Марианна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по древней крепости

Вы посетите цитадель Нарын-Кала, построенную в VI веке. Рассмотрите ее мощные стены трехметровой толщины, старинную ханскую баню с глиняными белоснежными куполами и средневековую тюрьму. А еще я покажу вырубленную в скале огромную цистерну и поделюсь версиями ее первоначального назначения. Это храм для молитвы или резервуар для воды, из которого можно было напоить весь город?

То, чего больше нет нигде

Магалы — отличительная особенность Дербента. Это вид застройки Старого города с узкими улицами и «слепленными» двухэтажными домами с плоскими крышами. Гуляя по его колоритным древним кварталам, вы увидите Джума-мечеть, армянскую церковь ⛪ Святого Всеспасителя, старинные бани и дом-музей Бестужева-Марлинского, жившего здесь в ссылке.

Организационные детали