Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Авторский тур в Махачкале

Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»

5
8 отзывов
Отдыхаем по системе «кавказский all inclusive».

Включено действительно всё: главные красоты Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Увидим местных рекордсменов — самую большую мечеть в России и СНГ, высшую точку Европы, старейший город в стране и самую высокогорную православную обитель.

Вы побываете в покинутых аулах-призраках, настоящих музеях под открытым небом, полюбуетесь бирюзой горных озёр и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет65 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В группе может быть более 18 человек.

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе «Океан» 3* в городе Избербаш, отеле «Беркат» 3* в Грозном, отеле «Планета Люкс» 3* во Владикавказе и в туркомплексе на поляне Азау/Чегет. 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Цена указана за одного человека при двухместном размещении.

Питание. В программу включены все завтраки в отелях и 7 обедов/пикников. Ужины и обед в 9-й, 4-й, 10 день — самостоятельно за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, прогулка на катере и бархан Сарыкум

Встречаемся на ж. -д. вокзале в Махачкале в 11:00 или в 11:45 в аэропорту. Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе! Иногда его называют «младшим братом Гранд Каньона». Убедимся, что чудо природы с крутыми обрывистыми скалами и бирюзовой лентой, протекающей между ними, ничуть не уступает американскому.

С ветерком прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу пронзительного голубого цвета, а затем пообедаем на рыбном хозяйстве «Янтарное».

Следующая точка маршрута — бархан Сарыкум. Покажется, будто мы оказались в Сахаре, а мимо вот-вот пройдут гружёные караваны с верблюдами. Кстати, именно в этих песках снимали фильм «Белое солнце пустыни». Сделаем необычные кадры, прогуляемся по золотым дюнам и поедем в Избербаш или Каспийск. Заселимся в гостиницу и отдохнём.

В заезд по средам начнём путешествие в 14:00 с посещения бархана Сарыкум, после чего вас ждёт обзорная экскурсия по Махачкале. Будем знакомиться с традициями, обычаями и историей древнего города. Затем переедем в Изербаш или Каспийск и заселимся в гостиницу. За день проедем 170 км.

Сулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере и бархан Сарыкум
2 день

Гамсутль, аул Чох и Карадахская теснина

Сегодня побываем в месте, где время остановилось — в селе-призраке Гамсутль. Последний житель покинул аул в 2015 году, с тех пор на его улочках воцарилась тишина, нарушаемая лишь шёпотом ветра. Пройдём по пустому селению, заглянем в брошенные дома и полюбуемся горными пейзажами.

Увидим панораму высокогорного аула Чох, живописно окружённого хребтами со всех сторон и будто спрятанного в долине. Это одно из древнейших в Дагестане селений, где местные до сих пор живут в соответствии с традициями и чтят заветы предков.

Посетим Карадахскую теснину. Ширина ущелья здесь не больше 5 метров! Солнечный свет сюда почти не проникает, отчего внутри создаётся мистическая атмосфера. После обеда вернёмся в гостиницу.

Гамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснинаГамсутль, аул Чох и Карадахская теснина
3 день

Экраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту

В 08:00 отправимся на юг Дагестана и доберёмся до побережья Каспийского моря, где, прямо под открытым небом, стоит необычный экспонат — экраноплан «Лунь». По замыслу инженеров корабль с крыльями должен был подниматься над поверхностью и развивать скорость до 500 км/ч. Изобретение так и не было использовано, а осталось лишь напоминанием о мощи советской науки.

Прогуляемся по Дербенту, старейшему в России городу: увидим крепостную стену Даг-Бары 5 века, самую древнюю в стране и СНГ Джума-мечеть, пройдёмся по магалам — атмосферным старым кварталам, и побываем у цитадели Нарын-Кала 6 века.

Пообедаем и вернёмся в гостиницу.

Экраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по ДербентуЭкраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту
4 день

Экскурсия по Махачкале и переезд в Грозный

Проснёмся пораньше, позавтракаем в 07:30 и поедем в Махачкалу, где вас ждёт обзорная экскурсия по главным достопримечательностям. Побываем на местном рынке и постараемся не потерять голову от пряных ароматов, ярких красок и огромного выбора сладостей и сухофруктов. Закупимся сувенирами и деликатесами и в 12:00 поедем в Грозный. В пути проведём около 3 часов.

