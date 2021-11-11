Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум

День в горах Дагестана - среди пустынных песков, пещерных лабиринтов и головокружительных видов

Даже если у вас всего один день в Дагестане — проведите его у Сулакского каньона и не пожалеете! Мы откроем для вас самый красивый уголок Дагестана с разных ракурсов: вы посмотрите на каньон с высоты орлиного полета, прогуляетесь босиком по пескам бархана Сарыкум, увидите арку Чиркейской ГЭС. И убедитесь, что эти места лучше увидеть однажды вживую, чем тысячу раз на фото.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Сарыкум: пустыня Дагестана. По пути к каньону мы полюбуемся совсем другими пейзажами Дагестана. Вы посетите бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Марсианские ландшафты, местные легенды и природные декорации к фильму «Белое солнце пустыни»: это место заслуживает не одного десятка фотографий!

Пещерные лабиринты «Нохъо». На окраине села Ново-Зубутли, в самой узкой части Сулакского каньона, заглянем в комплекс из трех пещер «Нохъо». Вы не только пройдете по скалистым лабиринтам, но и откроете для себя нерастиражированные смотровые с интересными ракурсами каньона.

Сулакский каньон: в представлении не нуждается! Наша главная цель — обзорная площадка в поселке Дубки, с которой открывается самая захватывающая панорама Сулакского каньона! Один раз оказавшись здесь, вы уже не сможете забыть величественные горы, ленту реки, которая вьется голубой змейкой по дну каньона, и парящих вокруг орлов.

Чиркейское водохранилище. В завершении заедем еще на одну смотровую: отсюда открывается впечатляющий вид на самую высокую арочную плотину России. Чиркейская ГЭС с 200-метровой аркой, зажатой в ущелье реки Сулак, поражает мощью и размахом совместной работы природы и человека.

На обед остановимся в комплексе «ГлавРыба» — это форелевое хозяйство, где вы сможете попробовать свежеиспеченную форель, выловленную прямо у вас на глазах.

Дополнительная опция: на катере по реке Сулак. Если захотите прокатиться с ветерком по бирюзовой глади, у «ГлавРыбы» мы пересядем на джипы и доберемся до стоянки катеров. Во время водной прогулки будем останавливаться для фотографий, а еще раскроем пару секретных точек с особенно впечатляющими видами каньона.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входной билет на бархан: от 150 руб. /чел.
  • Обед — от 600 руб. /чел.
  • Посещение пещеры Нохъо — 500-600 руб. /чел.
  • Джип в Старый Зубутли к месту стоянки катеров — 7000 руб. за группу; прогулка на катере по реке Сулак — 4000 руб. за группу
  • Полет на зип-лайне — от 1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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