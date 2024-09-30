Комфортный тур с размещением в горах и древнем городе Дербент предлагает уникальную возможность познакомиться с богатым культурным наследием
Программа тура по дням
Встреча. Махачкала
Встреча с 9:00 до 19:00.
Рекомендуемое время прибытия до 14:30
Знакомство с Дагестаном начинаем с его столицы — Махачкалы.
Пройдемся по ее проспектам и бульварам, поднимемся на гору Тарки-Тау, чтобы взглянуть на город с высоты.
А вечером отправимся в ресторан-музей, где хорошо поужинаем и подготовимся к дальнейшему путешествию, которое обещает быть интересным.
Тайминг дня:
- 15:30 Выезд на маршрут.
- 15:30-18:45 Обзорная экскурсия по Махачкале.
- 19:00 Приветственный ужин в ресторане Папаха.
- 21:00 Прибытие в отель.
Размещение: г. Махачкала.
Питание: приветственный ужин в ресторане Папаха.
Бархан Сарыкум. Сулакский каньон
Утром мы совершим восхождение на песчаную гору — бархан Сары-Кум, проведем фотосессию в песках, девушкам рекомендуется взять одежду для крутых фото.
Каньон реки Сулак изобилует красивыми водопадами, которые можно увидеть только с катера.
Пещера Нохьо, подвесной мост над рекой, зип-лайн — возможность проверить свое бесстрашие.
А ваше фото над пропастью, где глубоко на дне вьется тонкая голубая лента реки, вообще вызовет огромную зависть у подруг!
Тайминг дня:
- 8:00 Выезд.
- 9:20 Бархан Сары-Кум.
- 11:30 Заезд в Зубутли.
- 12:00 Катание на катере по каньону.
- 13:30 Обед в Главрыбе.
- 15:00 Пещера Нохъо.
- 16:20 Смотровые площадки Сулакского каньона.
- 17:20 Чиркейское водохранилище.
- 19:30 Размещение в гостевом доме в горах.
Размещение гостевой дом в горах.
Питание: завтрак, обед в Главрыба.
Аул-призрак Гамсутль, Ирганайское водохранилище
Ирганайское водохранилище — рукотворный водоем, но оно так удачно вписалось в горный ландшафт, что трудно в это поверить.
Зеркальная гладь с упавшими в нее горами, неимоверный цвет воды — завораживающий фон для ваших лучших фото!
После небольшой передышки на водохранилище, отправляемся в одно из самых интересных мест Дагестана — аул-призрак Гамсутль.
Трудно поверить, что еще несколько десятилетий назад здесь жили люди.
Удивительно, как можно было строить дома в таком месте.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд.
- 10:30 Начало подъема Гамсутль.
- 16:30 Ирганайское водохранилище, прогулка на катере по водохранилищу, водопад Ирганай.
- 19:00 Размещение в гостевом доме в горах.
Размещение гостевой дом в горах.
Питание: завтрак, обед у местных жителей в Ирганае.
Селения Кахиб и Гоор
Кахиб и Гоор — селения высоко в горах, их расположение всегда вызывает удивление и вопросы — как и зачем?
Как можно было построить такие дома и башни на горных склонах и, главное — зачем?
Тем не менее эти села много веков существовали на горных утесах и лишь в последнее время были перенесены немного ниже, где жить удобнее.
Здесь много скальных выступов, где можно сделать очень атмосферные фото, только будьте осторожны — под ногами глубочайшие пропасти и часто дует сильный ветер.
Карадахская теснина —еще одно замечательное место для шикарных фото!
Отвесные скалы здесь настолько высоки, что вы будете казаться просто гномами в этом узком проходе, зажатом каменными стенами.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд.
- 10:30 Кахиб.
- 12:00 Гоор, фотосессия на Гоор в папахе, бурке, в нац платьях.
- 13:30 Обед.
- 15:30 Карадахская теснина.
- 18:00 Размещение в гостевом доме в горах.
Размещение гостевой дом в горах.
Питание: завтрак, обед у местных жителей в Гооре.
Хунзахское плато, Тобот, Каменная чаша
Хунзахское плато расположилось высоко в горах, это — прекрасная равнина, но она, словно ножом, разрезана рекой Тобот, которая срывается огромным 80 метровым водопадом с отвесной скалы.
