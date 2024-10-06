Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)

Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
Для ценителей хорошего алкоголя Дербент станет приятным открытием.

Именно здесь находится старейший коньячный завод Кавказа: вы познаете секреты производства и убедитесь, что рождение коньяка — это настоящее искусство. Также в городе есть винные заводы — вы побываете на двух из них. В каждом месте будут экскурсионная программа и дегустации. А ещё мы покажем вам сам Дербент!
5
3 отзыва
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

  • Крепость Нарын-кала.
  • Магалы — старые районы Дербента.
  • Парк имени Низами Гянджеви с маяком из списка наследия ЮНЕСКО.
  • Дербентский коньячный комбинат.
  • Дебентский завод игристых вин (ОАО «ДЗИВ»).
  • ООО «Дербентская винодельческая компания».

Подробнее о программе

  • Знакомство с Дербентом начнётся с его визитной карточки — крепости Нарын-кала. Вы услышите её многовековую историю и узнаете, как жили местные правители много веков назад.
  • Осмотрев древнюю цитадель, пойдём гулять по старинным извилистым улочкам «магалам» — они позволят вам погрузиться в жизнь и быт простых дербенцев.
  • Далее мы отправимся на коньячный комбинат. В ходе экскурсии вы узнаете всю историю комбината, а также об этапах зарождения виноградарства в древнем Дербенте.
  • Посетим Дербентскую винодельческую компанию в самом центре города. Территория винодельни пролегает вдоль северной крепостной стены, которая спускается от Нарын-Кала с высоты прямо к берегам Каспия.
  • Побываем на ОАО «ДЗИВ». Это особое путешествие, которое познакомит вас с виноделием Южного Дагестана. Вас ждут дегустации в атмосферных погребах конца 19 века и посещение производственных цехов.

Организационные детали

  • Тур проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry. Есть детские кресла.
  • Мы заберём вас от вашего отеля и по окончании доставим обратно.
  • Экскурсию по городу проведу для вас я или другой гид из нашей команды. Экскурсии на производствах проводят местные гиды.

Дополнительные расходы:

  • Крепость — 200 ₽ за взрослого, 100 ₽ за школьника, для дошкольников — бесплатно.
  • Экскурсия на коньячном комбинате: без дегустации — 1000 ₽ с человека (1 час), с дегустацией 10 образцов — 2500 ₽ (1,5 часа), с дегустацией 15 образцов — 3500 ₽ (2 часа), с дегустацией 20 образцов — 5000 ₽ (3 часа).
  • Экскурсия в ОАО «ДЗИВ»: 1500 ₽ с человека с дегустацией 8 образцов. В субботу экскурсии проводятся по предварительной записи. Воскресенье — выходной. В субботу дегустация проводится в биохимических цехах и в винных погребах. Цех разлива может в этот день не работать.
  • Экскурсия в Дербентской винодельческой компании: без дегустации — 500 ₽ с человека (30–40 мин.), с дегустацией 4 образцов — 800 ₽ с (до 1,5 часов), также есть другие форматы с дегустацией большего кол-ва образцов, они проводятся при наборе группы от 5–6 человек. Подробности узнавайте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ксения
6 окт 2024
Все прошло отлично! Маршрут адаптируется под пожелания, если это необходимо, вам не нужно будет ни о чем думать, за вас все организовано. Также Марат - прекрасный рассказчик, по дороге расскажет о Дагестане, ответит на любые вопросы, может предложить какие-то дополнительные места посетить) Мы за день успели на 2 предприятия, в крепость и на экраноплан Лунь. Могу смело рекомендовать!
Елена
6 сен 2024
Экскурсионный маршрут новый, интересный. Особенно тем, кто пробовал напитки произведённые в Дербенте. Были на заводе игристых вин и Дербентском коньячном комбинате. Из этих двух локаций больше всего понравился коньячный комбинат.
читать дальше

Экскурсия интересная, дегустация отменная. Жаль, что у нас в регионе продаются не все продегустированные напитки. По самой поездке - хотелось бы больше узнать о Дагестане, о обычаях и особенностях народностей проживающих здесь. Время в пути позволяет рассказать о многом. Над этим стоит ещё по работать. Спасибо за экскурсию! Дагестан очень понравился!

Е
31 авг 2024
Выражаю глубочайшую благодарность Марату, очень интересная экскурсия. Интересный собеседник много познавательной информации. Индивидуальный подход, были учтены все наши пожелания. Спасибо большое ✨
Выражаю глубочайшую благодарность Марату, очень интересная экскурсия. Интересный собеседник много познавательной информации. Индивидуальный подход, были учтеныВыражаю глубочайшую благодарность Марату, очень интересная экскурсия. Интересный собеседник много познавательной информации. Индивидуальный подход, были учтеныВыражаю глубочайшую благодарность Марату, очень интересная экскурсия. Интересный собеседник много познавательной информации. Индивидуальный подход, были учтеныВыражаю глубочайшую благодарность Марату, очень интересная экскурсия. Интересный собеседник много познавательной информации. Индивидуальный подход, были учтеныВыражаю глубочайшую благодарность Марату, очень интересная экскурсия. Интересный собеседник много познавательной информации. Индивидуальный подход, были учтены

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии из Махачкалы

Из Махачкалы - в древний Дербент
На машине
скидка
15%
60 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
Завтра в 08:00
15 окт в 08:00
1500012 750 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в старый Дербент
На машине
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в старый Дербент: крепость, мечеть, рынок
Путешествие в старый Дербент подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте историю города, прогуляйтесь по его узким улочкам и насладитесь видами на море
Начало: По договорённости в Махачкале или Каспийске или у ...
Завтра в 08:00
15 окт в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
2 отзыва
10 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Групповая фото-экскурсия в Махачкале: древний Дербент и его культурные памятники
Дружеское путешествие по Дербенту идеально подойдёт для первого знакомства с Дагестаном! Прогуляйтесь по «улице счастливых людей» и узнайте о древних ремёслах
Начало: У суперамаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 08:00
25 окт в 08:00
28 окт в 08:00
3 799 за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
ХорошоТам