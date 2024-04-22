Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Авторский тур в Махачкале

Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом

5
2 отзыва
Роскошные, будто со страниц восточной сказки, мечети из уникального мрамора и чарующие горные вершины, небоскрёбы Грозного-Сити и старинные оборонительные башни, чудом сохранившиеся до наших дней, стены крепости, помнящей сражения Кавказской войны, и шумные базары с местными сладостями и огромным выбором сухофруктов.

Будем знакомиться с природными и архитектурными чудесами Дагестана и Чечни, прокатимся на катере по бирюзовой глади Чиркейского водохранилища и насладимся местной кухней.
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Ближайшие даты:
5
мая
8
мая
12
мая
15
мая
19
мая
26
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В группе может быть более 18 человек.

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе «Океан» 3* в городе Избербаш, отеле «Беркат» 3* в Грозном. 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Цена указана за одного человека при двухместном размещении.

Питание. В программу включены все завтраки в отелях и 4 обеда/пикника. Ужины — самостоятельно за доплату.

Дети. Возможно участие детей с 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, прогулка на катере и бархан Сарыкум

Встречаемся в 10:30 в Махачкале у отеля «Жак», в 11:30 заберём путешественников из аэропорта. Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе! Иногда его называют «младшим братом Гранд Каньона». Убедимся, что чудо природы с крутыми обрывистыми скалами и бирюзовой лентой, протекающей между ними, ничуть не уступает американскому.

С ветерком прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу пронзительного голубого цвета, а затем пообедаем на рыбном хозяйстве «Янтарное».

Следующая точка маршрута — бархан Сарыкум. Покажется, будто мы оказались в Сахаре, а мимо вот-вот пройдут гружёные караваны с верблюдами. Кстати, именно в этих песках снимали фильм «Белое солнце пустыни». Сделаем необычные кадры, прогуляемся по золотым дюнам и поедем в Избербаш или Каспийск. Заселимся в гостиницу и отдохнём.

В заезд по средам начнём путешествие в 14:00 с посещения бархана Сарыкум, после чего вас ждёт обзорная экскурсия по Махачкале. Будем знакомиться с традициями, обычаями и историей древнего города. Затем переедем в Изербаш или Каспийск и заселимся в гостиницу. За день проедем 170 км.

Сулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан Сарыкум
2 день

Гамсутль, аул Чох и Карадахская теснина

Сегодня побываем в месте, где время остановилось — в селе-призраке Гамсутль. Последний житель покинул аул в 2015 году, с тех пор на его улочках воцарилась тишина, нарушаемая лишь шёпотом ветра. Пройдём по пустому селению, заглянем в брошенные дома и полюбуемся горными пейзажами.

Увидим панораму высокогорного аула Чох, живописно окружённого хребтами со всех сторон и будто спрятанного в долине. Это одно из древнейших в Дагестане селений, где местные до сих пор живут в соответствии с традициями и чтят заветы предков.

Посетим Карадахскую теснину. Ширина ущелья здесь не больше 5 метров! Солнечный свет сюда почти не проникает, отчего внутри создаётся мистическая атмосфера. После обеда вернёмся в гостиницу.

Гамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснина
3 день

Экраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту

В 08:00 отправимся на юг Дагестана и доберёмся до побережья Каспийского моря, где, прямо под открытым небом, стоит необычный экспонат — экраноплан «Лунь». По замыслу инженеров корабль с крыльями должен был подниматься над поверхностью и развивать скорость до 500 км/ч. Изобретение так и не было использовано, а осталось лишь напоминанием о мощи советской науки.

Прогуляемся по Дербенту, старейшему в России городу: увидим крепостную стену Даг-Бары 5 века, самую древнюю в стране и СНГ Джума-мечеть, пройдёмся по магалам — атмосферным старым кварталам, и побываем у цитадели Нарын-Кала 6 века.

Пообедаем и вернёмся в гостиницу.

Экраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту
4 день

Экскурсия по Махачкале и переезд в Грозный

Проснёмся пораньше, позавтракаем в 07:30 и поедем в Махачкалу, где вас ждёт обзорная экскурсия по главным достопримечательностям. Побываем на местном рынке и постараемся не потерять голову от пряных ароматов, ярких красок и огромного выбора сладостей и сухофруктов. Закупимся сувенирами и деликатесами и в 12:00 поедем в Грозный. В пути проведём около 3 часов.

В 17:00 начнём знакомиться со столицей Чечни: увидим впечатляющие небоскрёбы Грозного-Сити, пройдём по Цветочному парку, где в причудливых конструкциях разных форм высажены 150 тысяч цветов. Рассмотрим мечеть «Сердце Чечни», возведённую из уникального белого мрамора по образцу Голубой мечети в Константинополе. Побываем у храма Архангела Михаила, пройдёмся по проспекту им. Махмуда Эсамбаева — любимому месту для прогулок у местных, и выйдем к мемориальному комплексу Славы им. А. А. Кадырова — третьему в России по величине объекту, построенному в память о победе в Великой Отечественной войне.

