Сарыкум: пустыня Дагестана. По пути к каньону мы полюбуемся совсем другими пейзажами Дагестана. Вы посетите бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Марсианские ландшафты, местные легенды и природные декорации к фильму «Белое солнце пустыни»: это место заслуживает не одного десятка фотографий!
Пещерные лабиринты «Нохъо». На окраине села Ново-Зубутли, в самой узкой части Сулакского каньона, заглянем в комплекс из трех пещер «Нохъо». Вы не только пройдете по скалистым лабиринтам, но и откроете для себя нерастиражированные смотровые с интересными ракурсами каньона.
Сулакский каньон: в представлении не нуждается! Наша главная цель — обзорная площадка в поселке Дубки, с которой открывается самая захватывающая панорама Сулакского каньона! Один раз оказавшись здесь, вы уже не сможете забыть величественные горы, ленту реки, которая вьется голубой змейкой по дну каньона, и парящих вокруг орлов.
Чиркейское водохранилище. В завершении заедем еще на одну смотровую: отсюда открывается впечатляющий вид на самую высокую арочную плотину России. Чиркейская ГЭС с 200-метровой аркой, зажатой в ущелье реки Сулак, поражает мощью и размахом совместной работы природы и человека.
На обед остановимся в комплексе «ГлавРыба» — это форелевое хозяйство, где вы сможете попробовать свежеиспеченную форель, выловленную прямо у вас на глазах.
Дополнительная опция: на катере по реке Сулак. Если захотите прокатиться с ветерком по бирюзовой глади, у «ГлавРыбы» мы пересядем на джипы и доберемся до стоянки катеров. Во время водной прогулки будем останавливаться для фотографий, а еще раскроем пару секретных точек с особенно впечатляющими видами каньона.