В 17:00 начнём знакомиться со столицей Чечни: увидим впечатляющие небоскрёбы Грозного-Сити, пройдём по Цветочному парку, где в причудливые конструкции разных форм высажены 150 тыс. цветов. Рассмотрим мечеть «Сердце Чечни», возведённую из уникального белого мрамора по образцу Голубой мечети в Константинополе. Побываем у храма Архангела Михаила, пройдёмся по проспекту им. Махмуда Эсамбаева — любимому месту для прогулок у местных, и выйдем к мемориальному комплексу Славы им. А. А. Кадырова — третьему в России по величине объекту, построенному в память о победе в Великой Отечественной войне.

Вечером заселимся в отель в Грозном.

В туре с заездом в среду: в 07:30 поедем к Сулакскому каньону, по желанию и за доплату прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере и посетим пещеры Нохъо, пообедаем на форелевом хозяйстве. В 15:00 поедем в Грозный, в дороге проведём около 3 часов. По прибытии заселимся в отель.

Экскурсия по Махачкале и переезд в ГрозныйЭкскурсия по Махачкале и переезд в ГрозныйЭкскурсия по Махачкале и переезд в ГрозныйЭкскурсия по Махачкале и переезд в ГрозныйЭкскурсия по Махачкале и переезд в ГрозныйЭкскурсия по Махачкале и переезд в ГрозныйЭкскурсия по Махачкале и переезд в ГрозныйЭкскурсия по Махачкале и переезд в ГрозныйЭкскурсия по Махачкале и переезд в ГрозныйЭкскурсия по Махачкале и переезд в ГрозныйЭкскурсия по Махачкале и переезд в Грозный
5 день

Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»

В 08:00 позавтракаем, разместимся в машине и поедем в живописное Веденское ущелье. Остановимся в селе Харачой, окружённом густыми лесами, альпийскими лугами и оврагами. Место имеет богатую историю: археологи нашли здесь гробницы эпохи бронзы, могильники 8 века с украшениями. Ещё одна гордость сельчан — памятник народному герою, абреку Зелимхану Гушмазукаеву, незаслуженно обвинённому в преступлении.

Доберёмся до озера Кезеной-Ам, которое местные прозвали «кавказской Швейцарией» за его яркую лазурь, меняющую оттенок от небесно-голубого до тёмно-синего.

Следующая локация — руины древнего селения Хой. Первые жители появились здесь ещё в 10 веке, но после депортации в 1944 году улочки и дома опустели. Несколько лет назад село восстановили: жилища, мечети, сторожевые башни. Некогда заброшенный посёлок превратился в музей под открытым небом.

После обеда посетим мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали— самую большую в Европе. Рассмотрим фасад святыни, выполненный из белого греческого мрамора с острова Тасос, и поедем дальше. Нас уже ждёт Владикавказ.

Прибудем в город в 19:00 и разместимся в гостинице.

Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, село Хой и мечеть «Гордость мусульман»
6 день

Заповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и Вовнушки

В 09:00 отправимся в Джейрахское ущелье, где находится башенный комплекс 10-17 века, затем заедем в заповедник «Эрзи». Преодолеем Цей-Лоамский перевал, с высшей точки которого, на высоте 2200 метров, открывается чарующий вид на горные долины и высокие хребты.

Следующая точка маршрута — средневековый башенный комплекс Эгикал, некогда бывший культурным и политическим центром Таргимской котловины. Люди покинули свои дома в 1944 году из-за депортации, а аул превратился в село-призрак.

Рассмотрим башни комплекса Таргим и поедем в Вовнушки — комплекс оборонно-сторожевых башен 17 века. Каменные сооружения служили убежищем от грабителей для путешественников и купцов, двигающихся по оживлённому торговому пути через соседнее ущелье. Каменные строения соединялись подвесным мостом, по которому в случае нападения женщины, дети и старики переходили в более безопасную башню.

Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище. В храме были найдены реликвии 9-10 века: древнегрузинский рукописный псалтырь и византийский солид Михаила III — золотая монета.

Обращаем внимание, что для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

В туре с заездом в среду: в 08:30 начнём обзорную экскурсию по Грозному, в 12:00 переедем во Владикавказ, заселимся в гостиницу и пообедаем. Затем прогуляемся по главным достопримечательностям города.

Заповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и ВовнушкиЗаповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и ВовнушкиЗаповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и ВовнушкиЗаповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и ВовнушкиЗаповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и ВовнушкиЗаповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и ВовнушкиЗаповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и ВовнушкиЗаповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и ВовнушкиЗаповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и ВовнушкиЗаповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и ВовнушкиЗаповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и ВовнушкиЗаповедник «Эрзи», комплекс Эгикал и Вовнушки
7 день

Кармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырь

За один день посетим сразу 3 ущелья! Старт в 08:30. Начнём с Кармадонского ущелья и увидим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной».

