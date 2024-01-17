Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Включено действительно всё: главные красоты Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
Увидим местных рекордсменов — самую большую мечеть в России и СНГ, высшую точку Европы, старейший город в стране и самую высокогорную православную обитель.
Вы побываете в покинутых аулах-призраках, настоящих музеях под открытым небом, полюбуетесь бирюзой горных озёр и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|65 950 ₽
Описание
Организационные детали
В группе может быть более 18 человек.
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе «Океан» 3* в городе Избербаш, отеле «Беркат» 3* в Грозном, отеле «Планета Люкс» 3* во Владикавказе и в туркомплексе на поляне Азау/Чегет. 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.
Цена указана за одного человека при двухместном размещении.
Питание. В программу включены все завтраки в отелях и 7 обедов/пикников. Ужины и обед в 9-й, 4-й, 10 день — самостоятельно за доплату.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, прогулка на катере и бархан Сарыкум
Встречаемся на ж. -д. вокзале в Махачкале в 11:00 или в 11:45 в аэропорту. Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе! Иногда его называют «младшим братом Гранд Каньона». Убедимся, что чудо природы с крутыми обрывистыми скалами и бирюзовой лентой, протекающей между ними, ничуть не уступает американскому.
С ветерком прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу пронзительного голубого цвета, а затем пообедаем на рыбном хозяйстве «Янтарное».
Следующая точка маршрута — бархан Сарыкум. Покажется, будто мы оказались в Сахаре, а мимо вот-вот пройдут гружёные караваны с верблюдами. Кстати, именно в этих песках снимали фильм «Белое солнце пустыни». Сделаем необычные кадры, прогуляемся по золотым дюнам и поедем в Избербаш или Каспийск. Заселимся в гостиницу и отдохнём.
В заезд по средам начнём путешествие в 14:00 с посещения бархана Сарыкум, после чего вас ждёт обзорная экскурсия по Махачкале. Будем знакомиться с традициями, обычаями и историей древнего города. Затем переедем в Изербаш или Каспийск и заселимся в гостиницу. За день проедем 170 км.
Гамсутль, аул Чох и Карадахская теснина
Сегодня побываем в месте, где время остановилось — в селе-призраке Гамсутль. Последний житель покинул аул в 2015 году, с тех пор на его улочках воцарилась тишина, нарушаемая лишь шёпотом ветра. Пройдём по пустому селению, заглянем в брошенные дома и полюбуемся горными пейзажами.
Увидим панораму высокогорного аула Чох, живописно окружённого хребтами со всех сторон и будто спрятанного в долине. Это одно из древнейших в Дагестане селений, где местные до сих пор живут в соответствии с традициями и чтят заветы предков.
Посетим Карадахскую теснину. Ширина ущелья здесь не больше 5 метров! Солнечный свет сюда почти не проникает, отчего внутри создаётся мистическая атмосфера. После обеда вернёмся в гостиницу.
Экраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту
В 08:00 отправимся на юг Дагестана и доберёмся до побережья Каспийского моря, где, прямо под открытым небом, стоит необычный экспонат — экраноплан «Лунь». По замыслу инженеров корабль с крыльями должен был подниматься над поверхностью и развивать скорость до 500 км/ч. Изобретение так и не было использовано, а осталось лишь напоминанием о мощи советской науки.
Прогуляемся по Дербенту, старейшему в России городу: увидим крепостную стену Даг-Бары 5 века, самую древнюю в стране и СНГ Джума-мечеть, пройдёмся по магалам — атмосферным старым кварталам, и побываем у цитадели Нарын-Кала 6 века.
Пообедаем и вернёмся в гостиницу.
Экскурсия по Махачкале и переезд в Грозный
Проснёмся пораньше, позавтракаем в 07:30 и поедем в Махачкалу, где вас ждёт обзорная экскурсия по главным достопримечательностям. Побываем на местном рынке и постараемся не потерять голову от пряных ароматов, ярких красок и огромного выбора сладостей и сухофруктов. Закупимся сувенирами и деликатесами и в 12:00 поедем в Грозный. В пути проведём около 3 часов.
В 17:00 начнём знакомиться со столицей Чечни: увидим впечатляющие небоскрёбы Грозного-Сити, пройдём по Цветочному парку, где в причудливые конструкции разных форм высажены 150 тыс. цветов. Рассмотрим мечеть «Сердце Чечни», возведённую из уникального белого мрамора по образцу Голубой мечети в Константинополе. Побываем у храма Архангела Михаила, пройдёмся по проспекту им. Махмуда Эсамбаева — любимому месту для прогулок у местных, и выйдем к мемориальному комплексу Славы им. А. А. Кадырова — третьему в России по величине объекту, построенному в память о победе в Великой Отечественной войне.
Вечером заселимся в отель в Грозном.
