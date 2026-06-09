Марианна проводит ещё 3 экскурсии

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Из Махачкалы - в древний Дербент

Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Дербент - один из самых старинных городов, где каждый камень хранит истории тысячелетий.

Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Дербента: крепостью Нарын-Кала, которая была построена в VI
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веке и до сих пор впечатляет своими мощными стенами; уникальными кварталами «магалы», где сохранилась особенная атмосфера старины; Джума-мечетью, являющейся духовным центром города, и армянской церковью Святого Всеспасителя.

Ваш гид расскажет о связи Дербента с великими историческими личностями, такими как Александр Македонский и Георгий Победоносец, и о том, какие известные люди посещали этот город.

Организационные детали учтены для вашего удобства: входные билеты в крепость, возможность посещения местных кафе и соблюдение культурных традиций.

Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в атмосферу древнего Дербента и узнать его сокровенные истории

4.8
66 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная крепость Нарын-Кала
  • 🏛 Древние кварталы «магалы»
  • 🕌 Историческая Джума-мечеть
  • ⛪ Армянская церковь Святого Всеспасителя
  • 🏠 Дом-музей Бестужева-Марлинского
  • 🚀 Возможность увидеть ракетный корабль-экраноплан «Лунь»
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид-водитель

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии из Махачкалы в древний Дербент. В это время вы сможете насладиться теплыми днями и исследовать исторические достопримечательности без спешки. В теплое время года прогулки по крепости Нарын-Кала и старинным кварталам Дербента особенно приятны. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, так как эти месяцы дарят комфортные условия для осмотра города и его окрестностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Махачкалы - в древний Дербент
Из Махачкалы - в древний Дербент
Из Махачкалы - в древний Дербент

Что можно увидеть

  • Крепость Нарын-Кала
  • Ханская баня
  • Средневековая тюрьма
  • Цистерна в скале
  • Магалы
  • Джума-мечеть
  • Армянская церковь Святого Всеспасителя
  • Старинные бани
  • Дом-музей Бестужева-Марлинского
  • Ракетный корабль-экраноплан «Лунь»

Описание экскурсии

Прогулка по древней крепости

Вы посетите цитадель Нарын-Кала, построенную в VI веке. Рассмотрите ее мощные стены трехметровой толщины, старинную ханскую баню с глиняными белоснежными куполами и средневековую тюрьму. А еще я покажу вырубленную в скале огромную цистерну и поделюсь версиями ее первоначального назначения. Это храм для молитвы или резервуар для воды, из которого можно было напоить весь город?

То, чего больше нет нигде

Магалы — отличительная особенность Дербента. Это вид застройки Старого города с узкими улицами и «слепленными» двухэтажными домами с плоскими крышами. Гуляя по его колоритным древним кварталам, вы увидите Джума-мечеть, армянскую церковь Святого Всеспасителя, старинные бани и дом-музей Бестужева-Марлинского, жившего здесь в ссылке.

Организационные детали

  • Входные билеты в крепость Нарын-Кала не включены в стоимость — 200 рублей взрослые, 50 рублей дети. Возможно проведение экскурсии внутри крепости — 2000 рублей за группу.
  • По желанию можно попить чай или пообедать в местном кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Дополнительно предлагается к посещению ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь». Это увеличит продолжительность экскурсии на 2,5-3 часа и стоимость + 2000 руб.
  • Просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени
  • Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы остановились вне черты города, договоримся о доплате или месте встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна
Марианна — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7225 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
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программу скорректировали с учетом наших пожеланий, встретили у вагона, после экскурсии довезли до места проживания. гид отвез пообедать, посоветовал как организовать индивидуальную экскурсию по крепости. очень понравилось,рекомендую!!!
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KRISTINA
Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная вода в авто и конечно очень дружелюбный и позитивный Гид.
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Интересное и ненавязчивое экскурсионное погружение в историю пока ехали до Дербента из Махачкалы. Там очень быстро нам была организована экскурсия по крепости Нарын-Калы. После мы съездили на вкусный обед в очаровательный ресторанчик. Потом продолжили экскурсию по старому Дербенту, посетив внутренний дворик Мечети и увидев один из самых старых Платанов. И завершили экскурсию по современному Дербенту, который не менее привлекателен, чем старый.
Огромное спасибо Гиду Муртузали, и организатору Марианне!
Удачи Вам ребята, Вы просто Супер!!! 🙌

Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут,
Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут,
Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут,
Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут,
Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут,
Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут,
Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут,
Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут,+2
Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут,
Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут,
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Е
Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный и позитивный человек. В разговоре с ним и рассказах о быте и истории Дагестана
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наш путь до Дербента пролетел незаметно.
К тому же он детально продумал нашу экскурсию, благодаря чему мы все время спускались от одного обьекта до другого, не приходилось подниматься вверх по жаре.
Ибрагим еще и прекрасный водитель, с ним было совершенно спокойно в машине.
Еще нам гид посоветовал прекрасное место для обеда, такой вкусной долмы мы нигде не пробовали😁

Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный
Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный
Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный
Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный
Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный
Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный
Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный
Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный+1
Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный
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Наталья
Доброго времени суток всем! Хочу написать отзыв о нашей поездке из Махачкалы в Дербент. Ездили мы с гидом Тимуром. С момента встречи с гидом нас с мужем не покидало ощущение,
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что с нами был не впервые встреченный человек, а родственник, к которому мы приехали в долгожданный отпуск! Приветливый, общительный, юморной! Образованный, эрудированный, тактичный! Веселый, надежный, открытый! Это все Тимур!!! Очень комфортной и интересной была поездка с ним. Оооочень много нашлось тем для разговора, совпадение взглядов и общность интересов - не заскучали ни на минуту. В Дербенте в цитадели Нарын-кала нашим гидом была Василя. Большая умничка! Массу всего интересного рассказала и показала! После экскурсии Тимур нас повез по улочкам Дербента, где мы встретили двух местных жительниц, приобрели у них домашнее вино, сувениры, вкуснейшее домашнее печенье с начинкой из местного миндаля. Пообщались, зарядились позитивом и пошли гулять по городу дальше. Тимур нас угостил чабрецовым чаем и повез в кафе обедать. После обеда мы прогулялись по набережной, Тимур много всего интересного рассказал об истории города, о том, что еще можно посмотреть близ Дербента(Самурский лес, в частности). Обратно мы ехали с разговорами, шутками и смехом. Беседовали о красотах Дагестана, о людях, которые здесь живут, о жизни в России в целом. Попали в пробку, устали, утомили Тимура, домой в Махачкалу вернулись затемно) Но наобщались вдоволь! Огромное-преогромное СПАСИБО Тимуру за чудесно проведенный день! Будто повидали давнего друга или родственника, с которым очень давно не виделись! Гостеприимство, открытость, чувство юмора, знания о родном крае -- все это произвело на нас мощное впечатление! Дай Бог здоровья Тимуру и его семье! Чудесные люди!!! Очень все было комфортно и душевно! Благодарим Марианну за незабываемую поездку! Будем рекомендовать организатора и гида Тимура своим друзьям и всем путешественникам и гостям Дагестана) От всей души БЛАГОДАРИМ!!!

Доброго времени суток всем! Хочу написать отзыв о нашей поездке из Махачкалы в Дербент. Ездили мы
Доброго времени суток всем! Хочу написать отзыв о нашей поездке из Махачкалы в Дербент. Ездили мы
Доброго времени суток всем! Хочу написать отзыв о нашей поездке из Махачкалы в Дербент. Ездили мы
Доброго времени суток всем! Хочу написать отзыв о нашей поездке из Махачкалы в Дербент. Ездили мы
Доброго времени суток всем! Хочу написать отзыв о нашей поездке из Махачкалы в Дербент. Ездили мы
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Ольга
Мы путешествовали в Дербент из Махачкалы с водителем-гидом Мурадом. Мурад профессионально провел экскурсию,много и интересно рассказывал об истории Дагестана. Порекомендовал нам необычные места, которые нас удивили(экраноплан Лунь, водопады, в Дербенте он провел нас после экскурсии в крепости по старому городу со своими комментариями. Прогулялись по вечернему городу, по красивейшей набережной.
Мы путешествовали в Дербент из Махачкалы с водителем-гидом Мурадом. Мурад профессионально провел экскурсию,много и интересно рассказывал
Мы путешествовали в Дербент из Махачкалы с водителем-гидом Мурадом. Мурад профессионально провел экскурсию,много и интересно рассказывал
Мы путешествовали в Дербент из Махачкалы с водителем-гидом Мурадом. Мурад профессионально провел экскурсию,много и интересно рассказывал
Мы путешествовали в Дербент из Махачкалы с водителем-гидом Мурадом. Мурад профессионально провел экскурсию,много и интересно рассказывал
Мы путешествовали в Дербент из Махачкалы с водителем-гидом Мурадом. Мурад профессионально провел экскурсию,много и интересно рассказывал
Мы путешествовали в Дербент из Махачкалы с водителем-гидом Мурадом. Мурад профессионально провел экскурсию,много и интересно рассказывал
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M
Спасибо огромное за экскурсию! Особенно, нашему гиду Муртузу. Очень профессиональный, общительный и приятный гид! По пути на комфортабельном автомобиле (что не маловажно!) нам рассказывали об обычаях и особенностях Дагестанских народов,
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национальной кухне, а также о мусульманских традициях. Это оочень интересно! Также благодаря Муртузу, мы узнали об истории Дербента, прогулялись по крепости, зашли на территорию Джума-мечети с особой, умиротворяющей атмосферой. Красиво и впечатляюще! От экскурсии только положительные эмоции, спасибо!

Спасибо огромное за экскурсию! Особенно, нашему гиду Муртузу. Очень профессиональный, общительный и приятный гид! По пути
Спасибо огромное за экскурсию! Особенно, нашему гиду Муртузу. Очень профессиональный, общительный и приятный гид! По пути
Спасибо огромное за экскурсию! Особенно, нашему гиду Муртузу. Очень профессиональный, общительный и приятный гид! По пути
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