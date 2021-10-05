Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Что вас ожидает

Бархан Сарыкум — российская пустыня

Дорога через ярко-зеленые поля с красочными цветами приведет нас к огромной песчаной горе. Сотни тысяч лет назад она возникла в глиняной степи. Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по гребню и по желанию покатаетесь на лошадях.

Ароматный обед в живописном месте

Вдоль этого пути мирно пасутся коровы и барашки: они выходят на дорогу, чтобы путешественники сделали интересные снимки из окна автомобиля:) Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для спокойного отдыха. Здесь вы отведаете вкусные дагестанские блюда.

Водная прогулка по каньону (по желанию)

От форелевого хозяйства вы также сможете отправиться на прогулку по реке Сулак. Сначала вас провезут на джипах по горным дорогам, а после вы пересядете на катер. Во время приключения полюбуетесь стенами гигантского каньона и плачущими водопадами.

Сулакский каньон — просто фантастика.

Дальнейший маршрут пролегает по серпантину вдоль красных, зеленых, желтых и даже черных сланцевых склонов. На вершине каньона я отвезу вас и на известную смотровую «Дубки», и на нетуристические точки, чтобы вы сполна ощутили величие природы. С высоты 1920 м вы взглянете на плотину Чиркейской ГЭС и подъедете к выступу над обрывом — дагестанскому «Языку тролля».

Грандиозное Чиркейское водохранилище и обратная дорога

С одной стороны чистейшего водохранилища вы полюбуетесь озером в обрамлении гор, с другой — инопланетным видом ГЭС. В завершение мы вернемся в Махачкалу по одной из двух дорог на выбор. Через санаторий «Талги», серные источники и каменный карьер. Либо через Буйнакский перевал — чтобы увидеть уходящий за горизонт Каспий и вечерние огни города.

Организационные детали

Путешествие пройдет на комфортабельном вместительном автомобиле (включено в стоимость)

Я заберу вас у места вашего проживания в Махачкале и привезу обратно

Путешествие подойдет взрослым и детям от 12 лет

Дополнительные расходы и опции