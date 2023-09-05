Индивидуальная экскурсия с местным сотрудником: погрузитесь в культуру Махачкалы
Захватывающее путешествие позволит вам не только ощутить величие истории и культуры Нарын-Кала и Дербента, но и почерпнуть вдохновение. Окунитесь в незабываемый мир Дагестана и подарите себе приятные воспоминания о вашем путешествии.
Ближайшие даты:
5
сен
сен
6
сен
сен
7
сен
сен
8
сен
сен
9
сен
сен
10
сен
сен
11
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Открытие Дагестанского наследия.
- Вместе мы пройдем по древним улочкам и исследуем руины и стены, которые хранят множество исторических секретов. Историк расскажет вам о величии и значимости этого места, о его роли в истории Дагестана и богатой культуре, которая пронизывает каждый камень.
- После насыщенной экскурсии я предлагаю вам отдохнуть и насладиться великолепной дагестанской кухней в ресторане, где каждый гость ценится и принимается с особым вниманием. Вы сможете попробовать самые изысканные блюда, приготовленные по традиционным рецептам, и насладиться их неповторимыми вкусами и ароматами.
- Подкрепившись и насладившись вкусами Дагестана, мы продолжим наше путешествие. Нас ждут аутентичные кварталы Старого города, где можно почувствовать дыхание истории и ощутить живую атмосферу Дербента. Прогуливаясь по узким улочкам, вы сможете окунуться в местную жизнь, познакомиться с местными жителями и увидеть мастеровицы ремесел, передающих традиции из поколения в поколение.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Дорога туда и обратно займет 4-5 часов, поездка проходит на внедорожнике Lexus LX470.
- Если захотите, включим в программу посещение экраноплана «Лунь» — советского военного корабля, не имеющего аналогов в мире.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Опциональное посещение экраноплана Лунь (2000 руб.)
- Обед в ресторане
- Если необходимо, трансфер в/из аэропорта (1000 руб.)
- Двух-трех часовая экскурсия с местным сотрудником при соответствующем билете
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Дорога туда и обратно займет 4-5 часов, поездка проходит на внедорожнике Lexus LX470
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Махачкалы
Индивидуальная
8 часов
Из Махачкалы - в древний Дербент
Погулять по таинственному Старому городу, посетить легендарную цитадель и ощутить дух Востока
Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
8 сен
9 сен
10 сен
11 сен
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы в старый Дербент
За 10 часов познакомиться с самым древним городом России и его достопримечательностями
по договорённости в Махачкале или Каспийске или у ...
Завтра
7 сен
8 сен
9 сен
12 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
9 сен
12 сен
16 сен
19 сен
3 500₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии