янв
янв
фев
фев
мар
мар
мар
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Махачкала - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш
10:30 сбор группы от центрального отеля: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31 А.
11:00 сбор группы на ж. д. вокзале.
11:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 11:45.
Махачкала – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш (километраж: 260 км., продолжительность 9 часов).
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное» - обед. (Вкл. в стоимость) - бархан Сарыкум.
Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Программа в зависимости от даты заезда
Программа второго дня в даты тура с декабря по февраль.
Избербаш – Водопад Тобот – Матлас – Хунзах – Карадахская теснина - Избербаш.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30 (километраж за день: 335 км., продолжительность 9 часов).
Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах – Обед. (Вкл. в стоимость) – Карадахская теснина.
Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.
Программа второго дня в даты тура с 03 марта.
Избербаш – Гамсутль – Чох – Карадахская теснина – Избербаш (километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов).
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – панорама высокогорного аула Чох – Карадахская теснина.
Обед. (Вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
Избербаш – экраноплан Лунь – Дербент – Избербаш.
Начало 08:00 (километраж за день: 190 км., продолжительность 8- 9 часов).
Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь – Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города – цитадель Нарын-кала.
Обед. (Вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Обзорные экскурсии по Махачкале и Грозном
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).
Обзорная экскурсия по Махачкале – город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу.
12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00. (170 км, время в пути 3 часа).
17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ (10 часов, 310 км).
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье - с. Харачой – озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой» – Обед. (Вкл. в стоимость) – мечеть "Гордость мусульман", Шали.
19:00 Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа (8-9 часов, 180 км).
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи- Цейлоамский перевал - древний Эгикал – башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды – пикник-ланч (вкл. в стоимость).
ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
19:30-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата).
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское - Даргавс (8 часов, 120 км).
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон - Даргавс - Город мертвых - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – пикник-ланч (вкл. в стоимость) - Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис.
Алагирское ущелье - Цей
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар (8 часов, 207 км).
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - канатная дорога к Сказскому леднику – пикник-ланч (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет
Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье - поляна Нарзанов – поляна Азау/Чегет, (9 часов, 315 км).
Начало 08:30.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады - Баксанское ущелье – поляна Нарзанов - поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата).
Размещение в отелях поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.
Новогодние заезды 26.12.2023 и 01.01.2024 альтернативное размещение в Нальчике.
Экскурсия на Эльбрус, отъезд
09:00 экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды (187 км).
Эльбрус - визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед – самостоятельно (доп. плата).
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в туристическом комплексе.
Новогодние заезды 26.12.2023 и 01.01.2024 альтернативное размещение в Нальчике (в 9 день программы).
Стоимость тура за номер (два взрослых) в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|17.12.2023-06.04.2024
|126000
|126000
|82940
|185300
|174870
ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3* (комф) - Туркомплекс
|17.12.2023-06.04.2024
|132000
|132000
|89500
|191400
|182700
|AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – Владикавказ 3* (комф) - Туркомплекс
|26.12. 2023, 02.01, 04.01, 18.02, 21.02, 03.03, 06.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03.2024
|143260
|143260
|99180
|201840
|193140
|AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – DoubleTreebyHilton 4* - Туркомплекс
|171680
|171680
|121800
|231420
|220980
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Указаны возможные варианты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «Беркат»
Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Океан»
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 12:00
- Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 7 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
- Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Минеральные Воды
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 400 руб. /чел
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 600 руб. /чел
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 1 950 руб. /чел. ребенок до 18 лет - 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет - 800 руб. /чел
- Взрослый - 1 950 руб. /чел
- Ребенок до 18 лет - 1 600 руб. /чел
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В туре нужны защитные средства/спреи от насекомых?
Всегда необходимо иметь с собой мазь от загара и при необходимости спреи от насекомых
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица - российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» и в Приэльбрусье может быть группа до 40 чел.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Понравился Кавказ гостеприимством, естественной красотой природы, богатством истории и вкуснейшей кухней. Каждый день новые впечатления, красивые локации и вкусная еда…
По Дагестану много переездов-локации находятся в разных местах. Из всех республик мне именно тут понравилось больше всего. Просто по ощущениям.
Центр Грозного впечатлил. Отстроен с размахом, вложены большие деньги. Вечером улицы и здания красиво подсвечены. Побывали в трех мечетях (для меня это впервые, и внутри можно фото и видео)-их изначально строили качественно во всех деталях, нанимали специалистов из Турции, но они и сейчас как новые-все росписи будто только что нанесли. Религия здесь очень важна, и этому уделяют огромное внимание. Помимо самого Грозного были на высокогорном озере Кезеной-Ам. Добираться туда по горным серпантинам очень приятно!
Далее из Владикавказа выезды были на различные локации/ущелья. Что очень понравилось-куда бы ни поехали в горы-всегда солнце было, даже если внизу пасмурно.
Заключительный день-подъем на Эльбрус после ночи в отели у подножья (Поляна Азау, это уже 2300м!). С погодой повезло-в горах солнечно было. Ски-пассы удобно покупали прямо в отеле. Подъем в 3 этапа на канатной дороге, на каждой пересадке выходили, слушали гида. По градусникам перед первым подъемом было -9, а на станции «Гара Баши» на высоте 3780м уже -23. Далее желающие могли за допплату на ратраке или снегоходе подняться еще выше.
Очень важно про гидов (у нас были Джамал в Дагестане, Мансур в Чечне, Дэвид в Сев. Осетии, Магомед в Ингушетии, Давид в Кабардино-Балкарии): все очень разные, но каждый из них увлечен своим родным местом, историей, традициями. И они прекрасно доносили информацию до слушателей.
Честно говоря, 10 дней многовато. Устали. Но решили уж разом, билеты на самолет то одинаково стоят, что и за 5 дней, к примеру. Отели-в общем, все неплохо. Но в Избербаше точно бы заменил на что-то другое (как по условиям проживания/шумности, так и по питанию). Но тут уж что включено, запросы у каждого разные. Для себя выбирали отель 4 звезды, прилетали за день до тура. Но тур однозначно понравился!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. В программе тура питание не указанное в программе оплачивалось отдельно. Нам жаль, что работа гида на экскурсии от Пятигорска до Нальчика несколько мрачило ваше впечатление о туре. Информацию о его работе мы передадим коллегам в регионе. Приведём с ним разностильную беседу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!