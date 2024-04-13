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и нравах местного населения и др.



В Махачкале (7 день)

1. Экскурсию по «старому» городу убрать – прогулка ни о чем (неинтересно, трата времени).

2. Организовать посещение:

Центральная Джума-мечеть

Исторический парк «Россия – моя история»

Памятник Русской учительнице

Музей Дружбы народов России

рынок



В Дербенте

1. Сменить гостиницу (неудобно, рядом ни кафе, ни магазина). Находится на краю города, выйти в город неудобно, нет тротуара, идти приходится по дороге. Стоимость номера - 4 500р., в городе можно снять. Берут деньги за бассейн, которым никто не пользуется. Обслуживание плохое.

2. Организовать экскурсию в ДЗИВ.



В Гунибе

Организовать экскурсию в кузницу.



6 день

В «Орлиное гнездо» на ночевку не возвращаться, лучше выехать в Махачкалу. Лишние км и трата времени вечером 6 дня и утром 7 дня. Вечером в «Орлином гнезде» делать нечего, кафе нет, «светской» жизни нет.