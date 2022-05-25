За два дня вы увидите главные достопримечательности республики: полюбуетесь Сулакским каньоном и прокатитесь по нему на катере, вообразите себя в пустыне на вершине бархана Сарыкум, откроете аутентичный Дагестан, гуляя по древним сёлам Гамсутль и Гуниб. Гостеприимные местные жители угостят вас сытными национальными блюдами, а пейзажи вскружат голову и запомнятся надолго.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем прилететь вечерним или ночным рейсом в пятницу. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель или апартаменты, забронированные вами заранее, откуда заберём утром.

Весной и летом в горах погода переменчива. При себе желательно иметь дождевики, удобную треккинговую обувь. Зимой сильных холодов не бывает, поэтому брать очень тёплую одежду нет необходимости.

Если погодные условия (сильный ливень или снегопад) не позволят уехать на ночь в гостевой дом или отель в горах, то на ночёвку уедем в Махачкалу.

В случае, если вы едете в тур компанией (семья, группа друзей), количество участников тура может быть увеличено до 6 человек. Возможно участие с детьми от 10 лет.