб
3 день

Аул-призрак Гамсутль, Чох, Чохские террасы

Сегодня едем в село Гамсутль, которое за сходство иногда называют кавказским Мачу-Пикчу. Менее 10 лет назад здесь ещё кипела жизнь, но теперь аул пустует. Совершим несложное восхождение по тропе через лес до села, желающие смогут подняться на лошадях. Рассмотрим остатки домов на скалах и погрузимся в таинственную атмосферу Гуниба. Затем отправимся в аул Чох, где, пообедав, прогуляемся по узким улицам, увидим оставшиеся руины на его окраине.

Завершающей локацией нашего путешествия станут Чохские террасы, напоминающие китайские и балийские рисовые поля. Сейчас их используют только в качестве пастбищ для коров и коз, но вид такой, что не оторвать взгляда.
Затем вернёмся в Махачкалу.

Аул-призрак Гамсутль, Чох, Чохские террасыАул-призрак Гамсутль, Чох, Чохские террасыАул-призрак Гамсутль, Чох, Чохские террасыАул-призрак Гамсутль, Чох, Чохские террасыАул-призрак Гамсутль, Чох, Чохские террасы

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание
  • Кофе по-турецки
Что не входит в цену
  • Проезд до места старта программы и обратно
  • Питание
  • Развлечения (зиплайн, сапы, тарзанка, прогулки на лошадях)
  • Трансфер от аэропорта и в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня «Coffee in», утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Махачкала, около 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
25 июня 2023
Отзыв напишу пока свежи воспоминания.
Ездили с дочкой в июне на трехдневную экскурсию. Нам очень повезло, что на экскурсии кроме нас никого не было и она получилась индивидуальной.
Тур понравился, гид Мухаммед компитентный, вежливый, не навязчивый. Всё организованно до мелочей. Восторг от локаций не поддаётся описанию. Отдельное спасибо Мухаммеду за фото и видеосъёмку, останутся шикарные фотографии на память. Также за трансфер до санатория. Хочу также обратить внимание на комфортабельный автомобиль на котором проводится экскурсия, серпантин совершенно не чувствовался, перемещаться было комфортно.
Отзыв напишу пока свежи воспоминания.Отзыв напишу пока свежи воспоминания.Отзыв напишу пока свежи воспоминания.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыВодопад ТоботПопулярные местаПрирода и пейзажиГамсутльКарадахская теснинаСалтинский водопадСело ГунибХунзахАул ЧохГоры

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