Удобная обувь.

Головные уборы.

Теплая одежда. Уважаемые путешественники, примите во внимание, что даже летом в ночное время суток, в горах Дагестана температура воздуха может достигать до 0 градусов по цельсию. По этой причине, рекомендую Вам, взять с собой в поездку не большое количество тёплой одежды).

Spf-крем.

Документ удостоверяющий личность гражданина (свидетельство о рождении для несовершеннолетних).

Убедительная просьба, соблюдать дресс-код при посещении Республики. Рекомендуем брать с собой в отпуск не вульгарную, прикрывающую все интимные части тела одежду. Тем самым, Вы расположите к себе гостеприимный горский народ и проявите уважение к их культуре.