Вас ждёт визит в «город мёртвых» — некрополь Даргавс 4 века с погребальным комплексом из каменных склепов в 2 и 4 этажа, напоминающих маленькие домики, разбросанные по склону.

Затем посетим башню Курта и Тага — братьев, считающихся основателями Восточной Осетии. Они возвели оборонительное сооружение на пересечении 3-х ущелий для защиты от набегов врагов. По дороге увидим селение Цимити 14 века, удачно расположенное на возвышении. Его уникальные архитектурные памятники почти всегда освещены солнцем и эффектно получаются на фотографиях. Здесь находятся некрополь с подземными усыпальницами и фамильные башни, а ещё чудом сохранились петроглифы — древние рисунки, изображающие животных.

Побываем у Аланского Успенского мужского монастыря — самой высокогорной в России православной святыни. Обитель, напоминающая скалу, построена в византийском стиле в бывшей гостинице для машинистов.

После пикника-ланча поедем в Куртатинское ущелье и полюбуемся Кадаргаванским каньоном, делящим реку Фиагдон на две половины. Природное чудо достигает в высоту 60 метров, а его ширина — всего 4-6 метров. Неподалёку находится скальная крепость Дзивгис, некогда защищавшая проход в ущелье. Оборонительное сооружение словно срослось с камнем: сложно отличить, где творение рук человека, а где — природное. Внутри башен во время осады могло помещаться до 100 воинов!

Кармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырьКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырьКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырьКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырьКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырьКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырьКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырьКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырьКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырьКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырьКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырьКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Аланский Успенский мужской монастырь
8 день

Цейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭС

Позавтракаем и в 08:30 отправимся к памятнику Уастырджи — одному из наиболее почитаемых небожителей осетинского пантеона. Размеры монумента поражают: в камне запечатлён богатырь верхом на коне, на одной лишь руке которого мог бы уместиться человек.

Проедемся по Цейскому ущелью, а затем на канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику — одному из самых доступных в Северной Осетии. Попадём под очарование горного пейзажа: суровые льды здесь соседствуют с зелёным полотном лугов и лесов. После пикника-ланча поедем в аул Нар и увидим, как живут местные.

Со смотровой площадки водохранилищам Зарамагской ГЭС сделаем эффектные снимки. Только представьте: бирюзовый водоём, над которым возвышаются поросшие лесом вершины!

Увидим обелиск братьям Газдановым — героям Великой Отечественной войны, и вернёмся во Владикавказ к 17:00.

В туре с заездом в среду: предлагаем 2 варианта программы на день. Вариант 1. Отправимся в Джейрахское ущелье, побываем в Эрзи, на Цейлоамском перевале, заедем в древний город Эгикал и осмотрим башенный комплекс Таргим, Вовнушки и храм Тхаба-Ерды.

Вариант 2. Увидим святилище и наскальный монумент Уастырджи, посетим Цейское ущелье, по канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику, устроим пикник-ланч, заедем в аул Нар и на смотровая площадку водохранилища Зарамагской ГЭС, остановимся у обелиска братьям Газдановым.

Цейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭСЦейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭС
9 день

Чегемские водопады, поляна Нарзанов и Азау

Начнём день в 08:30 и отправимся колесить по Чегемскому ущелью, где будем любоваться водопадами, стекающими по каменистым отвесам. Затем доберёмся до Баксанского ущелья — жемчужины Кабардино-Балкарии с белоснежными вершинами.

Посетим поляну Нарзанов у подножия вершины Чегет, где находятся минеральные источники. Камни здесь окрашены в яркий ржавый цвет из-за высокого содержания в воде железа. Ещё в ней содержатся магний, для укрепления нервной системы, натрий и калий, улучшающие состояние сердечной мышцы.

Следующая точка маршрута — поляна Азау, самый высокий курорт в Приэльбрусье, откуда открываются головокружительные виды на гордые вершины.

Обед и ужин — самостоятельно за доплату. Вечером разместимся в отеле на поляне Азау или в Чегете.