В туре с заездом в среду: в 07:30 поедем к Сулакскому каньону, по желанию и за доплату прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере и посетим пещеры Нохъо, пообедаем на форелевом хозяйстве. В 15:00 поедем в Грозный, в дороге проведём около 3 часов. По прибытии заселимся в отель.
Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»
В 08:00 позавтракаем, разместимся в машине и поедем в живописное Веденское ущелье. Остановимся в селе Харачой, окружённом густыми лесами, альпийскими лугами и оврагами. Место имеет богатую историю: археологи нашли здесь гробницы эпохи бронзы, могильники 8 века с украшениями. Ещё одна гордость сельчан — памятник народному герою, абреку Зелимхану Гушмазукаеву, незаслуженно обвинённому в преступлении.
Доберёмся до озера Кезеной-Ам, которое местные прозвали «кавказской Швейцарией» за его яркую лазурь, меняющую оттенок от небесно-голубого до тёмно-синего.
Следующая локация — руины древнего селения Хой. Первые жители появились здесь ещё в 10 веке, но после депортации в 1944 году улочки и дома опустели. Несколько лет назад село восстановили: жилища, мечети, сторожевые башни. Некогда заброшенный посёлок превратился в музей под открытым небом.
После обеда посетим мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали— самую большую в Европе. Рассмотрим фасад святыни, выполненный из белого греческого мрамора с острова Тасос, и поедем дальше. Нас уже ждёт Владикавказ.
Прибудем в город в 19:00 и разместимся в гостинице.
Заповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и Вовнушки
В 09:00 отправимся в Джейрахское ущелье, где находится башенный комплекс 10-17 века, затем заедем в заповедник «Эрзи». Преодолеем Цей-Лоамский перевал, с высшей точки которого, на высоте 2200 метров, открывается чарующий вид на горные долины и высокие хребты.
Следующая точка маршрута — средневековый башенный комплекс Эгикал, некогда бывший культурным и политическим центром Таргимской котловины. Люди покинули свои дома в 1944 году из-за депортации, а аул превратился в село-призрак.
Рассмотрим башни комплекса Таргим и поедем в Вовнушки — комплекс оборонно-сторожевых башен 17 века. Каменные сооружения служили убежищем от грабителей для путешественников и купцов, двигающихся по оживлённому торговому пути через соседнее ущелье. Каменные строения соединялись подвесным мостом, по которому в случае нападения женщины, дети и старики переходили в более безопасную башню.
Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище. В храме были найдены реликвии 9-10 века: древнегрузинский рукописный псалтырь и византийский солид Михаила III — золотая монета.
Обращаем внимание, что для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
В туре с заездом в среду: в 08:30 начнём обзорную экскурсию по Грозному, в 12:00 переедем во Владикавказ, заселимся в гостиницу и пообедаем. Затем прогуляемся по главным достопримечательностям города.
Кармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырь
За один день посетим сразу 3 ущелья! Старт в 08:30. Начнём с Кармадонского ущелья и увидим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной».
Вас ждёт визит в «город мёртвых» — некрополь Даргавс 4 века с погребальным комплексом из каменных склепов в 2 и 4 этажа, напоминающих маленькие домики, разбросанные по склону.
Затем посетим башню Курта и Тага — братьев, считающихся основателями Восточной Осетии. Они возвели оборонительное сооружение на пересечении 3-х ущелий для защиты от набегов врагов. По дороге увидим селение Цимити 14 века, удачно расположенное на возвышении. Его уникальные архитектурные памятники почти всегда освещены солнцем и эффектно получаются на фотографиях. Здесь находятся некрополь с подземными усыпальницами и фамильные башни, а ещё чудом сохранились петроглифы — древние рисунки, изображающие животных.
Побываем у Аланского Успенского мужского монастыря — самой высокогорной в России православной святыни. Обитель, напоминающая скалу, построена в византийском стиле в бывшей гостинице для машинистов.
После пикника-ланча поедем в Куртатинское ущелье и полюбуемся Кадаргаванским каньоном, делящим реку Фиагдон на две половины. Природное чудо достигает в высоту 60 метров, а его ширина — всего 4-6 метров. Неподалёку находится скальная крепость Дзивгис, некогда защищавшая проход в ущелье. Оборонительное сооружение словно срослось с камнем: сложно отличить, где творение рук человека, а где — природное. Внутри башен во время осады могло помещаться до 100 воинов!
Цейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭС
Позавтракаем и в 08:30 отправимся к памятнику Уастырджи — одному из наиболее почитаемых небожителей осетинского пантеона. Размеры монумента поражают: в камне запечатлён богатырь верхом на коне, на одной лишь руке которого мог бы уместиться человек.
Проедемся по Цейскому ущелью, а затем на канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику — одному из самых доступных в Северной Осетии. Попадём под очарование горного пейзажа: суровые льды здесь соседствуют с зелёным полотном лугов и лесов. После пикника-ланча поедем в аул Нар и увидим, как живут местные.
