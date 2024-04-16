Огни зимнего Дагестана

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
Живописные водопады и каньоны, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости — все это ожидает Вас в зимнем туре по Дагестану.

Во время небольшого путешествия по одной из кавказских республик Вы сделаете немало фотографий на фоне заснеженных гор и прочувствуете особую атмосферу этого гостеприимного региона России!
Огни зимнего Дагестана
Огни зимнего Дагестана
Огни зимнего Дагестана
Ближайшие даты:
4
янв
21
фев

Что вас ожидает:

Величественные горы и каньоны
Величественные горы и каньоны
Побываем в красивейших местах горного Дагестана, включая знаменитый Сулакский каньон
Сочная кухня народов Кавказа
Сочная кухня народов Кавказа
Попробуем разные блюда кавказской кухни, в том числе дагестанские лепешки — чуду
Древний город
Древний город
Прогуляемся по значимым местам и тихим улочкам Дербента — одного из самых древних городов мира

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по Махачкале

13:00 Сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.

13:15 Сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.

13:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

14:00 Начало программы дня.

Программа дня:

Бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Прибытие, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по Махачкале
2 день

Водопад Тобот, Матлас, Хунзах, Карадахская теснина

07:00 Завтрак.

07:30 Начало программы дня.

Программа дня:

Водопад Тобот — Каменная чаша — плато Матлас — аул Хунзахобед (вкл. в стоимость)Карадахская теснина.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день - 335 км., продолжительность - 9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Водопад Тобот, Матлас, Хунзах, Карадахская теснинаВодопад Тобот, Матлас, Хунзах, Карадахская теснинаВодопад Тобот, Матлас, Хунзах, Карадахская теснинаВодопад Тобот, Матлас, Хунзах, Карадахская теснина
3 день

Экраноплан Лунь, обзорная экскурсия по Дербенту

08:00Начало программы дня.

Программа дня:

Переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала. Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Километраж за день - 190 км, продолжительность - 8-9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Экраноплан Лунь, обзорная экскурсия по ДербентуЭкраноплан Лунь, обзорная экскурсия по ДербентуЭкраноплан Лунь, обзорная экскурсия по ДербентуЭкраноплан Лунь, обзорная экскурсия по Дербенту
4 день

Сулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, отъезд

07:30 Начало программы дня

Программа дня:

Сулакский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищурыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.

Километраж за день - 280 км, продолжительность 8 часов.

15:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.

Сулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, отъездСулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, отъездСулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, отъездСулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериод действия цены/даты заезда

Twin/Double

Single

Triple*

2Ad+1Ch

ГК Океан 3*, г. Избербаш 17.12.2023 - 06.04.202450000340007200069000
Отель AZIMUT 4*, г. Каспийск04.01.2024, 21.02.202456000420007800071000

* при трехместном варианте размещения гостиницы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1ChDBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Отель «AZIMUT»

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер.

При отеле работает бар. В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.

Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в отеле по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзала Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
  • для посещения заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и нескользящей подошве.
  • вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя (они пригодятся в случае похолодания).
  • головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах вне зависимости от сезона.
  • одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
  • при посещении святынь понадобиться соответствующая одежда: в мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
А
16 апр 2024
Великолепно!
Н
16 апр 2024
Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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