Экскурсии по Махачкале на машине с гидом

Найдено 145 экскурсий в категории «На машине» в Махачкале, цены от 1 944 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
270 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
163 отзыва
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600 за всё до 4 чел.
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
252 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
83 отзыва
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
11 июня в 18:00
17 июня в 18:00
88007 920 за всё до 4 чел.
Настоящая Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну
Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Южная/северная автостанция города Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
56 отзывов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500 за всё до 6 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
141 отзыв
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 4 чел.
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Вкусная Махачкала: гастрономическое путешествие с локальным гидом
Погрузитесь в мир дагестанской кулинарии: от рыночных лавок до традиционных кафе с местными деликатесами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
6 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
128 отзывов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
26 отзывов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
44 отзыва
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 820 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
65 отзывов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
73 отзыва
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дагестан за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
109 отзывов
Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
270 отзывов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
69 отзывов
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
Из Махачкалы по побережью Каспийского моря отправляйтесь на юг Дагестана. Древнейший город России ждет вас с увлекательной экскурсией по Нарын-Кала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
9 800 за всё до 3 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
44 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
В Гамсутль из Махачкала: путешествие к аулу-призраку с местным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя
Начало: У северного автовокзала Махачкалы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
79 отзывов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
27 отзывов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
11 отзывов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
51 отзыв
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690014 365 за всё до 4 чел.
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Три города Чечни: уникальная экскурсия из Махачкалы
Откройте для себя великолепие Чечни в однодневной экскурсии из Махачкалы. Грозный, Аргун и Шали ждут вас
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
    Всё отлично. Вовремя, комфортно, интересно. Рекомендую всем.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Магомед провел замечательную экскурсию, по дороге все рассказывал, показывал, отвечал на вопросы, рассказывал про культуру и традиции. Заезжали на смотровые
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    с замечательными видами, Магомед знает где толпы туристов и где их меньше, где можно сделать красивые фото и просто насладиться видами. Очень комфортно и приятно удалось провести целый день в горах. Хочу еще вернуться!

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
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    будет машина. Ехали на минивене тойота, с кондиционером. Гид Абдула рассказывал интересно, не торопил нас на локациях. В общем, все прошло замечательно, и действительно душевно! Однозначно рекомендую данный маршрут и данного туроператора!

  • Э
    Эльвира
    4 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Вернулись из замечательной поездки в Дагестан, где есть море, солнце, вкусная еда и знаменитое кавказское гостеприимство. Выбрали индивидуальную экскурсию по
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    красотам Сулацкого каньона, закончили известными барханами Сарыкума. День пролетел на одном дыхании. Мы приехали на автомобиле, но сами не нашли бы те локации, которые нам показал Магомед. От души рекомендую данного гида. Машина чистая, комфортная. Очень пунктуальный, знающий историю своего края, тактичный и просто интересный собеседник. Кстати, фотографирует тоже хорошо)))) Обязательно вернемся в солнечный Дагестан, теперь хотим экскурсию в горы не на один день.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    4 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
    Опишу то где у меня появились вопросики: В описании экскурсии ничего нет про посещение комплекса Нохъо — новый развлекательного комплекса в
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    Сулакском каньоне. Услышал про него от соседней группы в ходе экскурсии и попросил гида завести и туда (он не заявляется у Марианны, не понимаю по чему). 500 рублей. Обед никак не 500 рублей…. это не горные селения это туристическое место с ресторанами и кафе - имейте ввиду. Вход на бархан уже не 150 а 200 рубле, но это мелочи. И самое интересное, о чем организатор не посчитала нужным вообще предупредить: это о цене на катер по каньону. На 1 июня это не "от 8 000" а 11 000, и к июлю цена поднимется до 15 000 (по разговору с местными). Для информации: 1. На катере можно покататься у "Главрыбы" 2 варианта за 300 рублей и за 1000 рублей. Но это не по самому каньону. (От главрыбы в сторону Миатли). Адреналин получите, а вот красивых видов особо не ждите. 2. Маршрут "по каньону" это от Зубутли пристань в сторону Чиркейского водохранилища, самые живописные места каньона. Кроме того, по дороге к катеру, вы поситите пару потрясающих и труднодоступных видовых площадок на каньон. Катание 20 25 минут. За 11 000 рублей в катере были только мы двое (т. е. катер под вашу группу).

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  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Спасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогал, подсказывал, бронировал катер. Все прошло отлично. Гида рекомендую!
    Спасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогалСпасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогалСпасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогал
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На машине»

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  5. По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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