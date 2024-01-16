Вас ждет вкуснейшая местная кухня, свежие фрукты, местные вина и знаменитое кавказское гостеприимство.
Вы прогуляетесь по улицам Дербента, познакомитесь с Махачкалой, посетите бархан Сарыкум и прокатитесь на катере по водохранилищу.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Обзорная экскурсия по Махачкале
Встреча в аэропорту Махачкалы в 15:00.
Переезд в Махачкалу.
Обзорная экскурсия по Махачкале (в первый или в последний день тура).
Город Махачкала расположен у подножия горного массива Тарки-Тау, на берегу Каспия.
Город растет и развивается, однако ее старая часть, маленькая, совсем не нарядная, по-прежнему живет своей жизнью.
Вдоль моря идет одна из самых старых улиц города, а на ней вековые дома, дворы с арочными воротами и нависающими балконами.
Махачкала удивляет своим широким культурным наследием.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Бархан Сарыкум
Завтрак в отеле.
Посещение бархана Сарыкум.
В предгорьях хребта Нарат-Тюбе расположен удивительный памятник природы — огромный песчаный бархан Сарыкум (Желтый песок).
Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.
Переезд в село Зубутль.
Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону (30 минут) или Чиркейскому водохранилищу (доп. плата).
Обед в ресторане (оплачивается дополнительно).
Посещение смотровых площадок с видом на Сулакский каньон в селе Дубки.
Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире.
Глубина его достигает 1920 метров.
Каньон растянулся по территории Дагестана на 53 километра.
Со смотровых площадок открываются безумно красивые, захватывающие дух, пейзажи.
Возвращение в отель.
Дербент
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Дербенту.
Дербент — город-музей под открытым небом, уникальный архитектурный и исторический памятник, военно-оборонительные сооружения которого по праву стоят в одном ряду с крупнейшими фортификационными сооружениями мира.
Посещение крепости Нарын-Кала (Солнечная крепость).
Крепость была заложена в IV веке до нашей эры.
Общая протяженность стен Нарын-калы достигает 700 метров, а толщина их равняется двум метрам.
Крепость входит в список Всемирного наследия Юнеско.
С цитадели Нарын-кала открывается чудесный вид на город (входной билет оплачивается дополнительно).
Дегустация вин на Дербентском заводе игристых вин или Дербентской винодельческой компании (оплачивается дополнительно).
Посещение Дербентского рынка.
Возвращение в отель.
Экраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопад
Завтрак в отеле.
Переезд в село Авадан.
Осмотр экраноплана Лунь.
Переезд в село Хучни.
Осмотр Хучнинской крепости (Крепость Семи Братьев).
Крепость была построена в XVII веке, когда над народами Дагестана нависла прямая угроза порабощения иранскими и турецкими завоевателями.
Существует легенда о том, что в крепости жили 7 братьев и красавица сестра.
С крепости открываются красивые виды на село и окрестности.
Посещение Хучнинского водопада.
Хучнинский водопад расположен на реке Ханагчай, на высоте 650 м над уровнем моря.
У подножия обрыва образует небольшое озеро, где можно искупаться.
Возвращение в Дербент.
Свободное время.
Махачкала, отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт к 14:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Дербенте и Махачкале.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|TWIN
|31 500
|SGL
|42 000
- В даты 02.11-06.11, в Махачкале отель Монто, в Дербенте отель Алые паруса;
- В даты 03.01.24-07.01.24 в Махачкале отель Монто, в Дербенте отель Океан.
Варианты проживания
Гостиница «Алые паруса»
Гостиница Алые Паруса располагается на берегу Каспийского моря в зоне отдыха города Дербент. В пользовании проживающих различные номера, ресторан, небольшую кофейню, медицинский центр и частную пляжную зону.
Постояльцам предоставляются 17 номеров, все они оснащены телевизором с плоским экраном, а в некоторых предусмотрен уютный гостиный уголок, тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены.
В отеле имеется ресторан, предлагающий различные вкусные блюда. Разнообразие изысканной национальной кавказской и европейской кухни помогут Вам в полной мере ощутить прелести отдыха.
Гостиница «Океан»
В погоне за впечатлениями важно возвращаться туда, где можно хорошо отдохнуть. Отель «Океан» находится в Дербенте. Этот отель расположен неподалёку от центра города.
Для гостей работает бар. Для гостей работает ресторан. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Также для гостей в отеле: спа-центр.
Здесь будем баловать себя водными процедурами: есть бассейн. Дополнительно: сейф.
В номере вы найдёте телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Гостиница «Монто»
Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.
Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.
В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт под рекомендованные рейсы
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Проживание в отеле с завтраком
- Экскурсионная программа
- Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Входной билет в крепость Нарын-Кала - 200 руб. /чел
- Экскурсия с дегустацией в Дербентской винодельческой компании - 800 руб. /чел
- Водная прогулка по Сулакскому каньону или Чиркейскому водохранилищу с трансфером на джипах - от 1 300 руб. /чел
- Входной билет в природный парк Бархан Сары-Кум - 150 руб. /чел
- Входной билет в музей Расула Гамзатова - 50 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательно удобная одежда и обувь.
В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Какие есть рекомендуемые рейсы?
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
- Санкт-Петербург — Махачкала SU6065 10:55-14:20.
- Махачкала — Санкт-Петербург SU6066 15:20-18:45.
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:
- Москва — Махачкала c прилетом до 15:00.
- Махачкала — Москва с вылетом после 15:00.
Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована.