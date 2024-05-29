Экскурсионные туры на 4 дня в Махачкале

Найдено 26 туров в категории «4-дневные туры» в Махачкале, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000 за человека
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
19 499 за человека
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
10 отзывов
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
65 900 за человека
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000 за человека
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Начало: Махачкала, аэропорт
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
37 900 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200 за человека
Селфи тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Селфи тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
51 000 за человека
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Начало: г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 25 000 за человека
Горный Дагестан. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горный Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 43 000 за человека
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 25 000 за человека
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000 за человека
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 25 000 за человека
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 000 за человека
Сказочные каникулы в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказочные каникулы в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
3 янв в 10:00
45 000 за человека
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Начало: г. Махачкала
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 25 000 за человека
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по вторникам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по вторникам
Начало: г. Махачкала
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 19 900 за человека
Огни Дагестана. Зимние каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 25 000 за человека
Огни зимнего Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни зимнего Дагестана
Начало: г. Махачкала
4 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 25 000 за человека
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000 за человека
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Начало: Махачкала, 8:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
35 000 за человека
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
Покорить вершину Шалбуздаг, побывать в «селе-призраке» и насладиться национальной кухней
Начало: Аэропорт Махачкалы
8 сен в 08:00
18 сен в 08:00
38 000 за человека
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
37 000 за человека
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000 за человека
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Сказочные каникулы в Дагестане
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Сказочные каникулы в Дагестане
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • И
    Иоханна
    27 мая 2024
    В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
    Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
  • А
    Александра
    20 мая 2024
    Огни Дагестана. Экскурсионный тур
    Посетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром "Огни Дагестана". Очень довольны программой, все было насыщенно, интересно, грамотно скомпоновано.
    Посетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересно
  • Л
    Людмила
    20 мая 2024
    Огни Дагестана. Экскурсионный тур
    Я очень много путешествую по нашей стране и по другим странам. Давно хотела в Дагестан, но опасалась. И вот мечта
    читать дальше

    сбылась, я посетила Дагестан. Гид Амина и водитель Али, которые сопровождали нас все 4 дня влюбили нас в Дагестан. Экскурсии очень понравились, как вела их Амина. Али тоже вносил свою лепту в рассказы о Дербенте, Горном Дагестане. Группа у нас была очень дружная, хотя разновозрастная. Нам всем было по 30 лет. Удивило, что не смотря на брутальность дагестанцев, они все такие отзывчивые и добрые. Спасибо Большой Стране за организацию тура, что они пользуются услугами принимающей стороны Амины и водителя Али. Отель "ОКЕАН" - не много портил всю картину тура. Хорошо, что мы в номерах были не много времени. Ни разу за все 4 дня не выбросили мусор. Не говорю уже об уборке номера. Завтрак - иногда не чего было выбрать кроме огурцов и помидоров. На ресепшене люди были отзывчивые готовые помочь. Мне надо было с 3 этажа спустить чемодан (Отель ОКЕАН без лифта), мне любезно его спустили. Спасибо.

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Огни Дагестана. Экскурсионный тур
    Отлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещала быть плохой, но поменялась))
    читать дальше

    Отель Океан, завтраки, обеды потрясающие, никто не останется голодный и реально вкусно!!!) какие виды и отлично слаженные экскурсии! За короткое время так много увидеть и узнать и получить кучу эмоций и воспоминаний нереально, но, повторюсь, с ними возможно все. Веселые, внимательные, общительные и короче … все очень круто! Дагестан🫶

    Отлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещала
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
    Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
    читать дальше

    повезло с гидом (Мурадом) и водителем (Гапизом). Так аккуратно меня ещё в горах не возили, и как чедове Гапиз замечательный, очень благородный и правильный!! Мурад очень эрудированный и внимательный человек, обладающими широким кругозором и глубокими знаниями. Программа продумана хорошо, отели приличные, везде заботятся, спрашивают, что поменять, чем помочь и пр. Кормили тоже вкусно. Для первого знакомства в Дагестаном просто замечательно! Мурад, спасибо Вам большое, мы смело рекомендуем Вас и всю команду! Надеемся ещё вернуться.

    Спасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в Дагестане
  • Д
    Дмитрий
    10 мая 2024
    Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
    Зарина прекрасный гид. Хотелось бы еще несколько дней в Тбилиси, тем не менее эти 3дня прошли за 5. Если кратко, то уставшие, но довольные.
  • Л
    Леонид
    5 мая 2024
    В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
    Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!
    Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»
    Мухтарчик мы благодарим тебя ещё раз за компанию, организацию! Увозим с собой много впечатлений! Вернёмся думаю теперь осенью и очень надеюсь что ты сможешь нам снова покажешь свои изюминки ☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 26
  1. Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
  2. Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
  3. Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
  4. В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
  5. Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "4-дневные туры" можно забронировать 26 авторских туров от 15 000 до 65 900. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 26 туров в Махачкале на 2024 год по теме «4-дневные туры», 58 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам