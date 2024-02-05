Окунуться в атмосферу древнего города и сделать фото в магалах, крепости и у экраноплана «Лунь»
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 999 ₽
Описание
Что вас ожидает
Дербент — пожалуй, самый самобытный и атмосферный город республики! Это перекрёсток цивилизаций с восточным колоритом, где объекты с тысячелетней историей соседствуют с современными достопримечательностями. Здесь каким-то невероятным образом сочетаются древнеперсидские укрепления, ханские бани, советский модернизм и современность. Итак, в нашей программе:
Экраноплан «Лунь». Самолёт-корабль предназначался для уничтожения кораблей противника. Это один из самых больших летательных аппаратов, когда-либо произвдённых в мире! Я расскажу, как он тут оказался и почему больше никто в мире их не строил.
Крепость Нарын-Кала — настоящие врата в прошлое. С вершины крепостной стены вам откроется великолепный вид на Каспийское море и окрестности. Дербентский комплекс — единственный в мире сохранившийся памятник древнеперсидского оборонительного зодчества. Признан ЮНЕСКО всемирным памятником наследия.
Магалы — старинные кварталы и улочки, огромный массив невысоких частных домов, плотно прилегающих друг к другу. Они были заложены арабами ещё в 8 веке и напоминают старые районы Марокко и Туниса. Здесь вы откроете для себя настоящий Дербент, жизнь в котором не изменилась за последние лет 200. Попутно познакомитесь с бытом, традициями и культурой местных жителей.
Джума-мечеть 8 века — центральная достопримечательность дербентских кварталов. Впечатляет не только её возраст, но и размеры: мечеть может одновременно вместить более 6000 верующих! Перед зданием растут редкие декоративные платаны, которым уже около 800 лет.
Девичьи бани. Я расскажу вам легенды этого места. Также вы узнаете о старинном обряде «купания невесты» и почему в эту баню ходили только незамужние девушки.
Армянский храм и музей ковроткачества. Ковроткачество — одно из самых известных ремёсел Дагестана. Разобраться в многообразии этого искусства можно в Музее ковра и декоративно-прикладного искусства, который расположился в Армяно-григорианском храме 20 века. Помимо узорчатых ковров, здесь представлены статуэтки, керамическая посуда, утварь из меди и серебра.
Парк Низами — жемчужина современного Дербента. Современная достопримечательность парка — крупнейший в России мультимедийный фонтан. Его чаши оформлены в традиционном дагестанском стиле и декорированы дербентским ракушечником. Здесь можно посмотреть светомузыкальные шоу с фейерверками.
Переулок Мирзы Казем-Бека, который называют «улицей счастливых людей». Это небольшое общественное пространство насыщено уютными кафе, небольшими бутиками, арт-объектами.
Набережная Дербента, открытая в 2017 году. В центре расположена большая двухъярусная полуротонда, украшенная куполами. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Каспийское море.
Организационные детали
- Съёмку провожу как на телефон, так и на фотоаппарат Sony Alpha A7. В течение 5 дней после прогулки я вышлю вам ссылку на фотографии и видео. Вы получите 40–80 обработанных снимков.
- По крепости экскурсию будет проводить аттестованный работник
- В стоимость входит трансфер из Махачкалы или Каспийска на комфортабельном минивэне Ford Galaxy (также можем забрать вас из других городов за доплату), услуги гида, фотосъёмка
- Возьмите с собой питьевую воду
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты:
— Цитадель Нарын-Кала — 200 руб.
— Девичьи бани — 150 руб.
— Музей ковра и декоративно-прикладного искусства — 150 руб.
- Обед — 600–700 руб.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у суперамаркета «Тропики»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.