Что вас ждет

Наш путь лежит через Буйнакский перевал — «царскую» дорогу, по которой проезжал Александр II после окончания Кавказской войны.

Мы с вами будем проезжать город Темирхан шуру первую столицу РД нане город Буйнакск, далее поедим на Сулакский каньон где вы увидите фантастический бирезовый цвет реки, прекрасные виды гор пейзажей, после поедим на Бархан - Сарыкум где лежал величайший поэт М. Ю. Лермонтов. И там же снимали фильм "Белое солнце пустыни" в 1969 году.

Мы прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, увидим невероятные пейзажи с воды. Со смотровой площадки у села Дубки мы восхитимся бирюзовой гладью Сулакского каньона.

Далее отправимся в форелевое хозяйство «Главрыба», где нас ждет вкусный обед.

Важно знать:

Внимание! Экскурсия проводится при наборе группы от 7-10 человек. В случае недобора группы мы предложим вам другую экскурсию.

В стоимость экскурсии включено:

транспорт,

вход на Бархан.

услуги гида-проводника,

катания на катере,

обед в ресторане «Рахат» в форелевом хозяйстве (форель на углях),

прогулка по форелевому хозяйству,

Туристы оплачивают самостоятельно: