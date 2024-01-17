В группе может быть более 18 человек.

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе «Океан» 3* в городе Избербаш, отеле «Беркат» 3* в Грозном, отеле «Планета Люкс» 3* во Владикавказе и в туркомплексе на поляне Азау/Чегет. 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Цена указана за одного человека при двухместном размещении.

Питание. В программу включены все завтраки в отелях и 7 обедов/пикников. Ужины и обед в 9-й, 4-й, 10 день — самостоятельно за доплату.