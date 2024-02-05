Дружеское путешествие по одному из самых колоритных городов Дагестана — Дербенту — отлично подойдёт для первого знакомства с регионом! Я проведу вас по «улице счастливых людей», познакомлю с главным дагестанским ремеслом, покажу самолёт-корабль и уникальный памятник древнеперсидского зодчества. Открою для вас настоящий Дербент и сделаю живые фото в лучших локациях.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дербент — пожалуй, самый самобытный и атмосферный город республики! Это перекрёсток цивилизаций с восточным колоритом, где объекты с тысячелетней историей соседствуют с современными достопримечательностями. Здесь каким-то невероятным образом сочетаются древнеперсидские укрепления, ханские бани, советский модернизм и современность. Итак, в нашей программе:

Экраноплан «Лунь». Самолёт-корабль предназначался для уничтожения кораблей противника. Это один из самых больших летательных аппаратов, когда-либо произвдённых в мире! Я расскажу, как он тут оказался и почему больше никто в мире их не строил.

Крепость Нарын-Кала — настоящие врата в прошлое. С вершины крепостной стены вам откроется великолепный вид на Каспийское море и окрестности. Дербентский комплекс — единственный в мире сохранившийся памятник древнеперсидского оборонительного зодчества. Признан ЮНЕСКО всемирным памятником наследия.

Магалы — старинные кварталы и улочки, огромный массив невысоких частных домов, плотно прилегающих друг к другу. Они были заложены арабами ещё в 8 веке и напоминают старые районы Марокко и Туниса. Здесь вы откроете для себя настоящий Дербент, жизнь в котором не изменилась за последние лет 200. Попутно познакомитесь с бытом, традициями и культурой местных жителей.

Джума-мечеть 8 века — центральная достопримечательность дербентских кварталов. Впечатляет не только её возраст, но и размеры: мечеть может одновременно вместить более 6000 верующих! Перед зданием растут редкие декоративные платаны, которым уже около 800 лет.

Девичьи бани. Я расскажу вам легенды этого места. Также вы узнаете о старинном обряде «купания невесты» и почему в эту баню ходили только незамужние девушки.

Армянский храм и музей ковроткачества. Ковроткачество — одно из самых известных ремёсел Дагестана. Разобраться в многообразии этого искусства можно в Музее ковра и декоративно-прикладного искусства, который расположился в Армяно-григорианском храме 20 века. Помимо узорчатых ковров, здесь представлены статуэтки, керамическая посуда, утварь из меди и серебра.

Парк Низами — жемчужина современного Дербента. Современная достопримечательность парка — крупнейший в России мультимедийный фонтан. Его чаши оформлены в традиционном дагестанском стиле и декорированы дербентским ракушечником. Здесь можно посмотреть светомузыкальные шоу с фейерверками.

Переулок Мирзы Казем-Бека, который называют «улицей счастливых людей». Это небольшое общественное пространство насыщено уютными кафе, небольшими бутиками, арт-объектами.

Набережная Дербента, открытая в 2017 году. В центре расположена большая двухъярусная полуротонда, украшенная куполами. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Каспийское море.

Организационные детали

Съёмку провожу как на телефон, так и на фотоаппарат Sony Alpha A7. В течение 5 дней после прогулки я вышлю вам ссылку на фотографии и видео. Вы получите 40–80 обработанных снимков.

По крепости экскурсию будет проводить аттестованный работник

В стоимость входит трансфер из Махачкалы или Каспийска на комфортабельном минивэне Ford Galaxy (также можем забрать вас из других городов за доплату), услуги гида, фотосъёмка

Возьмите с собой питьевую воду

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы