От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Авторский тур в Махачкале

Сделать эффектные фото в дагестанской пустыне и узнать историю аула-призрака

5
34 отзыва
Это путешествие «всё включено», где вам не придется думать о еде, проживании и программе — мы собрали в маршрут лучшие места и устроим для вас самое яркое приключение года! Будем любоваться водопадами и ущельями, гулять по восточным кварталам Дербента, кататься на катере по Сулакскому каньону и пить кофе в турке с видом на горы.

А ещё обязательно доберемся до старинных горных аулов, отведаем национальные блюда и узнаем историю древних дагестанских башен.
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Ближайшие даты:
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Экскурсию проведу вам я или другой гид-водитель из нашей команды.
Необходимо соблюдать дресс-код: шорты и юбки ниже колен, закрытые плечи и область живота.

Проживание. В комфортном гостевом доме в горах с панорамой. Размещение двухместное, удобства в номере. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В стоимость входят: обед в 1-й день, в остальные дни — завтраки и обеды. Ужины — за доплату. Будут национальные дагестанские угощения, свежие овощи и мясные блюда. В самых живописных местах будем варить кофе в турке и наслаждаться восточными сладостями.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилище

Мы встретим вас в аэропорту Махачкалы и сразу поедем исследовать знаменитую дагестанскую пустыню — Бархан Сарыкум. Вы сделаете эффектные фото на фоне песков, а потом помчим к Сулакскому каньону. Там покатаемся на катерах по реке и посетим лучшие обзорные площадки. Вы сможете покататься на видовых качелях над пропастью и получить заряд ярких эмоций.

После этого пообедаем и посетим закрытую смотровую площадку в поселке Дубки. А ещё вас ждёт знаменитый Язык Тролля — скала, очень эффектно смотрящаяся на фотографиях.

Попьем кофе в турке, наслаждаясь видом на Чиркейское водохранилище, и отправимся в Гуниб. Там разместимся на ночь и поужинаем.

Сулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилище
2 день

Путешествие по Гунибу и Гамсутлю

Позавтракаем и отправимся на прогулку по заповеднику Верхнего Гуниба. Посетим Царскую поляну и беседку Шамиля, полюбуемся на Гуниб со смотровой площадки и заглянем в краеведческий музей. Вы узнаете историю мемориального комплекса Журавли, а потом пообедаете.
После Гуниба отправимся в аул-призрак Гамсутль, где не осталось ни одного жителя. Вы увидите место, где Айвазовский написал свою знаменитую картину, и попьете кофе в турке с видом на заброшенный аул.

После такого насыщенного дня поужинаем и отдохнем.

Путешествие по Гунибу и ГамсутлюПутешествие по Гунибу и ГамсутлюПутешествие по Гунибу и ГамсутлюПутешествие по Гунибу и Гамсутлю
3 день

Водопады и Каменные чаши

После завтрака отправимся смотреть на подземный Салтинский водопад, а потом на огромный 70-метровый водопад Тобот. Налюбовавшись мощными потоками воды, пообедаем а потом поедем на плато Матлас — там нас ждут ещё водопады.

Выпьем ароматный кофе с видом на ущелье и зайдем в Каменные чаши — место среди нависающих скал. После этого вернемся в гостевой дом на ужин и поделимся впечатлениями от этого дня.

Водопады и Каменные чашиВодопады и Каменные чашиВодопады и Каменные чашиВодопады и Каменные чаши
4 день

Карадахская теснина и башни села Гоор

Завтракаем и едем в Карадахскую теснину — живописное ущелье с нависающими над тобой каменными глыбами.
Затем посетим Грузинский храм Датуна и пообедаем вкуснейшими национальными блюдами. Наевшись, отправимся в старинное село Гоор с его знаменитыми башнями. Вы сможете сделать эффектные снимки и пообщаться с гостеприимными местными жителями.

