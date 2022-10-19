3 день

Гамсутль

Завтрак.

Посещение села Гамсутль.

Пешеходный маршрут около 8 км. Спуск по склону горы.

На вершине горы Амалье, что в Гунибском районе Дагестана, расстилается красивая деревня Гамсутль.

Это село — одно из старейших поселений на территории современного Дагестана.

Перевод с Аварского слова «gamall» означает «у подножия Ханской крепости», из чего историки сделали вывод, что в древности ханы выбрали это место для строительства своей крепости.

Поселок находится на вершине горы, на высоте около 1500 метров над уровнем моря, откуда хорошо видны окрестности.

Кроме того, поселок окружен скалами и крутыми склонами, поэтому добраться сюда нелегко.

Население поселка росло и в прошлом столетии здесь еще кипела жизнь, но жители постепенно покидали деревню и около сорока лет назад поселок опустел.

Сегодня поселок Гамсутль является достопримечательностью, которая будоражит.

Гамсутль - это село призрак.

Остановка в села Чох.

Возвращение в Гуниб.

Время на обед.

Экскурсия по Гунибу.

Селение Гуниб – это прекрасный горный климат, где более трехста дней в году хорошая погода.

Село находится на высоте 1500 метров над уровнем моря, на Гунибском плато, представляющим собой природный ботанический сад с собственным горным микроклиматом.

Наибольшая высота плато составляет 1800 метров.

Гуниб — один из самых живописных уголков Дагестана.

В живописном селении Нижний Гуниб сохранились остатки русской крепости времен Кавказкой войны.

Сохранились так же Барятинские ворота крепости.

Они были названы в честь третьего наместника Кавказа, фельдмаршала Барятинского, императором Александром Вторым, который побывал здесь через десять лет после окончания 35-летней Кавказской войны.

Одной из самых значимых достопримечательностей Гуниба является Ротонда на месте пленения Шамиля в Верхнем Гунибе на царской поляне в березовом лесу.

Свободное время.