Со смотровой площадки водохранилищам Зарамагской ГЭС сделаем эффектные снимки. Только представьте: бирюзовый водоём, над которым возвышаются поросшие лесом вершины!
Увидим обелиск братьям Газдановым — героям Великой Отечественной войны, и вернёмся во Владикавказ к 17:00.
В туре с заездом в среду: предлагаем 2 варианта программы на день. Вариант 1. Отправимся в Джейрахское ущелье, побываем в Эрзи, на Цейлоамском перевале, заедем в древний город Эгикал и осмотрим башенный комплекс Таргим, Вовнушки и храм Тхаба-Ерды.
Вариант 2. Увидим святилище и наскальный монумент Уастырджи, посетим Цейское ущелье, по канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику, устроим пикник-ланч, заедем в аул Нар и на смотровая площадку водохранилища Зарамагской ГЭС, остановимся у обелиска братьям Газдановым.
Чегемские водопады, поляна Нарзанов и Азау
Начнём день в 08:30 и отправимся колесить по Чегемскому ущелью, где будем любоваться водопадами, стекающими по каменистым отвесам. Затем доберёмся до Баксанского ущелья — жемчужины Кабардино-Балкарии с белоснежными вершинами.
Посетим поляну Нарзанов у подножия вершины Чегет, где находятся минеральные источники. Камни здесь окрашены в яркий ржавый цвет из-за высокого содержания в воде железа. Ещё в ней содержатся магний, для укрепления нервной системы, натрий и калий, улучшающие состояние сердечной мышцы.
Следующая точка маршрута — поляна Азау, самый высокий курорт в Приэльбрусье, откуда открываются головокружительные виды на гордые вершины.
Обед и ужин — самостоятельно за доплату. Вечером разместимся в отеле на поляне Азау или в Чегете.
Эльбрус и отъезд
Путешествие на Кавказ и без Эльбруса? Невозможно. Сегодня увидим высочайшую точку Европы и поднимемся до станции «Мир» на канатном подъёминке. Окажемся на высоте 3450 метров, откуда открывается панорама Главного Кавказского хребта. Вы сможете прогуляться по окрестностям, пофотографироваться и заглянуть в уютные кафе, где подают ароматный глинтвейн.
Пообедаем самостоятельно и в 14:00 поедем в аэропорт или на ж. -д. вокзал Минеральных Вод. Планируйте рейсы после 18:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях по маршруту, цена указана за одного человека при двухместном размещении
- Групповой трансфер из аэропорта Махачкалы
- Групповой трансфер в аэропорт Минеральных Вод
- Экскурсии с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Все завтраки и 7 обедов/пикников
- Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье (500 руб.) и на канатную дорогу в Приэльбрусье (1800 руб.)
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт Махачкалы и Минеральных Вод
- Билеты до Махачкалы и из Минеральных Вод до вашего города
- По желанию - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (2200 руб. - для взрослых, 1800 руб. для детей до 16 лет, 800 руб. - детское меню для детей до 8 лет)
- Обратите внимание: в даты 07.04-01.06 стоимость тура 65 950 руб. 02.06-29.06 - 68 500 руб. 30.06-31.08 - 70 750 руб. 01.09-28.09 - 68 500 руб. 29.09-30.11 - 65 950 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Сам по себе тур по сути составной из нескольких экскурсий - какие-то по несколько дней, какие-то однодневные.
То есть в разных городах разные гиды и разные группы.
Экскурсии, в основном, автомобильные, то есть автомобильных поездок много, пеших историй почти и нет. Трудности для неходоков могут быть только разве что при подъёме в Гамсутль.
Вообще, тур отличный, природа шикарная, всем советую.
Пять звёзд😁
Очень рекомендуем это активное путешествие! Как здорово просыпаться, встречая рассвет в горах, вдыхать свежий утренний воздух! Приезжайте сюда с открытым сердцем, с любовью, добротой к людям, не бойтесь общаться, будьте улыбчивыми, пробуйте их кухню, здесь везде умеют готовить, это неимоверно вкусно!
Уверены, эти фантастические места останутся в Ваших сердцах, так же, как остались в наших. Всем счастливых, красивых, неповторимых путешествий и добра!
Единственным минусом выделю не всегда уверенно работающие кондиционеры (но тут нам и с погодой повезло +37 градусов).
Такое впечатление, что находилась на Кавказе не меньше месяца, а была там всего 10 дней!
Спасибо организаторам! Очень рекомендую.
Вообще в целом организация отличная, погода не всегда радовала, но это не испортило впечатления! Отель Азимут лучший! Отдельное спасибо за профессионализм хотелось бы сказать гидам: Зарине, Тамерлану, Зареме и Ацамазу и всем водителям по всем нашим маршрутам! Очень ответственно выполняют свою работу!