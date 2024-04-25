Сделать эффектные фото в дагестанской пустыне и узнать историю аула-призрака
А ещё обязательно доберемся до старинных горных аулов, отведаем национальные блюда и узнаем историю древних дагестанских башен.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 000 ₽
Описание
Организационные детали
Экскурсию проведу вам я или другой гид-водитель из нашей команды.
Необходимо соблюдать дресс-код: шорты и юбки ниже колен, закрытые плечи и область живота.
Проживание. В комфортном гостевом доме в горах с панорамой. Размещение двухместное, удобства в номере. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В стоимость входят: обед в 1-й день, в остальные дни — завтраки и обеды. Ужины — за доплату. Будут национальные дагестанские угощения, свежие овощи и мясные блюда. В самых живописных местах будем варить кофе в турке и наслаждаться восточными сладостями.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, Язык Тролля и Чиркейское водохранилище
Мы встретим вас в аэропорту Махачкалы и сразу поедем исследовать знаменитую дагестанскую пустыню — Бархан Сарыкум. Вы сделаете эффектные фото на фоне песков, а потом помчим к Сулакскому каньону. Там покатаемся на катерах по реке и посетим лучшие обзорные площадки. Вы сможете покататься на видовых качелях над пропастью и получить заряд ярких эмоций.
После этого пообедаем и посетим закрытую смотровую площадку в поселке Дубки. А ещё вас ждёт знаменитый Язык Тролля — скала, очень эффектно смотрящаяся на фотографиях.
Попьем кофе в турке, наслаждаясь видом на Чиркейское водохранилище, и отправимся в Гуниб. Там разместимся на ночь и поужинаем.
Путешествие по Гунибу и Гамсутлю
Позавтракаем и отправимся на прогулку по заповеднику Верхнего Гуниба. Посетим Царскую поляну и беседку Шамиля, полюбуемся на Гуниб со смотровой площадки и заглянем в краеведческий музей. Вы узнаете историю мемориального комплекса Журавли, а потом пообедаете.
После Гуниба отправимся в аул-призрак Гамсутль, где не осталось ни одного жителя. Вы увидите место, где Айвазовский написал свою знаменитую картину, и попьете кофе в турке с видом на заброшенный аул.
После такого насыщенного дня поужинаем и отдохнем.
Водопады и Каменные чаши
После завтрака отправимся смотреть на подземный Салтинский водопад, а потом на огромный 70-метровый водопад Тобот. Налюбовавшись мощными потоками воды, пообедаем а потом поедем на плато Матлас — там нас ждут ещё водопады.
Выпьем ароматный кофе с видом на ущелье и зайдем в Каменные чаши — место среди нависающих скал. После этого вернемся в гостевой дом на ужин и поделимся впечатлениями от этого дня.
Карадахская теснина и башни села Гоор
Завтракаем и едем в Карадахскую теснину — живописное ущелье с нависающими над тобой каменными глыбами.
Затем посетим Грузинский храм Датуна и пообедаем вкуснейшими национальными блюдами. Наевшись, отправимся в старинное село Гоор с его знаменитыми башнями. Вы сможете сделать эффектные снимки и пообщаться с гостеприимными местными жителями.
Поужинаем и устроим вечер настольных игр — будем играть, общаться и вспоминать самые яркие моменты путешествия.
Древний Дербент и экраноплан Лунь
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Дербент. Там посетим знаменитый экраноплан Лунь. Вы узнаете, как этот необычный объект оказался на побережье, а потом погуляете по древней крепости Нарын-Кала.
После обеда осмотрим самую старую мечеть в Европе и поплутаем по колоритным восточным кварталам — магалам. Вы увидите огромный мультимедийный фонтан и насладитесь морскими пейзажами на набережной. После этого мы отвезем вас в аэропорт к вашему рейсу или в Махачкалу, если вы хотите еще остаться в Дагестане.
