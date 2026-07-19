Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Ваша экскурсия начнется с бархана Сарыкум, самой большой песчаной дюны в Европе, где вы узнаете о редких растениях и животных этого уникального
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🚤 Возможность водной прогулки по каньону
- 🏞️ Захватывающие виды с высоты
- 🍽️ Вкусные дагестанские блюда
- 🦅 Наблюдение за дикой природой
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Лучшее время для посещения
Весной и осенью тоже можно получить удовольствие от поездки. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться тишиной и спокойствием природы. Прогулка по бархану Сарыкум и обед в форелевом хозяйстве оставят незабываемые впечатления.
Что можно увидеть
- Бархан Сарыкум
- Форелевое хозяйство
- Сулакский каньон
- Пещера Нохъо
- Подвесной мост
- Миатлинская ГЭС
- Чиркейская ГЭС
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая площадка Дубки
Описание экскурсии
Бархан Сарыкум — российская пустыня
Дорога через ярко-зеленые поля с красочными цветами приведет нас к огромной песчаной горе. Сотни тысяч лет назад она возникла в глиняной степи. Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по гребню и по желанию покатаетесь на лошадях.
Ароматный обед в живописном месте
Вдоль этого пути мирно пасутся коровы и барашки: они выходят на дорогу, чтобы путешественники сделали интересные снимки из окна автомобиля:) Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для спокойного отдыха. Здесь вы отведаете вкусные дагестанские блюда.
Я предоставлю вам выбор — вы можете пообедать в форелевом хозяйстве «ГлавРыба». Или в другом форелевом хозяйстве, где намного меньше туристов, но намного больше тишины и природы. Вы расположитесь на веранде у самой реки Сулак, где плавают дикие утки, кружат чайки над рекой и пролетают цапли.
Водная прогулка по каньону (по желанию)
От форелевого хозяйства вы также сможете отправиться на прогулку по реке Сулак. Сначала вас провезут на джипах по горным дорогам, а после вы пересядете на катер. Во время катания на катере будете только вы и капитан судна — никаких посторонних. Во время приключения полюбуетесь стенами гигантского каньона и плачущими водопадами.
Пещера Нохъо, подвесной мост на рекой Сулак и экстремальные развлечения
По желанию вы сможете пройтись через пещеру Нохъо и выйти к подвесному мосту над рекой Сулак вблизи Миатлинской ГЭС. Здесь перед вами предстанет головокружительный вид на реку Сулак и умопомрачительные природные красоты. А еще у вас будет возможность покататься на зип-лайне над каньоном и прыгнуть с тарзанки (как стандартной, так и тарзанки-качели).
Сулакский каньон — просто фантастика!
Дальнейший маршрут пролегает по серпантину вдоль красных, зеленых, желтых и даже черных сланцевых склонов. На вершине каньона я отвезу вас и на известную смотровую «Дубки», и на нетуристические точки, чтобы вы сполна ощутили величие природы. С высоты 1920 м вы взглянете на плотину Чиркейской ГЭС и подъедете к выступу над обрывом — дагестанскому «Языку тролля».
Грандиозное Чиркейское водохранилище и обратная дорога
С одной стороны чистейшего водохранилища вы полюбуетесь озером в обрамлении гор, с другой — инопланетным видом ГЭС. Во время или после экскурсии вы сможете искупаться в чистой, родниковой воде Чиркейского водохранилища, там где не проходят основные маршруты и нет толп туристов.
В завершение мы вернемся в Махачкалу по одной из двух дорог на выбор. Через санаторий «Талги», серные источники и каменный карьер. Либо через Буйнакский перевал — чтобы увидеть уходящий за горизонт Каспий и вечерние огни города.
Организационные детали
- Путешествие пройдет на комфортабельном вместительном автомобиле Hyundai Sonata (включено в стоимость)
- Я заберу вас у места вашего проживания в Махачкале, в Каспийске или из аэропорта и привезу обратно
- Путешествие подойдет взрослым и детям
- Без посещения бархана и прогулки на катере экскурсия длится около 7 часов
Дополнительные расходы и опции
- Поездка на бархан: 2000 руб. за всю группу и +2 часа к продолжительности экскурсии. Эта поездка вынесена из общей стоимости экскурсии, так как возможна не всегда (при сильном дожде доехать до бархана нельзя).
- Входной билет на бархан: 200 руб. с человека
- Прогулка на катере реке Сулак (по желанию): от 6000 руб. за всю группу в зависимости от времени катания и маршрута
- Конная прогулка по бархану (по договоренности)
- Обед — приблизительно 700 руб. на человека
- Вход в пещеру Нохъо и подвесные мосты — 500 руб. /чел. (в выходные дни — 700 руб.). Для детей предусмотрены скидки. Время нахождения в комплексе «Салатау» с экстремальными развлечениями не ограничено и не требует доплаты, я вас подожду
- Зип-лайн над рекой Сулак — 1000 руб. /чел.
- Тарзанка — 5000 руб. /чел.
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Отзывы и рейтинг
Нам очень повезло познакомиться с Гаджи - профессиональным гидом, который искренне любит своё дело. Благодаря ему
Барханы, цветущие маки, каньон, всё конечно не перечислить! Это очень увлекательно, и конечно нам повезло с Гаджи, чему мы очень рады! Обязательно возьмите чай или кофе на территории
Нам всё понравилось!
Вождение безопасное, приятные беседы, захватывающие виды!