Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль
Побывав здесь однажды, ты обязательно влюбишься в него и захочешь возвращаться! Предлагаем отвлечься от повседневной жизни и провести яркий уик-энд в Дагестане.
За 2 дня мы посетим много красивых локаций, отведаем знаменитой дагестанской кухни, проведём мастер-класс по народным танцам и окунёмся в настоящее дагестанское гостеприимство.
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Программа тура по дням
Сулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйства
Встречаемся в 8:00. Точное место встречи согласовываем вместе с туристами.
Сегодня нас ждут самые известные локации! В программе:
- восхождение на бархан «Сары-кум»;
- форелевое хозяйство — экокомплекс «Главрыба»;
- прогулка на катере по реке Сулак;
- обед;
- смотровые площадки на Сулакский каньон, там где получаются самые крутые кадры для классного контента;
- «Язык тролля» над Чиркейским ущельем;
- Чиркейское водохранилище (смотровая площадка);
- переезд в Гунибский район;
- ужин;
- заселение в гостевой этнодом.
Экскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. Возвращение
Завтрак в 7:30.
Далее нас ждут:
- Смотровая площадка «Орлиное гнездо»;
- Гунибская крепость;
- мемориальный комплекс «Белые журавли»;
- экскурсия в Гунибский историко-краеведческий музей;
- обед;
- треккинг к заброшенному аулу Гамсутль;
- древний аул Чох и знаменитые Чохские террасы;
- ужин;
- возвращение в город примерно в 22:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в уютных гостевых этно-домах со всеми удобствами.
Размещение в 2х местных номерах с 1 или 2 раздельными кроватями.
Варианты проживания
Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»
Размещение в 2х местных номерах с одной или 2 раздельными кроватями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на всё время пребывания в туре
- Проживание в уютных гостевых домах
- Прогулка на катере
- Питание: 1 завтрак (на второй день тура), 2 обеда, 1 ужин
- Экскурсии и входные билеты в музеи и заповедники
- Сопровождение гида от фирмы
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Завтрак в день начала тура
- Ужин в день окончания тура
- Вход в комплекс пещер и подвесного моста над Сулакским коньоном — от 500 руб.
- Полёт на зип-лайне — от 500 до 1500 руб.
- Качели — от 50 руб
- Место начала и завершения?
- г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная обувь.
Головные уборы.
Теплая одежда. Уважаемые путешественники, примите во внимание, что даже летом в ночное время суток, в горах Дагестана температура воздуха может достигать до 0 градусов по цельсию. По этой причине, рекомендую Вам, взять с собой в поездку не большое количество тёплой одежды).
Spf-крем.
Документ удостоверяющий личность гражданина (свидетельство о рождении для несовершеннолетних).
Убедительная просьба, соблюдать дресс-код при посещении Республики. Рекомендуем брать с собой в отпуск не вульгарную, прикрывающую все интимные части тела одежду. Тем самым, Вы расположите к себе гостеприимный горский народ и проявите уважение к их культуре.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору