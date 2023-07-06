Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Мы будем жить в современном четырехзвездочном отеле AZIMUT Hotel Каспийск и каждый день выезжать на экскурсии: погуляем по Махачкале, залезем на крепость в Дербенте, поднимемся в древние дагестанские башни и полюбуемся видами Сулакского каньона и золотистыми песками бархана Сарыкум.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|65 900 ₽
Описание
Организационные детали
Тур состоится от 3 участников.
Очередность экскурсий может меняться.
Проживание. Будем жить в отеле «AZIMUT Hotel Каспийск» 4*. Отель находится на берегу Каспийского моря. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В отеле есть подогреваемый открытый бассейн (период работы нужно уточнять). По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В случае, если в отеле Азимут Каспийск 4* закончатся наши квоты и не будет мест, альтернативный отель для размещения, по согласованию – Марва Резорт.
Питание. В стоимость тура входят 3 завтрака в отеле по системе «шведский стол» и 3 обеда с местными национальными блюдами. Ужины – самостоятельно, мы можем подсказать отличные рестораны.
Программа тура по дням
Встреча в Махачкале
Встреча. Мы встретим всех участников в аэропорту Махачкалы. Берите рейсы с прилетом до 12 часов, чтобы успеть к началу программы.
Национальная кухня и мечеть. Из аэропорта мы поедем на обед в кафе, попробуем национальную кухню и насладимся необычными вкусами дагестанских блюд. Затем отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале. Посмотрим Центральную Джума-мечеть, которая сильно напоминает Голубую мечеть в Стамбуле. Зайдем в исторический парк «Россия — моя история. Город Махачкала» и узнаем интересные факты из истории Дагестана.
Пешая прогулка по городу. Погуляем по городу, дойдем до Кумыкского театра имени А. П. Салаватова с обзором старой части города: улицы Буйнакского, памятника В. И. Ленину, Дагестанской филармонии. Гид расскажет, как жили в Махачкале раньше и как живут сейчас — жизнь в этом регионе сильно изменилась.
Дагестанский рынок. Мы увидим все основные достопримечательности Махачкалы: площадь Ленина, скверы им. Фазу Алиевой и борцам за Советскую власть. И обязательно сходим на местный рынок: там можно купить сувениры и подарки домой, привезти ароматные специи, урбеч, ореховую траву и дагестанский чай.
Махачкала с высоты. После обеда поднимемся на обзорную площадку на горе Тарки-Тау и посмотрим на Махачкалу с высоты. Отсюда открывается красивый вид на город, и у нас будет время, чтобы пофотографироваться.
Отель на побережье. Вечером мы заселимся в отель Азимут Каспийск 4*. Это новый отель 2021 года, который расположен на берегу Каспийского моря. За дополнительную плату можно забронировать номер с видом на море или заказать одноместное размещение. После заселения можно самостоятельно прогуляться по побережью, либо поберечь силы для завтрашнего дня и отдохнуть в номере.
Едем в горы: башни, ГЭС и аул-призрак
Дагестанские башни. Завтракаем в отеле и выезжаем в горы. Первая остановка — это Гимринская башня 19 века. Экскурсоводы расскажут, почему в Дагестане так много башен.
Вид на ГЭС. Следующая точка маршрута — Ирганайское водохранилище. Остановимся у Гунибской ГЭС и башни Андалал, полюбуемся видами на водохранилище. Увидеть действующую ГЭС так близко — это большая редкость, обычно гидросооружения закрыты от посторонних глаз, а здесь все доступно для путешественников.
Аул-призрак. Затем поедем в Гамсутль — старый аул в горах, расположенный на высоте 1418 метров над уровнем моря. Еще недавно здесь кипела жизнь: работали магазины, больница, почта, сюда можно было добраться по автомобильной дороге. В 2015 году этот аул опустел. Для любителей фото — именно здесь вас будут ждать одни из самых инстаграмных дверей Дагестана. Если погода не позволит поехать в Гамсутль, то альтернативная программа — это высокогорное село Чох.
Гуниб и Кавказская война. После обеда погуляем по Гунибу — это высокогорное село, которое считается самым солнечным местом в Дагестане. Вы узнаете историю этого места, подробности Кавказской войны и биографии ее главных героев. Увидим стеллу Белые Журавли, пройдем чрез ворота Гунибской крепости, заглянем в беседку Шамиля и Царскую поляну. И вечером вернемся в отель.