Поужинаем и устроим вечер настольных игр — будем играть, общаться и вспоминать самые яркие моменты путешествия.

Карадахская теснина и башни села ГоорКарадахская теснина и башни села ГоорКарадахская теснина и башни села ГоорКарадахская теснина и башни села Гоор
5 день

Древний Дербент и экраноплан Лунь

Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Дербент. Там посетим знаменитый экраноплан Лунь. Вы узнаете, как этот необычный объект оказался на побережье, а потом погуляете по древней крепости Нарын-Кала.

После обеда осмотрим самую старую мечеть в Европе и поплутаем по колоритным восточным кварталам — магалам. Вы увидите огромный мультимедийный фонтан и насладитесь морскими пейзажами на набережной. После этого мы отвезем вас в аэропорт к вашему рейсу или в Махачкалу, если вы хотите еще остаться в Дагестане.

Древний Дербент и экраноплан ЛуньДревний Дербент и экраноплан ЛуньДревний Дербент и экраноплан ЛуньДревний Дербент и экраноплан Лунь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • В стоимость включено:
  • Проживание
  • Питание по программе (завтраки и обеды)
  • Катание на катере по Сулакскому каньону
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Сопровождение гида на всех локациях
  • Входные билеты в музеи и заповедники
  • Кофе-паузы с видом на красивые локации
  • Фотосессии в национальных костюмах
  • Цена действительна при наборе группы от 4-х человек. Если количество человек меньше, цена может поменяться
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Махачкалы и обратно
  • Ужины
  • Зиплайн (по желанию)
  • Прогулка на лошадях
  • Сувениры и личные расходы
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за индивидуальное проведение тура для 2-3 человек: если в группе 2 человека, доплата составит 30% с человека если в группе 3 человека, доплата составит 15% с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренности, утро
Завершение: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренности, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 34 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Кристина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Кристина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Кристина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Кристина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Кристина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Кристина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Кристина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Кристина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Кристина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Алёна)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Алёна)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Алёна)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Алёна)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Алёна)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Алёна)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Куклина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Куклина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Куклина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Куклина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Куклина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Куклина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Куклина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Куклина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Куклина)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Маргарита)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Маргарита)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Маргарита)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Маргарита)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Маргарита)От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» (Маргарита)
Т
25 апр 2024
Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом смотрели на следующий день. Кормили от души, с погодой повезло, а поездка не в сезон имеет свои плюсы на фотографиях нет посторонних людей. Пожелание для туристов иметь хорошую обувь для горных поверхностей и физическую форму, ходить будете много.
Ульяна
23 апр 2024
Были в 5ом туре по Дагестану, за эти дни довелось провести время аж с 2мя гидами: Мурадом и Алибеком.
Совершенно разное общение и своя «подача», не сравнимо, просто оба здоровские!!! Очень тёплое прощание на ряду с запоминающимися эмоциями от самого тура❣️ Рекомендуем, мы получили эстетическое, эмоциональное, гастрономическое и информационное удовольствие 🤩
Т
22 апр 2024