Подойдите к краю, загляните в пропасть и вы увидите как, буквально у вас под ногами парят орлы, а на дне пропасти пасутся коровки…
Сегодня заглянем в каменную чашу, здесь всегда прохладно и влажно.
Потом доберемся до Матласа, где насладимся видами, пройдем под струями водопада, а, самые отважные, смогут прокатиться на зип-лайне над пропастью (доп. плата).
Вечером нас ждет Дербент — древний и вечно юный, прекрасный Дербент.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд.
- 10:00 Хунзах, водопад Тобот, Цолотль, Каменная чаша, Матлас.
- 19:00 Размещение в Дербент.
Размещение: г. Дербент.
Питание: завтрак, обед у местных жителей в Хунзахе.
Дербент: крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам
Дербент — древнейший и один из красивейших городов юга России.
Город вытянулся узкой полосой между морем и горами и похож «… на огромного удава, который под чешуей домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море» (А. А. Бесстужев- Марлинский).
Сегодня вам предстоит погрузиться в средние века и почувствовать себя путешественниками во времени.
Утро начнем со знакомства с древней крепостью, а вечером полюбуемся водяной феерией современного фонтана.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд.
- 9:30 Дербент, крепость Нарын кала, Джума мечеть, девичьи бани, магалы.
- 16:00 Набережная.
- 17:30 Фонтан.
- 18:00 Свободное время.
Размещение: г. Дербент.
Питание: завтрак, иммерсивный обед.
Аул Филя, Самурский лес, кавказский пикник
Сегодня нас ждет увлекательное путешествие в аул Филя, после сильного землетрясения жители были вынуждены покинуть село, сейчас это место стало поселением-призраком.
Вы сможете прогуляться по заброшенным улицам, узнать историю этих мест, а также насладиться прекрасным видом на самые знаменитые вершины Дагестана — гору Базардюзю и Шалабуздаг.
Территория Дагестана огромная, здесь есть и море, и пустыня, и даже тропический лиановый лес.
Огромные деревья, увитые лианами, зелень, пение птиц, ароматный воздух.
Приятным дополнением к этому дню будет пикник в Самурском лесу или на берегу моря.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд
- 9:40 Лунь.
- 12:00 Самурский лес, мега кавказский пикник на природе.
- 18:00 Размещение: Дербент.
Размещение: г. Дербент.
Питание: завтрак, обед-пикник в Самурском лесу.
Отъезд
Подошел к концу наш замечательный завораживающий тур, но, напоследок, рекомендуем еще побывать на местном рынке, чтобы порадовать себя и своих близких самыми лучшими южными вкусностями.
Тайминг дня:
- 12:00 Трансфер в аэропорт.
- 15:00 Прибытие в Махачкалу.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение — 19 600 руб. /весь период тура.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные по уровню.
Варианты проживания
Hotel 115
Располагается отель вблизи от столичных достопримечательностей рядом с проспектом Имама Шамиля, шаговая доступность к городской инфраструктуре.
В номерах категории стандарт есть все необходимое для комфортного отдыха. Много света и располагающий к отдыху интерьер — сюда приятно возвращаться после насыщенного дня.
Safari Chalda
Республика Дагестан, Гергебильский район, село Чалда. 120 км от Махачкалы.
Safari Chalda — это уютная туристическая база, идеально расположенная среди горного массива прямо на берегу реки, предлагающая гостям возможность насладиться прекрасными видами и свежим горным воздухом. Очень удобное расположение отеля, так как поблизости находятся множество экскурсионных локаций, позволяя гостям насытить свой отдых разнообразными приключениями.
Номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. На территории базы есть кафе. Блюда местной кухни готовят с использованием свежих ингредиентов, выращенных на огороде и в саду базы отдыха. Кроме того, рядом с базой расположена водяная мельница, где делают урбеч, что дает гостям возможность попробовать местные деликатесы. В саду растут абрикосы и персики, и в сезон гости могут угощаться фруктами прямо с дерева. Если захочется спокойствия, то можно отдохнуть во дворе гостиницы с вкуснейшим горячим чаем, наслаждаясь видами прекрасных гор и зелени, поговорить по душам с близкими людьми, полежать на гамаке и просто расслабиться в душевной атмосфере. А если появится желание разнообразить программу отдыха, гости всегда могут выбрать экскурсии по душе и отправиться изучать красивейшие места Дагестана.
