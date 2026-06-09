Марианна проводит ещё 3 экскурсии

Дербент - один из самых старинных городов, где каждый камень хранит истории тысячелетий.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Дербента: крепостью Нарын-Кала, которая была построена в VI
Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Дербента: крепостью Нарын-Кала, которая была построена в VI
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная крепость Нарын-Кала
- 🏛 Древние кварталы «магалы»
- 🕌 Историческая Джума-мечеть
- ⛪ Армянская церковь Святого Всеспасителя
- 🏠 Дом-музей Бестужева-Марлинского
- 🚀 Возможность увидеть ракетный корабль-экраноплан «Лунь»
- 👨🏫 Профессиональный гид-водитель
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии из Махачкалы в древний Дербент. В это время вы сможете насладиться теплыми днями и исследовать исторические достопримечательности без спешки. В теплое время года прогулки по крепости Нарын-Кала и старинным кварталам Дербента особенно приятны. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, так как эти месяцы дарят комфортные условия для осмотра города и его окрестностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость Нарын-Кала
- Ханская баня
- Средневековая тюрьма
- Цистерна в скале
- Магалы
- Джума-мечеть
- Армянская церковь Святого Всеспасителя
- Старинные бани
- Дом-музей Бестужева-Марлинского
- Ракетный корабль-экраноплан «Лунь»
Описание экскурсии
Прогулка по древней крепости
Вы посетите цитадель Нарын-Кала, построенную в VI веке. Рассмотрите ее мощные стены трехметровой толщины, старинную ханскую баню с глиняными белоснежными куполами и средневековую тюрьму. А еще я покажу вырубленную в скале огромную цистерну и поделюсь версиями ее первоначального назначения. Это храм для молитвы или резервуар для воды, из которого можно было напоить весь город?
То, чего больше нет нигде
Магалы — отличительная особенность Дербента. Это вид застройки Старого города с узкими улицами и «слепленными» двухэтажными домами с плоскими крышами. Гуляя по его колоритным древним кварталам, вы увидите Джума-мечеть, армянскую церковь Святого Всеспасителя, старинные бани и дом-музей Бестужева-Марлинского, жившего здесь в ссылке.
Организационные детали
- Входные билеты в крепость Нарын-Кала не включены в стоимость — 200 рублей взрослые, 50 рублей дети. Возможно проведение экскурсии внутри крепости — 2000 рублей за группу.
- По желанию можно попить чай или пообедать в местном кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Дополнительно предлагается к посещению ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь». Это увеличит продолжительность экскурсии на 2,5-3 часа и стоимость + 2000 руб.
- Просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени
- Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы остановились вне черты города, договоримся о доплате или месте встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7225 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
программу скорректировали с учетом наших пожеланий, встретили у вагона, после экскурсии довезли до места проживания. гид отвез пообедать, посоветовал как организовать индивидуальную экскурсию по крепости. очень понравилось,рекомендую!!!
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Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная вода в авто и конечно очень дружелюбный и позитивный Гид.
+2
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Е
Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный и позитивный человек. В разговоре с ним и рассказах о быте и истории Дагестана
+1
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Доброго времени суток всем! Хочу написать отзыв о нашей поездке из Махачкалы в Дербент. Ездили мы с гидом Тимуром. С момента встречи с гидом нас с мужем не покидало ощущение,
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Мы путешествовали в Дербент из Махачкалы с водителем-гидом Мурадом. Мурад профессионально провел экскурсию,много и интересно рассказывал об истории Дагестана. Порекомендовал нам необычные места, которые нас удивили(экраноплан Лунь, водопады, в Дербенте он провел нас после экскурсии в крепости по старому городу со своими комментариями. Прогулялись по вечернему городу, по красивейшей набережной.
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M
Спасибо огромное за экскурсию! Особенно, нашему гиду Муртузу. Очень профессиональный, общительный и приятный гид! По пути на комфортабельном автомобиле (что не маловажно!) нам рассказывали об обычаях и особенностях Дагестанских народов,
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