Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Гостеприимные местные жители угостят вас сытными национальными блюдами, а пейзажи вскружат голову и запомнятся надолго.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем прилететь вечерним или ночным рейсом в пятницу. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель или апартаменты, забронированные вами заранее, откуда заберём утром.
Весной и летом в горах погода переменчива. При себе желательно иметь дождевики, удобную треккинговую обувь. Зимой сильных холодов не бывает, поэтому брать очень тёплую одежду нет необходимости.
Если погодные условия (сильный ливень или снегопад) не позволят уехать на ночь в гостевой дом или отель в горах, то на ночёвку уедем в Махачкалу.
В случае, если вы едете в тур компанией (семья, группа друзей), количество участников тура может быть увеличено до 6 человек. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. В гостевом доме у местных жителей недалеко от Гамсутля. Двухместное размещение (две отдельные комнаты). Есть душ, горячая вода, Wi-Fi. Возможно размещение и в отеле в Гунибе (двухместное, категория 3*)
Питание. Включены завтрак во 2-й день, обеды, ужин в 1-й день, бутилированная вода. Европейское и национальное, комплексное. Как правило, хинкал с варёным либо сушёным мясом, чуду, абрикосовая каша с урбечом на завтрак и т. д. Если вы вегетарианец, необходимо сообщить об этом организаторам заранее.
Километраж. В Гамсутль 1/3 пути поднимаемся на внедорожнике, далее идём пешком 1,5 км. Подъём пологий и несложный, но людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или другими заболеваниями, препятствующими подъёму, рекомендуем заранее оценить свои силы. Для здоровых людей подъём не составит сложности
Связь и интернет. Интернет по маршруту тура может отсутствовать в некоторых местах (бархан Сарыкум, при спуске к катерам в каньоне, на некоторых участках по горной дороге). Мобильная связь есть практически везде (Мегафон, МТС)
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон
Начнём путешествие с поездки на бархан Сарыкум, самый большой бархан в Евразии. Происхождение песчаной дюны в предгорной местности — до сих пор загадка для учёных. Здесь растёт более 350 видов растений, водятся животные-эндемики. Территория входит в состав заповедника. Вы подниметесь на верхушку насыпи, сможете представить, будто находитесь в пустыне.
Далее отправимся к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону. Покатаемся на катере по ярко-голубой реке Сулак, поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся каньоном с высоты. Прогуляемся по туристическому комплексу «Главрыба».
После обеда посетим вторую смотровую площадку, где ещё раз посмотрим на каньон, плотину самой крупной ГЭС на Кавказе и живописное Чиркейское водохранилище. Ночевать уедем в Гунибский район, в гостевой дом в старом селе недалеко от Гамсутля, где радушные хозяева будут ждать нас на ужин.
Сёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопад
Просыпаемся в 7:00 и после завтрака едем в Гамсутль, давно привлекающий туристов. Перевод названия с аварского означает «у подножия ханской крепости» или «крепость царя». Раньше аул был довольно населённым, но около 40 лет назад жители стали постепенно покидать его, и к 2015 году аул опустел, отчего теперь известен как село-призрак. Здесь вы увидите фантастические пейзажи окрестных гор, откроете для себя аутентичный и древний Дагестан.
Затем, если будет достаточно времени, посетим Гуниб, место, где закончилась кавказская война 19 века и был пленён лидер горцев имам Шамиль. Посетим царскую поляну, где император Александр lI завтракал с офицерами русской армии. Полюбуемся великолепным природным парком.
После обеда заедем на Салтинский водопад. Это удивительный памятник природы и единственный подземный водопад в Дагестане. Ущелье, ведущее к нему, достигает километра в длину и 40 метров в ширину, а его высота — 20 метров.
На этом наше увлекательное путешествие завершается. Отвезём вас аэропорт Махачкалы, если вы улетаете в этот день.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Завтрак во 2-й день, обеды, ужин в 1-й день, бутилированная вода
- Проживание (1 ночь)
- Входные билеты в заповедники и музеи
- Прогулка на катере по каньону
- Сопровождение гидом по всему маршруту
- Джипинг 1/3 пути до Гамсутля
- Трансфер от аэропорта и в аэропорт
Что не входит в цену
- Перелёт или проезд до Махачкалы и обратно
- Проживание до старта тура и после завершения тура (жильё бронируете самостоятельно, либо поможем забронировать по предварительному запросу)
- Дополнительные развлечения: зиплайн, конные прогулки и т. д
- Проведение тура для двух человек - 22 000 руб. с человека, проведение тура для одного человека - 37 000 руб