Марианна проводит ещё 3 экскурсии

Прогулка по древней крепости Вы посетите цитадель Нарын-Кала, построенную в VI веке. Рассмотрите ее мощные стены трехметровой толщины, старинную ханскую баню с глиняными белоснежными куполами и средневековую тюрьму. А еще я покажу вырубленную в скале огромную цистерну и поделюсь версиями ее первоначального назначения. Это храм для молитвы или резервуар для воды, из которого можно было напоить весь город?
То, чего больше нет нигде Магалы — отличительная особенность Дербента. Это вид застройки Старого города с узкими улицами и «слепленными» двухэтажными домами с плоскими крышами. Гуляя по его колоритным древним кварталам, вы увидите Джума-мечеть, армянскую церковь ⛪ Святого Всеспасителя, старинные бани и дом-музей Бестужева-Марлинского, жившего здесь в ссылке.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в крепость Нарын-Кала не включены в стоимость — 150 рублей взрослые, 50 рублей дети
По желанию можно попить чай или пообедать в местном кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!