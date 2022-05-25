Старинные аулы и природа Дагестана
Авторский тур в Махачкале

Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы

4.5
2 отзыва
За два дня вы увидите главные достопримечательности республики: полюбуетесь Сулакским каньоном и прокатитесь по нему на катере, вообразите себя в пустыне на вершине бархана Сарыкум, откроете аутентичный Дагестан, гуляя по древним сёлам Гамсутль и Гуниб.

Гостеприимные местные жители угостят вас сытными национальными блюдами, а пейзажи вскружат голову и запомнятся надолго.
Старинные аулы и природа Дагестана
Старинные аулы и природа Дагестана
Старинные аулы и природа Дагестана
Ближайшие даты:
12
мая
13
мая
15
мая
29
мая
31
мая
2
июн
4
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем прилететь вечерним или ночным рейсом в пятницу. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель или апартаменты, забронированные вами заранее, откуда заберём утром.

Весной и летом в горах погода переменчива. При себе желательно иметь дождевики, удобную треккинговую обувь. Зимой сильных холодов не бывает, поэтому брать очень тёплую одежду нет необходимости.

Если погодные условия (сильный ливень или снегопад) не позволят уехать на ночь в гостевой дом или отель в горах, то на ночёвку уедем в Махачкалу.

В случае, если вы едете в тур компанией (семья, группа друзей), количество участников тура может быть увеличено до 6 человек. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. В гостевом доме у местных жителей недалеко от Гамсутля. Двухместное размещение (две отдельные комнаты). Есть душ, горячая вода, Wi-Fi. Возможно размещение и в отеле в Гунибе (двухместное, категория 3*)

Питание. Включены завтрак во 2-й день, обеды, ужин в 1-й день, бутилированная вода. Европейское и национальное, комплексное. Как правило, хинкал с варёным либо сушёным мясом, чуду, абрикосовая каша с урбечом на завтрак и т. д. Если вы вегетарианец, необходимо сообщить об этом организаторам заранее.

Километраж. В Гамсутль 1/3 пути поднимаемся на внедорожнике, далее идём пешком 1,5 км. Подъём пологий и несложный, но людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или другими заболеваниями, препятствующими подъёму, рекомендуем заранее оценить свои силы. Для здоровых людей подъём не составит сложности

Связь и интернет. Интернет по маршруту тура может отсутствовать в некоторых местах (бархан Сарыкум, при спуске к катерам в каньоне, на некоторых участках по горной дороге). Мобильная связь есть практически везде (Мегафон, МТС)

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон

Начнём путешествие с поездки на бархан Сарыкум, самый большой бархан в Евразии. Происхождение песчаной дюны в предгорной местности — до сих пор загадка для учёных. Здесь растёт более 350 видов растений, водятся животные-эндемики. Территория входит в состав заповедника. Вы подниметесь на верхушку насыпи, сможете представить, будто находитесь в пустыне.

Далее отправимся к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону. Покатаемся на катере по ярко-голубой реке Сулак, поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся каньоном с высоты. Прогуляемся по туристическому комплексу «Главрыба».

После обеда посетим вторую смотровую площадку, где ещё раз посмотрим на каньон, плотину самой крупной ГЭС на Кавказе и живописное Чиркейское водохранилище. Ночевать уедем в Гунибский район, в гостевой дом в старом селе недалеко от Гамсутля, где радушные хозяева будут ждать нас на ужин.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньонБархан Сарыкум, Сулакский каньонБархан Сарыкум, Сулакский каньонБархан Сарыкум, Сулакский каньон
2 день

Сёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопад

Просыпаемся в 7:00 и после завтрака едем в Гамсутль, давно привлекающий туристов. Перевод названия с аварского означает «у подножия ханской крепости» или «крепость царя». Раньше аул был довольно населённым, но около 40 лет назад жители стали постепенно покидать его, и к 2015 году аул опустел, отчего теперь известен как село-призрак. Здесь вы увидите фантастические пейзажи окрестных гор, откроете для себя аутентичный и древний Дагестан.