Хадижа
Гостевой дом Хадиджа расположен в удобном месте, рядом находятся соседние достопримечательности: три водопада (Хучнинский, Салтинский, Тобот), Карадахская теснина (там же крепость и мост), Гуниб, Сулакский каньон и три водохранилища!
Условия проживания
Для размещения гостей представлены уютные, чистые номера. В номерах имеется все необходимое для комфортного отдыха. Есть бесплатный интернет Wi-Fi. По желанию гостей готовятся ужины и завтраки за дополнительную плату. Во дворе имеется беседка. Вечером идеально устроить чаепитие с друзьями и наслаждаться ароматным, травяным чаем из самовара. При желании можно загнать машину во двор.
Санитас
Гостевой дом, мини-отель. Небольшая база отдыха, бунгало. Чисто и современно, холодильник, телевизор, чайник, фен. Так же большущий плюс, что можно взять лежаки. Персонал прекрасный, завтраки стандартные. Шум моря просто волшебный, при открытом окне потрясающе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: приветственный ужин, завтраки, обеды на маршруте
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Доплата за одноместное размещение - 19 600 руб. /весь период тура
- Питание (кроме включенного в основную стоимость)
- Экологические сборы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками);
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем, гигиеническая помада;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте);
- для девушек по желанию: платье для фотосессии.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Места сбора группы: встреча туристов с 9:00 до 19:00. Рекомендуемое время прибытия до 14:30
Места отъезда группы: 12:00 трансфер в аэропорт. 15:00 Прибытие в Махачкалу.
Где и в какое время мы будем находиться?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
|Встреча туристов 9:00 - 19:00
Рекомендуемое время прибытия до 14:30
|Hotel 115, г. Махачкала
|Обзорная экскурсия по Махачкале (Джума мечеть, родопский бульвар, памятник русской учительнице, смотровая Тарки-Тау.), приветственный ужин
|Автобус - 18/20 местный
|8:00 Выезд из Махачкалы
9:20 Бархан Сары-Кум,
11:30 Заезд в Зубутли
12:00 Катание на катере по каньону,
13:30 Комплекс Главрыба
15:00 Пещера Нохьо,
16:20 Смотровые площадки Сулакского каньона,
17:20 Чиркейское водохранилище.
19:30 Прибытие в село Чалда
|выселение из Hotel 115, г. Махачкала заселение в Сафари - Чалда Рестон c. Чалда
|Бархан Сары-Кум, катание на катере по каньону, обед в Главрыбе, пещера Нохьо, смотровые площадки Сулакского каньона, Чиркейское водохранилище, обед в комплексе Главрыба
|Автобус - 18/20 местный
9:00 Выезд из Чалды
|Сафари - Чалда Рестон c. Чалда
|Гамсутль, Ирганайское водохранилище, прогулка на катере по водохранилищу, водопад Ирганай, обед у местных жителей в Ирганае
|Автобус - 18/20 местный
|9:00 Выезд из Чалды
10:30 Кахиб
12:00 Гоор
15:30 Карадахская теснина.
18:00 Прибытие в село Чалда
|Сафари - Чалда Рестон c. Чалда
фотосессия на Гоор в папахе, бурке, в нац платьях, обед у местных жителей в Гооре
|Автобус - 18/20 местный
9:00 Выезд из Чалды
10:00 Хунзах, водопад Тобот, Цолотль, Каменная чаша, Матлас.
19:00 Прибытие в Дербент
|выселение из Сафари - Чалда Рестон c. Чалда - заселение в Villas Sanita г. Дербент
Хунзах, водопад Тобот, Цолотль, Каменная чаша, Матлас, обед у местных жителей в Хунзахе
|Автобус - 18/20 местный
|9:00-17:30 Дербент
|Villas Sanita г. Дербент
|Дербент, Крепость Нарын кала, Джума мечеть, девичьи бани, магалы, набережная, фонтан, иммерсивный обед
|Автобус - 18/20 местный
9:00 Выезд из Дербента
12:00 Самурский лес
18:00 Прибытие в Дербент
|Villas Sanita г. Дербент
|Аул Филя, Самурский лес, Мега Кавказский пикник на природе.
|Автобус - 18/20 местный
|12:00 Трансфер в аэропорт
15:00 Прибытие в Махачкалу
|выезд из Villas Sanita г. Дербент
|трансфер в аэропорт
|Автобус - 18/20 местный