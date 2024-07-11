Цель нашей экскурсии — познакомиться с природными красотами края. Эта поездка запомнится вам впечатляющими панорамами лазурного Чиркейского водохранилища, бездонного Сулакского каньона и уникального бархана Сарыкум. По пути мы будем делать фотопаузы, а ещё обсудим традиции, национальную кухню и многое другое.

Описание экскурсии

Чиркейское водохранилище. До него мы проедем через Буйнакский перевал по красивой горной дороге. Сделаем остановку у водохранилища на 1 час. Перед вами раскинется огромный лазурный водоём в окружении гор.

Сулакский каньон. Мы поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки и посмотрим с высоты на самый глубокий каньон не только в России, но и Европе.

Пещера Нохъо и форелевое хозяйство. По пути до бархана заедем в комплекс пещер. Это восстановленные и оборудованные штольни в горах, где можно пройти по подвесному мосту и при желании прокатиться на зиплайне. А пообедать вы сможете в ресторане форелевого хозяйства на реке Сулак. По дороге до него бонусом увидите Миатлинскую ГЭС.

Бархан Сарыкум. И наконец вы полюбуетесь естественным чудом, которое по высоте сравнимо с 90-этажным небоскрёбом. Оказавшись рядом с барханом, вы сами оцените его масштабы и точно не останетесь равнодушными к этому уникальному творению природы.

Организационные детали