Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Будем знакомиться с природными и архитектурными чудесами Дагестана и Чечни, прокатимся на катере по бирюзовой глади Чиркейского водохранилища и насладимся местной кухней.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 000 ₽
Описание
Организационные детали
В группе может быть более 18 человек.
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе «Океан» 3* в городе Избербаш, отеле «Беркат» 3* в Грозном. 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.
Цена указана за одного человека при двухместном размещении.
Питание. В программу включены все завтраки в отелях и 4 обеда/пикника. Ужины — самостоятельно за доплату.
Дети. Возможно участие детей с 10 лет.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, прогулка на катере и бархан Сарыкум
Встречаемся в 10:30 в Махачкале у отеля «Жак», в 11:30 заберём путешественников из аэропорта. Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе! Иногда его называют «младшим братом Гранд Каньона». Убедимся, что чудо природы с крутыми обрывистыми скалами и бирюзовой лентой, протекающей между ними, ничуть не уступает американскому.
С ветерком прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу пронзительного голубого цвета, а затем пообедаем на рыбном хозяйстве «Янтарное».
Следующая точка маршрута — бархан Сарыкум. Покажется, будто мы оказались в Сахаре, а мимо вот-вот пройдут гружёные караваны с верблюдами. Кстати, именно в этих песках снимали фильм «Белое солнце пустыни». Сделаем необычные кадры, прогуляемся по золотым дюнам и поедем в Избербаш или Каспийск. Заселимся в гостиницу и отдохнём.
В заезд по средам начнём путешествие в 14:00 с посещения бархана Сарыкум, после чего вас ждёт обзорная экскурсия по Махачкале. Будем знакомиться с традициями, обычаями и историей древнего города. Затем переедем в Изербаш или Каспийск и заселимся в гостиницу. За день проедем 170 км.
Гамсутль, аул Чох и Карадахская теснина
Сегодня побываем в месте, где время остановилось — в селе-призраке Гамсутль. Последний житель покинул аул в 2015 году, с тех пор на его улочках воцарилась тишина, нарушаемая лишь шёпотом ветра. Пройдём по пустому селению, заглянем в брошенные дома и полюбуемся горными пейзажами.
Увидим панораму высокогорного аула Чох, живописно окружённого хребтами со всех сторон и будто спрятанного в долине. Это одно из древнейших в Дагестане селений, где местные до сих пор живут в соответствии с традициями и чтят заветы предков.
Посетим Карадахскую теснину. Ширина ущелья здесь не больше 5 метров! Солнечный свет сюда почти не проникает, отчего внутри создаётся мистическая атмосфера. После обеда вернёмся в гостиницу.
Экраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту
В 08:00 отправимся на юг Дагестана и доберёмся до побережья Каспийского моря, где, прямо под открытым небом, стоит необычный экспонат — экраноплан «Лунь». По замыслу инженеров корабль с крыльями должен был подниматься над поверхностью и развивать скорость до 500 км/ч. Изобретение так и не было использовано, а осталось лишь напоминанием о мощи советской науки.
Прогуляемся по Дербенту, старейшему в России городу: увидим крепостную стену Даг-Бары 5 века, самую древнюю в стране и СНГ Джума-мечеть, пройдёмся по магалам — атмосферным старым кварталам, и побываем у цитадели Нарын-Кала 6 века.
Пообедаем и вернёмся в гостиницу.
Экскурсия по Махачкале и переезд в Грозный
Проснёмся пораньше, позавтракаем в 07:30 и поедем в Махачкалу, где вас ждёт обзорная экскурсия по главным достопримечательностям. Побываем на местном рынке и постараемся не потерять голову от пряных ароматов, ярких красок и огромного выбора сладостей и сухофруктов. Закупимся сувенирами и деликатесами и в 12:00 поедем в Грозный. В пути проведём около 3 часов.
В 17:00 начнём знакомиться со столицей Чечни: увидим впечатляющие небоскрёбы Грозного-Сити, пройдём по Цветочному парку, где в причудливых конструкциях разных форм высажены 150 тысяч цветов. Рассмотрим мечеть «Сердце Чечни», возведённую из уникального белого мрамора по образцу Голубой мечети в Константинополе. Побываем у храма Архангела Михаила, пройдёмся по проспекту им. Махмуда Эсамбаева — любимому месту для прогулок у местных, и выйдем к мемориальному комплексу Славы им. А. А. Кадырова — третьему в России по величине объекту, построенному в память о победе в Великой Отечественной войне.
Вечером заселимся в отель в Грозном.
В туре с заездом в среду: в 07:30 поедем к Сулакскому каньону, по желанию и за доплату прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере и посетим пещеры Нохъо, пообедаем на форелевом хозяйстве. В 15:00 поедем в Грозный, в дороге проведём около 3 часов. По прибытии заселимся в отель.
Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»
В 08:00 позавтракаем, разместимся в машине и поедем в живописное Веденское ущелье. Остановимся в селе Харачой, окружённом густыми лесами, альпийскими лугами и оврагами. Место имеет богатую историю: археологи нашли здесь гробницы эпохи бронзы и могильники 8 века с украшениями. Ещё одна гордость сельчан — памятник народному герою, абреку Зелимхану Гушмазукаеву, незаслуженно обвинённому в преступлении.
Доберёмся до озера Кезеной-Ам, которое местные прозвали «кавказской Швейцарией» за его яркую лазурь, меняющую оттенок от небесно-голубого до тёмно-синего.
Следующая локация — руины древнего селения Хой. Первые жители появились здесь ещё в 10 веке, но после депортации в 1944 году улочки и дома опустели. Несколько лет назад село восстановили: жилища, мечети, сторожевые башни — некогда заброшенный посёлок превратился в музей под открытым небом.
После обеда посетим мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали— самую большую в Европе. Рассмотрим фасад святыни, выполненный из белого греческого мрамора с острова Тасос, и вернёмся в Грозный.
Отъезд
В 11:00 вас будет ждать трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал Грозного.
В туре с заездом в среду: в 08:30 начнём обзорную экскурсию по Грозному, а в 14:00 — групповой трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал Грозного.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях по маршруту, цена указана за одного человека при двухместном размещении
- Групповой трансфер из аэропорта или с ж. - д. вокзала Махачкалы
- Групповой трансфер в аэропорт или на ж. - д. вокзал Грозного
- Экскурсии с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Все завтраки и 4 обеда/пикника
- Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы заповедников
- Возможно участие детей с 10 лет
Что не входит в цену
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж. - д. вокзал Махачкалы и Грозного
- Билеты до Махачкалы и из Грозного до вашего города
- Обратите внимание: в даты 07.04.-01.06. стоимость тура 39 000 руб. 02.06.2024-29.06. - 41 500 руб. 30.06-31.08 - 43 300 руб. 01.09-28.09 - 41 500 руб. 29.09-30.11 - 39 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Если кратко описать наше путешествие, то это:
1. Места нереальной красоты. Каждая локация уникальна и однозначно заслуживает посещения.
2. Очень классное катание на катере по каньону.
3. Много вежливых и интересных людей:)
4. Куча вкусной еды.
Спасибо!