Чегемские водопады, поляна Нарзанов и АзауЧегемские водопады, поляна Нарзанов и АзауЧегемские водопады, поляна Нарзанов и АзауЧегемские водопады, поляна Нарзанов и АзауЧегемские водопады, поляна Нарзанов и АзауЧегемские водопады, поляна Нарзанов и АзауЧегемские водопады, поляна Нарзанов и АзауЧегемские водопады, поляна Нарзанов и АзауЧегемские водопады, поляна Нарзанов и АзауЧегемские водопады, поляна Нарзанов и Азау
10 день

Эльбрус и отъезд

Путешествие на Кавказ и без Эльбруса? Невозможно. Сегодня увидим высочайшую точку Европы и поднимемся до станции «Мир» на канатном подъёминке. Окажемся на высоте 3450 метров, откуда открывается панорама Главного Кавказского хребта. Вы сможете прогуляться по окрестностям, пофотографироваться и заглянуть в уютные кафе, где подают ароматный глинтвейн.

Пообедаем самостоятельно и в 14:00 поедем в аэропорт или на ж. -д. вокзал Минеральных Вод. Планируйте рейсы после 18:00.

Эльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях по маршруту, цена указана за одного человека при двухместном размещении
  • Групповой трансфер из аэропорта Махачкалы
  • Групповой трансфер в аэропорт Минеральных Вод
  • Экскурсии с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Все завтраки и 7 обедов/пикников
  • Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье (500 руб.) и на канатную дорогу в Приэльбрусье (1800 руб.)
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт Махачкалы и Минеральных Вод
  • Билеты до Махачкалы и из Минеральных Вод до вашего города
  • По желанию - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (2200 руб. - для взрослых, 1800 руб. для детей до 16 лет, 800 руб. - детское меню для детей до 8 лет)
  • Обратите внимание: в даты 07.04-01.06 стоимость тура 65 950 руб. 02.06-29.06 - 68 500 руб. 30.06-31.08 - 70 750 руб. 01.09-28.09 - 68 500 руб. 29.09-30.11 - 65 950 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10 в 11:00; в 11:45 - сбор группы в аэропорту Махачкалы. В заезды по средам: ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10 в 13:15; в 13:45 - сбор группы в аэропорту Махачкалы
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал. Рекомендуем выбирать рейсы после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
А
17 янв 2024
Поездка была замечательная, полгода меня греют кавказские впечатления. Организация тура, гостиницы, транспорт -на должном уровне. Отличные гиды, с любовью рассказывают о свей родной земле. Все очень понравилось, ни одной накладки. Спасибо огромное всем организаторам. Хотелось бы больше пеших прогулок по горам, таких как Гамсутль-отличное восхождение))), И 10 дней лепешек на обед в разных вариантах - многовато, хотя понимаем, что это национальная кухня). Спасибо за замечательное путешествие, Кавказ открылся для меня по новому)
Б
30 ноя 2023
Тур понравился. Программа насыщенная, интересная. Организация полностью устроила, никаких вопросов или непредвиденных ситуаций не возникло.
Сам по себе тур по сути составной из нескольких экскурсий - какие-то по несколько дней, какие-то однодневные.
То есть в разных городах разные гиды и разные группы.
Экскурсии, в основном, автомобильные, то есть автомобильных поездок много, пеших историй почти и нет. Трудности для неходоков могут быть только разве что при подъёме в Гамсутль.
Вообще, тур отличный, природа шикарная, всем советую.
Пять звёзд😁
Тур понравился. Программа насыщенная, интересная. Организация полностью устроила, никаких вопросов или непредвиденных ситуаций не возникло.Тур понравился. Программа насыщенная, интересная. Организация полностью устроила, никаких вопросов или непредвиденных ситуаций не возникло.
И
13 окт 2023
В начале октября совершили с подругой путешествие по «Граням Кавказа» - 5 республик за 10 дней. Впечатление незабываемое! Большой плюс – малочисленная группа, нас было 17 человек. Компания сложилась не формальная. Люди подобрались адекватные и интеллигентные, с разных регионов России. Даже из Томска одна девушка была! Путешествие начиналось в Дагестане, где нас встретила гид – Ляна. Это человек, искренне влюблённый в свой край и свою работу. Мы не почувствовали никаких шаблонов поведения, никакого формализма. С самого начала она постарались сплотить наш небольшой коллектив. Нам понравилось путевое сопровождение поездки, информация выдавалась всегда к месту, либо там, где ехали, либо в историческом плане, и, самое главное, дозированно. Большое спасибо Ляне! А далее… безумная красота Дагестанской земли. Думаем, она никого не оставит равнодушными! Горы все красивее и красивее, так много