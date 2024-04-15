Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Авторский тур в Махачкале

Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой

4.5
2 отзыва
За 4 увидим всю палитру Дагестана: золотые пески бархана Сарыкум, бирюзу горных рек и лазурь Чиркейского водохранилища, покрытые зеленью горные склоны и идеально дополняющие пейзаж старинные оборонительные башни аула-призрака.

Вас ждут катание на катере, прогулки по атмосферным улочкам Дербента, шопинг на шумном базаре Махачкалы и прогулка по узкому скальному ущелью шириной не больше 5 метров.
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Ближайшие даты:
5
мая
8
мая
12
мая
15
мая
19
мая
22
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

В группе может быть более 18 человек.

Очерёдность экскурсий 2-го и 3-го дней может меняться.

Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе «Океан» 3* в городе Избербаш, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение. Также за доплату возможно проживание в отеле «Джумейра» 3* в городе Избербаш и отеле «Азимут» 4* в городе Каспийск.

Цена указана за одного человека при двухместном размещении.

Питание. В программу включены 3 завтрака в отеле и 3 обеда. Ужины — самостоятельно за доплату.

Дети. Возможно участие детей с 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, прогулка на катере и бархан Сарыкум

Встречаемся на ж. -д. вокзале в Махачкале в 11:00 или в 11:45 в аэропорту. Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе! Иногда его называют «младшим братом Гранд Каньона». Убедимся, что чудо природы с крутыми обрывистыми скалами и бирюзовой лентой, протекающей между ними, ничуть не уступает американскому.

С ветерком прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу пронзительного голубого цвета, а затем пообедаем на рыбном хозяйстве «Янтарное».

Следующая точка маршрута — бархан Сарыкум. Покажется, будто мы оказались в Сахаре, а мимо вот-вот пройдут гружёные караваны с верблюдами. Кстати, именно в этих песках снимали фильм «Белое солнце пустыни». Сделаем необычные кадры, прогуляемся по золотым дюнам и поедем в Избербаш или Каспийск. Заселимся в гостиницу и отдохнём.

В заезд по средам начнём путешествие в 14:00 с посещения бархана Сарыкум, после чего вас ждёт обзорная экскурсия по Махачкале. Будем знакомиться с традициями, обычаями и историей древнего города. Затем переедем в Изербаш или Каспийск и заселимся в гостиницу. За день проедем 170 км.

Сулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан Сарыкум
2 день

Тобот, Матлас и Карадахская теснина

Позавтракаем в 07:00 и отправимся ко впечатляющему водопаду Тобот, полюбуемся водной громадой, мощным потоком срывающейся с Хунзахского плато, и поедем в Каменную чашу. Прогуляемся по узкой тропе, любуясь поросшими мхом стенами. Сделаем невероятные снимки на плато Матлас и переедем в аул Хунзах, одно из старейших селений в Дагестане. После обеда посетим Карадахскую теснину. Ширина ущелья здесь не больше 5 метров! Солнечный свет сюда почти не проникает, отчего внутри создаётся мистическая атмосфера.

Тобот, Матлас и Карадахская теснинаТобот, Матлас и Карадахская теснинаТобот, Матлас и Карадахская теснинаТобот, Матлас и Карадахская теснинаТобот, Матлас и Карадахская теснина
3 день

Экраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту

В 08:00 отправимся на юг Дагестана и доберёмся до побережья Каспийского моря, где прямо под открытым небом стоит необычный экспонат — экраноплан «Лунь». По замыслу инженеров корабль с крыльями должен был подниматься над поверхностью и развивать скорость до 500 км/ч. Изобретение так и не было использовано, а осталось лишь напоминанием о мощи советской науки.

Прогуляемся по Дербенту, старейшему в России городу: увидим крепостную стену Даг-Бары 5 века, самую древнюю в стране и СНГ Джума-мечеть, пройдёмся по магалам — атмосферным старым кварталам, и побываем у цитадели Нарын-Кала 6 века.

Пообедаем и вернёмся в гостиницу.

Экраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту
4 день

Экскурсия по Махачкале и отъезд

Проснёмся пораньше, позавтракаем в 07:30 и поедем в Махачкалу, где вас ждёт обзорная экскурсия по главным достопримечательностям. Побываем на местном рынке и постараемся не потерять голову от пряных ароматов, ярких красок и огромного выбора сладостей и сухофруктов. Закупимся сувенирами и деликатесами и в 12:00 поедем в аэропорт или на ж. -д. вокзал Махачкалы.

Экскурсия по Махачкале и отъездЭкскурсия по Махачкале и отъездЭкскурсия по Махачкале и отъездЭкскурсия по Махачкале и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из/в аэропорт и обратно
  • Проживание, цена указана за одного человека при двухместном размещении
  • Экскурсии с профессиональными гидами
  • Услуги квалифицированного водителя
  • 3 завтрака в отеле и 3 обеда по маршруту
  • Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и обратно
  • Обратите внимание: в даты 07.04-01.06 стоимость тура 25 000 руб. 02.06-29.06 - 27 500 руб. 30.06-31.08 - 29 000 руб. 01.09-28.09 - 27 000 руб. 29.09-30.11 - 25 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10 в 11:00; в 11:45 - сбор группы в аэропорту Махачкалы. В заезды по средам: ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10 в 13:15; в 13:45 - сбор группы в аэропорту Махачкалы
Завершение: Махачкала, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
А
15 апр 2024
В целом все понравилось.
Степан
14 июня 2023
Отлично организованная экскурсия, гид Евгения профессионал своего дела, на протяжении всей поездки рассказывала много разных историй про обычаи и менталитет, про локации на которых были. Тураб мастерски доставлял на места экскурсий
Отлично организованная экскурсия, гид Евгения профессионал своего дела, на протяжении всей поездки рассказывала много разных историйОтлично организованная экскурсия, гид Евгения профессионал своего дела, на протяжении всей поездки рассказывала много разных историйОтлично организованная экскурсия, гид Евгения профессионал своего дела, на протяжении всей поездки рассказывала много разных историйОтлично организованная экскурсия, гид Евгения профессионал своего дела, на протяжении всей поездки рассказывала много разных историйОтлично организованная экскурсия, гид Евгения профессионал своего дела, на протяжении всей поездки рассказывала много разных историй

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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