Экраноплан «Лунь» и древности Дербента
Экраноплан на побережье. После завтрака в отеле посмотрим необычную достопримечательность Дагестана — экраноплан Лунь. Это приспособление похоже на самолет, а создали его, чтобы незаметно и быстро мчаться над водой на небольшой высоте. В 2020 году судно привезли на побережье Каспийского моря и оставили на вечную стоянку как музейный экспонат. В будущем рядом с экранопланом хотят сделать большой исторический парк, а пока «Лунь» доступен для всех желающих без билетов и касс. Гид расскажет, для чего предназначалось такое судно и что помешало ему выйти в массовое производство.
Тайны Дербента. Затем мы поедем в один из древнейших городов России — Дербент. Городу уже больше двух тысяч лет, он старше, чем Великий Новгород, Псков или Ростов Великий и после присоединения Крыма стал вторым древним городом после Керчи. Увидим крепость Нарын-Кала. Только представьте, ее построили здесь аж 1500 лет назад! Заглянем внутрь, походим по стенам и полюбуемся городом с высоты.
Улицы Старого города. После обеда прогуляемся по Старому городу. Узкие кривые улочки, старые дома и мечети, очень колоритные и гостеприимные местные жители — это погружение в другую реальность, которая сильно отличается от наших городов.
Баня для незамужних девушек. Еще одно место в Дербенте must see — это Девичья баня. До середины прошлого века ее использовали по прямому назначению: незамужние девушки мылись здесь перед бракосочетанием. Это был важный обряд, в чем-то напоминающий современный девичник. Узнаем, как проходили купания и зачем нужны были специальные банщицы.
Древности и современность. По соседству зайдем в Джума-мечеть — это культовое сооружение для мусульман-шиитов. А потом прогуляемся по набережной Дербента и посмотрим произведения уличного искусства. Да, древний город тоже может быть современным! Мы увидим работы модного художника-каллиграфа Покраса Лампаса — текст его работ состоит из названий Дербента в переводе с различных языков.
Вечером вернемся в отель и сможем отдохнуть перед завтрашней поездкой.
Сулакский каньон, голубое водохранилище и пустыня
Голубая гладь Чиркейского водохранилища. После «шведского стола» на завтрак отправимся к одному из самых живописных водоемов Дагестана — Чиркейскому водохранилищу. Вода здесь имеет яркий голубой цвет и отлично смотрится на фотографиях — это инстаграмное место, где довольно легко сделать эффектные кадры. За дополнительную плату при желании большинства участников группы можно покататься на катере.
Главная достопримечательность Дагестана. Затем мы поедем в самое знаменитое место в Дагестане, которое называют визитной карточкой этого региона — к Сулакскому каньону. Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра — это самый глубокий каньон в Европе! Посмотрим на каньон с обзорных площадок, пофотографируемся, полюбуемся видами — никакой спешки. Следом посетим пещеру «Нохъо». Новый туристический комплекс объединяет сразу 3 пещеры, общая длина лабиринтов которых больше сотни метров!
Дагестанская пустыня. А вы знаете, что в Дагестане есть своя пустыня? Золотые пески, по которым можно пройти, — все это очень напоминает восточную сказку. Кстати, знаменитую сцену фильма «Белое солнце пустыни» снимали здесь. И теперь вы сможете тоже «попасть в кадр».
После такого насыщенного приключения едем в аэропорт — можно смотреть билеты на рейсы после 18 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Питание: 4 обеда, 3 завтрака
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в отеле Азимут Каспийск 4* (цена указана за одного человека при двухместном размещении) - стандартные номера
- Стоимость тура на март месяц - 51900 руб. /чел, апрель - 54900 руб. /чел, май - 59900 руб. /чел, июнь - 62900 руб. /чел, июль-август - 65900 руб. /чел
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Махачкалы и обратно
- Входные билеты в музеи
- Индивидуальный трансфер
- Одноместное размещение - с доплатой, стоимость по запросу
- Номер с видом на Каспийское море - с доплатой, стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельно нужно сказать про мастерство вождения нашего гида. На местных дорогах сложно сохранять спокойствие, но Муратхану это удавалось всегда.
Отель Азимут прекрасный, на берегу моря, летом, наверное, будет ещё приятнее отдыхать, т к можно будет искупаться не только в бассейне. Бассейн, кстати, открытый, но при температуре плюс 15 вполне себе комфортно в нем плавать.
В общем, рекомендую организатора тура Наталью и, особенно, гида Муратхана. Вы точно не пожалеете!
Туризм в Дагестане только начал развиваться и организация сильно хромает. Предполагаю, что организаторы (в общем адекватные люди) справятся и у них со временем все получится. А пока… Пока едьте самостоятельно, берите экскурсии у проверенных людей, благо предложений много. Дагестан прекрасен!