Затем, если будет достаточно времени, посетим Гуниб, место, где закончилась кавказская война 19 века и был пленён лидер горцев имам Шамиль. Посетим царскую поляну, где император Александр lI завтракал с офицерами русской армии. Полюбуемся великолепным природным парком.

После обеда заедем на Салтинский водопад. Это удивительный памятник природы и единственный подземный водопад в Дагестане. Ущелье, ведущее к нему, достигает километра в длину и 40 метров в ширину, а его высота — 20 метров.

На этом наше увлекательное путешествие завершается. Отвезём вас аэропорт Махачкалы, если вы улетаете в этот день.

Сёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопадСёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопадСёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопадСёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопад

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтрак во 2-й день, обеды, ужин в 1-й день, бутилированная вода
  • Проживание (1 ночь)
  • Входные билеты в заповедники и музеи
  • Прогулка на катере по каньону
  • Сопровождение гидом по всему маршруту
  • Джипинг 1/3 пути до Гамсутля
  • Трансфер от аэропорта и в аэропорт
Что не входит в цену
  • Перелёт или проезд до Махачкалы и обратно
  • Проживание до старта тура и после завершения тура (жильё бронируете самостоятельно, либо поможем забронировать по предварительному запросу)
  • Дополнительные развлечения: зиплайн, конные прогулки и т. д
  • Проведение тура для двух человек - 22 000 руб. с человека, проведение тура для одного человека - 37 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания или аэропорт Уйташ (Каспийск), после 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
С
25 мая 2022
Очень интересное путешествие продолжительностью 2 дня, состоявшееся 14-15 мая 2022 года. Наш гид - Хасбулат. Можно отметить хорошую организацию путешествия (экскурсией это назвать нельзя, потому-что это что-то большее), профессиональное вождение автомобиля в сложных горных районах, прекрасное знание Хасбулатом истории и владение другими знаниями, связанными с тематикой путешествия, хорошее знание местности, что позволило нам увидеть"открыточные" места на маршруте, вкусно поесть в красивых местах (завтраки, обеды и ужины включены в стоимость экскурсии и поскольку мы завтракали в отеле в первый день, нам стоимость экскурсии пересчитали с учетом этого). К тому-же у Хасбулата всегда с собой газовая плитка, на которой он на остановках варил нам вкусный кофе, нашлись у него для нас и бутылочка Кизлярского коньячка и песня на мобильнике о Дагестане, за что ему отдельное спасибо. Путешествие хорошо тем, что за два дня можно было увидеть очень много достопримечательностей, не возвращаясь в Махачкалу. Ночевали в маленьком горном селе. Уже само это событие могло бы стать отдельной экскурсией. Хозяева дома накрыли стол и, таким образом, мы имели возможность пообщаться с местными жителями и узнать о их жизни. Утром хозяин провел по нашей просьбе экскурсию по селу. На протяжении всего путешествия мы имели возможность убедиться в гостеприимстве местных жителей, купить сувениры и продукты, сделать прекрасные фотоснимки. Природа Дагестана до ужаса красивая. До ужаса это потому, что в некоторых местах на смотровых площадках и горных дорогах действительно захватывало дух. Чтобы подвести итог - прекрасно провели время, зарядились энергией и набрали полный чемодан впечатлений.
С
11 мая 2022
Эльдар придумал прекрасный тур. Насыщенно, интересно и не напрягает, так как всего за 2 дня. Можно увидеть красоты и разнообразие Дагестана от равнины до высокогорья, посмотреть на жизнь как сельчан, так и городских жителей не через витрину, а изнутри. все хорошо организовано. Нам не удалось попасть в Гамсутль, но Эльдар нашёл вполне интересную замену. Нам очень понравилось!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыВесенниеПрирода и пейзажиГоры

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