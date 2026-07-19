Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Мои заказы

Головокружительный Дагестан

Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает что-то невероятное.

Ваша экскурсия начнется с бархана Сарыкум, самой большой песчаной дюны в Европе, где вы узнаете о редких растениях и животных этого уникального
читать дальшеуменьшить

места. Затем вы продолжите путь к форелевому хозяйству, где вас ждет ароматный обед с видом на реку Сулак.

По желанию можно отправиться на водную прогулку по каньону на катере, где вы будете наедине с природой.

Пещера Нохъо и подвесной мост на реке Сулак добавят приключений, а экстремальные развлечения, такие как зип-лайн и тарзанка, подарят адреналин.

Ваше путешествие завершится на смотровой площадке «Дубки», откуда открывается захватывающий вид на Сулакский каньон.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурой и природой Дагестана, и она оставит в вашей памяти яркие воспоминания

5
266 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🚤 Возможность водной прогулки по каньону
  • 🏞️ Захватывающие виды с высоты
  • 🍽️ Вкусные дагестанские блюда
  • 🦅 Наблюдение за дикой природой
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для водной прогулки в Махачкале. В это время можно в полной мере насладиться живописными видами Сулакского каньона и искупаться в чистых водах Чиркейского водохранилища. В теплые месяцы комфортно исследовать природные достопримечательности и наслаждаться обедом на свежем воздухе.

Весной и осенью тоже можно получить удовольствие от поездки. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться тишиной и спокойствием природы. Прогулка по бархану Сарыкум и обед в форелевом хозяйстве оставят незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Головокружительный Дагестан
Головокружительный Дагестан
Головокружительный Дагестан

Что можно увидеть

  • Бархан Сарыкум
  • Форелевое хозяйство
  • Сулакский каньон
  • Пещера Нохъо
  • Подвесной мост
  • Миатлинская ГЭС
  • Чиркейская ГЭС
  • Чиркейское водохранилище
  • Смотровая площадка Дубки

Описание экскурсии

Бархан Сарыкум — российская пустыня

Дорога через ярко-зеленые поля с красочными цветами приведет нас к огромной песчаной горе. Сотни тысяч лет назад она возникла в глиняной степи. Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по гребню и по желанию покатаетесь на лошадях.

Ароматный обед в живописном месте

Вдоль этого пути мирно пасутся коровы и барашки: они выходят на дорогу, чтобы путешественники сделали интересные снимки из окна автомобиля:) Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для спокойного отдыха. Здесь вы отведаете вкусные дагестанские блюда.

Я предоставлю вам выбор — вы можете пообедать в форелевом хозяйстве «ГлавРыба». Или в другом форелевом хозяйстве, где намного меньше туристов, но намного больше тишины и природы. Вы расположитесь на веранде у самой реки Сулак, где плавают дикие утки, кружат чайки над рекой и пролетают цапли.

Водная прогулка по каньону (по желанию)

От форелевого хозяйства вы также сможете отправиться на прогулку по реке Сулак. Сначала вас провезут на джипах по горным дорогам, а после вы пересядете на катер. Во время катания на катере будете только вы и капитан судна — никаких посторонних. Во время приключения полюбуетесь стенами гигантского каньона и плачущими водопадами.

Пещера Нохъо, подвесной мост на рекой Сулак и экстремальные развлечения

По желанию вы сможете пройтись через пещеру Нохъо и выйти к подвесному мосту над рекой Сулак вблизи Миатлинской ГЭС. Здесь перед вами предстанет головокружительный вид на реку Сулак и умопомрачительные природные красоты. А еще у вас будет возможность покататься на зип-лайне над каньоном и прыгнуть с тарзанки (как стандартной, так и тарзанки-качели).

Сулакский каньон — просто фантастика!

Дальнейший маршрут пролегает по серпантину вдоль красных, зеленых, желтых и даже черных сланцевых склонов. На вершине каньона я отвезу вас и на известную смотровую «Дубки», и на нетуристические точки, чтобы вы сполна ощутили величие природы. С высоты 1920 м вы взглянете на плотину Чиркейской ГЭС и подъедете к выступу над обрывом — дагестанскому «Языку тролля».

Грандиозное Чиркейское водохранилище и обратная дорога

С одной стороны чистейшего водохранилища вы полюбуетесь озером в обрамлении гор, с другой — инопланетным видом ГЭС. Во время или после экскурсии вы сможете искупаться в чистой, родниковой воде Чиркейского водохранилища, там где не проходят основные маршруты и нет толп туристов.

