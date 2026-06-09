Марианна проводит ещё 3 экскурсии

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что с нами был не впервые встреченный человек, а родственник, к которому мы приехали в долгожданный отпуск! Приветливый, общительный, юморной! Образованный, эрудированный, тактичный! Веселый, надежный, открытый! Это все Тимур!!! Очень комфортной и интересной была поездка с ним. Оооочень много нашлось тем для разговора, совпадение взглядов и общность интересов - не заскучали ни на минуту. В Дербенте в цитадели Нарын-кала нашим гидом была Василя. Большая умничка! Массу всего интересного рассказала и показала! После экскурсии Тимур нас повез по улочкам Дербента, где мы встретили двух местных жительниц, приобрели у них домашнее вино, сувениры, вкуснейшее домашнее печенье с начинкой из местного миндаля. Пообщались, зарядились позитивом и пошли гулять по городу дальше. Тимур нас угостил чабрецовым чаем и повез в кафе обедать. После обеда мы прогулялись по набережной, Тимур много всего интересного рассказал об истории города, о том, что еще можно посмотреть близ Дербента(Самурский лес, в частности). Обратно мы ехали с разговорами, шутками и смехом. Беседовали о красотах Дагестана, о людях, которые здесь живут, о жизни в России в целом. Попали в пробку, устали, утомили Тимура, домой в Махачкалу вернулись затемно) Но наобщались вдоволь! Огромное-преогромное СПАСИБО Тимуру за чудесно проведенный день! Будто повидали давнего друга или родственника, с которым очень давно не виделись! Гостеприимство, открытость, чувство юмора, знания о родном крае -- все это произвело на нас мощное впечатление! Дай Бог здоровья Тимуру и его семье! Чудесные люди!!! Очень все было комфортно и душевно! Благодарим Марианну за незабываемую поездку! Будем рекомендовать организатора и гида Тимура своим друзьям и всем путешественникам и гостям Дагестана) От всей души БЛАГОДАРИМ!!!