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сбылась, я посетила Дагестан. Гид Амина и водитель Али, которые сопровождали нас все 4 дня влюбили нас в Дагестан. Экскурсии очень понравились, как вела их Амина. Али тоже вносил свою лепту в рассказы о Дербенте, Горном Дагестане. Группа у нас была очень дружная, хотя разновозрастная. Нам всем было по 30 лет. Удивило, что не смотря на брутальность дагестанцев, они все такие отзывчивые и добрые. Спасибо Большой Стране за организацию тура, что они пользуются услугами принимающей стороны Амины и водителя Али. Отель "ОКЕАН" - не много портил всю картину тура. Хорошо, что мы в номерах были не много времени. Ни разу за все 4 дня не выбросили мусор. Не говорю уже об уборке номера. Завтрак - иногда не чего было выбрать кроме огурцов и помидоров. На ресепшене люди были отзывчивые готовые помочь. Мне надо было с 3 этажа спустить чемодан (Отель ОКЕАН без лифта), мне любезно его спустили. Спасибо.