Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Головокружительный Дагестан!

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище в путешествии из Махачкалы

4.8
20 отзывов
Долгие описания этих пейзажей излишни.

Скажу одно — вы никогда их не забудете! Буду рад разделить с вами путешествие к чуду Дагестана и рассказать о нашем крае.

Вы пройдете по дюнам Сарыкум, по желанию поплаваете на катере по бирюзовой реке Сулак, преодолеете захватывающие серпантины, увидите мощную ГЭС и ощутите единение с первозданной природой каньона.
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!
Головокружительный Дагестан!

Что вас ожидает

Бархан Сарыкум — российская пустыня

Дорога через ярко-зеленые поля с красочными цветами приведет нас к огромной песчаной горе. Сотни тысяч лет назад она возникла в глиняной степи. Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по гребню и по желанию покатаетесь на лошадях.

Ароматный обед в живописном месте

Вдоль этого пути мирно пасутся коровы и барашки: они выходят на дорогу, чтобы путешественники сделали интересные снимки из окна автомобиля:) Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для спокойного отдыха. Здесь вы отведаете вкусные дагестанские блюда.

Водная прогулка по каньону (по желанию)

От форелевого хозяйства вы также сможете отправиться на прогулку по реке Сулак. Сначала вас провезут на джипах по горным дорогам, а после вы пересядете на катер. Во время приключения полюбуетесь стенами гигантского каньона и плачущими водопадами.

Сулакский каньон — просто фантастика.

Дальнейший маршрут пролегает по серпантину вдоль красных, зеленых, желтых и даже черных сланцевых склонов. На вершине каньона я отвезу вас и на известную смотровую «Дубки», и на нетуристические точки, чтобы вы сполна ощутили величие природы. С высоты 1920 м вы взглянете на плотину Чиркейской ГЭС и подъедете к выступу над обрывом — дагестанскому «Языку тролля».

Грандиозное Чиркейское водохранилище и обратная дорога

С одной стороны чистейшего водохранилища вы полюбуетесь озером в обрамлении гор, с другой — инопланетным видом ГЭС. В завершение мы вернемся в Махачкалу по одной из двух дорог на выбор. Через санаторий «Талги», серные источники и каменный карьер. Либо через Буйнакский перевал — чтобы увидеть уходящий за горизонт Каспий и вечерние огни города.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортабельном вместительном автомобиле (включено в стоимость)
  • Я заберу вас у места вашего проживания в Махачкале и привезу обратно
  • Путешествие подойдет взрослым и детям от 12 лет

Дополнительные расходы и опции

  • Поездка на бархан: 2000 руб. за всю группу и +2 часа к продолжительности экскурсии. Эта поездка вынесена из общей стоимости экскурсии, так как возможна не всегда (при сильном дожде доехать до бархана нельзя).
  • Входной билет на бархан: 128 руб. с человека
  • Прогулка на катере реке Сулак (по желанию): 8000 руб. за всю группу и +3 часа к продолжительности экскурсии (20 минут на катере, остальное время езда по горным дорогам)
  • Конная прогулка по бархану (по договоренности)
  • Обед — приблизительно 500 руб. на человека
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в Махачкале по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гаджи
Гаджи
Меня зовут Гаджи. Я более 15 лет работал в сфере ИТ и автоматизации бизнеса. После жизни в Москве вернулся в Дагестан и хочу поделиться, красотой своего родного края. Приятно видеть, какое впечатление производят на людей удивительные пейзажи и уникальные места нашего Дагестана. Ранее работал в команде гидов, есть богатый опыт, что дает возможность работать и индивидуально с учетом ваших пожеланий:)
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20 реальных отзывов от туристов