В завершение мы вернемся в Махачкалу по одной из двух дорог на выбор. Через санаторий «Талги», серные источники и каменный карьер. Либо через Буйнакский перевал — чтобы увидеть уходящий за горизонт Каспий и вечерние огни города.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортабельном вместительном автомобиле Hyundai Sonata (включено в стоимость)
  • Я заберу вас у места вашего проживания в Махачкале, в Каспийске или из аэропорта и привезу обратно
  • Путешествие подойдет взрослым и детям
  • Без посещения бархана и прогулки на катере экскурсия длится около 7 часов

Дополнительные расходы и опции

  • Поездка на бархан: 2000 руб. за всю группу и +2 часа к продолжительности экскурсии. Эта поездка вынесена из общей стоимости экскурсии, так как возможна не всегда (при сильном дожде доехать до бархана нельзя).
  • Входной билет на бархан: 200 руб. с человека
  • Прогулка на катере реке Сулак (по желанию): от 6000 руб. за всю группу в зависимости от времени катания и маршрута
  • Конная прогулка по бархану (по договоренности)
  • Обед — приблизительно 700 руб. на человека
  • Вход в пещеру Нохъо и подвесные мосты — 500 руб. /чел. (в выходные дни — 700 руб.). Для детей предусмотрены скидки. Время нахождения в комплексе «Салатау» с экстремальными развлечениями не ограничено и не требует доплаты, я вас подожду
  • Зип-лайн над рекой Сулак — 1000 руб. /чел.
  • Тарзанка — 5000 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Махачкале и Каспийске, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи
Гаджи — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1908 туристов
Я более 15 лет работал в сфере ИТ и автоматизации бизнеса. После жизни в Москве вернулся в Дагестан и хочу поделиться, красотой своего родного края. Приятно видеть, какое впечатление производят на людей удивительные пейзажи и уникальные места нашего Дагестана. Есть богатый опыт работы гидом, прошёл курсы на отлично, получил диплом и аттестацию в Минтуризме.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 266 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
262
4
2
3
1
2
1
1
К
Потрясающая экскурсия, которая подарила огромное количество ярких эмоций и позволила увидеть невероятно красивые места Дагестана.

Нам очень повезло познакомиться с Гаджи - профессиональным гидом, который искренне любит своё дело. Благодаря ему
читать дальшеуменьшить

маршрут был грамотно продуман заранее, поэтому за один день мы успели посетить множество знаковых мест, узнать историю республики и услышать много интересных фактов, о которых самостоятельно вряд ли бы узнали.

Поездка проходила на комфортном Hyundai Sonata с кондиционером. Отдельно хочется отметить, что автомобиль работает на газе. В условиях нестабильной ситуации с бензином в регионе это оказалось большим плюсом: не было риска потерять время в поисках топлива или столкнуться с другими неудобствами в дороге. Вождение было очень спокойным и аккуратным, поэтому всю поездку мы чувствовали себя комфортно и безопасно.

Еще один большой плюс экскурсии - её комфортный темп. Несмотря на насыщенную программу, не было ощущения спешки. Гаджи не торопит и не подгоняет на каждой остановке, а дает возможность спокойно погулять, насладиться потрясающими видами, сделать фотографии и прочувствовать атмосферу каждого места. Благодаря этому поездка не превращается в гонку по достопримечательностям, а проходит легко и оставляет только приятные впечатления.

Программа полностью соответствует описанию. Стоимость некоторых дополнительных услуг может немного меняться из-за роста цен, но это никак не зависит от организатора - ориентировочные цены на сайте указаны корректно.

И отдельная рекомендация - обязательно берите прогулку на катере по Чиркейскому водохранилищу. Это, без преувеличения, одно из самых ярких впечатлений всей экскурсии. Маршрут и сама прогулка заметно отличаются от того, что предлагают другие гиды, и точно стоят того!

Потрясающая экскурсия, которая подарила огромное количество ярких эмоций и позволила увидеть невероятно красивые места Дагестана.
Потрясающая экскурсия, которая подарила огромное количество ярких эмоций и позволила увидеть невероятно красивые места Дагестана.
Потрясающая экскурсия, которая подарила огромное количество ярких эмоций и позволила увидеть невероятно красивые места Дагестана.
Потрясающая экскурсия, которая подарила огромное количество ярких эмоций и позволила увидеть невероятно красивые места Дагестана.
Потрясающая экскурсия, которая подарила огромное количество ярких эмоций и позволила увидеть невероятно красивые места Дагестана.
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Доброго времени и хорошего здоровья путешественники! От души желаем поблагодарить Гаджи Джапаровича за интересную экскурсию! За очередной счастливый день в нашей жизни! Чёткий тайминг, доступные и понятные рассказы об истории,
читать дальшеуменьшить

культуре и традициях народов Северного Кавказа. Сарыкумский бархан, Сулакский каньон, прогулка на катере и купание в Чейркейском водохранилище невероятное и эмоционально потрясающее впечатление! Вкусный и сытный обед в главрыбе. Рекомендуем, не пожалеете никогда, будете помнить долго и с теплотой чувств!
путешественники Сергей и Лариса!

