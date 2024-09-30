3 день

Аул-призрак Гамсутль, Ирганайское водохранилище

Ирганайское водохранилище — рукотворный водоем, но оно так удачно вписалось в горный ландшафт, что трудно в это поверить.

Зеркальная гладь с упавшими в нее горами, неимоверный цвет воды — завораживающий фон для ваших лучших фото!

После небольшой передышки на водохранилище, отправляемся в одно из самых интересных мест Дагестана — аул-призрак Гамсутль.

Трудно поверить, что еще несколько десятилетий назад здесь жили люди.

Удивительно, как можно было строить дома в таком месте.

Тайминг дня:

9:00 Выезд.

10:30 Начало подъема Гамсутль.

16:30 Ирганайское водохранилище, прогулка на катере по водохранилищу, водопад Ирганай.

19:00 Размещение в гостевом доме в горах.

Размещение гостевой дом в горах.

Питание: завтрак, обед у местных жителей в Ирганае.