Отдыхали с мужем в Дагестане в апреле 2024 года. Очень понравился такой вариант путешествия. Все организовано: и питание, и проживание, и экскурсии. И никаких доплат. В машине - три ряда. Нас было пятеро плюс водитель-гид (Аликбек). На локациях никто нас не торопил, кормили много и сытно, к просьбам что-то купить - прислушивались. За это Аликбеку огромное спасибо! И за чудесный кофе в горах, и за звездное небо! Мы в Дагестане никогда не были, но теперь имеем очень хорошее представление об этом удивительном горном крае. И люди, которые там живут, - замечательные: открытые, приветливые и очень добрые. Однозначно рекомендуем гида и данный тур взрослым путешественникам. Спасибо огромное!!!
Кристина
7 апр 2024
Тур в апреле, цветение абрикосовых деревьев 😍 Влюбиться в Дагестан удалось. Комфортное проживание в горах, посещение всех топовых локаций, минимум туристов на локациях. Было вкусно, весело интересно. Благодарю гида Ахмеда путешествие удалось💯🏔️🧳 Рекомендую от души душевно 😃😉
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Виктория
5 апр 2024
Самое запоминающее путешествие! 🧳 🏔️
Спасибо нашему самому ХаРиЗмАтИчНоМу гиду за ЛУЧШИЙ ОТДЫХ 🫂
💚
Алёна
17 мар 2024
Были в туре с Мурадом с 4 по 8 марта, и хоть погода не все 5 дней была хорошей - впечателение от поездки невероятное!! В Дагестане столько красивых мест, что головой не успевали вертеть и наслаждаться. 🤩наш гид Мурад отлчино знает историю свои родных земель и хороший разсказчик! С ним было очень весело и легко. Однозначно приедем еще, потому что завораживающие виды и природа попали в самое сердце и не отпускают))
Всем, кто еще не был или только думает поехать - рекомнндуем!!!
Были в туре с Мурадом с 4 по 8 марта, и хоть погода не все 5Были в туре с Мурадом с 4 по 8 марта, и хоть погода не все 5Были в туре с Мурадом с 4 по 8 марта, и хоть погода не все 5Были в туре с Мурадом с 4 по 8 марта, и хоть погода не все 5Были в туре с Мурадом с 4 по 8 марта, и хоть погода не все 5Были в туре с Мурадом с 4 по 8 марта, и хоть погода не все 5
Куклина
7 янв 2024
Наша новогодняя поездка оставила неизгладимые впечатления! До сих пор пересматриваем фото, вспоминаем прекрасный Дагестан и нашего замечательного хозяина -гида Ахмеда! Мечтаем приехать еще раз, но уже в более теплое время года, хотя и зимой, немотря на наши опвсения, погода была солнечной и приятной! Всем очень рекомендуем обращаться к Ахмеду, если планируете поезку в Дагестан и в первый раз, и последующие. Он подберет вам тур по вашему вкусу и учтет все пожелания! Тур отлично организован как в плане размещения, питания и транспорта, так и по разнообразию посещаемых объектов, удобно распланирован с учетом времени года и погоды. Можно отдыхать и не волноваться ни о чем! Спасибо за праздник!
Наша новогодняя поездка оставила неизгладимые впечатления! До сих пор пересматриваем фото, вспоминаем прекрасный Дагестан и нашегоНаша новогодняя поездка оставила неизгладимые впечатления! До сих пор пересматриваем фото, вспоминаем прекрасный Дагестан и нашегоНаша новогодняя поездка оставила неизгладимые впечатления! До сих пор пересматриваем фото, вспоминаем прекрасный Дагестан и нашегоНаша новогодняя поездка оставила неизгладимые впечатления! До сих пор пересматриваем фото, вспоминаем прекрасный Дагестан и нашегоНаша новогодняя поездка оставила неизгладимые впечатления! До сих пор пересматриваем фото, вспоминаем прекрасный Дагестан и нашегоНаша новогодняя поездка оставила неизгладимые впечатления! До сих пор пересматриваем фото, вспоминаем прекрасный Дагестан и нашегоНаша новогодняя поездка оставила неизгладимые впечатления! До сих пор пересматриваем фото, вспоминаем прекрасный Дагестан и нашегоНаша новогодняя поездка оставила неизгладимые впечатления! До сих пор пересматриваем фото, вспоминаем прекрасный Дагестан и нашегоНаша новогодняя поездка оставила неизгладимые впечатления! До сих пор пересматриваем фото, вспоминаем прекрасный Дагестан и нашего
М
18 ноя 2023
Прекрасная экскурсия!
Ездили 30.10.23 по 03.11.23 семьей с детьми 11 и 20 лет. Понравилось всем. Вдоволь нафотографировались).
Все заявленные локации посетили, не было спешки. Дагестан прекрасен, с погодой повезло. Виды потрясающие, еда наивкуснейшая (наконец-то я поела абрикосовую кашу, о которой много слышала).
Ахмед хорошо все организовал, действительно "все включено":
1. Проживали в одной гостинице всей группой (15 человек), поэтому по утрам никого не искали, не ждали, сразу начинали путешествие.
2. Питались всегда в разных местах, в зависимости от того, в какую сторону ехали: и в кафе, и в семьях, видели, как делают урбеч (и наелись свежего, только приготовленного урбеча).
3. На каждой локации мы не спешили, успевали все осмотреть и пофотографироваться. Ахмед помогал подобрать лучшие ракурсы для фото,
4. Отдельная благодарность Хакиму, нашему водителю: очень комфортная, спокойная и безопасная езда.

