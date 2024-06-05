Экскурсии на форелевое хозяйство

Найдено 20 экскурсий в категории «Форелевое хозяйство» в Махачкале, цены от 3 300 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Сулакскому каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
163 отзыва
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
«Сулакский каньон и форелевое хозяйство»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600 за всё до 4 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«На обед остановимся в комплексе «ГлавРыба» — это форелевое хозяйство, где вы сможете попробовать свежеиспеченную форель, выловленную прямо у вас на глазах»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500 за всё до 6 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Заедем на живописное форелевое хозяйство, где стоит попробовать вкусную местную рыбу»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«Подкрепимся блюдами национальной кухни в форелевом хозяйстве или другом местном заведении»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
141 отзыв
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Вдоль этого пути мирно пасутся коровы и барашки: они выходят на дорогу, чтобы путешественники сделали интересные снимки из окна автомобиля:) Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для спокойного отдыха»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дагестан за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
109 отзывов
Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления
«По желанию мы заедем на обед в форелевое хозяйство «ГлавРыба»»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
270 отзывов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«Обед в комплексе «Главрыба», где есть собственное форелевое хозяйство»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
«Вы посетите форелевое хозяйство: отведаете свежевыловленную рыбу и посмотрите, как ее разводят в садках»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 3 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2310 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
«Мы сделаем остановку в форелевом хозяйстве, где вы сможете покормить рыбу, отдохнуть или попробовать местную продукцию — обед включен в стоимость»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300 за человека
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
«Мы посетим форелевое хозяйство «Главврыба», где всегда рады гостям — вас поразят ухоженная территория, искусственные водопады, уютная веранда над прудом и, конечно, вкусная свежеприготовленная рыба»
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
«Активности сделают вас голодными, поэтому наш следующий шаг — обед в форелевом хозяйстве «Главрыба»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000 за всё до 3 чел.
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
22 отзыва
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
«На следующей остановке нашего увлекательного путешествия мы отправимся в форелевое хозяйство, где нас ждет настоящий кулинарный праздник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
«Пообедаем вкусными блюдами дагестанской кухни в фореловом хозяйстве Главрыба»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
Начало: Ваш адрес проживания
«Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для семейного отдыха»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Г. Махачкала ул. Буганова, д. 14
«Далее отправимся в форелевое хозяйство «Главрыба», где нас ждет вкусный плотный обед»
Расписание: по календарю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
41003 690 за человека
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
Увидеть легендарный каньон, побродить по пещерам и попробовать свежевыловленную форель
Начало: На ул. Акушинского
«Форелевое хозяйство, где особенно вкусно готовят свежевыловленную рыбу — у вас будет возможность её попробовать»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
120009 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«Мы полюбуемся на каньон с разных точек, прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, погуляем по форелевому хозяйству и пройдем по подвесному мосту над самим каньоном»
Расписание: каждый день в 8.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
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    искупаться ☺️ а от видов которые он нам показал, просто захватывает дух. Другие гиды этих мест либо не знают, либо не смогут туда проехать. Однозначно рекомендую!!

    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
    Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что огромное спасибо нашему гиду Магомеду. Прогулка на катере по реке каньона- незабываемый восторг!
    Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Большое спасибо организаторам и персонально гиду Тимуру за очень увлекательную экскурсию! Прекрасный маршрут и интересный рассказ. Насладились великолепными видами и увлекательными историями. Однозначно рекомендуем.
  • Р
    Ринат
    31 мая 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотреть и пообедать, запечатлить Сулакский каньон, Чиркейскую ГЭС, Главрыбу. Однозначно рекомендую.
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотретьХочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотретьХочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотретьХочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотреть
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Головокружительный Дагестан
    Экскурсия бомба
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Головокружительный Дагестан
    Гаджи - прекрасный экскурсовод и водитель!!! Было максимально комфортно всем! Огромное спасибо!!!
  • Д
    Диляра
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
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    экскурсоводу Саиде и водителю Шаху. Заботливое отношение к каждому туристу, интересные и удивительные рассказы Саиды сопровождали нас всю дорогу. Отдельная благодарность водителю Шаху за комфортную, аккуратную и безопасную езду, что в Дагестане, как оказалось, является редкостью. Море впечатлений и эмоций подарила нам эта экскурсия, рекомендуем каждому!

  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Ездили в Сулакский каньон и бархан Сарыкум 27.05.24. Все было организовано хорошо. Наш гид, Анвар, любитель своей Республики, с хорошо
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    поставленной речью, и, главное, с великолепным тонким чувством юмора. Много интересного узнали еще, т. к. до этого были еще на экскурсиях. В нашу стоимость входило питание. Нас кормили в форелевом хозяйстве. Все было очень вкусно. Да и прогулка на катере по водохранилищу разбудила утром окончательно. Хочу сказать, что у подножия бархана есть очень приятное и вкусное кафе с верандой. Кто будет там - обязательно зайдите. Не пожалеете. Так же хотим выразить благодарность нашему водителю, Мухтару за его профессионализм и терпение. Рекомендую эту экскурсию всем желающим.

  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Всё было супер!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Форелевое хозяйство»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Путешествие к Сулакскому каньону
  2. Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
  3. Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
  4. Фотопутешествие на Сулакский каньон
  5. Головокружительный Дагестан
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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