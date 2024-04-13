Рождественский тур в Дагестане

Удивительный, манящий тур по самым интересным местам Дагестана. Новогодние каникулы в этом месте – одно из лучших начал года!
4.67
3 отзыва
Рождественский тур в Дагестане
Рождественский тур в Дагестане
Рождественский тур в Дагестане
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Сулакский каньонн
Сулакский каньонн
Насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана
Быт и культура Дагестана
Быт и культура Дагестана
Посетим древнейшие города и селения, знаменитые мечети, музеи, боевые крепости и многое другое
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем национальные блюда в лучших заведениях республики
Селение Ахты
Селение Ахты
Побываем один из главных историко-культурных центров Дагестана
Горячие источники
Горячие источники
Посетим целебные горячие серные источники, известные с 4 в н. э.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Сулакский каньон

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 11:00 мск).

Выдвигаемся через Буйнакский перевал в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану и Новогодним каникулам, множеством красивых видов нетронутой природы.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота около 1000 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

Возвращаемся в Махачкалу.

Размещение в отеле.

Отдых.

Встреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньон
2 день

Экскурсия по Дербенту

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее переезд в Дербент на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите Древнюю Джума-Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.

После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок или просто немного отдохнуть в отеле.

Экскурсия по ДербентуЭкскурсия по ДербентуЭкскурсия по ДербентуЭкскурсия по Дербенту
3 день

Свободное время

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Отдых и празднование Рождества в факультативном режиме (за дополнительную плату).

4 день

Село Ахты, горячие источники

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию в село Ахты.

Экскурсия начнется с посещения Ахтынского музея, в фондах которого более 10000 экспонатов.

Далее прогулка по современному Ахты и по старому Ахты.

Село расположено 1100 м над уровнем моря, в долине реки Самур.

Подъем к ротонде – для желающих.

Требует физической подготовки.

Но даже с половины высоты лестницы открывается очень красивый вид.

15:00 Обед в гостях у ахтынцев.

Включен в стоимость тура.

Посещение целебных горячих серных источников, известных с 4 в н. э.

После них в Дербент вы вернетесь бодрыми и отдохнувшими.

Свободное время.

Отдых.

Село Ахты, горячие источникиСело Ахты, горячие источникиСело Ахты, горячие источники
5 день

Завершение программы

Завтрак в отеле.

Трансфер в Махачкалу.

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в отеле 3*.

Стоимость тура при одноместном размещении – 58 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница

4 ночи

Тур предусматривает проживание в гостинице в стандартных двухместных номерах. Подробности узнавайте при бронировании тура.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсии
  • Питание: завтраки, обеды по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение - 14 950 руб
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
Е
13 апр 2024
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
А
26 окт 2023
Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.

Предложения:
1. При переездах в микроавтобусе можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях
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и нравах местного населения и др.

В Махачкале (7 день)
1. Экскурсию по «старому» городу убрать – прогулка ни о чем (неинтересно, трата времени).
2. Организовать посещение:
Центральная Джума-мечеть
Исторический парк «Россия – моя история»
Памятник Русской учительнице
Музей Дружбы народов России
рынок

В Дербенте
1. Сменить гостиницу (неудобно, рядом ни кафе, ни магазина). Находится на краю города, выйти в город неудобно, нет тротуара, идти приходится по дороге. Стоимость номера - 4 500р., в городе можно снять. Берут деньги за бассейн, которым никто не пользуется. Обслуживание плохое.
2. Организовать экскурсию в ДЗИВ.

В Гунибе
Организовать экскурсию в кузницу.

6 день
В «Орлиное гнездо» на ночевку не возвращаться, лучше выехать в Махачкалу. Лишние км и трата времени вечером 6 дня и утром 7 дня. Вечером в «Орлином гнезде» делать нечего, кафе нет, «светской» жизни нет.

Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Александр!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв с предложениями коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
25 сен 2023
Очень понравился тур с историческими и природными достопримечательностями Кавказа. Спасибо организаторам за составленную программу и четкую организацию. Отдельное спасибо и благодарность нашему водителю Муслиму, дорога с ним была абсолютно безопасной
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и спокойной, все дни с ним провели в приятном общении и радушии. Уровень гостиниц немного хромает, завтрак в Махачкале был чересчур скромен. Для знакомства с Дагестаном и Чечней достаточно достопримечательностей к осмотру, ну а дальше уже надо приезжать отдельно, что заинтересовало.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

На автобусеМожно с детьмиТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры5-дневные турыЗимние

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