Рекомендую именно такой формат путешествия по Дагестану: с местными жителями, которые знают и любят свой регион и свои традиции.
Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!
Гульнара
10 ноя 2023
Замечательный тур по Дагестану оставил яркие впечатления и незабываемые эмоции. Удалось посетить самые главные достопримечательности, насладиться вкуснейшей едой, прочувствовать местный колорит. И все это благодаря нашему гиду Ахмеду! Очень позитивный, знающий и ответственный Человек. Организация тура была на высоте. Хотелось бы также отметить профессионализм водителя Хакима.
Слова благодарности за поддержку и решение все вопросов, которые возникали в период поездки.
Советуем всем окунуться в мир истории, культуры, природных памятников. Всё просто супер. Планируем поездку в Южную часть Дагестана так же с Ахмедом
Замечательный тур по Дагестану оставил яркие впечатления и незабываемые эмоции. Удалось посетить самые главные достопримечательности, насладитьсяЗамечательный тур по Дагестану оставил яркие впечатления и незабываемые эмоции. Удалось посетить самые главные достопримечательности, насладиться
Л
1 ноя 2023
Тур очень понравился, будем рекомендовать его своим друзьям!
Екатерина
25 окт 2023
Была в туре с 25.09.2023-29.09.2023. Гидом был Ахмед. Отличная насыщенная хорошо продуманная программа, Ахмед отличный рассказчик. Нет спешки на локациях, все можно спокойно посмотреть сделать фото. Очень милый гостевой дом в Гунибе, где мы останавливались, как будто живешь на комфортной даче. Для завтраков и обедов были выбраны отличные места, было очень вкусно и много (даже слишком 😁). Ужины были организованы в гостевом доме где мы останавливались, было очень приятно вечером посидеть на летней кухне и поделится впечатлениями. Дагестан очень красивый и интересный всем советую посетить. Единственным маленьким минусом была теснота в машине, т. к. она предназначена для 6 человек, а нас было 8. Хотелось бы что бы в дальнейшем этот момент организаторами учитывался.
С
30 сен 2023
Долго не писала отзыв, ждала, когда "улягутся" впечатления.
Но этого не случилось…
Путешествие получилось ярким, насыщенным и эмоциональным.
Я очень рада, что первое знакомство с Дагестаном, с его историей, с такой удиаительно красивой природой и вкусной кухней оставило желание вернуться.
А это значит, что программа тура подобрана максимально правильно.
Спасибо Ахмеду за то, что свою любовь к родному краю он передал и нам.
Путешествие было комфортным и интересным.
Планируем повторную поездку и надеемся на новые яркие впечатления.
Долго не писала отзыв, ждала, когда "улягутся" впечатления.Долго не писала отзыв, ждала, когда "улягутся" впечатления.Долго не писала отзыв, ждала, когда "улягутся" впечатления.Долго не писала отзыв, ждала, когда "улягутся" впечатления.Долго не писала отзыв, ждала, когда "улягутся" впечатления.Долго не писала отзыв, ждала, когда "улягутся" впечатления.Долго не писала отзыв, ждала, когда "улягутся" впечатления.Долго не писала отзыв, ждала, когда "улягутся" впечатления.Долго не писала отзыв, ждала, когда "улягутся" впечатления.Долго не писала отзыв, ждала, когда "улягутся" впечатления.
Е
8 сен 2023
Очень насыщенный и интересный тур. Посмотрели все основные достопримечательности Дагестана. Узнали