М
5 окт 2021
Всем срочно с Дагестан!
Невероятные эмоции и места невероятные. Вас заберут и привезут обратно)
Такое гостеприимство.
Гаджи, спасибо большое, всё было супер)
К
26 сен 2021
Всем привет. Были на экскурсии 25.09.21, с погодой повезло было солнечно и тепло. Нам очень понравилось:классный маршрут, на всех точках очень красиво (лодки только мы не брали), переезды от точки до точки не утомительные по времени. Комфортная машина.
Вкусный обед, в красивом месте (недорогой).
Гаджи очень приятный, тактичный человек в общении, рассказал про Дагестан, поговорили за жизнь), короче очень круто провели время. Рекомендую и гида и направление (бархан, каньон, водохранилище).
Т
21 сен 2021
Дагестан - прекрасен! Планирую ещё вернуться! Так что до встречи Дагестан! До встречи Гаджи! Спасибо большое за экскурсию и интересную беседу:))
Марина
15 сен 2021
Ездили в Сулакский каньон и по центральному Дагестану с Гаджи. Великолепный маршрут и замечательный гид! Гаджи отличный рассказчик, прекрасно владеет материалом и очень интересный собеседник. Готовьтесь с немного экстремальному путешествию, горная дорога впечатляет. ) Пригодятся походная обувь и купальные принадлежности.
Светлана
10 сен 2021
Приехав в Дагестан мы с семьёй посетили очень красивые места: Сулакский каньон и Бархан Сарыгум. Прежде чем начать наш отдых, нам необходимо было выбрать человека, который по настоящему знает эти места, может преподать информацию чётко и интересно. Гаджи-именно тот гид, который провел нам экскурсию на вашем уровне! С ним было очень комфортно, самое главное он сумел найти подход и не только рассказывал про Каньон и Бархан
А
25 авг 2021
Прекрасная экскурсия от Гаджи! Помог организовать сюрприз для мужа, за что отдельное спасибо! Сама экскурсия прошла отлично, побывали везде, где запланировали изначально.
А
22 авг 2021
Мы побывали на бархане и в Сулакском каньоне, спустились вниз по горной дороге в деревню Зубутли (дорога узкая, нервы себе пощекотали, но виды того стоили), где пересели на катер и проплыли по реке Сулак. Очень впечатляющая экскурсия)) всю дорогу с нам был гид Гаджи, очень радушный и отзывчивый, для нас это был самый запоминающейся день в Дагестане!
А
21 авг 2021
Гаджи как всегда 5 баллов.
Отличный гид. Второй раз ездили с ним.
Спасибо!
М
16 авг 2021
Добрый день. Экскурсия замечательная, спасибо Гаджи!
Александр
10 авг 2021
Гаджи - прекрасный гид, рассказал много интересного о Дагестане. Экскурсия очень понравилась, красивые места, великолепная природа, рекомендую.
А
9 авг 2021
Ездили с сыном на экскурсию с Гаджи. Очень понравилось! Гаджи - интеллигентный, эрудированный и добродушный человек! С ним очень комфортно и легко было провести целый день! Он провез нас по неописуемым по красоте местам-бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС, водохранилище. Нигде ограничений по времени не было. Всем рекомендую эту экскурсию у этого гида!
Л
3 авг 2021
Экскурсия прошла отлично. Ездила с двумя детьми 10-ти и 7-ми лет. Им очень понравилась экскурсия. Заехали на Бархан, но дети изнывали от жары. Но в музее им понравилось больше, так как там был кондиционер. 🤷‍♀️🙂 Сулакский каньон нас тоже впечатлил.
Е
27 июля 2021
Замечательная экскурсия. Гаджи очень доброжелательный человек, обладает большим количеством знаний о Дагестане: о природе, народе и традициях. Прекрасно построенный маршрут. На каждой остановке время не ограничено. Показывает лучшие места для фото, для красивого вида, для прогулок и уединения с природой. Молодец! После экскурсии бонус- заезд в центральный гипермаркет. Подождал, когда мы закупались и отвёз прямо до дома.
Н
25 июля 2021
Выражаем благодарность экскурсоводу, Гаджи. Много интересного узнали про Дагестан- про народ, обычаи и местность, экскурсия прошла в дружеском общении. От природы Дагистана просто в восторге, на самом деле голова кружилась от такой красоты! На отдыхе в Дагестане непременно посетите эти места!
А
23 июля 2021
Рады, что выбрали именно эту экскурсию. Чудесный гид, который рассказывает интереснейщие факты, отвечает на все, даже очень глупые вопросы))) и помогает найти лучшие места для потрясающих фоток. Вся экускурсия прошла в очень позитивной и дружелюбной обстановке, спасибо Гаджи.
Ещё 5 отзывов

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