1 день

Махачкала

В Махачкале вас ожидает размещение в гостинице, вечером встреча с гидом и знакомство с группой.

А пока, отдыхайте, готовьтесь к тому, что с завтрашнего дня начнется ваше знакомство с самой южной республикой нашей страны.

Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 к месту проживания.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.