1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
«Сулакский каньон и форелевое хозяйство»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«На обед остановимся в комплексе «ГлавРыба» — это форелевое хозяйство, где вы сможете попробовать свежеиспеченную форель, выловленную прямо у вас на глазах»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Заедем на живописное форелевое хозяйство, где стоит попробовать вкусную местную рыбу»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«Подкрепимся блюдами национальной кухни в форелевом хозяйстве или другом местном заведении»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Вдоль этого пути мирно пасутся коровы и барашки: они выходят на дорогу, чтобы путешественники сделали интересные снимки из окна автомобиля:) Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для спокойного отдыха»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления
«По желанию мы заедем на обед в форелевое хозяйство «ГлавРыба»»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«Обед в комплексе «Главрыба», где есть собственное форелевое хозяйство»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
«Вы посетите форелевое хозяйство: отведаете свежевыловленную рыбу и посмотрите, как ее разводят в садках»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
«Мы сделаем остановку в форелевом хозяйстве, где вы сможете покормить рыбу, отдохнуть или попробовать местную продукцию — обед включен в стоимость»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
«Мы посетим форелевое хозяйство «Главврыба», где всегда рады гостям — вас поразят ухоженная территория, искусственные водопады, уютная веранда над прудом и, конечно, вкусная свежеприготовленная рыба»
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
«Активности сделают вас голодными, поэтому наш следующий шаг — обед в форелевом хозяйстве «Главрыба»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
«На следующей остановке нашего увлекательного путешествия мы отправимся в форелевое хозяйство, где нас ждет настоящий кулинарный праздник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
«Пообедаем вкусными блюдами дагестанской кухни в фореловом хозяйстве Главрыба»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
Начало: Ваш адрес проживания
«Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для семейного отдыха»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Г. Махачкала ул. Буганова, д. 14
«Далее отправимся в форелевое хозяйство «Главрыба», где нас ждет вкусный плотный обед»
Расписание: по календарю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
41003 690₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
Увидеть легендарный каньон, побродить по пещерам и попробовать свежевыловленную форель
Начало: На ул. Акушинского
«Форелевое хозяйство, где особенно вкусно готовят свежевыловленную рыбу — у вас будет возможность её попробовать»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
120009 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«Мы полюбуемся на каньон с разных точек, прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, погуляем по форелевому хозяйству и пройдем по подвесному мосту над самим каньоном»
Расписание: каждый день в 8.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 20244 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
- AAleksandra2 июня 2024Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
- ААнастасия1 июня 2024Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что огромное спасибо нашему гиду Магомеду. Прогулка на катере по реке каньона- незабываемый восторг!
- ААлександр1 июня 2024Большое спасибо организаторам и персонально гиду Тимуру за очень увлекательную экскурсию! Прекрасный маршрут и интересный рассказ. Насладились великолепными видами и увлекательными историями. Однозначно рекомендуем.
- РРинат31 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность гиду Тимуру, все рассказал и показал. По времени не ограничивал, успели посмотреть и пообедать, запечатлить Сулакский каньон, Чиркейскую ГЭС, Главрыбу. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия бомба
- ЕЕвгения30 мая 2024Гаджи - прекрасный экскурсовод и водитель!!! Было максимально комфортно всем! Огромное спасибо!!!
- ДДиляра30 мая 2024Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
- ВВладимир30 мая 2024Ездили в Сулакский каньон и бархан Сарыкум 27.05.24. Все было организовано хорошо. Наш гид, Анвар, любитель своей Республики, с хорошо
- ААлександра29 мая 2024Всё было супер!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Форелевое хозяйство»
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