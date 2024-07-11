Увидеть визитную карточку Дагестана и крупнейший песчаный бархан в Европе
Цель нашей экскурсии — познакомиться с природными красотами края.
Эта поездка запомнится вам впечатляющими панорамами лазурного Чиркейского водохранилища, бездонного Сулакского каньона и уникального бархана Сарыкум. По пути мы будем делать фотопаузы, а ещё обсудим традиции, национальную кухню и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Чиркейское водохранилище. До него мы проедем через Буйнакский перевал по красивой горной дороге. Сделаем остановку у водохранилища на 1 час. Перед вами раскинется огромный лазурный водоём в окружении гор.
Сулакский каньон. Мы поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки и посмотрим с высоты на самый глубокий каньон не только в России, но и Европе.
Пещера Нохъо и форелевое хозяйство. По пути до бархана заедем в комплекс пещер. Это восстановленные и оборудованные штольни в горах, где можно пройти по подвесному мосту и при желании прокатиться на зиплайне. А пообедать вы сможете в ресторане форелевого хозяйства на реке Сулак. По дороге до него бонусом увидите Миатлинскую ГЭС.
Бархан Сарыкум. И наконец вы полюбуетесь естественным чудом, которое по высоте сравнимо с 90-этажным небоскрёбом. Оказавшись рядом с барханом, вы сами оцените его масштабы и точно не останетесь равнодушными к этому уникальному творению природы.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
Дополнительно оплачиваются билеты на бархан — 150 руб. /чел., обед — от 300 руб. /чел., посещение пещеры Нохъо — 500 руб. /чел., спуск на зиплайне — 500 руб. /чел.,
Обязательно возьмите с собой паспорт
Поездку рекомендуем для взрослых и детей от 3 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахрулабазан — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 292 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Ахмад, я коренной житель Дагестана. Живу в Махачкале более 15 лет и являюсь профессиональным гидом. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике Дагестан. читать дальше
Наша задача — показать красоту природы нашего горного края и познакомить с его культурным многообразием, погрузить вас в историю Дагестана. Гостеприимство, тепло и внимание — основа всех путешествий с нами. До встречи в горном крае!