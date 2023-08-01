Катерная прогулка из Махачкалы: Удивительные пейзажи Чиркейского водохранилища
Буйнакск — невероятно колоритный и радушный город. Мы раскроем его прошлое и настоящее, познакомимся с историей.
Побываем на Черкесском водохранилище, увидим бирюзовую гладь Сулакского каньона и полакомимся рыбкой в форелевом хозяйстве.
Побываем на Черкесском водохранилище, увидим бирюзовую гладь Сулакского каньона и полакомимся рыбкой в форелевом хозяйстве.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Миатлинская ГЭС
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Река Сулак
- Сулакский каньон
- Бархан Сары-Кум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Наш путь лежит через Буйнакский перевал — «царскую» дорогу, по которой проезжал Александр II после окончания Кавказской войны.
Мы с вами будем проезжать город Темирхан шуру первую столицу РД нане город Буйнакск, далее поедим на Сулакский каньон где вы увидите фантастический бирезовый цвет реки, прекрасные виды гор пейзажей, после поедим на Бархан - Сарыкум где лежал величайший поэт М. Ю. Лермонтов. И там же снимали фильм "Белое солнце пустыни" в 1969 году.
Мы прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, увидим невероятные пейзажи с воды. Со смотровой площадки у села Дубки мы восхитимся бирюзовой гладью Сулакского каньона.
Далее отправимся в форелевое хозяйство «Главрыба», где нас ждет вкусный обед.
Важно знать:
Внимание! Экскурсия проводится при наборе группы от 7-10 человек. В случае недобора группы мы предложим вам другую экскурсию.
В стоимость экскурсии включено:
- транспорт,
- вход на Бархан.
- услуги гида-проводника,
- катания на катере,
- обед в ресторане «Рахат» в форелевом хозяйстве (форель на углях),
- прогулка по форелевому хозяйству,
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы,
- спуск на зип-лайне (по желанию) — 500 руб.,
- катание на лошадях (по желанию), 10 мин. — 200 руб.,
- посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) — 500 руб.
по календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Катание на катере
- Обед в ресторане «Рахат» в форелевом хозяйстве (форель на углях)
- Прогулка по форелевому хозяйству
- Вход на Сарыкум
- Что не входит
- Личные расходы
- Спуск на зип-лайне (по желанию) — 500 руб.
- Катание на лошадях (по желанию) — 200 руб. /10 мин.
- Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) — 500 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Махачкала ул. Буганова, д. 14Завершение: г. Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: по календарюЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
- Важная информация
- При любом способе оплаты необходимо забронировать место
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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