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Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость включено:
- Проживание
- Питание по программе (завтраки и обеды)
- Катание на катере по Сулакскому каньону
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Сопровождение гида на всех локациях
- Входные билеты в музеи и заповедники
- Кофе-паузы с видом на красивые локации
- Фотосессии в национальных костюмах
- Цена действительна при наборе группы от 4-х человек. Если количество человек меньше, цена может поменяться
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Махачкалы и обратно
- Ужины
- Зиплайн (по желанию)
- Прогулка на лошадях
- Сувениры и личные расходы
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за индивидуальное проведение тура для 2-3 человек: если в группе 2 человека, доплата составит 30% с человека если в группе 3 человека, доплата составит 15% с человека
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Совершенно разное общение и своя «подача», не сравнимо, просто оба здоровские!!! Очень тёплое прощание на ряду с запоминающимися эмоциями от самого тура❣️ Рекомендуем, мы получили эстетическое, эмоциональное, гастрономическое и информационное удовольствие 🤩
Спасибо нашему самому ХаРиЗмАтИчНоМу гиду за ЛУЧШИЙ ОТДЫХ 🫂
💚
Всем, кто еще не был или только думает поехать - рекомнндуем!!!
Ездили 30.10.23 по 03.11.23 семьей с детьми 11 и 20 лет. Понравилось всем. Вдоволь нафотографировались).
Все заявленные локации посетили, не было спешки. Дагестан прекрасен, с погодой повезло. Виды потрясающие, еда наивкуснейшая (наконец-то я поела абрикосовую кашу, о которой много слышала).
Ахмед хорошо все организовал, действительно "все включено":
1. Проживали в одной гостинице всей группой (15 человек), поэтому по утрам никого не искали, не ждали, сразу начинали путешествие.
2. Питались всегда в разных местах, в зависимости от того, в какую сторону ехали: и в кафе, и в семьях, видели, как делают урбеч (и наелись свежего, только приготовленного урбеча).
3. На каждой локации мы не спешили, успевали все осмотреть и пофотографироваться. Ахмед помогал подобрать лучшие ракурсы для фото,
4. Отдельная благодарность Хакиму, нашему водителю: очень комфортная, спокойная и безопасная езда.
Рекомендую именно такой формат путешествия по Дагестану: с местными жителями, которые знают и любят свой регион и свои традиции.
Слова благодарности за поддержку и решение все вопросов, которые возникали в период поездки.
Советуем всем окунуться в мир истории, культуры, природных памятников. Всё просто супер. Планируем поездку в Южную часть Дагестана так же с Ахмедом
Но этого не случилось…
Путешествие получилось ярким, насыщенным и эмоциональным.
Я очень рада, что первое знакомство с Дагестаном, с его историей, с такой удиаительно красивой природой и вкусной кухней оставило желание вернуться.
А это значит, что программа тура подобрана максимально правильно.
Спасибо Ахмеду за то, что свою любовь к родному краю он передал и нам.
Путешествие было комфортным и интересным.
Планируем повторную поездку и надеемся на новые яркие впечатления.
традиции его народов. Ахмед прекрасный рассказчик. Маршрут составлен очень удобно и продумано. Нет спешки, выделено достаточно времени на осмотр локаций и отдых. Красота природы не сравнится ни с одной другой страной. С момента встречи в аэропорту больше ни о чем не надо было задумываться: очень комфортный транспорт, удобное размещение, прекрасное питание. Очень рекомендую всем, кто любит горы и активный отдых!
Всë отлично, и только один момент диссонансом подпортил общее впечатление в самом начале - от Ахмеда, по оставленным на Трипстере координатам (телефон, почта), не было обратного ответа ни на один поставленный мною вопрос накануне тура: состоится ли он, смогут ли нас забрать из отеля, во сколько именно и т. п. Я звонила, писала смс, писала на почту, писала через Трипстер, а в ответ - ничего…
Мы улетали в Махачкалу в день перед началом тура, а у меня не было уверенности, что тур вообще состоится (машина могла сломаться, гид заболеть, да мало ли что), мы боялись оказаться брошенными в совершенно незнакомом месте, где не знаем никого и ничего, нам было страшно. Мы переживали! До Ахмеда, уже будучи в Махачкале, мне удалось дозвониться дважды, он не мог говорить и обещал перезвонить, но не перезвонил ни разу!!! В 11 часов вечера я сделала последнюю попытку, уже ни на что не надеясь, и вот тогда он сообщил, что тур состоится и завтра утром нас заберут из отеля. Впоследствии выяснилось, что остальные участники нашей группы столкнулись с такой же ситуацией и испытали похожие эмоции. Очевидно, что менеджерам тура нужно наладить систему обратной связи с клиентами, заблаговременно информируя нас о деталях начала тура и контактных данных гида. Я снимаю одну звезду только за этот фейл, вы уж извините. Надеюсь, мой отзыв поможет вам стать лучше, потому что вы заняты хорошим делом, а мы - клиенты - заинтересованы в том, чтобы ваш туристический бизнес процветал и развивался дальше