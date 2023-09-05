В Дербент - захватывающая экскурсия в прошлое

Индивидуальная экскурсия с местным сотрудником: погрузитесь в культуру Махачкалы

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Захватывающее путешествие позволит вам не только ощутить величие истории и культуры Нарын-Кала и Дербента, но и почерпнуть вдохновение. Окунитесь в незабываемый мир Дагестана и подарите себе приятные воспоминания о вашем путешествии.
В Дербент - захватывающая экскурсия в прошлое
В Дербент - захватывающая экскурсия в прошлое
В Дербент - захватывающая экскурсия в прошлое
В Дербент - захватывающая экскурсия в прошлое
В Дербент - захватывающая экскурсия в прошлое
В Дербент - захватывающая экскурсия в прошлое
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Открытие Дагестанского наследия.
  • Вместе мы пройдем по древним улочкам и исследуем руины и стены, которые хранят множество исторических секретов. Историк расскажет вам о величии и значимости этого места, о его роли в истории Дагестана и богатой культуре, которая пронизывает каждый камень.
  • После насыщенной экскурсии я предлагаю вам отдохнуть и насладиться великолепной дагестанской кухней в ресторане, где каждый гость ценится и принимается с особым вниманием. Вы сможете попробовать самые изысканные блюда, приготовленные по традиционным рецептам, и насладиться их неповторимыми вкусами и ароматами.
  • Подкрепившись и насладившись вкусами Дагестана, мы продолжим наше путешествие. Нас ждут аутентичные кварталы Старого города, где можно почувствовать дыхание истории и ощутить живую атмосферу Дербента. Прогуливаясь по узким улочкам, вы сможете окунуться в местную жизнь, познакомиться с местными жителями и увидеть мастеровицы ремесел, передающих традиции из поколения в поколение.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Дорога туда и обратно займет 4-5 часов, поездка проходит на внедорожнике Lexus LX470.
  • Если захотите, включим в программу посещение экраноплана «Лунь» — советского военного корабля, не имеющего аналогов в мире.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Опциональное посещение экраноплана Лунь (2000 руб.)
  • Обед в ресторане
  • Если необходимо, трансфер в/из аэропорта (1000 руб.)
  • Двух-трех часовая экскурсия с местным сотрудником при соответствующем билете
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Дорога туда и обратно займет 4-5 часов, поездка проходит на внедорожнике Lexus LX470
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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