восхитительных гор!!! По дороге созерцали в небе орлов. Ни одна фотография не передаст того, что видели наши глаза! А дальше были многочасовые переезды в другие республики: Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию. Были разные гиды, но все люди – профессионалы своего дела, которые старались показать и рассказать про красоты своего края, за что всем огромное спасибо! И, конечно, национальная кухня! В Дагестане – лепешки чуду, в Чеченской республике – ароматный нохчи чорп, в Осетии – осетинские пироги… Завершилось наше путешествие в Приэльбрусье. Путешествие на Кавказ невозможно без Эльбруса! Правда, немного не повезло с погодой: сильный порывистый ветер, снегопад, температура -8, плохая видимость… Но это нас не остановило, мы поднялись на высоту 3450 метров, откуда открывается панорама Главного Кавказского хребта, но мы, к сожалению, этого не увидели. Спустившись вниз, заглянули в уютные кафе, где согрелись ароматным глинтвейном. Тур нам очень понравился, хотя были и некоторые минусы, но для каждого они свои и каждый на них смотрит по-своему и это уже неважно…
Очень рекомендуем это активное путешествие! Как здорово просыпаться, встречая рассвет в горах, вдыхать свежий утренний воздух! Приезжайте сюда с открытым сердцем, с любовью, добротой к людям, не бойтесь общаться, будьте улыбчивыми, пробуйте их кухню, здесь везде умеют готовить, это неимоверно вкусно!
Уверены, эти фантастические места останутся в Ваших сердцах, так же, как остались в наших. Всем счастливых, красивых, неповторимых путешествий и добра!
Игорь
13 окт 2023
Отличное путешествие! Столько эмоций от увиденного! Столько новой информации от услышанного! Кто не был на Кавказе - тот многого не видел! Однозначно рекомендую всем увидеть и проникнуться частичкой своей Родины! отдельная благодарность Магомеду - гиду по Дагестану. любящий свою Родину человек и делающий все, чтобы ее полюбили и мы - гости республики. И мы полюбили! Спасибо!
П
26 сен 2023
Тур нам с супругой очень понравился, для нас это было первое посещение Кавказа. Очень яркие эмоции и до сих пор со всеми друзьями делимся этим путешествием и рекомендуем данный тур. Места великолепны, программа великолепна, еда вкусная и разнообразная, гиды супер и каждый с душой, индивидуальностью и любовью к своему региону, делится интересной информацией.
Единственным минусом выделю не всегда уверенно работающие кондиционеры (но тут нам и с погодой повезло +37 градусов).
В
17 сен 2023
Прекрасная поездка: масса очень красивых мест, гостеприимные местные жители, вкусная еда, замечательная четкая организация экскурсий и трансферов, знающие и, главное, любящие свои родные места гиды! Хочу отметить гидов: Анзора из Чечни, Магомеда из Ингушетии, Симзор и Рустама из Осетии.
Такое впечатление, что находилась на Кавказе не меньше месяца, а была там всего 10 дней!
Спасибо организаторам! Очень рекомендую.
Н
5 сен 2023
Великолепный тур, все понравилось, очень интересно и организованно. Хорошие гостиницы, обеды в Дагестане просто шикарные. Спасибо гиду в Махачкале (Махмуд или Мухамед) и гиду Приэльбрусье (Рустам)
Елена
9 мая 2023
Всем привет! Мы с мужем однозначно рекомендуем данный тур, природа России поражает! Больше всего понравилась Ингушетия 🫶.
Вообще в целом организация отличная, погода не всегда радовала, но это не испортило впечатления! Отель Азимут лучший! Отдельное спасибо за профессионализм хотелось бы сказать гидам: Зарине, Тамерлану, Зареме и Ацамазу и всем водителям по всем нашим маршрутам! Очень ответственно выполняют свою работу!
Всем привет! Мы с мужем однозначно рекомендуем данный тур, природа России поражает! Больше всего понравилась Ингушетия 🫶.Всем привет! Мы с мужем однозначно рекомендуем данный тур, природа России поражает! Больше всего понравилась Ингушетия 🫶.Всем привет! Мы с мужем однозначно рекомендуем данный тур, природа России поражает! Больше всего понравилась Ингушетия 🫶.Всем привет! Мы с мужем однозначно рекомендуем данный тур, природа России поражает! Больше всего понравилась Ингушетия 🫶.Всем привет! Мы с мужем однозначно рекомендуем данный тур, природа России поражает! Больше всего понравилась Ингушетия 🫶.Всем привет! Мы с мужем однозначно рекомендуем данный тур, природа России поражает! Больше всего понравилась Ингушетия 🫶.Всем привет! Мы с мужем однозначно рекомендуем данный тур, природа России поражает! Больше всего понравилась Ингушетия 🫶.Всем привет! Мы с мужем однозначно рекомендуем данный тур, природа России поражает! Больше всего понравилась Ингушетия 🫶.

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