традиции его народов. Ахмед прекрасный рассказчик. Маршрут составлен очень удобно и продумано. Нет спешки, выделено достаточно времени на осмотр локаций и отдых. Красота природы не сравнится ни с одной другой страной. С момента встречи в аэропорту больше ни о чем не надо было задумываться: очень комфортный транспорт, удобное размещение, прекрасное питание. Очень рекомендую всем, кто любит горы и активный отдых!
О
5 сен 2023
Получила огромное удовольствие от тура, организатор продумал все до мелочей: проживали в шикарных номерах в гостином доме в горах, завтраки, обеды и ужины в разных живописных локациях среди гор, рек, каньонов. За пять дней посетили огромное количество живописных локаций. Группа у нас была шесть человек на минивенде и четверо на внедорожнике. Ребята - гиды Большие молодцы!!! Тур- бомбический!!! Рекомендую, за пять дней прикоснуться к красотам, историческому наследию народа Дагестана.
Е
27 авг 2023
Пятидневный тур по Дагестану оставил очень приятное послевкусие. Я путешествовала с дочкой, компания подобралась во всех отношениях гармоничная. Понравилось всë: комфортная машина на шесть посадочных мест, а нас как раз было шестеро вместе с водителем-гидом (привет, Мурад, ты отличный парень и навсегда останешься в нашем сердце, береги себя!), красивейшие локации, чистый и уютный гостевой дом в Гунибе (рядом с ЦРБ), и питание - выше всех похвал.
Всë отлично, и только один момент диссонансом подпортил общее впечатление в самом начале - от Ахмеда, по оставленным на Трипстере координатам (телефон, почта), не было обратного ответа ни на один поставленный мною вопрос накануне тура: состоится ли он, смогут ли нас забрать из отеля, во сколько именно и т. п. Я звонила, писала смс, писала на почту, писала через Трипстер, а в ответ - ничего…
Мы улетали в Махачкалу в день перед началом тура, а у меня не было уверенности, что тур вообще состоится (машина могла сломаться, гид заболеть, да мало ли что), мы боялись оказаться брошенными в совершенно незнакомом месте, где не знаем никого и ничего, нам было страшно. Мы переживали! До Ахмеда, уже будучи в Махачкале, мне удалось дозвониться дважды, он не мог говорить и обещал перезвонить, но не перезвонил ни разу!!! В 11 часов вечера я сделала последнюю попытку, уже ни на что не надеясь, и вот тогда он сообщил, что тур состоится и завтра утром нас заберут из отеля. Впоследствии выяснилось, что остальные участники нашей группы столкнулись с такой же ситуацией и испытали похожие эмоции. Очевидно, что менеджерам тура нужно наладить систему обратной связи с клиентами, заблаговременно информируя нас о деталях начала тура и контактных данных гида. Я снимаю одну звезду только за этот фейл, вы уж извините. Надеюсь, мой отзыв поможет вам стать лучше, потому что вы заняты хорошим делом, а мы - клиенты - заинтересованы в том, чтобы ваш туристический бизнес процветал и развивался дальше
Пятидневный тур по Дагестану оставил очень приятное послевкусие. Я путешествовала с дочкой, компания подобралась во всех

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГастрономическиеВсе туры5-дневные турыСулакский каньонПопулярные местаБархан СарыкумЭкраноплан «Лунь»Водопад ТоботГамсутльКарадахская теснинаСело ГунибМатласКаменная чашаЯзык ТролляКаньоны

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