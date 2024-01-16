Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
Приглашаем Вас познакомиться с историей и природой Дагестана во время нашего пятидневного тура по республике. Это настоящее путешествие с полным погружением в уникальный мир Дагестана. Небольшая группа 12-14 человек и замечательный харизматичный гид, с которым интересно и безопасно.

Вас ждет вкуснейшая местная кухня, свежие фрукты, местные вина и знаменитое кавказское гостеприимство.

Вы прогуляетесь по улицам Дербента, познакомитесь с Махачкалой, посетите бархан Сарыкум и прокатитесь на катере по водохранилищу.
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Полная перезагрузка
Полная перезагрузка
Избавимся от надоевших установок, бросим себе вызов и расправим крылья
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Насладимся ярким солнцем, тёплым море и полезным воздухом
Удивительный памятник природы
Удивительный памятник природы
Посетим огромный песчаный бархан Сарыкум, один из самых высоких в мире

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по Махачкале

Встреча в аэропорту Махачкалы в 15:00.

Переезд в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по Махачкале (в первый или в последний день тура).

Город Махачкала расположен у подножия горного массива Тарки-Тау, на берегу Каспия.

Город растет и развивается, однако ее старая часть, маленькая, совсем не нарядная, по-прежнему живет своей жизнью.

Вдоль моря идет одна из самых старых улиц города, а на ней вековые дома, дворы с арочными воротами и нависающими балконами.

Махачкала удивляет своим широким культурным наследием.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Встреча. Обзорная экскурсия по МахачкалеВстреча. Обзорная экскурсия по МахачкалеВстреча. Обзорная экскурсия по МахачкалеВстреча. Обзорная экскурсия по Махачкале
2 день

Бархан Сарыкум

Завтрак в отеле.

Посещение бархана Сарыкум.

В предгорьях хребта Нарат-Тюбе расположен удивительный памятник природы — огромный песчаный бархан Сарыкум (Желтый песок).

Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.

Переезд в село Зубутль.

Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону (30 минут) или Чиркейскому водохранилищу (доп. плата).

Обед в ресторане (оплачивается дополнительно).

Посещение смотровых площадок с видом на Сулакский каньон в селе Дубки.

Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире.

Глубина его достигает 1920 метров.

Каньон растянулся по территории Дагестана на 53 километра.

Со смотровых площадок открываются безумно красивые, захватывающие дух, пейзажи.

Возвращение в отель.

Бархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан Сарыкум
3 день

Дербент

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Дербенту.

Дербент — город-музей под открытым небом, уникальный архитектурный и исторический памятник, военно-оборонительные сооружения которого по праву стоят в одном ряду с крупнейшими фортификационными сооружениями мира.

Посещение крепости Нарын-Кала (Солнечная крепость).

Крепость была заложена в IV веке до нашей эры.

Общая протяженность стен Нарын-калы достигает 700 метров, а толщина их равняется двум метрам.

Крепость входит в список Всемирного наследия Юнеско.

С цитадели Нарын-кала открывается чудесный вид на город (входной билет оплачивается дополнительно).

Дегустация вин на Дербентском заводе игристых вин или Дербентской винодельческой компании (оплачивается дополнительно).

Посещение Дербентского рынка.

Возвращение в отель.

ДербентДербентДербентДербент
4 день

Экраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопад

Завтрак в отеле.

Переезд в село Авадан.

Осмотр экраноплана Лунь.

Переезд в село Хучни.

Осмотр Хучнинской крепости (Крепость Семи Братьев).

Крепость была построена в XVII веке, когда над народами Дагестана нависла прямая угроза порабощения иранскими и турецкими завоевателями.

Существует легенда о том, что в крепости жили 7 братьев и красавица сестра.

С крепости открываются красивые виды на село и окрестности.

Посещение Хучнинского водопада.

Хучнинский водопад расположен на реке Ханагчай, на высоте 650 м над уровнем моря.

У подножия обрыва образует небольшое озеро, где можно искупаться.

Возвращение в Дербент.

Свободное время.

Экраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопадЭкраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопадЭкраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопадЭкраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопад
5 день

Махачкала, отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт к 14:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Дербенте и Махачкале.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
TWIN31 500
SGL42 000
  • В даты 02.11-06.11, в Махачкале отель Монто, в Дербенте отель Алые паруса;
  • В даты 03.01.24-07.01.24 в Махачкале отель Монто, в Дербенте отель Океан.

Варианты проживания

Гостиница «Алые паруса»

3 ночи

Гостиница Алые Паруса располагается на берегу Каспийского моря в зоне отдыха города Дербент. В пользовании проживающих различные номера, ресторан, небольшую кофейню, медицинский центр и частную пляжную зону.

Постояльцам предоставляются 17 номеров, все они оснащены телевизором с плоским экраном, а в некоторых предусмотрен уютный гостиный уголок, тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены.

В отеле имеется ресторан, предлагающий различные вкусные блюда. Разнообразие изысканной национальной кавказской и европейской кухни помогут Вам в полной мере ощутить прелести отдыха.

Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»

Гостиница «Океан»

3 ночи

В погоне за впечатлениями важно возвращаться туда, где можно хорошо отдохнуть. Отель «Океан» находится в Дербенте. Этот отель расположен неподалёку от центра города.

В отеле

Для гостей работает бар. Для гостей работает ресторан. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Также для гостей в отеле: спа-центр.

Здесь будем баловать себя водными процедурами: есть бассейн. Дополнительно: сейф.

В номере вы найдёте телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Гостиница «Монто»

1 ночь

Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.

Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.

В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.

Гостиница «Монто»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отеле с завтраком
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Входной билет в крепость Нарын-Кала - 200 руб. /чел
  • Экскурсия с дегустацией в Дербентской винодельческой компании - 800 руб. /чел
  • Водная прогулка по Сулакскому каньону или Чиркейскому водохранилищу с трансфером на джипах - от 1 300 руб. /чел
  • Входной билет в природный парк Бархан Сары-Кум - 150 руб. /чел
  • Входной билет в музей Расула Гамзатова - 50 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно удобная одежда и обувь.

В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности тура?

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Какие есть рекомендуемые рейсы?

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

  • Санкт-Петербург — Махачкала SU6065 10:55-14:20.
  • Махачкала — Санкт-Петербург SU6066 15:20-18:45.
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:
  • Москва — Махачкала c прилетом до 15:00.
  • Махачкала — Москва с вылетом после 15:00.

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
16 янв 2024
в Дагестане была первый раз и очень рада, что угадала с организатором поездки. те впечатления, которые я хотела получить, я более чем получила. для зимы экскурсионные локации вполне подходящие. особенно хочется отметить работу гида, который выдавал тонны информации, не давал скучать в переездах через трансляцию видео материалов о республике, решал возникающие вопросы быстро и незаметно. в целом создавал атмосферу комфорта.
в Дагестане была первый раз и очень рада, что угадала с организатором поездки. те впечатления, которыев Дагестане была первый раз и очень рада, что угадала с организатором поездки. те впечатления, которыев Дагестане была первый раз и очень рада, что угадала с организатором поездки. те впечатления, которыев Дагестане была первый раз и очень рада, что угадала с организатором поездки. те впечатления, которыев Дагестане была первый раз и очень рада, что угадала с организатором поездки. те впечатления, которыев Дагестане была первый раз и очень рада, что угадала с организатором поездки. те впечатления, которыев Дагестане была первый раз и очень рада, что угадала с организатором поездки. те впечатления, которыев Дагестане была первый раз и очень рада, что угадала с организатором поездки. те впечатления, которыев Дагестане была первый раз и очень рада, что угадала с организатором поездки. те впечатления, которые
Ч
11 ноя 2022
Все было здорово!
Ч
7 ноя 2022
Тур великолепен! Мы женой(Шитикова ИП) ни разу не пожалели ни времени ни денег. А Роман Обухов большая для нас удача-проффессинал и очень многогранный и интересный человек! Большое спасибо! Всё было организовано на высшем уровне.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиГоры

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