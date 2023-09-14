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С каждым годом Дагестан становится всё популярнее среди путешественников. Тем не менее в нём остаются точки, куда пока не добрался массовый туризм. В них по-прежнему можно ощутить настоящее единение с природой.



Именно в такие места мы и отправимся! Вы полюбуетесь заповедными горными пейзажами и услышите о грузинской диаспоре, жившей здесь в 10-19 веках.