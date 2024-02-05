Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
Групповая фото-экскурсия в Махачкале

Окунуться в атмосферу древнего города и сделать фото в магалах, крепости и у экраноплана «Лунь»

5
1 отзыв
Дружеское путешествие по одному из самых колоритных городов Дагестана — Дербенту — отлично подойдёт для первого знакомства с регионом! Я проведу вас по «улице счастливых людей», познакомлю с главным дагестанским ремеслом, покажу самолёт-корабль и уникальный памятник древнеперсидского зодчества. Открою для вас настоящий Дербент и сделаю живые фото в лучших локациях.
Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дербент — пожалуй, самый самобытный и атмосферный город республики! Это перекрёсток цивилизаций с восточным колоритом, где объекты с тысячелетней историей соседствуют с современными достопримечательностями. Здесь каким-то невероятным образом сочетаются древнеперсидские укрепления, ханские бани, советский модернизм и современность. Итак, в нашей программе:

Экраноплан «Лунь». Самолёт-корабль предназначался для уничтожения кораблей противника. Это один из самых больших летательных аппаратов, когда-либо произвдённых в мире! Я расскажу, как он тут оказался и почему больше никто в мире их не строил.

Крепость Нарын-Кала — настоящие врата в прошлое. С вершины крепостной стены вам откроется великолепный вид на Каспийское море и окрестности. Дербентский комплекс — единственный в мире сохранившийся памятник древнеперсидского оборонительного зодчества. Признан ЮНЕСКО всемирным памятником наследия.

Магалы — старинные кварталы и улочки, огромный массив невысоких частных домов, плотно прилегающих друг к другу. Они были заложены арабами ещё в 8 веке и напоминают старые районы Марокко и Туниса. Здесь вы откроете для себя настоящий Дербент, жизнь в котором не изменилась за последние лет 200. Попутно познакомитесь с бытом, традициями и культурой местных жителей.

Джума-мечеть 8 века — центральная достопримечательность дербентских кварталов. Впечатляет не только её возраст, но и размеры: мечеть может одновременно вместить более 6000 верующих! Перед зданием растут редкие декоративные платаны, которым уже около 800 лет.

Девичьи бани. Я расскажу вам легенды этого места. Также вы узнаете о старинном обряде «купания невесты» и почему в эту баню ходили только незамужние девушки.

Армянский храм и музей ковроткачества. Ковроткачество — одно из самых известных ремёсел Дагестана. Разобраться в многообразии этого искусства можно в Музее ковра и декоративно-прикладного искусства, который расположился в Армяно-григорианском храме 20 века. Помимо узорчатых ковров, здесь представлены статуэтки, керамическая посуда, утварь из меди и серебра.

Парк Низами — жемчужина современного Дербента. Современная достопримечательность парка — крупнейший в России мультимедийный фонтан. Его чаши оформлены в традиционном дагестанском стиле и декорированы дербентским ракушечником. Здесь можно посмотреть светомузыкальные шоу с фейерверками.

Переулок Мирзы Казем-Бека, который называют «улицей счастливых людей». Это небольшое общественное пространство насыщено уютными кафе, небольшими бутиками, арт-объектами.

Набережная Дербента, открытая в 2017 году. В центре расположена большая двухъярусная полуротонда, украшенная куполами. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Каспийское море.

Организационные детали

  • Съёмку провожу как на телефон, так и на фотоаппарат Sony Alpha A7. В течение 5 дней после прогулки я вышлю вам ссылку на фотографии и видео. Вы получите 40–80 обработанных снимков.
  • По крепости экскурсию будет проводить аттестованный работник
  • В стоимость входит трансфер из Махачкалы или Каспийска на комфортабельном минивэне Ford Galaxy (также можем забрать вас из других городов за доплату), услуги гида, фотосъёмка
  • Возьмите с собой питьевую воду
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты:
    — Цитадель Нарын-Кала — 200 руб.
    — Девичьи бани — 150 руб.
    — Музей ковра и декоративно-прикладного искусства — 150 руб.
  • Обед — 600–700 руб.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у суперамаркета «Тропики»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
Н
5 фев 2024
Прекрасно съездили в Дербент из Каспийска. Прогулка очень понравилась. Нурав забрал нас из отеля, по всем указанным локациям провез. Все было вовремя. Вкусно покушали (посоветовал недорогое хорошее кафе). Фотографировал везде. Рассказал обо всем, что нам было интересно. Рекомендуем!

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