Встречаемся в 10:30 в Махачкале у отеля «Жак», в 11:30 заберём путешественников из аэропорта. Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе! Иногда его называют «младшим братом Гранд Каньона». Убедимся, что чудо природы с крутыми обрывистыми скалами и бирюзовой лентой, протекающей между ними, ничуть не уступает американскому.

С ветерком прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу пронзительного голубого цвета, а затем пообедаем на рыбном хозяйстве «Янтарное».

Следующая точка маршрута — бархан Сарыкум. Покажется, будто мы оказались в Сахаре, а мимо вот-вот пройдут гружёные караваны с верблюдами. Кстати, именно в этих песках снимали фильм «Белое солнце пустыни». Сделаем необычные кадры, прогуляемся по золотым дюнам и поедем в Избербаш или Каспийск. Заселимся в гостиницу и отдохнём.

В заезд по средам начнём путешествие в 14:00 с посещения бархана Сарыкум, после чего вас ждёт обзорная экскурсия по Махачкале. Будем знакомиться с традициями, обычаями и историей древнего города. Затем переедем в Изербаш или Каспийск и заселимся в гостиницу. За день проедем 170 км.