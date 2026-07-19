Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Летние месяцы идеально подходят для водной прогулки в Махачкале. В это время можно в полной мере насладиться живописными видами Сулакского каньона и искупаться в чистых водах Чиркейского водохранилища. В теплые месяцы комфортно исследовать природные достопримечательности и наслаждаться обедом на свежем воздухе. Весной и осенью тоже можно получить удовольствие от поездки. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться тишиной и спокойствием природы. Прогулка по бархану Сарыкум и обед в форелевом хозяйстве оставят незабываемые впечатления.

Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает что-то невероятное.Ваша экскурсия начнется с бархана Сарыкум, самой большой песчаной дюны в Европе, где вы узнаете о редких растениях и животных этого уникального

места. Затем вы продолжите путь к форелевому хозяйству, где вас ждет ароматный обед с видом на реку Сулак. По желанию можно отправиться на водную прогулку по каньону на катере, где вы будете наедине с природой. Пещера Нохъо и подвесной мост на реке Сулак добавят приключений, а экстремальные развлечения, такие как зип-лайн и тарзанка, подарят адреналин. Ваше путешествие завершится на смотровой площадке «Дубки», откуда открывается захватывающий вид на Сулакский каньон. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурой и природой Дагестана, и она оставит в вашей памяти яркие воспоминания

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Бархан Сарыкум — российская пустыня

Дорога через ярко-зеленые поля с красочными цветами приведет нас к огромной песчаной горе. Сотни тысяч лет назад она возникла в глиняной степи. Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по гребню и по желанию покатаетесь на лошадях.

Ароматный обед в живописном месте

Вдоль этого пути мирно пасутся коровы и барашки: они выходят на дорогу, чтобы путешественники сделали интересные снимки из окна автомобиля:) Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для спокойного отдыха. Здесь вы отведаете вкусные дагестанские блюда.

Я предоставлю вам выбор — вы можете пообедать в форелевом хозяйстве «ГлавРыба». Или в другом форелевом хозяйстве, где намного меньше туристов, но намного больше тишины и природы. Вы расположитесь на веранде у самой реки Сулак, где плавают дикие утки, кружат чайки над рекой и пролетают цапли.

Водная прогулка по каньону (по желанию)

От форелевого хозяйства вы также сможете отправиться на прогулку по реке Сулак. Сначала вас провезут на джипах по горным дорогам, а после вы пересядете на катер. Во время катания на катере будете только вы и капитан судна — никаких посторонних. Во время приключения полюбуетесь стенами гигантского каньона и плачущими водопадами.

Пещера Нохъо, подвесной мост на рекой Сулак и экстремальные развлечения

По желанию вы сможете пройтись через пещеру Нохъо и выйти к подвесному мосту над рекой Сулак вблизи Миатлинской ГЭС. Здесь перед вами предстанет головокружительный вид на реку Сулак и умопомрачительные природные красоты. А еще у вас будет возможность покататься на зип-лайне над каньоном и прыгнуть с тарзанки (как стандартной, так и тарзанки-качели).

Сулакский каньон — просто фантастика!

Дальнейший маршрут пролегает по серпантину вдоль красных, зеленых, желтых и даже черных сланцевых склонов. На вершине каньона я отвезу вас и на известную смотровую «Дубки», и на нетуристические точки, чтобы вы сполна ощутили величие природы. С высоты 1920 м вы взглянете на плотину Чиркейской ГЭС и подъедете к выступу над обрывом — дагестанскому «Языку тролля».

Грандиозное Чиркейское водохранилище и обратная дорога

С одной стороны чистейшего водохранилища вы полюбуетесь озером в обрамлении гор, с другой — инопланетным видом ГЭС. Во время или после экскурсии вы сможете искупаться в чистой, родниковой воде Чиркейского водохранилища, там где не проходят основные маршруты и нет толп туристов.

В завершение мы вернемся в Махачкалу по одной из двух дорог на выбор. Через санаторий «Талги», серные источники и каменный карьер. Либо через Буйнакский перевал — чтобы увидеть уходящий за горизонт Каспий и вечерние огни города.

Организационные детали

Путешествие пройдет на комфортабельном вместительном автомобиле Hyundai Sonata (включено в стоимость)

Я заберу вас у места вашего проживания в Махачкале, в Каспийске или из аэропорта и привезу обратно

Путешествие подойдет взрослым и детям

Без посещения бархана и прогулки на катере экскурсия длится около 7 часов

Дополнительные расходы и опции