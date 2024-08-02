10 часов
Водная прогулка
Лучший выборСулакский каньон - всё включено: водная прогулка и экскурсия
Путешествие по Сулакскому каньону - это возможность увидеть самые красивые места Дагестана. Вас ждут водные прогулки, панорамные виды и увлекательные экскурсии
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:30 и 07:45
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
3 900₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
3 700₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
8 часов
Водная прогулка
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
1300011 700₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеСулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
9 авг в 18:00
10 авг в 09:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:15
6 авг в 07:15
3 500₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Сулакский каньон и прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 8.00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
3 900₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
Экскурсия на квадроциклах к бархану Сарыкум и ущелью Марковых
Начало: Турбаза, Буйнакский район
Расписание: Ежедневно по запросу с 03.03.2024 - 30.10.2024
Завтра в 11:00
6 авг в 09:00
18 200₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и смотровая Харачи за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
По тропам Александра Второго в Гунибский район
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: По месту проживания туристов
Расписание: ежедневно
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Начало: Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия2 августа 2024Благодарю, всё очень понравилось, четко спланировано, ясно, понятно, очень слаженная работа водителя иэкскурсовода, всё успели, понимали на какой локации колько будем
- ККсения2 августа 2024Это просто невероятное путешествие Столько впечатлений и эмоций! Организация на высшем уровне! и даже очень вкусный обед) с удовольствием еще бы раз сходила
- ППётр31 июля 2024Все бомба честно говоря)))
- ННиколай27 июля 2024Это было наше лучшее путешествие по Дагестану! Гид Саида в паре с водителем Насиром создали отличную нескучную атмосферу, красивейшие места, вкусный
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Однодневные»
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