Вечером заселимся в отель в Грозном.

В туре с заездом в среду: в 07:30 поедем к Сулакскому каньону, по желанию и за доплату прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере и посетим пещеры Нохъо, пообедаем на форелевом хозяйстве. В 15:00 поедем в Грозный, в дороге проведём около 3 часов. По прибытии заселимся в отель.

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5 день

Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»

В 08:00 позавтракаем, разместимся в машине и поедем в живописное Веденское ущелье. Остановимся в селе Харачой, окружённом густыми лесами, альпийскими лугами и оврагами. Место имеет богатую историю: археологи нашли здесь гробницы эпохи бронзы и могильники 8 века с украшениями. Ещё одна гордость сельчан — памятник народному герою, абреку Зелимхану Гушмазукаеву, незаслуженно обвинённому в преступлении.

Доберёмся до озера Кезеной-Ам, которое местные прозвали «кавказской Швейцарией» за его яркую лазурь, меняющую оттенок от небесно-голубого до тёмно-синего.

Следующая локация — руины древнего селения Хой. Первые жители появились здесь ещё в 10 веке, но после депортации в 1944 году улочки и дома опустели. Несколько лет назад село восстановили: жилища, мечети, сторожевые башни — некогда заброшенный посёлок превратился в музей под открытым небом.

После обеда посетим мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали— самую большую в Европе. Рассмотрим фасад святыни, выполненный из белого греческого мрамора с острова Тасос, и вернёмся в Грозный.

Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»
6 день

Отъезд

В 11:00 вас будет ждать трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал Грозного.

В туре с заездом в среду: в 08:30 начнём обзорную экскурсию по Грозному, а в 14:00 — групповой трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал Грозного.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях по маршруту, цена указана за одного человека при двухместном размещении
  • Групповой трансфер из аэропорта или с ж. - д. вокзала Махачкалы
  • Групповой трансфер в аэропорт или на ж. - д. вокзал Грозного
  • Экскурсии с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Все завтраки и 4 обеда/пикника
  • Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы заповедников
  • Возможно участие детей с 10 лет
Что не входит в цену
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж. - д. вокзал Махачкалы и Грозного
  • Билеты до Махачкалы и из Грозного до вашего города
  • Обратите внимание: в даты 07.04.-01.06. стоимость тура 39 000 руб. 02.06.2024-29.06. - 41 500 руб. 30.06-31.08 - 43 300 руб. 01.09-28.09 - 41 500 руб. 29.09-30.11 - 39 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10 в 11:00; в 11:45 - сбор группы в аэропорту Махачкалы. В заезды по средам: ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10 в 13:15; в 13:45 - сбор группы в аэропорту Махачкалы
Завершение: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
3
2
1
Снежанна
22 апр 2024
Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира, то, как вы любите свое дело, то, как вы любите свою землю - передавалось нам через каждое ваше слово, через каждую вашу эмоцию в рассказе о вашей прекрасной земле! Вы окружили нас самой настоящей заботой, спасибо! все было четко, все было вовремя, все было организовано до мелочей! Индира, Вы - лучший гид, каких мы когда-либо встречали! И, конечно же, огромная благодарность нашим водителям, которые провезли нас по Дагестану - Имрану и Гасану! Ребята, вы - боги дагестанских дорог! с вами мы чувствовали и драйв и безопасность! а ваши песни в машине про Валентину- мы поем до сих пор)))))))))))))спасибо! Дагестан покорил нас! В Чечне мы были намного меньше, и тур не был столь насыщенным, как тур по Дагестану, но это позволило нам сравнить и оценить две Республики! Спасибо гиду по Чечне - Анзору! В общем, рекомендасьон!))) спасибо, Кавказ! ты теперь надолго в наших воспоминаниях! с огромной любовью и уважением, Снежанна и Илья Исхаковы.
Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по
С
9 ноя 2023
Нам с дочерью очень понравился тур по Дагестану. Группа была небольшой, но очень классной. Все проходило чётко по времени, ни кто ни где не опаздывал. Это всё благодаря чётким указаниям гида Исмаила. Нам очень интересно подавалась информация, много отвечал на наши вопросы.
Если кратко описать наше путешествие, то это:
1. Места нереальной красоты. Каждая локация уникальна и однозначно заслуживает посещения.
2. Очень классное катание на катере по каньону.
3. Много вежливых и интересных людей:)
4. Куча вкусной еды.
Спасибо!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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