Даже если у вас всего один день в Дагестане — проведите его у Сулакского каньона и не пожалеете! Мы откроем для вас самый красивый уголок Дагестана с разных ракурсов: вы посмотрите на каньон с высоты орлиного полета, прогуляетесь босиком по пескам бархана Сарыкум, увидите арку Чиркейской ГЭС. И убедитесь, что эти места лучше увидеть однажды вживую, чем тысячу раз на фото.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сарыкум: пустыня Дагестана. По пути к каньону мы полюбуемся совсем другими пейзажами Дагестана. Вы посетите бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Марсианские ландшафты, местные легенды и природные декорации к фильму «Белое солнце пустыни»: это место заслуживает не одного десятка фотографий!

Пещерные лабиринты «Нохъо». На окраине села Ново-Зубутли, в самой узкой части Сулакского каньона, заглянем в комплекс из трех пещер «Нохъо». Вы не только пройдете по скалистым лабиринтам, но и откроете для себя нерастиражированные смотровые с интересными ракурсами каньона.

Сулакский каньон: в представлении не нуждается! Наша главная цель — обзорная площадка в поселке Дубки, с которой открывается самая захватывающая панорама Сулакского каньона! Один раз оказавшись здесь, вы уже не сможете забыть величественные горы, ленту реки, которая вьется голубой змейкой по дну каньона, и парящих вокруг орлов.

Чиркейское водохранилище. В завершении заедем еще на одну смотровую: отсюда открывается впечатляющий вид на самую высокую арочную плотину России. Чиркейская ГЭС с 200-метровой аркой, зажатой в ущелье реки Сулак, поражает мощью и размахом совместной работы природы и человека.

На обед остановимся в комплексе «ГлавРыба» — это форелевое хозяйство, где вы сможете попробовать свежеиспеченную форель, выловленную прямо у вас на глазах.

Дополнительная опция: на катере по реке Сулак. Если захотите прокатиться с ветерком по бирюзовой глади, у «ГлавРыбы» мы пересядем на джипы и доберемся до стоянки катеров. Во время водной прогулки будем останавливаться для фотографий, а еще раскроем пару секретных точек с особенно впечатляющими видами каньона.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Транспортные расходы включены в стоимость.

Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)