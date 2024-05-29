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Авторский тур
4 дня
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Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
19 499₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
65 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Начало: Махачкала, аэропорт
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Селфи тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Начало: г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказочные каникулы в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
3 янв в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Начало: г. Махачкала
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по вторникам
Начало: г. Махачкала
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни зимнего Дагестана
Начало: г. Махачкала
4 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Начало: Махачкала, 8:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
Покорить вершину Шалбуздаг, побывать в «селе-призраке» и насладиться национальной кухней
Начало: Аэропорт Махачкалы
8 сен в 08:00
18 сен в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ИИоханна27 мая 2024Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
- ААлександра20 мая 2024Посетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром "Огни Дагестана". Очень довольны программой, все было насыщенно, интересно, грамотно скомпоновано.
- ЛЛюдмила20 мая 2024Я очень много путешествую по нашей стране и по другим странам. Давно хотела в Дагестан, но опасалась. И вот мечта
- ООльга20 мая 2024Отлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещала быть плохой, но поменялась))
- ЕЕкатерина13 мая 2024Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
- ДДмитрий10 мая 2024Зарина прекрасный гид. Хотелось бы еще несколько дней в Тбилиси, тем не менее эти 3дня прошли за 5. Если кратко, то уставшие, но довольные.
- ЛЛеонид5 мая 2024Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!
- ММарина2 мая 2024Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»Мухтарчик мы благодарим тебя ещё раз за компанию, организацию! Увозим с собой много впечатлений! Вернёмся думаю теперь осенью и очень надеюсь что ты сможешь нам снова покажешь свои изюминки ☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «4-дневные туры»
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- Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
- Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
- Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
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