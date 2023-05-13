Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня

Групповой тур в Махачкале

Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль

5
3 отзыва
Дагестан очаровывает своей красотой и колоритом.

Побывав здесь однажды, ты обязательно влюбишься в него и захочешь возвращаться! Предлагаем отвлечься от повседневной жизни и провести яркий уик-энд в Дагестане.

За 2 дня мы посетим много красивых локаций, отведаем знаменитой дагестанской кухни, проведём мастер-класс по народным танцам и окунёмся в настоящее дагестанское гостеприимство.
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Ближайшие даты:
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6
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даты

Что вас ожидает:

Прогулка на катере
Прогулка на катере
Промчимся по воде между скалами, чтобы полюбоваться Сулакским каньоном со всех ракурсов
Восхождение к аулу-призраку
Восхождение к аулу-призраку
Прислушаемся к тишине древнего покинутого аула, расположенного на высоте 1500 метров
Активности на выбор
Активности на выбор
При желании добавим нотку экстрима в наше путешествие — например, спуском на зип-лайне

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйства

Встречаемся в 8:00. Точное место встречи согласовываем вместе с туристами.

Сегодня нас ждут самые известные локации! В программе:

  • восхождение на бархан «Сары-кум»;
  • форелевое хозяйство — экокомплекс «Главрыба»;
  • прогулка на катере по реке Сулак;
  • обед;
  • смотровые площадки на Сулакский каньон, там где получаются самые крутые кадры для классного контента;
  • «Язык тролля» над Чиркейским ущельем;
  • Чиркейское водохранилище (смотровая площадка);
  • переезд в Гунибский район;
  • ужин;
  • заселение в гостевой этнодом.
Сулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйстваСулакский каньон и бархан «Сары-кум». Прогулка на катере, посещение форелевого хозяйства
2 день

Экскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. Возвращение

Завтрак в 7:30.

Далее нас ждут:

  • Смотровая площадка «Орлиное гнездо»;
  • Гунибская крепость;
  • мемориальный комплекс «Белые журавли»;
  • экскурсия в Гунибский историко-краеведческий музей;
  • обед;
  • треккинг к заброшенному аулу Гамсутль;
  • древний аул Чох и знаменитые Чохские террасы;
  • ужин;
  • возвращение в город примерно в 22:00.
Экскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. ВозвращениеЭкскурсия в гунибский краеведческий музей. Восхождение к аулу-призраку Гамсутль. Возвращение

Проживание

В туре предусмотрено проживание в уютных гостевых этно-домах со всеми удобствами.

Размещение в 2х местных номерах с 1 или 2 раздельными кроватями.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»

1 ночь

Размещение в 2х местных номерах с одной или 2 раздельными кроватями.

Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»Гостевой дом «Пейзажи Гуниба»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на всё время пребывания в туре
  • Проживание в уютных гостевых домах
  • Прогулка на катере
  • Питание: 1 завтрак (на второй день тура), 2 обеда, 1 ужин
  • Экскурсии и входные билеты в музеи и заповедники
  • Сопровождение гида от фирмы
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и от места окончания
  • Завтрак в день начала тура
  • Ужин в день окончания тура
  • Вход в комплекс пещер и подвесного моста над Сулакским коньоном — от 500 руб.
  • Полёт на зип-лайне — от 500 до 1500 руб.
  • Качели — от 50 руб
Место начала и завершения?
г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная обувь.
Головные уборы.
Теплая одежда. Уважаемые путешественники, примите во внимание, что даже летом в ночное время суток, в горах Дагестана температура воздуха может достигать до 0 градусов по цельсию. По этой причине, рекомендую Вам, взять с собой в поездку не большое количество тёплой одежды).
Spf-крем.
Документ удостоверяющий личность гражданина (свидетельство о рождении для несовершеннолетних).
Убедительная просьба, соблюдать дресс-код при посещении Республики. Рекомендуем брать с собой в отпуск не вульгарную, прикрывающую все интимные части тела одежду. Тем самым, Вы расположите к себе гостеприимный горский народ и проявите уважение к их культуре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Э
13 мая 2023
Экскурсия в Дербент очень понравилась. Было информативно и необычно. Осознание древности и совсем непривычной для меня культуры, оставило незабываемый отпечаток в памяти. Благодарю организатора Оксану, за грамотно продуманную экскурсию. За один день мы увидели все достопримечательности Дербента, экраноплан Лунь и успели насладиться горячими сероводородными источниками.
Э
12 мая 2023
Брала однодневную экскурсию в древний город Дербент, очень понравилась организация экскурсии. Все было информативно, от самого города была под большим впечатлением, старинные улочки, крепость "Нарын-кала", новый красивейший фонтан, всё это очень красиво и необычно, даже сложилось ощущение, что нахожусь где-то, в маленьком, турецком городке. Очень комфортно, что группы не большие. Спасибо огромное Оксане за организацию прекрасного отдыха.
Э
13 мая 2023
Профессионал своего дела. 👍

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