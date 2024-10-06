Для ценителей хорошего алкоголя Дербент станет приятным открытием.
Именно здесь находится старейший коньячный завод Кавказа: вы познаете секреты производства и убедитесь, что рождение коньяка — это настоящее искусство. Также в городе есть винные заводы — вы побываете на двух из них. В каждом месте будут экскурсионная программа и дегустации. А ещё мы покажем вам сам Дербент!
Именно здесь находится старейший коньячный завод Кавказа: вы познаете секреты производства и убедитесь, что рождение коньяка — это настоящее искусство. Также в городе есть винные заводы — вы побываете на двух из них. В каждом месте будут экскурсионная программа и дегустации. А ещё мы покажем вам сам Дербент!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Крепость Нарын-кала.
- Магалы — старые районы Дербента.
- Парк имени Низами Гянджеви с маяком из списка наследия ЮНЕСКО.
- Дербентский коньячный комбинат.
- Дебентский завод игристых вин (ОАО «ДЗИВ»).
- ООО «Дербентская винодельческая компания».
Подробнее о программе
- Знакомство с Дербентом начнётся с его визитной карточки — крепости Нарын-кала. Вы услышите её многовековую историю и узнаете, как жили местные правители много веков назад.
- Осмотрев древнюю цитадель, пойдём гулять по старинным извилистым улочкам «магалам» — они позволят вам погрузиться в жизнь и быт простых дербенцев.
- Далее мы отправимся на коньячный комбинат. В ходе экскурсии вы узнаете всю историю комбината, а также об этапах зарождения виноградарства в древнем Дербенте.
- Посетим Дербентскую винодельческую компанию в самом центре города. Территория винодельни пролегает вдоль северной крепостной стены, которая спускается от Нарын-Кала с высоты прямо к берегам Каспия.
- Побываем на ОАО «ДЗИВ». Это особое путешествие, которое познакомит вас с виноделием Южного Дагестана. Вас ждут дегустации в атмосферных погребах конца 19 века и посещение производственных цехов.
Организационные детали
- Тур проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry. Есть детские кресла.
- Мы заберём вас от вашего отеля и по окончании доставим обратно.
- Экскурсию по городу проведу для вас я или другой гид из нашей команды. Экскурсии на производствах проводят местные гиды.
Дополнительные расходы:
- Крепость — 200 ₽ за взрослого, 100 ₽ за школьника, для дошкольников — бесплатно.
- Экскурсия на коньячном комбинате: без дегустации — 1000 ₽ с человека (1 час), с дегустацией 10 образцов — 2500 ₽ (1,5 часа), с дегустацией 15 образцов — 3500 ₽ (2 часа), с дегустацией 20 образцов — 5000 ₽ (3 часа).
- Экскурсия в ОАО «ДЗИВ»: 1500 ₽ с человека с дегустацией 8 образцов. В субботу экскурсии проводятся по предварительной записи. Воскресенье — выходной. В субботу дегустация проводится в биохимических цехах и в винных погребах. Цех разлива может в этот день не работать.
- Экскурсия в Дербентской винодельческой компании: без дегустации — 500 ₽ с человека (30–40 мин.), с дегустацией 4 образцов — 800 ₽ с (до 1,5 часов), также есть другие форматы с дегустацией большего кол-ва образцов, они проводятся при наборе группы от 5–6 человек. Подробности узнавайте в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Махачкале
По профессии я физик-оптик, сотрудник Академии Наук. Проведение экскурсии стали моей второй работой, которая дарит возможность общаться с людьми и показывать любимые места. Вместе с командой опытных душевных гидов мы познакомим вас с Дагестаном, его культурой и историей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
6 окт 2024
Все прошло отлично! Маршрут адаптируется под пожелания, если это необходимо, вам не нужно будет ни о чем думать, за вас все организовано. Также Марат - прекрасный рассказчик, по дороге расскажет о Дагестане, ответит на любые вопросы, может предложить какие-то дополнительные места посетить) Мы за день успели на 2 предприятия, в крепость и на экраноплан Лунь. Могу смело рекомендовать!
Елена
6 сен 2024
Экскурсионный маршрут новый, интересный. Особенно тем, кто пробовал напитки произведённые в Дербенте. Были на заводе игристых вин и Дербентском коньячном комбинате. Из этих двух локаций больше всего понравился коньячный комбинат.
Е
Елена
31 авг 2024
Выражаю глубочайшую благодарность Марату, очень интересная экскурсия. Интересный собеседник много познавательной информации. Индивидуальный подход, были учтены все наши пожелания. Спасибо большое ✨
Входит в следующие категории Махачкалы
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