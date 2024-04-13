Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, Сулакский каньон
Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 11:00 мск).
Выдвигаемся через Буйнакский перевал в сторону Сулакского каньона.
Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.
Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану и Новогодним каникулам, множеством красивых видов нетронутой природы.
После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота около 1000 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.
Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».
Возвращаемся в Махачкалу.
Размещение в отеле.
Отдых.
Экскурсия по Дербенту
Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.
Далее переезд в Дербент на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.
По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам).
Вы увидите Древнюю Джума-Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода.
По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.
После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок или просто немного отдохнуть в отеле.
Свободное время
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Отдых и празднование Рождества в факультативном режиме (за дополнительную плату).
Село Ахты, горячие источники
После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию в село Ахты.
Экскурсия начнется с посещения Ахтынского музея, в фондах которого более 10000 экспонатов.
Далее прогулка по современному Ахты и по старому Ахты.
Село расположено 1100 м над уровнем моря, в долине реки Самур.
Подъем к ротонде – для желающих.
Требует физической подготовки.
Но даже с половины высоты лестницы открывается очень красивый вид.
15:00 Обед в гостях у ахтынцев.
Включен в стоимость тура.
Посещение целебных горячих серных источников, известных с 4 в н. э.
После них в Дербент вы вернетесь бодрыми и отдохнувшими.
Свободное время.
Отдых.
Завершение программы
Завтрак в отеле.
Трансфер в Махачкалу.
Вылет домой.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле 3*.
Стоимость тура при одноместном размещении – 58 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница
Тур предусматривает проживание в гостинице в стандартных двухместных номерах. Подробности узнавайте при бронировании тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Транспортное обслуживание
- Экскурсии
- Питание: завтраки, обеды по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Страховка
- Доплата за одноместное размещение - 14 950 руб
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Предложения:
1. При переездах в микроавтобусе можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях
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