Марианна проводит ещё 3 экскурсии

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Из Махачкалы — в древний Дербент

Погулять по таинственному Старому городу, посетить легендарную цитадель и ощутить дух Востока

Марианна
Марианна – представитель из Махачкалы
Дербент — самый южный и один из старейших городов страны.

Вы увидите его главные достопримечательности: крепость Нарын-Кала, древние кварталы «магалы», Джума-мечеть и армянскую церковь ⛪.

А я расскажу, почему до сих пор не установлен точный возраст Дербента, как он связан с Александром Македонским и Георгием Победоносцем и какие известные люди его посещали.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Махачкалы — в древний Дербент
Из Махачкалы — в древний Дербент

Что вас ожидает

Прогулка по древней крепости
Вы посетите цитадель Нарын-Кала, построенную в VI веке. Рассмотрите ее мощные стены трехметровой толщины, старинную ханскую баню с глиняными белоснежными куполами и средневековую тюрьму. А еще я покажу вырубленную в скале огромную цистерну и поделюсь версиями ее первоначального назначения. Это храм для молитвы или резервуар для воды, из которого можно было напоить весь город?

То, чего больше нет нигде
Магалы — отличительная особенность Дербента. Это вид застройки Старого города с узкими улицами и «слепленными» двухэтажными домами с плоскими крышами. Гуляя по его колоритным древним кварталам, вы увидите Джума-мечеть, армянскую церковь ⛪ Святого Всеспасителя, старинные бани и дом-музей Бестужева-Марлинского, жившего здесь в ссылке.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в крепость Нарын-Кала не включены в стоимость — 150 рублей взрослые, 50 рублей дети
  • По желанию можно попить чай или пообедать в местном кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Из Махачкалы — в древний Дербент
Из Махачкалы — в древний Дербент
Из Махачкалы — в древний Дербент
Из Махачкалы — в древний Дербент
Из Махачкалы — в древний Дербент
Из Махачкалы — в древний Дербент
Из Махачкалы — в древний Дербент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марианна
Марианна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
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