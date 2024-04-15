Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Вас ждут катание на катере, прогулки по атмосферным улочкам Дербента, шопинг на шумном базаре Махачкалы и прогулка по узкому скальному ущелью шириной не больше 5 метров.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет.
В группе может быть более 18 человек.
Очерёдность экскурсий 2-го и 3-го дней может меняться.
Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе «Океан» 3* в городе Избербаш, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение. Также за доплату возможно проживание в отеле «Джумейра» 3* в городе Избербаш и отеле «Азимут» 4* в городе Каспийск.
Цена указана за одного человека при двухместном размещении.
Питание. В программу включены 3 завтрака в отеле и 3 обеда. Ужины — самостоятельно за доплату.
Дети. Возможно участие детей с 10 лет.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, прогулка на катере и бархан Сарыкум
Встречаемся на ж. -д. вокзале в Махачкале в 11:00 или в 11:45 в аэропорту. Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе! Иногда его называют «младшим братом Гранд Каньона». Убедимся, что чудо природы с крутыми обрывистыми скалами и бирюзовой лентой, протекающей между ними, ничуть не уступает американскому.
С ветерком прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу пронзительного голубого цвета, а затем пообедаем на рыбном хозяйстве «Янтарное».
Следующая точка маршрута — бархан Сарыкум. Покажется, будто мы оказались в Сахаре, а мимо вот-вот пройдут гружёные караваны с верблюдами. Кстати, именно в этих песках снимали фильм «Белое солнце пустыни». Сделаем необычные кадры, прогуляемся по золотым дюнам и поедем в Избербаш или Каспийск. Заселимся в гостиницу и отдохнём.
В заезд по средам начнём путешествие в 14:00 с посещения бархана Сарыкум, после чего вас ждёт обзорная экскурсия по Махачкале. Будем знакомиться с традициями, обычаями и историей древнего города. Затем переедем в Изербаш или Каспийск и заселимся в гостиницу. За день проедем 170 км.
Тобот, Матлас и Карадахская теснина
Позавтракаем в 07:00 и отправимся ко впечатляющему водопаду Тобот, полюбуемся водной громадой, мощным потоком срывающейся с Хунзахского плато, и поедем в Каменную чашу. Прогуляемся по узкой тропе, любуясь поросшими мхом стенами. Сделаем невероятные снимки на плато Матлас и переедем в аул Хунзах, одно из старейших селений в Дагестане. После обеда посетим Карадахскую теснину. Ширина ущелья здесь не больше 5 метров! Солнечный свет сюда почти не проникает, отчего внутри создаётся мистическая атмосфера.
Экраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту
В 08:00 отправимся на юг Дагестана и доберёмся до побережья Каспийского моря, где прямо под открытым небом стоит необычный экспонат — экраноплан «Лунь». По замыслу инженеров корабль с крыльями должен был подниматься над поверхностью и развивать скорость до 500 км/ч. Изобретение так и не было использовано, а осталось лишь напоминанием о мощи советской науки.
Прогуляемся по Дербенту, старейшему в России городу: увидим крепостную стену Даг-Бары 5 века, самую древнюю в стране и СНГ Джума-мечеть, пройдёмся по магалам — атмосферным старым кварталам, и побываем у цитадели Нарын-Кала 6 века.
Пообедаем и вернёмся в гостиницу.
Экскурсия по Махачкале и отъезд
Проснёмся пораньше, позавтракаем в 07:30 и поедем в Махачкалу, где вас ждёт обзорная экскурсия по главным достопримечательностям. Побываем на местном рынке и постараемся не потерять голову от пряных ароматов, ярких красок и огромного выбора сладостей и сухофруктов. Закупимся сувенирами и деликатесами и в 12:00 поедем в аэропорт или на ж. -д. вокзал Махачкалы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из/в аэропорт и обратно
- Проживание, цена указана за одного человека при двухместном размещении
- Экскурсии с профессиональными гидами
- Услуги квалифицированного водителя
- 3 завтрака в отеле и 3 обеда по маршруту
- Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и обратно
- Обратите внимание: в даты 07.04-01.06 стоимость тура 25 000 руб. 02.06-29.06 - 27 500 руб. 30.06-31.08 - 29 000 руб. 01.09-28.09 - 27 000 руб. 29.09-30.11 - 25 000 руб