Доброго времени и хорошего здоровья путешественники! От души желаем поблагодарить Гаджи Джапаровича за интересную экскурсию! За
Доброго времени и хорошего здоровья путешественники! От души желаем поблагодарить Гаджи Джапаровича за интересную экскурсию! За
Доброго времени и хорошего здоровья путешественники! От души желаем поблагодарить Гаджи Джапаровича за интересную экскурсию! За
Доброго времени и хорошего здоровья путешественники! От души желаем поблагодарить Гаджи Джапаровича за интересную экскурсию! За
Доброго времени и хорошего здоровья путешественники! От души желаем поблагодарить Гаджи Джапаровича за интересную экскурсию! За
Доброго времени и хорошего здоровья путешественники! От души желаем поблагодарить Гаджи Джапаровича за интересную экскурсию! За
Доброго времени и хорошего здоровья путешественники! От души желаем поблагодарить Гаджи Джапаровича за интересную экскурсию! За
Доброго времени и хорошего здоровья путешественники! От души желаем поблагодарить Гаджи Джапаровича за интересную экскурсию! За+1
Доброго времени и хорошего здоровья путешественники! От души желаем поблагодарить Гаджи Джапаровича за интересную экскурсию! За
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Эксркусия очень понравилась!! Гаджи – интересный рассказчик, показал крутые места, куда не возит большинство гидов, организовал поездку под наши запросы, учел все наши пожелания, никаких наценок. Мы долго гуляли по горам и прыгали с тарзанки, гид нас не торопил, не подгонял, времени с лихвой хватило на всю программу. Спасибо большое Гаджи за организацию нашего путешествия! Это было незабываемо
Эксркусия очень понравилась!! Гаджи – интересный рассказчик, показал крутые места, куда не возит большинство гидов, организовал
Эксркусия очень понравилась!! Гаджи – интересный рассказчик, показал крутые места, куда не возит большинство гидов, организовал
Эксркусия очень понравилась!! Гаджи – интересный рассказчик, показал крутые места, куда не возит большинство гидов, организовал
Эксркусия очень понравилась!! Гаджи – интересный рассказчик, показал крутые места, куда не возит большинство гидов, организовал
Эксркусия очень понравилась!! Гаджи – интересный рассказчик, показал крутые места, куда не возит большинство гидов, организовал
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Отличная экскурсия и замечательный гид Гаджи! Всё чётко, интересно, без перегруза. Понравились все локации на которых побывали. Очень внимательный и отзывчивый, с ним было спокойно и увлекательно. Однозначно рекомендую!
Отличная экскурсия и замечательный гид Гаджи! Всё чётко, интересно, без перегруза. Понравились все локации на которых
Отличная экскурсия и замечательный гид Гаджи! Всё чётко, интересно, без перегруза. Понравились все локации на которых
Отличная экскурсия и замечательный гид Гаджи! Всё чётко, интересно, без перегруза. Понравились все локации на которых
Отличная экскурсия и замечательный гид Гаджи! Всё чётко, интересно, без перегруза. Понравились все локации на которых
Отличная экскурсия и замечательный гид Гаджи! Всё чётко, интересно, без перегруза. Понравились все локации на которых
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Прекрасный маршрут, великолепно!
Барханы, цветущие маки, каньон, всё конечно не перечислить! Это очень увлекательно, и конечно нам повезло с Гаджи, чему мы очень рады! Обязательно возьмите чай или кофе на территории
читать дальшеуменьшить

каньона и наслаждайтесь видом, ещё мы решили посетить ресторан Аварал остались довольны, брали исключительно национальные блюда- чуду с тыквой, къячи, курзе и вкусный чай! Рекомендуем, вкусно, недорого и место эстетичное, уйдете сытые, счастливые и сотни фото с вами на память!

Прекрасный маршрут, великолепно!
Прекрасный маршрут, великолепно!
Прекрасный маршрут, великолепно!
Прекрасный маршрут, великолепно!
Прекрасный маршрут, великолепно!
Прекрасный маршрут, великолепно!
Прекрасный маршрут, великолепно!
Прекрасный маршрут, великолепно!+2
Прекрасный маршрут, великолепно!
Прекрасный маршрут, великолепно!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Поездка удалась!
Нам всё понравилось!
Вождение безопасное, приятные беседы, захватывающие виды!
Поездка удалась!
Поездка удалась!
Поездка удалась!
Поездка удалась!
Поездка удалась!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии на «Головокружительный Дагестан»

2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
На автобусе
На катере
10 часов
467 отзывов
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
3900 ₽ за человека
Сулакский каньон, катер по Чиркейскому водохранилищу и бархан Сарыкум
На автобусе
На катере
Сулакский каньон с прогулкой на катере
10 часов
4322 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон, катер по Чиркейскому водохранилищу и бархан Сарыкум
Путешествие по Дагестану: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Захватывающие виды и уникальные пейзажи ждут вас
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3900 ₽ за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Джиппинг
На машине
На катере
7 часов
288 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Увлекательное знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - к самым знаменитым природным сокровищам региона
Начало: У северной/южной автостанции г. Махачкалы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8400 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
от 9870 ₽ за экскурсию