Наш яркий экскурсионный тур по четырем республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны, красивейшее озеро, заброшенные аулы и древние города, а также мечети и крепости.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Заброшенный и таинственный аул произведет на нас сильное впечатление

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 7 часов.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный , прибытие ориентировочно к 16:00. (170 км, время в пути 3 часа).

Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 330 км., продолжительность 10 часов.

Километраж за день: 290 км, продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – Планета Люкс 3* 07.04.2024-01.06.2024 106800 106800 69300 154600 150000 02.06.2024-29.06.2024 111750 111750 74700 162000 155900 30.06.2024-31.08.2024 116200 116200 79200 165300 158600 01.09.2024-28.09.2024 111750 111750 74700 162000 155900 29.09.2024-30.11.2024 106800 106800 69300 154600 150000 ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3*(комфорт) 07.04.2024-01.06.2024 110400 110400 75600 162000 155000 02.06.2024-29.06.2024 115800 115800 81000 169400 162600 30.06.2024-31.08.2024 120000 120000 85000 172000 165000 01.09.2024-28.09.2024 115800 115800 81000 169400 162600 29.09.2024-30.11.2024 110400 110400 75600 162000 155000 AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3*(комфорт) 07.04.2024-27.04.2024 124800 124800 87750 182250 175500 28.04.2024-31.05.2024 136500 136500 99000 198450 189000 01.09.2024-01.10.2024 136500 136500 99000 198450 189000 02.10.2024-30.11.2024 121200 121200 81450 174820 170100 AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – DoubleTree by Hilton 4* 07.04.2024-27.04.2024 150450 159450 109305 216675 203850 28.04.2024-31.05.2024 162150 171150 120500 232875 217350 01.09.2024-01.10.2024 162150 171150 120500 232875 217350 02.10.2024-30.11.2024 146850 155850 103000 209250 198450 МОНТО 4*, Махачкала-Беркат 3*-Владикавказ 3*(комфорт) 09.06.2024-31.08.2024 126000 126000 88000 182250 174500 01.09.2024-01.10.2024 122000 122000 85000 178000 168000 02.10.2024-30.11.2024 116000 116000 78000 170000 164000 МОНТО 4*, Махачкала-Беркат 3*-DoubleTree by Hilton 4* 09.06.2024-31.08.2024 150000 159000 108000 216000 202500 01.09.2024-01.10.2024 148000 156000 104000 210000 196000 02.10.2024-30.11.2024 142000 150000 980000 198000 188600

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, 7-12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.