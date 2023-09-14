По следам грузинской диаспоры Дагестана

Посетить малоизвестные живописные места и прикоснуться к грузинским страницам истории региона
С каждым годом Дагестан становится всё популярнее среди путешественников. Тем не менее в нём остаются точки, куда пока не добрался массовый туризм. В них по-прежнему можно ощутить настоящее единение с природой.

Именно в такие места мы и отправимся! Вы полюбуетесь заповедными горными пейзажами и услышите о грузинской диаспоре, жившей здесь в 10-19 веках.
5
2 отзыва
По следам грузинской диаспоры Дагестана
По следам грузинской диаспоры Дагестана
По следам грузинской диаспоры Дагестана
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Неизвестный Дагестан

Я подготовил для вас очень насыщенную программу. Вы:

  • Увидите водопад Махи и каньон Кара-Койсу
  • Посетите древнее село Бацада и понаблюдаете за местной жизнью
  • Издали посмотрите на могилу грузинской царицы Тамары
  • Раскроете тайны причудливых окаменелостей в виде змеи и динозавра
  • Полюбуетесь с высоты 2020 м. горами Гунибского, Шамильского и Чародинского районов

После этого отдохнёте 1-2 часа на турбазе, где вас ждут вкусный обед, лежаки и качели. В завершение погуляете по сказочному лесу и отправитесь в обратный путь.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на универсале Lada Kalina 2 Cross
  • Обед включён в стоимость
  • Прошу соблюдать дресс-код региона и выбирать одежду, прикрывающую колени и плечи, всем участникам

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Изумрудная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
Светлана
14 сен 2023
Очень красивая дорога к селу и, конечно, необыкновенные горы - с лесом, животными и очень красивыми селами.
Екатерина
29 авг 2023
Благодарю! Было очень интересно. Что-то новое среди обыденных экскурсий, что есть у всех) Прекрасные места, которые не могут не впечатлить.

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